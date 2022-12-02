        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2 создавался специально под бинарные опционы с уклоном в криптовалюты. Этот индикатор является сигнальным, но на чем он основан, сказать сложно, так как автор не указывает подробного описания своего инструмента. Также в индикаторе есть один весомый недостаток, который обсудим далее.

        Обратите внимание, что Crypto Binary Pro V2 является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Пример графика с Crypto Binary Pro V2

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2

        Установка индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2

        Индикатор Crypto Binary Pro V2 устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Crypto Binary Pro V2 для бинарных опционов

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2 является сигнальным, как уже говорилось выше, и сигналы на графике выглядят так:

        То есть и стрелочка, и точка – все это один сигнал. Цвета стрелочек меняются в зависимости от направления, а точки всегда остаются белого цвета.

        В настройках Crypto Binary Pro V2 можно поменять срабатывание алертов и расположение самих сигналов. Также можно поменять цвета:

        А теперь стоит сказать о главной проблеме данного индикатора. Все сигналы Crypto Binary Pro V2 перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма вне зависимости от того, был сигнал верным или нет. Ярким примером может послужить данная ситуация:

        Появление сигнала на графике Исчезновение сигнала с графика

         

        Но несмотря на то, что сигналы индикатора для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2 перерисовываются, они все равно могут приносить прибыль. Пример выше тому подтверждение, так как сигнал оказался очень точным.

        Также важно сказать о том, что не стоит изучать эффективность данного инструмента на истории, так как там все сигналы подстраиваются под график и не являются реальными. Проверить работу индикатора получится только при живой торговле на демо-счету.

        Правила торговли по индикатору Crypto Binary Pro V2 для бинарных опционов

        Если вы планируете использовать индикатор Crypto Binary Pro V2 без ничего, то как минимум стоит изучить то, как работает тренд:

        После этого можно использовать сами сигналы, и чтобы покупать опционы Call, нужно:

        1. Чтобы тренд был восходящим (не обязательно, но желательно).
        2. Появилась синяя стрелочка.

        Для покупки опционов Put необходимо, чтобы:

        1. Чтобы тренд был нисходящим (не обязательно, но желательно).
        2. Появилась красная стрелочка.

        Экспирация для всех сделок используется в 3 свечи, а таймфрейм предпочтительно использовать М1, но можно рассмотреть и другие временные периоды.

        При восходящем тренде на графике образовался сигнал, и несмотря на то, что он может перерисовываться, в момент его появления можно было покупать опцион Call с экспирацией в 3 свечи:

        В этом случае у нас был нисходящий тренд, так как до этого цена падала. После небольшой коррекции появился сигнал, и можно было совершать сделку с экспирацией в 3 свечи:

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Crypto Binary Pro V2 создавался специально под БО, и несмотря на то, что он перерисовывается, при правильном подходе можно получать прибыль при торговле с ним. Но очень важно протестировать его именно в реальном времени на демо-счету, так как на истории он показывает только перерисованные сигналы.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Crypto Binary Pro V2 скачать бесплатно

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Slaventiy
        Индикатор непригоден для бинарных опционах
        06 октября 2023
        Трейдер БО
        "Этот индикатор является сигнальным, и на чем он основывается сказать сложно." Многообещающе. )))
        Артур, Если он работает, то я не буду разбираться как и на чем он работает.
        20 июля 2023
        Богдан
        Спасибо за статью. Большинство индикаторов являются платными. А вот на сколько адекватно работает бесплатная версия, можно узнать только протестив. Это понятно.
        03 апреля 2023
        Артур
        "Этот индикатор является сигнальным, и на чем он основывается сказать сложно." Многообещающе. )))
        27 марта 2023
        tirant
        Поиск подходящего индикатора сродни дегустации - не попробуешь, не поймёшь.
        21 февраля 2023
        Вячеслав
        Пользовался кто-нибудь этим индикатором в реальной торговле?Есть смысл время на него тратить?
        Андрей, тока выложили, тестим
        11 декабря 2022
        Андрей
        Пользовался кто-нибудь этим индикатором в реальной торговле?Есть смысл время на него тратить?
        09 декабря 2022
        Option Bull
        Можно ли использовать его самостоятельно?
        Руслан, любой индикатор лучше использовать самостоятельно
        06 декабря 2022
        Руслан
        Также интересует вопрос насколько он точный?
        06 декабря 2022
        Руслан
        Можно ли использовать его самостоятельно?
        06 декабря 2022
