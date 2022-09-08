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        Самые точные индикаторы MT4

        Самые точные индикаторы MT4 для бинарных опционов

        Meta Trader 4 логоИндикаторы применяемые при торговле бинарными опционами в терминале MetaTrader4, можно условно разделить на два типа: классические и самописные. К первым, например, относятся MACD и Stochastic, принцип и особенности работы которых рассмотрен в многочисленных статьях: самые лучшие индикаторы без перерисовки, индикаторы для бинарных опционов на краткосрочном таймфрейме и другие. Классические индикаторы встроены в большинство торговых платформ (включая MT4, который можно скачать с нашего сайта или сайта брокеров Альпари или Grand Capital) и живые графики. Такие инструменты обеспечивают трейдеров достаточно точными сигналами для бинарных опционов и Forex.

        Однако не только классические индикаторы могут быть полезными в торговле бинарными опционами. Самописные инструменты также при определенных условиях обеспечивают свыше 80% прибыльных сделок.

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        Самые точные индикаторы для бинарных опционов в МТ4

         

        Число самописных индикаторов постоянно пополняется новыми разработками. Эффективность подобных технических инструментов проверяется со временем. Наиболее успешные, которые обеспечивают до 70-80% прибыльных операций, постепенно входят в арсенал трейдеров, а другие «отсеиваются». Именно о первых пойдет речь ниже.

        1. FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

        Данный индикатор относится к универсальным техническим инструментам, которые поддерживает платформа МТ4. Он подходит для разных торговых стратегий. В частности, индикатор дает довольно точные прогнозы как на минутном графике, так и в более долгосрочной перспективе. В первое время трейдерам приходилось платить за этот инструмент, но сейчас он доступен бесплатно. По результатам тестирования индикатор обеспечивает до 75% прибыльных сделок.

        Второе важное достоинство FDM – отсутствие перерисовки. То есть, если сигнал появляется на графике, то со временем он не исчезнет.

        График FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

        Как показано на скриншоте, о появлении выгодной позиции индикатор оповещает стрелками (вверх — покупка актива, вниз — продажа). FDM в отличие от других инструментов часто дает сигналы, позволяя трейдеру вести активную торговлю. В среднем на графике каждый час появляется до 15 стрелок.

        Скачать индикатор FDM_Entry_Arrows_with_Alerts

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        2. WPRSI_Signal

         

        Этот индикатор подходит для торговли турбо-опционами либо другими активами при таймфрейме в 5 или 15 минут. В сравнении с предыдущим инструментом WPRSI_Signal реже дает сигналы: в среднем в течение дня появляется до 5 стрелок. Однако в период повышенной активности трейдеров и волатильного рынка число прибыльных сделок увеличивается примерно в 2 раза.

        График WPRSI_Signal

        WPRSI_Signal – это простой индикатор, который наглядно показывает направление изменения текущей тенденции. Выставлять ордер на покупку опциона следует, если на графике появилась стрелка, указывающая вверх. Соответственно, стрелка, направленная вниз — это сигнал к продаже актива.

        Скачать индикатор WPRSI_Signal

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        3. T3MA-Alarm

         

        Оптимальный инструмент для торговли турбо-опционами. T3MA-Alarm ежедневно дает до 60 сигналов, что напоминает скальпинг, который обеспечивает высокий доход трейдеру путем заключения множества сделок.

        График T3MA-Alarm фото

        Данный индикатор относится к числу самых точных. Как показывает практика, начинающие трейдеры, использующие в своей стратегии T3MA-Alarm, смогли 10-кратно увеличить первоначальные вложения.

        Приведенный выше скриншот показывает, насколько часто индикатор дает сигналы. Но постоянно открывать сделки, как только появится стрелка, не рекомендуется. Работая со скальпирующей тактикой, следует минимизировать риски. Для этого вместе с T3MA-Alarm использовать стратегию Мартингейла.

        Скачать индикатор T3MA-Alarm

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        4. Stopreversal

         

        Stopreversal – это трендовый индикатор, который указывает на моменты разворота текущей тенденции.

        График Stopreversal фото

        В случае если торговля ведется на краткосрочных таймфреймах, перед выходом на рынок необходимо изменить в настройках инструмента стандартное значение на 0,01.Трейдинг с Stopreversal сводится к следующему: ордер на продажу выставляется после появления стрелки, направленной вниз; на покупку — вверх. Данный индикатор сравнительно редко дает сигналы. При этом число точных существенно больше, чем у T3MA-Alarm. Использовать Stopreversal рекомендуется в валютных парах евро и британского фунта с долларом.

        Скачать индикатор Stopreversal

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        5. Bykovtrend

         

        Этот индикатор применяют на минутном графике в торговле с валютными парами, в которых присутствуют евро, британский фунт или доллар. Такой выбор обусловлен высокой волатильностью данных активов.

        Пример графика Bykovtrend

        Скачать индикатор Bykovtrend

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        Заключение

         

        Перечисленные ранее индикаторы демонстрировали высокую эффективность в течение 2016 года. Эти инструменты относятся к числу универсальных и могут быть полезными как при боковом движении ценового графика, так и в период активного роста или падения котировок. Причем некоторые из приведенных индикаторов способны давать точные сигналы даже после выхода важных новостей.

        Мы не рекомендуем сочетать эти инструменты между собой. Подобные комбинации увеличивают вероятность возникновения ложных сигналов.

        Помимо рассмотренных в статье универсальных и популярных индикаторов, в торговле бинарными опционами могут быть полезными и другие идникаторы. Мы собрали самую большую сборку идникаторов для бинарных опционов предназначенных для использования в MetaTrader4, предлагаем вам скачать 1001 индикатор для бинарных опционов бесплатно:

        • !_EA_Vegas_1hr
        • #MTF Forex freedom Bar;
        • #MTF_HULL_TREND;
        • #MTF_LSMA_in_Color_3;
        • #MTF_MacD-2 line;
        • #MTF_MovingAverage;
        • #MTF_Psar;
        • #MTF_RSI;
        • #MTF_Supertrend;
        • #MTF_Supertrend_On_Price;
        • #MTF_SuperTrendBar;
        • #MTF_Support and Resistance (Barry);
        • [i] AltrTrend;
        • [i] Firebird(8AUG05);
        • [i] Firebird;
        • [i] StepMA_Stoch_v1;
        • [i]2MA_DivergenceTrader_Ron_MT4_v04;
        • [i]2RSIXover;
        • [i]2RSIXover_v03;
        • [i]4PMA_1_[1].Psars.Rgrssn.STD.V3;
        • [i]AO_MFI_MA_Ron_01;
        • [i]Firebird;
        • [i]OBVmod;
        • [i]RSI_MACD_MA_Ron_01;
        • [i]SilverTrend_Ron_MT4_v02;
        • [i]test_histo2;
        • [i]test_histo3;
        • [INDI]_SDX-ZoneBreakout-Lud-Z1-v2;
        • [INDI]_SDX-ZoneBreakout-Lud-Z2-v2;
        • ^Dyn_AllLevels;
        • ^Dyn_Pivot;
        • ^Dyn_Range;
        • ^Dyn_Range2;
        • ^Pivot_AllLevels;
        • ^Pivot_PP;
        • ^Pivot_ResSup;
        • ^Pivot_ResSup2;
        • _i_EF_distance;
        • _MA_Crossover_Alert_;
        • _MTF_MovingAverage;
        • _MTF_Supertrend;
        • _MTF_Supertrend_On_Price;
        • _TDTLModifiedBR;
        • 2CCI_ZeroCross_Alert;
        • 3 MA Cross w_Alert v2;
        • 3 MA Cross w_Alert;
        • 3c_JRSX_H;
        • 3D Oscilator;
        • 3Line_Break(08SEP05);
        • 3Line_Break(23SEP05);
        • 3Line_Break;
        • 3shadeopen;
        • 4 Period 7 MA Fibo Relational S.R Indicator;
        • 4 Period MA w.Regr.STD;
        • 4 Period MA;
        • 4_Period_MA_Psars_V1;
        • 4_Trendline_v3;
        • 4_Trendline_v3-MKS;
        • 4hVegasMetaTrader4hChart;
        • 4hVegasMetaTrader4hCTD;
        • 4hVegasMetaTraderWeeklyChart;
        • 4hVegasMetaTraderWeeklyIndicator;
        • 4hVegasMetaTraderWeeklyIndicator-V11;
        • 4MAs Trend;
        • 4Period_RSI_Arrows;
        • 4PMA;
        • 4PMA.Psars.Rgrssn.STD.V1;
        • 4PMA.Psars.Rgrssn.STD.V2;
        • 4PMA[1].Psars.Rgrssn.STD.V3;
        • 4PMA[1].RSI.Rgrssn.STD.V1c;
        • 4PMA_1_[1].Psars.Rgrssn.STD.V3;
        • 4PMA-4XTRAFFIC-RSI;
        • 4XTraffic_RSI_v1a;
        • 4XTraffic_RSI_v1b;
        • 5 bar reversal v0[1][1].5;
        • 5 bar reversal v1[real][1].5;
        • 5 day breakout;
        • 5_34_5;
        • 5min_rsi_qual_02IND;
        • 10Min_01;
        • 10Min_011a;
        • 5383-lbr-1000-pips-one-week-ki_signals1_h1-low_3-10-18_optimized;
        • Accelerator_LSMA;
        • Accelerator_LSMA_v2;
        • Accelerator_LSMA1;
        • ACD_PV;
        • Adaptosctry;
        • ADX Crossing w_Alerts;
        • ADX Crossing;
        • ADX CrossingAlertEmail;
        • adx.lucki;
        • adx;
        • ADXDMI;
        • adxdon;
        • AFStar;
        • Alert_MA;
        • alligator;
        • AltrTrend;
        • AltrTrend_Signal_v2_2;
        • AMA & AMA sig;
        • AMA;
        • AO_MFI_MA_Ron_01;
        • Aroon Horn;
        • Aroon_Horn2;
        • ArrayTest;
        • Ascbars;
        • ASCTrend;
        • ASCTrend_Sound.mq4;
        • ASCTrend1;
        • ASCTrend1sig_noSound;
        • ASCTrendK;
        • ASCTrendK2;
        • Ask_Shadow;
        • ATR Channels;
        • ATR Levels;
        • ATR ratio;
        • AutoDayFibs;
        • Average Range;
        • Average Size Bar;
        • Avg Daily Range;
        • Bands;
        • Bands1;
        • BandsLSMA;
        • BB — HL;
        • BBands Stops;
        • Bbands_Stop_v1;
        • BbandWidthRatio;
        • bbhisto;
        • bbsqueeze;
        • BbwithFractdev;
        • b-clock modified LA Silver;
        • Blines_Profi_en;
        • Blines_Profi_v1;
        • Blines_Profi_v11;
        • Bollinger Bands %b;
        • Bollinger Bands;
        • BrainTrend1;
        • BrainTrend1Sig;
        • BrainTrend1Stop;
        • BrainTrend1StopLine C;
        • BrainTrend1StopLine;
        • BrainTrend2;
        • BrainTrend2-convert Help;
        • BrainTrend2Sig;
        • BrainTrend2Stop;
        • BrainTrend2StopLine;
        • BrainTrendALP;
        • BrainTrendALP1Sig;
        • BrainTrendALP2;
        • breakout;
        • BT1;
        • BT2Sig;
        • BTtrendTrigger
        • BULLS-BEARS-4XTRAFFIC2
        • BullsBearsEyes(28AUG05)
        • BullsBearsEyes
        • BullsBearsEyes1
        • BunnygirlCrossandDailyOpen10
        • BunnygirlCrossandDailyOpen
        • BykovTrend_Sig
        • cam_H1_H5_Historical
        • cam_L1_L5_Historical
        • Camarilla
        • camarilladt7v1
        • camarilladt7v11
        • camarilladtHistorical_V4
        • Camarilla-MT04-Ind_MBB
        • CatFX50
        • CatFX50_lastver
        • CatFX50b
        • CCI
        • CCI_Woodies[i]
        • CCI_Woodies
        • CCM2
        • CCM3
        • Chaikin'sVolatility
        • ChandelierExit
        • CHF_CORR_EUR
        • CleonHeikenAshi
        • CoeffofLine
        • CoeffofLine_true
        • CoeffofLine_true1
        • CoeffofLine_true2
        • CoeffofLine_v1
        • CoeffoLine_Hist
        • CoeffoLine_Hist1
        • CoeffoLine_Hist2
        • ColouredWoodie
        • ColouredWoodiesCCI
        • continuation
        • Correl[i]_1
        • Correl[i]_11
        • CriticalPoints
        • CriticalPoints1
        • Critical_Points
        • Critical_PointsV2
        • D_RSI
        • DarmaPivots
        • DarmaSystemIndicator(beta)
        • dayHL
        • DayImplus1.1
        • DayImplus1[1].1
        • DayImpuls
        • DayImpuls_T3_v3
        • DayImpuls1
        • DayImpulse2DD
        • DayImpulseOverlay
        • DeMarkerPivots
        • DFCNext
        • DFCNext1
        • DigitalMACD
        • DigitalPCCIfilter
        • Digital_CCI_Woodies
        • Digits_comment
        • Din_fibo_high
        • DinapoliTargets
        • DinapoliTargetsAlerts_Log
        • Divergence
        • DivergenceWiseman1
        • DivergenceWiseman_1
        • DMICE
        • doji_arrows
        • DonchianChannels-Generalizedversion
        • DonchianChannels-Generalizedversion1
        • DPO
        • DT-RFTL(23SEP05)
        • DT-RFTL
        • DT-RSI-Sig
        • DT-ZigZag
        • DT-ZigZag-Lauer
        • DUR
        • DynamicZoneRSI(01SEP05)
        • DynamicZoneRSI
        • DynamicZoneRSI1(02SEP05)
        • DynamicZoneRSI1
        • DynamicZoneRSI2
        • DynamoStochastic
        • Easy_iCustom_and_Alerts
        • ElliottWaveOscillator
        • ElliottWaveOscillator34
        • Elliott_Wave_Oscillator
        • EMACROSSOVERSIGNAL
        • EMA_5_10_34_Signal
        • EMA_levels
        • EMA_Trend_Indicator
        • EMABands_v1
        • EMA-Crossover_Signal
        • EMAOsMA
        • EMAPredictive2
        • ErgodicOscillator
        • ErgodicSignals
        • Ergodic
        • EVWMA
        • ew1
        • exoticwave
        • FAMA
        • FAMAMrPip
        • FATL
        • FATLs
        • Fib_Pivots_02
        • fibocalc
        • fibocalc[1]
        • fibocalc_V3
        • fibocalc_V31
        • fibocalc1
        • FiboRetracement3
        • Firebird[i]
        • Firebird[i]1
        • Fisher_exit
        • Fisher_org_v12
        • Fisher_Yur4ik_2
        • FlatTrendRSI
        • FlatTrend
        • Flat
        • FlatTrendSMCmodified
        • FlatTrendV2
        • FlatTrendV3
        • FlatTrendV21
        • FlatTrendV31
        • FlatTrendwMACD
        • FlatTrend
        • FlatTrend_SMC_modified
        • FlatTrend_w_MACD
        • FlatTrend1
        • Float
        • forecastosc-30M
        • ForexFreeway_2
        • ForexFreeway_2-RSX
        • ForexFreeway_21
        • ForexOFFTrendv1.01
        • ForexOFFTrend(4AUG05)
        • ForexOFFTrend(23SEP05)
        • ForexOFFTrend
        • ForexOffTrend_Alert
        • ForexOFFTrend1(23SEP05)
        • ForexOFFTrend1
        • ForexOFFTrend2
        • ForexOFFTrend3
        • ForexOFFTrend4(2)
        • ForexOFFTrend4
        • ForexOFFTrendCustom
        • FractalAMA_MBK
        • FractalChannel_v1
        • Freeway-All
        • Freeway-All1
        • FruityPebbles1.1
        • FruityPebbles11.1
        • FTLM_hist
        • FTLM_KG_hist
        • FTLM_STLM
        • FTLM-STLM
        • Full_Bar_w_Spread_Shadow
        • FXFish
        • FXSniper'sChandelier
        • FX_FISHMod
        • FX_FISHMod1
        • FX_FISHMod2
        • FX_FISH-mod
        • Fx10Setup
        • fxnewsbolttun
        • FxOverEasy
        • GannZigZag
        • GentorCCI
        • GentorCCI1
        • GentorCCI2
        • GMMALong
        • GMMAShort
        • Good_Macddarkscreen
        • Good_Macd
        • Good_Macd1
        • GridBuilder
        • HeartBeat
        • HedgeTest
        • HeikenAshiBG
        • HeikenAshi(05SEP05)
        • HeikenAshi(23SEP05)
        • HeikenAshi
        • HeikenAshi____
        • Heiken_Ashi
        • Heiken_Ashi_Mod(03SEP05)
        • Heiken_Ashi_Mod
        • Hi_Low_Indicator
        • HiFast_LoSlowLoFast_HiSlowLSMADiverge
        • High_Lowv2(ZigZag)(08SEP05)
        • High_Lowv2(ZigZag)(23SEP05)
        • High_Lowv2(ZigZag)
        • High_Lowv2(ZigZag)1(23SEP05)
        • High_Lowv2(ZigZag)1
        • High_Lowv2(ZigZag)2
        • High_Lowv2(ZigZag)3
        • HighsLowsSignalAlert
        • HiLoActivator
        • Hi-Lo
        • HiLoBandsBug
        • Hist_StepMA_Stoch_KV1_Ex_02
        • Hist_StepMA_Stoch_KV1_Ex_03
        • HL
        • HMA
        • HMA_Color
        • HMA_Color_v02
        • HMA_Color_v02b
        • HMA_Color_v03
        • HMA_Russian_Color
        • HMA_Russian_Color_sep
        • HMA_Russian_Color_sep1
        • HMA_v02
        • HMA_v03
        • HMA_v04
        • HMA_v05
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        Костя
        Костя
        Хорошая подборка! Спасибо!!!
        27 мая 2023
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        Настолько длинный список индикаторов, попробуй найди самый точный для торговли бинарными опционами, особенно вот так сразу, я даже опешил немного, честно говоря.
        05 июля 2021
        Ответить
        Леша
        Леша
        Индикатор для турбо опционов и других активов WPRSL-Signal насколько он точный в процессе торговли?
        Олег Белан, Сначала этот индикатор реже выдает сигналы и лучше работает на таймфрейме до 15 минут. По крайней мере у меня так вышло, поэтому, пишу как есть.
        29 июня 2021
        Ответить
        Олег Белан
        Олег Белан
        Индикатор для турбо опционов и других активов WPRSL-Signal насколько он точный в процессе торговли?
        23 июня 2021
        Ответить
        Как показывает опыт, даже самые точные индикаторы бинарных опционов не могут стать гарантией того, чтоне будет убытков. Можно только посоветовать хотя бы 30 дней торговать на демо счете и после этого, переходить на реальный счет. Торговля бинарными опцтонами это такой вид деятельности, где исключить риск просто невозможно, даже для опытного трейдера.
        17 июня 2021
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Если освоить самые точные индикаторы для торговли бинарными опционами, то это станет плюсом для торговли, если не с самого начала, то в будущем это точно. Главное подобрать верную стратегию и правильно распределить капитал.
        14 июня 2021
        Ответить
        Игорь
        Игорь
        Ну вот зачем этот длиннющий список самых точных индикаторов бинарных опционов, если просто невозможно скачать индикаторы отдельно?. Очень надеюсь, что разработчики сайта исправят эту проблему. Более менее на сайте все хорошо и информации интересной много, но вот решил обратить внимание на этот нюанс.
        Никита, я тоже, честно говоря задаю себе этот вопрос. Было бы круто, если бы самые точные индикаторы можна было скачать проще. Можно конечно попробовать написать запрос в техническую поддержку.
        11 июня 2021
        Ответить
        Никита
        Никита
        Ну вот зачем этот длиннющий список самых точных индикаторов бинарных опционов, если просто невозможно скачать индикаторы отдельно?. Очень надеюсь, что разработчики сайта исправят эту проблему. Более менее на сайте все хорошо и информации интересной много, но вот решил обратить внимание на этот нюанс.
        10 июня 2021
        Ответить
        SaneK
        SaneK
        Судя по описанию, индикатор WPRSL Signal довольно простой в использовании, вот его и попробую для торговли по тренду. Надеюсь, легко разберусь с настройками. Если честно, пока торговал на демо счете, то сделки были в плюс, а на реальном - больше в минус захожу. Хорошо, хоть не очень большие суммы потратил.
        Советую вам вообще не торговать на реальном счету пока хотя бы месяц вы не будете уходить в минус на демо счету, можно пробовать самые разные индикаторы и стратегии, главное что бы торговля была хотя бы в без убыток, а потом уже и прибыль будет. И не воспринимайте сигналы индикатора как 100% сигнал на котором можно открыть сделку на 100% от депозита, так вообще нельзя делать, нужно сопоставлять множество факторов и только потом открывать сделку, а сигналы индикаторов использовать лишь как подтверждение.
        08 июня 2021
        Ответить
        Игорь Зиньчук
        Судя по описанию, индикатор WPRSL Signal довольно простой в использовании, вот его и попробую для торговли по тренду. Надеюсь, легко разберусь с настройками. Если честно, пока торговал на демо счете, то сделки были в плюс, а на реальном - больше в минус захожу. Хорошо, хоть не очень большие суммы потратил.
        08 июня 2021
        Ответить
        Мирон
        Мирон
        как скачать отдельно индикаторы?
        Юра, я так понимаю, что функция отдельного скачивания для каждого из самых точных индикаторов для MT 4 не предусмотрена в списке на сайте. Возможно, разработчики исправят это в будущем.
        Ольга, Меня тоже просто поражает этот огромный список самых точных индикаторов для бинарных опциононов. Неужели кто то из трейдеров решиться скачать на свой девайс весь список одним архивом?.
        07 июня 2021
        Ответить
        Геннадий Третьякевич
        Геннадий Третьякевич
        как скачать отдельно индикаторы?
        Юра, я так понимаю, что функция отдельного скачивания для каждого из самых точных индикаторов для MT 4 не предусмотрена в списке на сайте. Возможно, разработчики исправят это в будущем.
        Первые 5 индикаторов можно скачать отдельно нажав на кнопку скачать, а вот все остальные придется поискать в интернете, могу выделить [i] StepMA_Stoch_v1; как дополнительный индикатор для скрещения его со стрелочным, у меня не плохо получается
        05 июня 2021
        Ответить
        Ольга
        как скачать отдельно индикаторы?
        Юра, я так понимаю, что функция отдельного скачивания для каждого из самых точных индикаторов для MT 4 не предусмотрена в списке на сайте. Возможно, разработчики исправят это в будущем.
        05 июня 2021
        Ответить
        Паша
        Паша
        Не знаю, как кому, а мне больше всего нравиться, что на этом сайте можно скачать самые точные индикаторы для бинарных опционов MT 4 бесплатно. Самое главное, что можно быть уверенным в том, что после скачивания на компе не будет вирусов или еще каких "сюрпризов", как это часто бывает в Интернете.
        Maxim, Здесь такой большой список этих самых точных индикаторов бинарных опционов, что меня "терзают смутные сомнения", как говорил классик, что кто либо из трейдеров будет тестировать те, которые в конце списка. Хотя это лишь мое личное мнение.
        Давид, да и не нужно тестировать все самые точные индикаторы для бинарных опционов, думаю вполне достаточно тестировать первые 5 -7 индикаторов. На все вам точно времени не хватит, особенно если вы занимаетесь еще чем то, а не только торговлей бинарными опционами.
        04 июня 2021
        Ответить
        Давид
        Давид
        Не знаю, как кому, а мне больше всего нравиться, что на этом сайте можно скачать самые точные индикаторы для бинарных опционов MT 4 бесплатно. Самое главное, что можно быть уверенным в том, что после скачивания на компе не будет вирусов или еще каких "сюрпризов", как это часто бывает в Интернете.
        Maxim, Здесь такой большой список этих самых точных индикаторов бинарных опционов, что меня "терзают смутные сомнения", как говорил классик, что кто либо из трейдеров будет тестировать те, которые в конце списка. Хотя это лишь мое личное мнение.
        03 июня 2021
        Ответить
        Maxim
        Maxim
        Не знаю, как кому, а мне больше всего нравиться, что на этом сайте можно скачать самые точные индикаторы для бинарных опционов MT 4 бесплатно. Самое главное, что можно быть уверенным в том, что после скачивания на компе не будет вирусов или еще каких "сюрпризов", как это часто бывает в Интернете.
        03 июня 2021
        Ответить
        alexey
        alexey
        Что можете сказать об индикаторе Forex freedom bar?, он простой в использовании или не очень?
        Влад, что-то я не вижу этого индикатора в списке, значит индикатор малоизвестен, самому стало интересно хорош он или нет. А из списка индикаторов которые в этой статье, первые 5 можно тестировать и выбирать какой больше понравится, можно даже попробовать торговую систему на каком-то сделать. Есть тут кстати говоря кто соединил уже что-то и получилась хорошая система торговая?
        Александр Синица, Да, я тоже думаю, что тестировать первые 5 самых точных индикаторов это не плохое решение, но все равно лучше тестировать сначала на демо счете, чем на реальном. Скорее всего, на первом этапе будут убыточные сделки. От это не застрахованы даже опытные трейдеры. Главное не паниковать и контролировать свои эмоции.
        01 июня 2021
        Ответить
        Александр Синица
        Александр Синица
        Что можете сказать об индикаторе Forex freedom bar?, он простой в использовании или не очень?
        Влад, что-то я не вижу этого индикатора в списке, значит индикатор малоизвестен, самому стало интересно хорош он или нет. А из списка индикаторов которые в этой статье, первые 5 можно тестировать и выбирать какой больше понравится, можно даже попробовать торговую систему на каком-то сделать. Есть тут кстати говоря кто соединил уже что-то и получилась хорошая система торговая?
        30 мая 2021
        Ответить
        Влад
        Влад
        Что можете сказать об индикаторе Forex freedom bar?, он простой в использовании или не очень?
        29 мая 2021
        Ответить
        Сергей Лобанов
        Сергей Лобанов
        В принципе, не плохая статья и список самых точных индикаторов МТ 4 для бинарных опционов очень большой. Мне как начинающему трейдеру, сознаюсь честно, сложно выбрать, так что жду Ваших советов.
        Игорь Зиньчук, я бы посоветовал тестировать 4 -5 самых точных индикаторов для MT 4. Сам планирую поступить подобным образом, хоть и не уверен на 100 % в эффективности такого подхода.
        29 мая 2021
        Ответить
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