Индикатор SixtySecondTrades для бинарных опционов

SixtySecondTrades – очень простой стрелочный индикатор, который показывает нам, что нужно сделать: купить или продать. Алгоритм индикатора закрыт, но, скорее всего, он использует стандартные торговые индикаторы, такие как ADX (Average Directional Index), но это только предположение. Индикатор для бинарных опционов SixtySecondTrades выдает сигнал во время текущего бара на предыдущем баре, то есть необходимо оценить его сигнал для следующего бара, что несколько затрудняет торговлю. Тем не менее SixtySecondTrades хорошо зарекомендовал себя в торговле бинарными опционами в турбо-режиме (60 секунд).

Характеристики SixtySecondTrades

Платформа: Метатрейдер4.

Актив: любая основная валютная пара.

Время торгов: европейские сессии и начало американских сессий.

Таймфрейм: M1.

Срок эксперации: 60 секунд.

Рекомендуемый брокер: Альпари, Quotex, PocketOption, Binarium.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Рекомендуется использовать индикатор SixtySecondTrades с информационным индикатором ChandleTimer (можно будет скачать в конце статьи), который показывает время до закрытия текущей свечи. Он нужен для того, чтобы не опоздать с покупкой опциона, так как это быстрые сделки – на счету каждая секунда.

Правила торговли по индикатору SixtySecondTrades

Лучше торговать в самое нестабильное время – европейскую и первую половину сессий США (смотрите время начала торговых сессий Forex).

Опцион CALL, когда выполняются следующие условия:

Появилась зеленая точка. До закрытия свечи не менее 40 секунд. Покупаем опцион на повышение CALL с экспирацией в 60 секунд

Опцион PUT, когда выполняются следующие условия:

Появилась красная точка. До закрытия свечи не менее 40 секунд. Покупаем опцион на понижение PUT с экспирацией 60 секунд

