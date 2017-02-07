Индикатор для бинарных опционов Boss - собственный провайдер сигналов

Основное преимущество данного индикатора в том, что разработчики изначально адаптировали его исключительно для торговли бинарными опционами. Ориентируясь на сигналы от Boss, можно избавиться от массы других ненужных инструментов, которые только загромождают торговое пространство. Инвестору необходимо только следить за извещениями и вовремя сделать ставку.

Характеристики индикатора Boss

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-D1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Boss.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Как работает индикатор Boss

Над инструментом Boss работали настоящие профессионалы — трейдеры с многолетним опытом в торговле на рынке Форекс. Свои знания они решили применить для повышения эффективности торговли бинарными опционами. Для этого было проанализировано множество популярных индикаторов (CCI, MACD, RSI и др.).

Программисты изучали историю графика EURUSD на таймфрейме 15 минут, анализируя ее с применением различных параметров каждого индикатора. Далее внедрялись различные алгоритмы, задачей которых было обнаружить четкие закономерности, которые помогли бы успешно прогнозировать движение торгового актива в течение 1 бара. Результат действительно порадовал: математическое уравнение вычисляет вероятность закрытия текущей свечи выше или ниже текущей цены.

Индикатор для бинарных опционов Boss — революционный программный продукт, не перерисовывающийся, эффективно работающий на графике любой валютной пары и с любым таймфреймом, однако самые точные результаты он продемонстрировал именно на EURUSD и М15.

Также в индикатор есть алерты:

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Применение индикатора Boss

После открытия новой свечи программа вычисляет вероятность ее закрытия выше или ниже текущего уровня. В настройках индикатора есть опция AlertPercentage. Торговая рекомендация появляется на экране, если процент вероятности корректного исполнения прогноза выше установленного в настройках значения.

Порог вероятности определяется по формуле. Если доходность опциона — 84%, для выхода в безубыток шанс на прибыльную позицию должен составлять:

100%/(100%+84%)=54%

Поскольку прибыльность каждой сделки — всегда менее 100% (в нашем случае — 84%), а при проигрыше теряется 100% суммы ставки, то для того, чтобы не торговать себе в убыток, количество успешных контрактов должно быть более половины, его вычисляют по такой же формуле.

При появлении сигнала сразу же входите в рынок. Оперативность исполнения и отсутствие «зависаний» - обязательное требование к торговой платформе брокера. Не забудьте правильно выставить время истечения опциона, оно должно совпадать с закрытием текущей свечи. Если же вы все таки не успели войти сразу после появления сигнала, то дождитесь пока цена вернется к цене на момент сигнала и только тогда открывайте позицию:

Если ставка окажется «в деньгах», на графике появится маленький улыбающийся смайлик. Еще одна полезная «фишка» - в отдельном окошке ведется статистика по прибыльным и убыточным сигналам:

Для тех, у кого нет времени постоянно находиться перед терминалом, есть удобные оповещения:

SendEmails — на электронную почту;

SendAlerts — в торговой площадке МТ4;

SendPhoneNotifications — сигналы подаются на смартфон, если на нем установлена мобильная версия программы МТ4.

Управление рисками в бинарных опционах

Чем выше установлен показатель вероятности, тем больше шансов на получение прибыли. В индикаторе есть весьма полезная опция AdvancedMode, отвечающая за мани-менеджмент и помогающая трейдеру всесторонне подходить к оценке ситуации:

AdvancedMode предполагает установку различной степени риска в зависимости от вероятности успеха:

55-60% - 1% от суммы на счете;

60-65% - 2% от размера депозита;

65%+ - 5% от денежных средств.

Дополнительные данные помогут в расчете суммы ставки:

ReturnITM — доходность опциона;

Balance — количество денег на депозите.

Важно:

Не реагируйте на сигналы выданные при загрузке шаблона. Обязательно задайте сумму своего баланса и коэффициент выплат у вашего брокера, это поможет вам видеть более точные данные. Индикатор не перерисовывает, но обратите внимание, что если вы перезапустите шаблон, то вся история сбросится. Если игнорировать сигналы с низкими шансами на успешное исполнение, тогда подсказки будут появляться гораздо реже. Не используйте мартингейл, индикатор сам определяет размер ставки учитывая ваш депозит и точность прогноза.

Заключение:

Индикатор Boss — эффективный аналитический инструмент, который автоматически определяет вероятность закрытия текущего бара выше или ниже цены открытия и подает сигнал на покупку или продажу опциона. Благодаря инновационной разработке профессиональных программистов нет необходимости постоянно искать подходящую точку входа. Продвинутая система оповещений — гарантия того, что трейдер не пропустит ни одного сигнала. Boss генерирует торговые рекомендации и помогает оценивать риски: он указывает не только направление ставки, но и ее оптимальный размер.

