Анализ графика в торговле бинарными опционами является очень важной частью трейдинга, и для удобства большинство трейдеров используют свечные графики, так как этот вид графика является самым популярным и удобным. Но существуют и альтернативные виды, которые могут быть полезны в анализе и торговле, и один из таких — Heiken Ashi.

Преимущество использования индикатора Хейкен Аши в том, что он сглаживает ценовые колебания при помощи специальной формулы и таким образом делает график более упорядоченным. При таком подходе трейдер может видеть направление тренда более точно, а использовать индикатор Heiken Ashi можно на любом инструменте и тайм фрейме.

Настройка и принцип работы индикатора Heiken Ashi

На многих торговых платформах Heiken Ashi встроен как стандартный тип графика. К примеру, при использовании живого графика на нашем сайте этот тип графика будет доступен без индикаторов и терминалов:

Также его можно найти и на других платформах, но, к сожалению, в MT4 свечи Хейкен Аши использовать можно только при помощи индикатора.

Индикатор можно установить стандартно в терминал MetaTrader 4, после чего сразу поместить на график.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Для корректного отображения индикатора также будет необходимо поменять стандартный график терминала на линейный, после чего в свойствах графика цвет линии сделать прозрачной:

После этого можно добавить индикатор Heiken Ashi, при желании поменять цвет свечей и в итоге должен будет получиться такой график:

Также, чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи можно будет скачать индикатор Хайкен Аши и шаблон для него.

Несмотря на то, что стандартные свечи и свечи графика Heiken Ashi похожи по форме, цену они отображают по-разному:

Различаются данные типы графиков тем, что стандартные свечи отображают цену без каких-либо формул, а свечи Хейкен Аши помимо простого ценового отображения используют специальную формулу, которая корректирует визуальную составляющую:

Значения, по которым рассчитываются свечи индикатора Heiken Ashi являются динамическими, и берутся они из текущей свечи. Поэтому текущая свеча всегда будет рассчитываться с задержкой, так как зависит от предыдущей свечи.

Но не стоит думать, что это является только минусом графика Хейкен Аши. Это свойство можно с успехом использовать на таких волатильных валютных парах, как GBP/JPY или EUR/JPY, так как при помощи свечей Хейкен Аши фильтруется большинство ложных пробоев.

Виды сигналов для торговли бинарными опционами при помощи индикатора Heiken Ashi

График Heiken Ashi может генерировать различные виды сигналов, которые можно использовать для торговли бинарными опционами. Также при помощи таких свечей можно определять направление тренда и другие фазы рынка.

Определение тренда при помощи графика Хейкен Аши

Восходящий и нисходящий тренд может быть легко определен при помощи свечей Хайкен Аши. В моменты роста или падения особенностью свечей является отсутствие теней с определенной стороны (в зависимости от направления):

Как можно видеть, во время восходящего движения зеленые свечи не имеют теней снизу, а при нисходящем движении большая часть красных свечей не имеет теней сверху.

Также явным показателем тренда является открытие новой свечи на середине предыдущей свечи, что особенно заметно в восходящем движении на примере выше.

Для торговли стоит ориентироваться на три свечи одного цвета подряд, опираясь на описанные выше правила. Об окончании тренда могут говорить смена цвета свечи или уменьшение ее в размерах и появление длинной тени.

Свеча «Доджи» и индикатор Heiken Ashi

Еще одним сигналом, который можно использовать в торговле, является свеча «Дожи». Ее отличительной характеристикой являются длинные тени и короткое тело. Данный свечной паттерн заимствован из «Price Action» и является довольно эффективным как при использовании на стандартных свечах, так и с Heiken Ashi:

Хоть данная формация и является сильной, требуется быть уверенным в текущем тренде, чтобы использовать такой вид сигнала.

Прежде всего, даже если появляется свеча «Dodji», не стоит торговать перед выходом новостей (все предстоящие новости можно найти в экономическом календаре). Однако, если даже после новости тренд подтверждается, и цена идет в направлении свечи «Дожи», то можно покупать соответствующий опцион. Для подтверждения сигналов можно использовать стандартный свечной график, который будет действовать, как опережающий фактор.

Определение флэта при помощи Хайкен Аши

Еще одним видом сигналов может послужить определение флэта при помощи данного индикатора, который подойдет трейдерам бинарными опционами для проведения анализа и трейдерам рынка Форекс для выхода из позиции.

Когда на рынке формируется флэт, свечи Хейкен Аши будут очень короткими, при это тени могут быть с обеих сторон, а цвет свечей абсолютно не имеет значения:

Торговые стратегии с использованием Heiken Ashi в бинарных опционах

Индикатор Heiken Ashi можно использовать и вместе с другими индикаторами, что даст преимущество и поможет более точно определять точки для покупки опционов.

Тайм фреймы можно использовать любые, так как формации сигналов на каждом графике будут одинаковыми. Экспирацию для покупки опционов стоить рассчитывать, исходя из стиля торговли, и поэтому для скальперских сделок это 3-5 свечей, а для трендовых — 5-10 свечей.

Стратегия Heiken Ashi и Stochastic Oscillator

Для данной простой стратегии будет достаточно стандартных настроек индикатора Stochastic Oscillator. Суть стратегии сводится к торговле в тот момент, когда осциллятор выходит из зоны перекупленности и перепроданности, а Heiken Ashi меняет цвет свечей:

Особое внимание хочется обратить на этот сигнал от осциллятора:

Как можно видеть, хоть Стохастик и генерировал сигнал, свечи Хейкен Аши этого не подтвердили и покупать опцион Put было крайне рискованно.

Стратегия Heiken Ashi и MACD

Индикатор Heiken Ashi успешно можно совмещать и с индикатором MACD:

Как можно видеть, опцион покупается в тот момент, когда Хайкен Аши меняет свой цвет, а столбик гистограммы MACD становится ниже или выше по сравнению с предыдущим столбиком.

Также стоит отметить, что для большей точности сигнала покупать опционы стоит после двух последовательных свечей Heiken Ashi одинакового цвета.

Стратегия Heiken Ashi и PSAR

Данная стратегия подойдет более опытным трейдерам, так как она не дает четких сигналов и торговать по ней есть смысл только по тренду. Суть ее сводится к тому, чтобы находить моменты, когда PSAR находится далеко от свечей Heiken Ashi и в этот момент можно покупать опцион:

Обратите внимание, что покупать опцион стоит только с экспирацией не менее 10 свечей. Также необходимо понимать, что в реальном времени намного сложнее определить момент тренда и именно поэтому данная стратегия не подходит для новичков.

Рекомендации новичкам для торговли по свечам Heiken Ashi

Свечи Heiken Ashi могут использовать трейдеры с любым опытом, но если говорить о новичках, то лучшим вариантом будет использование этого индикатора вместе с другими индикаторами, чтобы получать более точные сигналы для торговли.

Для торговли по тренду стоит использовать более долгие экспирации, такие как 10 свечей. Экспирации в 1-3 свечи не допускаются для торговли по Heiken Ashi, так как из-за искусственной природы они могут принести убыток, хотя их цвет будет говорить об обратном.

Также не стоит использовать Хейкен Аши на экзотических инструментах, так как высокая волатильность, но малая ликвидность может сыграть злую шутку с трейдером-новичком. Золото также лучше исключить из торговли при помощи Heiken Ashi.

Заключение

Индикатор Heiken Ashi может успешно применяться в торговле бинарными опционами, но стоит помнить, что перед торговлей на реальном счету стоит проверить все версии и возможности свечей Heiken Ashi на демо-счету.

Также не стоит забывать, что свечи Хайкен Аши являются искусственными и длинные тени, которые могут появляться на свечах, не означают, что цена достигла этих уровней.

Кроме всего вышесказанного, для успешной торговли также необходимо подобрать проверенного брокера, которого можно найти в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Желаем успешной торговли!

Скачать шаблон и индикатор Heiken Ashi

