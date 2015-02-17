Индикатор линий поддержки и сопротивления Line Cross

В торговле бинарными опционами многое зависит от умения быстро реагировать и правильно интерпретировать данные. Однако, частое переключение графиков может стать преградой на пути к эффективной торговле. Именно в таких моментах на помощь приходит индикатор для бинарных опционов Line Cross. Этот инновационный инструмент разработан специально для тех, кто строит свою стратегию на основе уровней.

Line Cross позволяет отслеживать касания цены с установленными на график визуальными элементами. Независимо от выбранной валютной пары или временного интервала, он гарантирует точное и своевременное предупреждение о сигналах прорыва или отскока от трендовой прямой. В этом обзоре разберемся с параметрами настроек и особенностями применения этого бесплатного помощника трейдера, доступного для скачивания с нашего сайта.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Line Cross

Установка индикатора для бинарных опционов Line Cross

Индикатор Line Cross устанавливается стандартно в платформу MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда все необходимые файлы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Line Cross

У этого инструмента графического анализа совсем немного настроек.

Во вкладке “Inputs” трейдеры бинарных опционов могут настроить количество свечей, после появления которых возможно возникновение нового касания трендовой прямой или горизонтального уровня. За это отвечает параметр “SignalCan”.

Таким образом, если SignalCan = 4, следующее сообщение о касании или пробитии трендового отрезка появится не раньше, чем через 4 свечи после предыдущего. Такая задержка устанавливается для того, чтобы во флэте не получать лишних сообщений и трейдер мог сосредоточиться только на значимых касаниях ценой трендовой прямой.

Параметры “TrendColor”, “GorizColor” и “NeutralColor” отвечают за цвет графических элементов на графике.

Как понятно из названий переменных, указанных на слайде выше, все трендовые прямые на графике следует выделять цветом лайма, а горизонтальные уровни поддержки и сопротивления – красным. Для всех остальных отрезков следует выбирать светло-серый оттенок. Таким образом, анализатор графических элементов будет “понимать” на какие из них ему следует реагировать и подавать знак о касании ценой, а на какие “не обращать внимания”.

Этот инструмент фиксирует первое касание и выводит на график код валютной пары и таймфрейм, выделяя их цветом, в соответствии с тем какой линии коснулись цены. Если трендовой – название будет окрашено зеленым цветом (обратите внимание рядом с таймфреймом появится косая черта - задет тренд).

Если цены коснулись горизонтального уровня – код валютной пары окрасится красным цветом.

Пока цены не прикасаются ни к одному из установленных на график графических элементов, код валютной пары будет светло-серого цвета.

Этот инструмент способен одновременно отслеживать до 100 графических элементов, обеспечивая удобство работы с большим количеством финансовых инструментов. Его особенность – в формировании уведомления на текущем таймфрейме, когда произошло касание, с последующей пролонгацией на следующую свечу. Это сделано с целью защиты от возможного пропуска сигналов в случае, если пробой тренда произошел за одну свечу.

Так информация об этом событии остается видимой на графике, в виде подсвеченного определенным цветом кода валютной пары. В течение, как минимум, еще одного бара она будет оставаться неизменной, давая возможность трейдеру совершить сделку. Однако, это правило не действует при смене таймфрейма, т.к. на других временных интервалах не будет выполняться условие по количеству свечей, касающихся трендовой прямой.

Для удобства в комплекте к основному инструменту идет агрегатор – LineCrossMon. Он предназначен для сбора сигналов с графиков валютных пар, на которые установлен Line Cross. Отныне пользователю не потребуется постоянно переключаться между ними, чтобы вовремя отреагировать на информацию о касании тренда или его пробитии. Все данные отображаются на панели LineCrossMon.

Скажем прямо: сегодня такое решение выглядит откровенно странным. Зачем создавать отдельный инструмент мониторинга, если для каждого индикатора в платформе MetaTrader 4 доступны алерты? Гораздо проще и эффективнее использовать настройку всплывающего сообщения о наступлении определенного события – касания тренда или его пробития.

Такие индикаторы, оснащенные соответствующим оповещением, можно установить хоть на все инструменты в платформе и вовремя получать сообщения от каждого из них о касании или пробитии тренда. Все, что остается трейдеру – дождаться появления алерта, открыть график нужной валютной пары и принять решение о сделке. Подобное же нагромождение, с нашей точки зрения, выглядит нелепо и явно лишним.

Еще один момент, на который следует обратить внимание – метод отображения трендовых прямых на графике.

Для корректной работы их необходимо рисовать не в виде луча, а отрезка. Проследите за тем, чтобы галочка, активирующая отрисовку тренда в формате “Луч” (Ray), была снята.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Line Cross

Индикатор для бинарных опционов Line Cross – простое решение для получения информации о касании или пересечении тренда. Любой опытный трейдер осознает их важность при работе на рынке Форекс и БО. Однако их мониторинг может быть трудоемким процессом, особенно если графиков много.

Для решения этой проблемы используйте вспомогательный инструмент – LineCrossMon. Просто прикрепите его к графику, и он автоматически начнет собирать сигналы от всех установленных ранее анализаторов пробоя тренда. Вам остается лишь наслаждаться результатом и внедрить его в свою торговую стратегию.

Условия для покупки Call опционов

Для заработка на курсовом росте необходимо дождаться закрытия свечи выше трендового отрезка и появления кода валютной пары зеленого цвета. На открытии новой свечи открываем опцион Call.

Условия для покупки Put опциона

В случае заработка на снижении курса валютной пары, ждем появления свечи, закрывшейся ниже трендовой прямой и появление кода валютной пары зеленого цвета. На открытии новой свечи открываем опцион Put.

Рекомендуемое время экспирации 3 свечи. Однако, для конкретного инструмента следует подбирать период удержания позиции, исходя из результатов тестирования на истории и используемого периода торговли. Помимо пробоя тренда аналогичным образом можно действовать и в случае тестирования на прочность уровня поддержки и сопротивления (красной черты). Эти примеры рассмотрим в следующих разделах этого обзора.

Открытие опциона Call

Символ валютной пары, отображаемый на графике основным индикатором, поменял цвет на красный, что говорит о касании ценой сопротивления. После этого необходимо дождаться закрытия свечи выше горизонтального уровня (resistance level). На открытии новой свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Символ валютной пары, отображаемый на графике основным индикатором, поменял цвет на красный, что говорит о касании ценой поддержки. После этого необходимо дождаться закрытия свечи ниже горизонтального уровня (support level). На открытии новой покупаем Put.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Line Cross – надежный помощник трейдера, торговая система которого построена на пробитии трендовых линий и уровней поддержки/сопротивления. Настройки делают его удобным и гибким инструментом, а выбор цветов и возможность изменения параметра “SignalCan” обеспечивают индивидуальный подход к торговле.

Благодаря возможности следить за 100 графическими элементами одновременно, этот бесплатный помощник становится незаменимым в торговле большим количеством валютных пар и криптовалют. Такая особенность делает индикатор бинарных опционов CrossLine незаменимым инструментом для тех, кто стремится к совершенству и точности в работе на финансовых рынках.

