    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Boss

        Индикатор для бинарных опционов Boss - собственный провайдер сигналов

        Основное преимущество данного индикатора в том, что разработчики изначально адаптировали его исключительно для торговли бинарными опционами. Ориентируясь на сигналы от Boss, можно избавиться от массы других ненужных инструментов, которые только загромождают торговое пространство. Инвестору необходимо только следить за извещениями и вовремя сделать ставку.

        индикатор BOSS

        Характеристики индикатора Boss

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-D1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Boss.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Как работает индикатор Boss

        Над инструментом Boss работали настоящие профессионалы — трейдеры с многолетним опытом в торговле на рынке Форекс. Свои знания они решили применить для повышения эффективности торговли бинарными опционами. Для этого было проанализировано множество популярных индикаторов (CCI, MACD, RSI и др.).

        Программисты изучали историю графика EURUSD на таймфрейме 15 минут, анализируя ее с применением различных параметров каждого индикатора. Далее внедрялись различные алгоритмы, задачей которых было обнаружить четкие закономерности, которые помогли бы успешно прогнозировать движение торгового актива в течение 1 бара. Результат действительно порадовал: математическое уравнение вычисляет вероятность закрытия текущей свечи выше или ниже текущей цены.

        Индикатор для бинарных опционов Boss — революционный программный продукт, не перерисовывающийся, эффективно работающий на графике любой валютной пары и с любым таймфреймом, однако самые точные результаты он продемонстрировал именно на EURUSD и М15.

        Также в индикатор есть алерты:

        Сигналы индикатора Boss

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Применение индикатора Boss

        После открытия новой свечи программа вычисляет вероятность ее закрытия выше или ниже текущего уровня. В настройках индикатора есть опция AlertPercentage. Торговая рекомендация появляется на экране, если процент вероятности корректного исполнения прогноза выше установленного в настройках значения. 

        Порог вероятности определяется по формуле. Если доходность опциона — 84%, для выхода в безубыток шанс на прибыльную позицию должен составлять:

        100%/(100%+84%)=54%

        Поскольку прибыльность каждой сделки — всегда менее 100% (в нашем случае — 84%), а при проигрыше теряется 100% суммы ставки, то для того, чтобы не торговать себе в убыток, количество успешных контрактов должно быть более половины, его вычисляют по такой же формуле.

        При появлении сигнала сразу же входите в рынок. Оперативность исполнения и отсутствие «зависаний» - обязательное требование к торговой платформе брокера. Не забудьте правильно выставить время истечения опциона, оно должно совпадать с закрытием текущей свечи. Если же вы все таки не успели войти сразу после появления сигнала, то дождитесь пока цена вернется к цене на момент сигнала и только тогда открывайте позицию:

        call и put по индикатору boss

        Если ставка окажется «в деньгах», на графике появится маленький улыбающийся смайлик. Еще одна полезная «фишка» - в отдельном окошке ведется статистика по прибыльным и убыточным сигналам:

        Панель индикатора Boss

        Для тех, у кого нет времени постоянно находиться перед терминалом, есть удобные оповещения:

        • SendEmails — на электронную почту;
        • SendAlerts — в торговой площадке МТ4;
        • SendPhoneNotifications — сигналы подаются на смартфон, если на нем установлена мобильная версия программы МТ4.

        Управление рисками в бинарных опционах

        Чем выше установлен показатель вероятности, тем больше шансов на получение прибыли. В индикаторе есть весьма полезная опция AdvancedMode, отвечающая за мани-менеджмент и помогающая трейдеру всесторонне подходить к оценке ситуации:

        Настройки индикатора Boss

        AdvancedMode предполагает установку различной степени риска в зависимости от вероятности успеха:

        • 55-60% - 1% от суммы на счете;
        • 60-65% - 2% от размера депозита;
        • 65%+ - 5% от денежных средств.

        Дополнительные данные помогут в расчете суммы ставки:

        • ReturnITM — доходность опциона;
        • Balance — количество денег на депозите.

        Важно:

        1. Не реагируйте на сигналы выданные при загрузке шаблона.
        2. Обязательно задайте сумму своего баланса и коэффициент выплат у вашего брокера, это поможет вам видеть более точные данные.
        3. Индикатор не перерисовывает, но обратите внимание, что если вы перезапустите шаблон, то вся история сбросится.
        4. Если игнорировать сигналы с низкими шансами на успешное исполнение, тогда подсказки будут появляться гораздо реже.
        5. Не используйте мартингейл, индикатор сам определяет размер ставки учитывая ваш депозит и точность прогноза. 

        Заключение:

        Индикатор Boss — эффективный аналитический инструмент, который автоматически определяет вероятность закрытия текущего бара выше или ниже цены открытия и подает сигнал на покупку или продажу опциона. Благодаря инновационной разработке профессиональных программистов нет необходимости постоянно искать подходящую точку входа. Продвинутая система оповещений — гарантия того, что трейдер не пропустит ни одного сигнала. Boss генерирует торговые рекомендации и помогает оценивать риски: он указывает не только направление ставки, но и ее оптимальный размер.

        Скачать индикатор Boss

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        General
        удобно что с панелью. сигналы норм, можно фильтровать при желании
        14 марта 2020
        Ответить
        Feduk
        бывают отличные сигналы по нему
        23 февраля 2020
        Ответить
        Арсен
        Нет, а что норм индюк?
        23 ноября 2018
        Ответить
        Алексей Сорокин
        BinaryViper 2.0 здраствуте такой индюк не тестили?
        22 ноября 2018
        Ответить
        Игорь
        Индикатор огонь, начал использовать, и за неделю заработал сколько раньше за три зарабатывал, спасибо
        31 мая 2018
        Ответить
        Алексей
        У этого индикатора есть все что нужно для успешной торговли, дает точные сигналы на больший таймфреймах, проверено
        01 марта 2018
        Ответить
        Николай
        Универсально адаптированный индикатор для работы на бинарных опционах, помогал и выручал не раз!
        16 февраля 2018
        Ответить
        Дарина
        отличный индикатор, присутствует система оповещения, что существенно облегчает работу с ним.
        16 ноября 2017
        Ответить
        Vlad
        BOSS хорошо работает на usd/cad mt5, но если все равно уходит не в вашу сторону пробуйте мартингейл
        21 сентября 2017
        Ответить
        Женька
        Тестирую этот индикатор, пока целиком ему не доверяю, но плюсы у него есть.
        13 февраля 2017
        Ответить
        Юрий
        пардон!!!!это у меня был косяк с мт4
        09 февраля 2017
        Ответить
        Юрий
        не хватает алерта!!!!!
        09 февраля 2017
        Ответить
        Дэн
        Спасибо за полезный индикатор, скачал и установил его, вот второй день тестирую, очень доволен
        08 февраля 2017
        Ответить
        Вова
        Занимательный индикатор, обязательно по тестирую
        07 февраля 2017
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!