        Индикатор SixtySecondTrades для бинарных опционов

        SixtySecondTrades – очень простой стрелочный индикатор, который показывает нам, что нужно сделать: купить или продать. Алгоритм индикатора закрыт, но, скорее всего, он использует стандартные торговые индикаторы, такие как ADX (Average Directional Index), но это только предположение. Индикатор для бинарных опционов SixtySecondTrades выдает сигнал во время текущего бара на предыдущем баре, то есть необходимо оценить его сигнал для следующего бара, что несколько затрудняет торговлю. Тем не менее SixtySecondTrades хорошо зарекомендовал себя в торговле бинарными опционами в турбо-режиме (60 секунд).

        Пример графика с индикатором SixtySecondTrades

        Характеристики SixtySecondTrades

        Платформа: Метатрейдер4.

        Актив: любая основная валютная пара.

        Время торгов: европейские сессии и начало американских сессий.

        Таймфрейм: M1.

        Срок эксперации: 60 секунд.

        Рекомендуемый брокер: Альпари, QuotexPocketOption, Binarium.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Рекомендуется использовать индикатор SixtySecondTrades с информационным индикатором ChandleTimer (можно будет скачать в конце статьи), который показывает время до закрытия текущей свечи. Он нужен для того, чтобы не опоздать с покупкой опциона, так как это быстрые сделки – на счету каждая секунда.

        Пример графика с индикатором CandleTimer

        Правила торговли по индикатору SixtySecondTrades

        Лучше торговать в самое нестабильное время – европейскую и первую половину сессий США (смотрите время начала торговых сессий Forex).

        Опцион CALL, когда выполняются следующие условия:

        1. Появилась зеленая точка.
        2. До закрытия свечи не менее 40 секунд.
        3. Покупаем опцион на повышение CALL с экспирацией в 60 секунд

        Пример сигнала CALL с индикатором SixtySecondTrades

        Выигрыш на сигнал CALL с индикатором SixtySecondTrades

        Опцион PUT, когда выполняются следующие условия:

        1. Появилась красная точка.
        2. До закрытия свечи не менее 40 секунд.
        3. Покупаем опцион на понижение PUT с экспирацией 60 секунд

        Сигнал PUT с индикатором SixtySecondTrades

        Выигрыш на сигнал PUT с индикатором SixtySecondTrades

        Скачать индикатор SixtySecondTrades + ChandleTimer

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Ibragim
        чисто скальперский индюк. для экспы 60 сек
        60 мало, лучше 5 мин
        08 марта 2020
        Киндер
        чисто скальперский индюк. для экспы 60 сек
        25 января 2020
        EvgenQ
        Если ставить его на М1, время экспирации опциона 3 мин, то отрабатывает довольно не плохо.
        15 февраля 2019
        надо попробовать
        06 февраля 2019
        Сева
        Я перепробывал много индикаторов и лучшего пока не нашол. Кто найдет дайте знать)
        02 февраля 2019
        98Alex89
        Потестировал индикатор. Показал хорошие результаты, но с Мартингейлом не используйте. Слив депозита обеспечен.
        18 января 2019
        Григорий Ильин
        Результаты тестирования индикатора многообещающие. Коэффициент выигрыша от 73 до 80%. Я предлагаю людям совершать 10 сделок в день. Это хватает мне.
        11 января 2019
