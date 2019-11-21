Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора — Moving Average, Moving Average of Oscillator и Bollinger Bands.
Данный индикатор в 80% случаев дает положительные сигналы и что самое главное — не перерисовывается, а работать с ним можно на М1 графиках, что несомненно понравится скальперам. Не исключается его использование и на более высоких тайм фреймах.
Характеристики индикатора Golden Skull Redline
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: Любой.
- Экспирация: 1 свеча или 5 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Golden Skull Redline.
- Торговые инструменты: Любые.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикатора Golden Skull Redline в MT4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Настройки индикатора оставляем без изменений.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline
Так как в состав данного индикатора для бинарных опционов входят другие три индикатора, нам не нужно самим следить за ценой, а всего лишь нужно дождаться сигнала («крестика») на графике, что и будет являться сигналом на вход в позицию.
Кроме того, что индикатор не перерисовывает сигналы, его второе важное преимущество заключается в том, что ему не нужна дополнительная фильтрация, так как данный алгоритм уже внесен в код индикатора. Соответственно мы получаем сигналы для бинарных опционов сразу от трех индикаторов.
Стоит обратить внимание, что сигналы появляются со смещением на одну свечу назад, из-за чего может показаться, что индикатор дает сигналы, которые уже не актуальны, но это не так. На примерах далее можно будет увидеть, что даже с таким смещением сигналы все равно отрабатываются.
Примеры торговли с помощью индикатора Golden Skull Redline
А теперь давайте посмотрим все на реальных примерах, чтобы было понятнее, о каких «крестиках» идет речь.
Использовать будем известную всем пару — USD/JPY.
Открытие опциона Call
Как только получаем сигнал («крестик»), можно сразу же открыть позицию.
В итоге с экспирацией в 5 минут мы получили бы профит.
Как видно из примера, помимо нашего входа в позицию мы можем видеть и другие сигналы в разные стороны, которые также были бы закрыты в плюс с обеими видами экспираций.
Открытие опциона Put
Данный пример ничем не отличается от предыдущего в плане профита и сигналов. Получили сигнал и сразу же вошли в сделку. Наша экспирация в 5 минут дала бы потенциальный профит, и другие сигналы тоже отлично себя показали.
Заключение
Индикатор для бинарных опционов Golden Skull Redline заслуживает внимания любого трейдера, так как его сигналы довольно точные и их достаточно много. Обычно сигнальные индикаторы если и дают такое количество сигналов, то они являются ложными. Вдобавок ко всему, данный индикатор могут использовать и новички без особых проблем, так как его сигналы просты в понимании, а основан он на известных многим индикаторах.
Однако не стоит забывать, что в торговле важны правила мани-менджмента, которых стоит строго придерживаться и также стоит тестировать каждый стратегию перед работой на реальном счету.
Чтобы начать работать на рынке бинарных опционов, конечно же потребуется хороший и проверенный брокер. Найти такого вы сможете в рейтинге брокеров бинарных опционов у нас на сайте. Выбирайте понравившегося и начинайте торговлю уже в ближайшее время. Желаем вам успехов!
Скачать шаблон и индикатор Golden Skull Redline
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.