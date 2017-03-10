        PSAR (модифицированный)

        Индикатор Parabolic SAR для бинарных опционов

        Стандартный для MetaTrader4 инструмент приобрел немалую популярность у пользователей, поскольку его сигналы просты и однозначны как на вход в рынок, так и относительно закрытия позиции. Учитывая позитивный опыт использования его для торговли на Форекс, индикатор был доработан и адаптирован под бинарные опционы таким образом, чтобы вышла полноценная стратегия.

        Переработанная версия Parabolic SAR имеет немало общего со своим «прототипом». Он также информирует о смене тренда при помощи точек выше или ниже графика, однако сигнальные свечи нумеруются (1-3), это необходимо для выявления разворотных фигур.

        Характеристики индикатора

         

        Модифицированный PSAR предназначен для загрузки в торговый терминал МТ4.

        Рекомендуемые валютные пары: волатильные.
        Время экспирации: 1 свеча
        Таймфрейм: любой
        Торговая сессия: любая на выбор трейдера
        Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Основная идея стратегии такова: покупка опциона осуществляется при появлении пронумерованных свечей. Они выделяются, когда котировки пробивают уровень параболика. Самый важный сигнал для бинарных опционов  — свеча с отметкой «1», если вы ее видите — сразу же входите в рынок в соответствующем направлении. Если ставка оказалась прибыльной, на следующие свечи не обращаем внимания. При убытке дальнейшие сделки открываем с учетом рекомендаций метода Мартингейла, ориентируясь на отметки «2» и «3».

        PSAR индикатор для бинарных опционов

        Как заключать сделки

        Алгоритм приобретения опционов по торговой стратегии:

        1. Ожидаем, когда появится главный сигнал — свеча под номером «1». Приобретаем контракт на минимальную сумму. Если точка зеленого цвета — Call, красного — Put. Время истечения — 1 свеча. Например, если таймфрейм — М30, то период экспирации — также 30 минут.
          • А. Ставка - «в деньгах». Следующую сделку заключаем при появлении свечи с отметкой «1»;
          • B. Опцион убыточный. Ожидаем, когда появится вторая пронумерованная свеча.
        2. На свече с отметкой «2» покупаем контракт на удвоенную сумму в таком же направлении, что и первый, с аналогичным периодом экспирации. Если вторая сигнальная свеча так и не появилась из-за смены тенденции, ждем повторного формирования первой.
          • А. Ставка успешна. Мы получили небольшой доход.
          • B. Снова убыток. Ждем третью сигнальную свечу и входим в рынок.
        3. При появлении свечи с отметкой «3» увеличиваем ставку в 2 раза по сравнению с предыдущей сделкой. Третья свеча может и не обозначиться, если направление движения цены изменилось.
          • А. Контракт прибыльный.
          • B. Сделка неудачна. Наблюдаем за графиком, пока не появится первая сигнальная свеча. Делаем ставку на минимальную сумму.

        Совокупность точек 1-2-3 — паттерн, информирующий о развороте. Это распространенная фигура, сигнализирующая о смене тренда, поэтому есть все шансы на то, что после третьей свечи движение в заданном направлении будет продолжаться.

        Внимательно понаблюдайте за графиком, и вы без труда поймете, сохранится ли доминирующая тенденция.

        Пример A. Свечи: 1. восходящая; 2. нисходящая. 3. длинная восходящая — сигнализирует о мощном движении вверх.

        Пример B. 1-2-восходящие свечи. 3. нисходящая, пробивающая минимум предыдущей свечи. Это говорит о том, что вероятно слабое движение вверх.

        Пример С. Свечи: 1. восходящая. 2. «медвежья». 3. «бычья» - указывает на появление импульса вверх.

        Пример D. 1. «бычья» свеча. 2. нисходящая, демонстрирует снижение цены ниже предыдущего минимума. 3. «бычья», имеет короткое тело и длинный хвост. Сигнализирует о слабом потенциале для восхождения.

        При желании, стратегию можно подкорректировать под свои предпочтения. Поскольку она трендовая, лучше использовать дополнительный фильтр. Например, для этого подойдет скользящая, которая поможет отбросить явно флетовый период.

        Настройки индикатора параболик PSAR

        Поскольку «образцом» для модифицированного инструмента является стандартный PSAR, то и настройки этих двух индикаторов во многом схожи.

        Настройки влияющие на визуальное выделение значков индикатора. Их 3 вида:

        • *_Width – ширина линии;
        • *_Code – номер из шрифта типа “Wingdings”.
        • *_Color – цвет;

        Основные настройки индикатора

        • ID – название самого индикатора.
        • MaxCandles – количество свечей для расчета значений инструмента.
        • Step – шаг Parabolic (оптимально - 0.1618).
        • Maximum – наибольший шаг Parabolic (рекомендованное значение - 0.2)
        • Precision – опция, от которой зависит точность вычислений (стандартное значение - 6).
        • Use_Alert – появление уведомления о сигнале. В окошке пишется направление сделки, название актива и ТФ.

        Принцип вычислений значений индикатора PSAR практически идентичен стандартному. Это заметно наглядно, если наложить оба индикатора одновременно на график и сравнить их отображение. На графике ниже точки немодифицированного варианта обозначена ярко-красным цветом.

        Примеры использования доработанного PSAR в бинарных опционах

        Нам пригодится тестер стратегий для бинарных опционов, придуманный автором индикатора, известным на форумах под ником MTH2014. Вся сложность в том, что сигнал появляется не на открытии новой свечи, а в процессе ее рисования, поэтому на истории индикатор не проверить.

        Тестер максимально точно моделирует поведение реального рынка, поэтому будет особенно полезен в данном случае.

        Итак, исходные данные: минимальная сумма ставки равна 10$, доходность опциона — 75%. Если направление угадано, прибыль составит 7,5$. Если первая сделка неудачна, а прибыльной будет вторая, заключенная по  Мартингейлу (с удвоением), то доход будет равен 5$ (убыток — 10$, доход — 15$). После третьей сделки трейдер окажется «на нуле», имея доход в размере 30$ при сумме ставки 40$. При наихудшем стечении обстоятельств (трех подряд невыигрышных контрактов) ущерб составит 70$, т. е. 10$ + 20$ + 40$.

        Ниже представлен результат тестирования стратегии при таких условиях:

        • актив — пара EURUSD;
        • время торговли — ночное;
        • временной промежуток: 5 минут;

        Общий доход — 120$, убыток — 60$. Соотношение прибыльных и проигрышных ставок 2:1.

        Еще одна наглядная демонстрация возможностей стратегии была проведена с учетом таких данных:

        • торговый актив — GBPJPY;
        • таймфрейм — М15.

        Серия ставок по системе принесла 25$, подтверждая высокую прибыльность.

        Практика показывает: чтобы «просадить» немало денег по данной стратегии, необходимы действительно крайне неблагоприятные условия. Для тестирования системы в такой ситуации выбрали актив EURUSD, на котором выразительно заметен очень сильный тренд. Оказывается, один из важных факторов, обеспечивающий эффективный результат — такая динамика рынка, при которой попеременно возникают разнонаправленные сигналы.

        График ниже подтверждает данный тезис. Чем стабильнее тренд, тем ниже положительный эффект. Пара  EURUSD вела себя относительно мирно, поэтому  размер прибыли оказался удовлетворительным, профит фактор был равен 3.

        Заключение

        Модифицированный индикатор PSAR (Parabolic Stop And Reverse), что в переводе означает "параболик остановки и разворот" — отличный выбор для опционной торговли. Он максимально удобен благодаря качественному визуальному исполнению. Также инструмент имеет гибкие настройки. Сигналы позволяют найти удачный момент для входа в рынок. Покупая опцион на третьей свече, не обязательно удваивать ставку. Применяем Мартингейл только при выразительном трендовом импульсе, имея фиксированное количество «колен».

        Скачать индикатор PSAR

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Карина
        параболик что ли? куда его еще модифицировать, он и так норм был)
        Но этот теперь с цифрами, подсчетом так сказать, удобнее для торговоли)
        21 марта 2020
        Нина Алексеева
        Нина Алексеева
        параболик что ли? куда его еще модифицировать, он и так норм был)
        19 февраля 2020
        Георгий
        Настройки у него такие гибкие, что я чуть ногу не сломал в них поначалу, потому что пытался разбираться сам!) Набрел на Вашу статью и прояснилось, четко работает, все настроил как написано и понеслась, отличный!!
        28 декабря 2017
        Ангелина
        хороший индикатор, довольно часто им пользуюсь
        01 декабря 2017
        Егор
        Егор
        Очень шикарный индикатор,не пожалел,что воспользовался им
        02 ноября 2017
        Илья
        Очень хорошо раает в паре с MACD,всем советую
        08 октября 2017
        Павел
        Павел
        Кто пользовался, как результат?
        Николай, да, я пользуюсь, очень нравится
        24 мая 2017
        Николай
        Кто пользовался, как результат?
        16 мая 2017
        Рома
        посмотри статья тут есть "Как добавить индикатор в МТ4" или видос. Только для mt4 подходит индюк
        09 апреля 2017
        minzdrav
        Здравствуйте! Подскажите как установить!!!
        09 апреля 2017
        Александр
        добавили б небольшое описание установки индикатора, а то при простом переписывании файлов в папку mql4/Indikators индикатор при запуске выдает ошибку наличия модификации
        16 марта 2017
        Невозможно установить индикатор,пишет"интеллектуальная собственность автора.как можно установить его? Может другая ссылка нужна?хотелось бы его попробовать......
        Светлана, вроде работает. В какой платформе пробуете?
        14 марта 2017
        Денис Погорелов
        Денис Погорелов
        Невозможно установить индикатор,пишет"интеллектуальная собственность автора.как можно установить его? Может другая ссылка нужна?хотелось бы его попробовать......
        Светлана, у меня все работает, http://joxi.ru/Dr8ogPPC4zwYbA , с установкой проблем не было.
        13 марта 2017
        Светлана
        Невозможно установить индикатор,пишет"интеллектуальная собственность автора.как можно установить его? Может другая ссылка нужна?хотелось бы его попробовать......
        13 марта 2017
