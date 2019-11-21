Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора — Moving Average, Moving Average of Oscillator и Bollinger Bands.

Данный индикатор в 80% случаев дает положительные сигналы и что самое главное — не перерисовывается, а работать с ним можно на М1 графиках, что несомненно понравится скальперам. Не исключается его использование и на более высоких тайм фреймах.

Характеристики индикатора Golden Skull Redline

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: Любой.

Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Golden Skull Redline.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикатора Golden Skull Redline в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Настройки индикатора оставляем без изменений.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline

Так как в состав данного индикатора для бинарных опционов входят другие три индикатора, нам не нужно самим следить за ценой, а всего лишь нужно дождаться сигнала («крестика») на графике, что и будет являться сигналом на вход в позицию.

Кроме того, что индикатор не перерисовывает сигналы, его второе важное преимущество заключается в том, что ему не нужна дополнительная фильтрация, так как данный алгоритм уже внесен в код индикатора. Соответственно мы получаем сигналы для бинарных опционов сразу от трех индикаторов.

Стоит обратить внимание, что сигналы появляются со смещением на одну свечу назад, из-за чего может показаться, что индикатор дает сигналы, которые уже не актуальны, но это не так. На примерах далее можно будет увидеть, что даже с таким смещением сигналы все равно отрабатываются.

Примеры торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline

А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о каких «крестиках» идет речь.

Использовать будем известную всем пару — USD/JPY.

Открытие опциона Call

Как только получаем сигнал («крестик»), можно сразу же открыть позицию.

В итоге с экспирацией в 5 минут мы получили бы профит.

Как видно из примера, помимо нашего входа в позицию мы можем видеть и другие сигналы в разные стороны, которые также были бы закрыты в плюс с обеими видами экспираций.

Открытие опциона Put

Данный пример ничем не отличается от предыдущего в плане профита и сигналов. Получили сигнал и сразу же вошли в сделку. Наша экспирация в 5 минут дала бы потенциальный профит, и другие сигналы тоже отлично себя показали.

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline заслуживает внимания любого трейдера, так как его сигналы довольно точные и их достаточно много. Обычно сигнальные индикаторы если и дают такое количество сигналов, то они являются ложными. Вдобавок ко всему, данный индикатор могут использовать и новички без особых проблем, так как его сигналы просты в понимании, а основан он на известных многим индикаторах.

Однако не стоит забывать, что в торговле важны правила мани-менджмента, которых стоит строго придерживаться и также стоит тестировать каждый стратегию перед работой на реальном счету.

Однако не стоит забывать, что в торговле важны правила мани-менджмента, которых стоит строго придерживаться и также стоит тестировать каждый стратегию перед работой на реальном счету.

Скачать шаблон и индикатор Golden Skull Redline

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

