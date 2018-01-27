        Prodigy Smart Pro

        Индикатор Prodigy Smart Pro для бинарных опционов

        Большинство трейдеров стремится найти тот индикатор, который обеспечивал бы безубыточную торговлю бинарными опционами у своего брокера, своего рода Грааль для бинарных опционов. Однако в реальности пока не удалось создать подобный инструмент. При это прибыльную торговлю можно вести, если подобрать индикатор, сигналы для бинарных опционов которого отличаются высокой проходимостью (эффективностью, результативностью и точностью).

        binarium

         

        К числу таких индикаторов смело можно отнести индикатор для бинарных опционов Prodigy Smart Pro. Индикатор можно использовать как в отдельности, так встраивать в собственные стратегии для бинарных опционов.  Это стрелочный индикатор, без перерисовки, который дает простые и точные сигналы для входа в рынок.

         

        Изначально Prodigy Smart Pro был платным индикатором и продавался за 219 долларов. Сейчас индикатор доступен для скачивания на нашем сайте бесплатно. Эффективность инструмента объясняется особенностями алгоритмов, на основе которых он построен.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Условия для торговли по индикатору Prodigy Smart Pro

        Торговлю с Prodigy Smart Pro можно вести в любое время суток. Также нет никаких предпочтений в части выбора актива.

        Временной интервал можно выставлять даже М1. Но оптимальным считается таймфрем от М5 и выше.

        Экспирация составляет от 6 и более свечей того же таймфрейма.

        • Время совершения сделок – любое
        • Актив – любой
        • Таймфрейм – от M1 и выше
        • Время экспирации – Таймфрем x6

        Как торговать

        Как и любой стрелочный индикатор для бинарных опционов, Prodigy Smart Pro на графике представлен в виде красных и зеленых стрелок. Дополнительно индикатор выводит линии поддержки (окрашена в синий) и сопротивления (фиолетовый). Prodigy Smart Pro позволяет вести тонкую настройку, но неопытному трейдеру рекомендуется использовать базовые показатели. Индикатор работает без перерисовки. О появлении сигнала свидетельствует звуковое оповещение.

        Покупать опцион Call  

        необходимо, когда линия поддержки (синяя) располагается ниже графика цен. Как только появляется зеленая стрелка, нужно открывать сделку. Желательно, чтобы в момент входа ценовой график располагался максимально близко к линии поддержки.

        покупка вверх

        Покупать опцион Put

        следует, когда линия сопротивления (фиолетовая) располагается над графиком цен. Сделку следует открывать, когда появляется красная стрелка.

        покупка вниз

        Также Prodigy Smart Pro периодически выводит коричневые стрелки. Согласно утверждению разработчиков индикатора, этот инструмент позволяет определить момент перестройки рынка, линии сопротивления становятся линиями поддержки и наоборот.  

        Чтобы торговля была максимально успешной, лучше подтверждать сигналы индикатора Prodigy Smart Pro дополнительными индикаторами технического анализа.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Скачать индикатор Prodigy-Smart-Pro

        Скачать

        binarium

         

        Комментарии

        Кирилл Радченко
        С какими брокерами может работать этот индикатор?
        с любыми.
        прикольный индикатор, жаль что платный
        и где он платный? бесплатно тут
        20 марта 2020
        Адам
        прикольный индикатор, жаль что платный
        20 июня 2018
        Евгений
        С какими брокерами может работать этот индикатор?
        14 мая 2018
        Костя
        Спасибо, хороший индикатор, давно его искал. Еще и бесплатно
        03 марта 2018
        Игорь
        Только начал работать с индикатором Prodigy Smart Pro. Все работает нормально, пока проблем нет
        17 февраля 2018
        Greg
        архив касячный, с яндыкс диска качайте, ссылка выше в коментах рабочая
        08 февраля 2018
        Nikolay
        У меня пишет архив поврежден или не известный формат,что делать?
        08 февраля 2018
        ну вот файл у меня раскрылся без проблем, можешь скачать без архива https://yadi.sk/d/7B1VSEs53SBwaB
        07 февраля 2018
        Валерий
        та жа проблема
        07 февраля 2018
        Не могу распаковать!Поврежденный файл!
        СЕРГЕЙ, все ок, то видно у тебя с архиватором что-то
        07 февраля 2018
        СЕРГЕЙ
        Не могу распаковать!Поврежденный файл!
        07 февраля 2018
