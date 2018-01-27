Индикатор Prodigy Smart Pro для бинарных опционов

Большинство трейдеров стремится найти тот индикатор, который обеспечивал бы безубыточную торговлю бинарными опционами у своего брокера, своего рода Грааль для бинарных опционов. Однако в реальности пока не удалось создать подобный инструмент. При это прибыльную торговлю можно вести, если подобрать индикатор, сигналы для бинарных опционов которого отличаются высокой проходимостью (эффективностью, результативностью и точностью).

К числу таких индикаторов смело можно отнести индикатор для бинарных опционов Prodigy Smart Pro. Индикатор можно использовать как в отдельности, так встраивать в собственные стратегии для бинарных опционов . Это стрелочный индикатор, без перерисовки, который дает простые и точные сигналы для входа в рынок.

Изначально Prodigy Smart Pro был платным индикатором и продавался за 219 долларов. Сейчас индикатор доступен для скачивания на нашем сайте бесплатно. Эффективность инструмента объясняется особенностями алгоритмов, на основе которых он построен.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Условия для торговли по индикатору Prodigy Smart Pro

Торговлю с Prodigy Smart Pro можно вести в любое время суток. Также нет никаких предпочтений в части выбора актива.

Временной интервал можно выставлять даже М1. Но оптимальным считается таймфрем от М5 и выше.

Экспирация составляет от 6 и более свечей того же таймфрейма.

Как торговать

Как и любой стрелочный индикатор для бинарных опционов , Prodigy Smart Pro на графике представлен в виде красных и зеленых стрелок. Дополнительно индикатор выводит линии поддержки (окрашена в синий) и сопротивления (фиолетовый). Prodigy Smart Pro позволяет вести тонкую настройку, но неопытному трейдеру рекомендуется использовать базовые показатели. Индикатор работает без перерисовки. О появлении сигнала свидетельствует звуковое оповещение.

Покупать опцион Call

необходимо, когда линия поддержки (синяя) располагается ниже графика цен. Как только появляется зеленая стрелка, нужно открывать сделку. Желательно, чтобы в момент входа ценовой график располагался максимально близко к линии поддержки.

Покупать опцион Put

следует, когда линия сопротивления (фиолетовая) располагается над графиком цен. Сделку следует открывать, когда появляется красная стрелка.

Также Prodigy Smart Pro периодически выводит коричневые стрелки. Согласно утверждению разработчиков индикатора, этот инструмент позволяет определить момент перестройки рынка, линии сопротивления становятся линиями поддержки и наоборот.

Чтобы торговля была максимально успешной, лучше подтверждать сигналы индикатора Prodigy Smart Pro дополнительными индикаторами технического анализа.

