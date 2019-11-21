        Golden Skull Redline

        Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline

        Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора — Moving Average, Moving Average of Oscillator и Bollinger Bands. 

        Данный индикатор в 80% случаев дает положительные сигналы и что самое главное — не перерисовывается, а работать с ним можно на М1 графиках, что несомненно понравится скальперам. Не исключается его использование и на более высоких тайм фреймах.

        Характеристики индикатора Golden Skull Redline

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: Любой.
        • Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Golden Skull Redline.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикатора Golden Skull Redline в MT4

        Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Настройки индикатора оставляем без изменений.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline

        Так как в состав данного индикатора для бинарных опционов входят другие три индикатора, нам не нужно самим следить за ценой, а всего лишь нужно дождаться сигнала («крестика») на графике, что и будет являться сигналом на вход в позицию.

        Кроме того, что индикатор не перерисовывает сигналы, его второе важное преимущество заключается в том, что ему не нужна дополнительная фильтрация, так как данный алгоритм уже внесен в код индикатора. Соответственно мы получаем сигналы для бинарных опционов сразу от трех индикаторов.

        Стоит обратить внимание, что сигналы появляются со смещением на одну свечу назад, из-за чего может показаться, что индикатор дает сигналы, которые уже не актуальны, но это не так. На примерах далее можно будет увидеть, что даже с таким смещением сигналы все равно отрабатываются.

        Примеры торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline

        А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о каких «крестиках» идет речь.

        Использовать будем известную всем пару — USD/JPY.

        Открытие опциона Call

        Как только получаем сигнал («крестик»), можно сразу же открыть позицию.

        В итоге с экспирацией в 5 минут мы получили бы профит.

        Как видно из примера, помимо нашего входа в позицию мы можем видеть и другие сигналы в разные стороны, которые также были бы закрыты в плюс с обеими видами экспираций.

        Открытие опциона Put

        Данный пример ничем не отличается от предыдущего в плане профита и сигналов. Получили сигнал и сразу же вошли в сделку. Наша экспирация в 5 минут дала бы потенциальный профит, и другие сигналы тоже отлично себя показали.

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline заслуживает внимания любого трейдера, так как его сигналы довольно точные и их достаточно много. Обычно сигнальные индикаторы если и дают такое количество сигналов, то они являются ложными. Вдобавок ко всему, данный индикатор могут использовать и новички без особых проблем, так как его сигналы просты в понимании, а основан он на известных многим индикаторах.

        Однако не стоит забывать, что в торговле важны правила мани-менджмента, которых стоит строго придерживаться и также стоит тестировать каждый стратегию перед работой на реальном счету.

        Чтобы начать работать на рынке бинарных опционов, конечно же потребуется хороший и проверенный брокер. Найти такого вы сможете в рейтинге брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте понравившегося и начинайте торговлю уже в ближайшее время. Желаем вам успехов!

        Скачать шаблон и индикатор Golden Skull Redline

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Антон
        блин действительно заслуживает внимания, давно искал что-то для скальпинга и этот индикатор меня порадовал, торгую всего неделю по нему, за это время успел увеличить депо немного даже, индюк дает мне примерно 70% прибыльных сигналов. спасибо автору)
        15 марта 2021
        Вячеслав
        Ни фига не работает индикатор на платформе
        Sergey, все ок работает в MT4
        06 января 2020
        Ни фига не работает индикатор на платформе
        05 января 2020
        Вячеслав
        Не плохой индикатор, можно добавить к себе в стратегию
        16 декабря 2019
        Вадим, нет, это индикатор такой и есть весь, канальный. просто похожи
        09 декабря 2019
        На примере показан в паре с болинжером???
        08 декабря 2019
        олег вороини
        крестик появляется на 2 свечи назад и плохо что нет звукового оповещения
        03 декабря 2019
        зара
        люблю вин оптион за то, что у них всегда новинки, можно под себя выбрать стратегию или индиктатор)
        02 декабря 2019
        chiper
        даже если и переделанный, то в лучшую сторону, хорошие сигналы. дополнил свою стратеегу, получилось норм. пока маленький, но плюс
        02 декабря 2019
        гарик
        а это разве не переделанный bollinger bands???
        02 декабря 2019
