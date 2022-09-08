Самые точные индикаторы MT4 для бинарных опционов

Индикаторы применяемые при торговле бинарными опционами в терминале MetaTrader4, можно условно разделить на два типа: классические и самописные. К первым, например, относятся MACD и Stochastic, принцип и особенности работы которых рассмотрен в многочисленных статьях: самые лучшие индикаторы без перерисовки, индикаторы для бинарных опционов на краткосрочном таймфрейме и другие. Классические индикаторы встроены в большинство торговых платформ (включая MT4, который можно скачать с нашего сайта или сайта брокеров Альпари или Grand Capital) и живые графики. Такие инструменты обеспечивают трейдеров достаточно точными сигналами для бинарных опционов и Forex.
Однако не только классические индикаторы могут быть полезными в торговле бинарными опционами. Самописные инструменты также при определенных условиях обеспечивают свыше 80% прибыльных сделок.
Самые точные индикаторы для бинарных опционов в МТ4
Число самописных индикаторов постоянно пополняется новыми разработками. Эффективность подобных технических инструментов проверяется со временем. Наиболее успешные, которые обеспечивают до 70-80% прибыльных операций, постепенно входят в арсенал трейдеров, а другие «отсеиваются». Именно о первых пойдет речь ниже.
1. FDM_Entry_Arrows_with_Alerts
Данный индикатор относится к универсальным техническим инструментам, которые поддерживает платформа МТ4. Он подходит для разных торговых стратегий. В частности, индикатор дает довольно точные прогнозы как на минутном графике, так и в более долгосрочной перспективе. В первое время трейдерам приходилось платить за этот инструмент, но сейчас он доступен бесплатно. По результатам тестирования индикатор обеспечивает до 75% прибыльных сделок.
Второе важное достоинство FDM – отсутствие перерисовки. То есть, если сигнал появляется на графике, то со временем он не исчезнет.
Как показано на скриншоте, о появлении выгодной позиции индикатор оповещает стрелками (вверх — покупка актива, вниз — продажа). FDM в отличие от других инструментов часто дает сигналы, позволяя трейдеру вести активную торговлю. В среднем на графике каждый час появляется до 15 стрелок.
Скачать индикатор FDM_Entry_Arrows_with_Alerts
2. WPRSI_Signal
Этот индикатор подходит для торговли турбо-опционами либо другими активами при таймфрейме в 5 или 15 минут. В сравнении с предыдущим инструментом WPRSI_Signal реже дает сигналы: в среднем в течение дня появляется до 5 стрелок. Однако в период повышенной активности трейдеров и волатильного рынка число прибыльных сделок увеличивается примерно в 2 раза.
WPRSI_Signal – это простой индикатор, который наглядно показывает направление изменения текущей тенденции. Выставлять ордер на покупку опциона следует, если на графике появилась стрелка, указывающая вверх. Соответственно, стрелка, направленная вниз — это сигнал к продаже актива.
Скачать индикатор WPRSI_Signal
3. T3MA-Alarm
Оптимальный инструмент для торговли турбо-опционами. T3MA-Alarm ежедневно дает до 60 сигналов, что напоминает скальпинг, который обеспечивает высокий доход трейдеру путем заключения множества сделок.
Данный индикатор относится к числу самых точных. Как показывает практика, начинающие трейдеры, использующие в своей стратегии T3MA-Alarm, смогли 10-кратно увеличить первоначальные вложения.
Приведенный выше скриншот показывает, насколько часто индикатор дает сигналы. Но постоянно открывать сделки, как только появится стрелка, не рекомендуется. Работая со скальпирующей тактикой, следует минимизировать риски. Для этого вместе с T3MA-Alarm использовать стратегию Мартингейла.
Скачать индикатор T3MA-Alarm
4. Stopreversal
Stopreversal – это трендовый индикатор, который указывает на моменты разворота текущей тенденции.
В случае если торговля ведется на краткосрочных таймфреймах, перед выходом на рынок необходимо изменить в настройках инструмента стандартное значение на 0,01.Трейдинг с Stopreversal сводится к следующему: ордер на продажу выставляется после появления стрелки, направленной вниз; на покупку — вверх. Данный индикатор сравнительно редко дает сигналы. При этом число точных существенно больше, чем у T3MA-Alarm. Использовать Stopreversal рекомендуется в валютных парах евро и британского фунта с долларом.
Скачать индикатор Stopreversal
5. Bykovtrend
Этот индикатор применяют на минутном графике в торговле с валютными парами, в которых присутствуют евро, британский фунт или доллар. Такой выбор обусловлен высокой волатильностью данных активов.
Скачать индикатор Bykovtrend
Заключение
Перечисленные ранее индикаторы демонстрировали высокую эффективность в течение 2016 года. Эти инструменты относятся к числу универсальных и могут быть полезными как при боковом движении ценового графика, так и в период активного роста или падения котировок. Причем некоторые из приведенных индикаторов способны давать точные сигналы даже после выхода важных новостей.
Мы не рекомендуем сочетать эти инструменты между собой. Подобные комбинации увеличивают вероятность возникновения ложных сигналов.
Помимо рассмотренных в статье универсальных и популярных индикаторов, в торговле бинарными опционами могут быть полезными и другие идникаторы. Мы собрали самую большую сборку идникаторов для бинарных опционов предназначенных для использования в MetaTrader4, предлагаем вам скачать 1001 индикатор для бинарных опционов бесплатно:
- !_EA_Vegas_1hr
- #MTF Forex freedom Bar;
- #MTF_HULL_TREND;
- #MTF_LSMA_in_Color_3;
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- #MTF_MovingAverage;
- #MTF_Psar;
- #MTF_RSI;
- #MTF_Supertrend;
- #MTF_Supertrend_On_Price;
- #MTF_SuperTrendBar;
- #MTF_Support and Resistance (Barry);
- [i] AltrTrend;
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- [i] Firebird;
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- ^Dyn_Pivot;
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- ^Pivot_PP;
- ^Pivot_ResSup;
- ^Pivot_ResSup2;
- _i_EF_distance;
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- _MTF_MovingAverage;
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- 3 MA Cross w_Alert;
- 3c_JRSX_H;
- 3D Oscilator;
- 3Line_Break(08SEP05);
- 3Line_Break(23SEP05);
- 3Line_Break;
- 3shadeopen;
- 4 Period 7 MA Fibo Relational S.R Indicator;
- 4 Period MA w.Regr.STD;
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- Bollinger Bands;
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- ElliottWaveOscillator34
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- marketprofile
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- MBKAsctrend3times
- MBKAsctrend3times1
- Michelangelo
- Michelangelo28nov05
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- MIndex
- Momentum
- MovingAverages
- MovingAverages_onTF
- MPOverlay
- mqcodes
- MRO2
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- MTF_MACD_inColor
- MultiplePivotsV2
- MurreyMathLinesF
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- nd1Sig
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- NINA1
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- NRTRRoshv2
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- PatternAlert
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- Pattern
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- PivotCustomTime
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- PrevDay-HiLo-kelvin
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- PriceChannel_Stop_v1
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- RAVIFXFisher2
- RBCI
- RBCI_hist
- RBCI2
- RD-BT2Stop
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- RD-PivotLines
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- Renko_v11
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- RPoint
- RSI
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- RSI-3TF
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- rsier1m1
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- RSIFilter_v1
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- s
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- SATL
- SATLs
- sb#MTF_MTEI_Supertrend_Histo
- sb#MTF_MTEI_Supertrend_Histo1
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- StandardDeviationChannels
- Standard_Deviation_Channels
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