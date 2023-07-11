        Premium X-Trend

        Индикатор для бинарных опционов Premium X-Trend

        Индикатор для бинарных опционов Premium X-Trend – это трендовый индикатор, который  может применяться для торговли на любом рынке. Его сигналы на покупку Call и Put опционов чередуются, согласно основному тренду актива, а наиболее подходящий момент для покупки опциона определяется вспомогательным каналом, который служит уровнем поддержки или сопротивления в торговле по этому индикатору.

        Подразумевается, что для торговли на Форекс эти же каналы служат уровнями для закрытия сделки по стоп-лоссу, но такое использование индикатора Premium X-Trend имеет сомнительную эффективность. Почему именно в торговле бинарными опционами каналы X-Trend могут применяться с максимальной выгодой, рассказываем в обзоре.

        Индикатор Premium X-Trend стоит $395, и в цену, без сомнения, заложены немалые затраты на маркетинговую кампанию данного инструмента. Обоснована ли цена индикатора реальной пользой, вы можете узнать, скачав индикатор на нашем сайте совершенно бесплатно в ознакомительных целях.

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Premium X-Trend

        Установка индикатора для бинарных опционов Premium X-Trend

        Индикатор Premium X-Trend устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблон устанавливаются точно также, но помещается в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора Premium X-Trend для бинарных опционов

        Самым важным показателем индикатора Premium X-Trend для торговли бинарными опционами являются чередующиеся красный и зеленый каналы. Их цвет идентифицирует текущий тренд, а от ближней к цене границы этих каналов можно совершать сделки:

        Предположительно, эти каналы основаны на стандартном индикаторе Конверты (Envelopes), который используется также в стратегии Neptune, индикаторе JBR Trend и других авторских инструментах технического анализа:

        Для торговли на Форекс индикатор Premium X-Trend указывает уровень цены входа в сделку и динамичные уровни для закрытия сделки по убытку (стоп-лосс) или при достижении цели по прибыли (тейк-профит). Значения этих уровней для Forex также выводятся на специальную панель в левом нижнем углу:

        Обратите внимание, что красный уровень стоп-лосс соответствует нижней границе красного канала или верхней границе зеленого. В торговле бинарными опционами он будет использоваться совершенно иначе, а именно – как уровень для открытия сделки:

        Настройке индикатор, к сожалению, не поддается. Ширина тени и тела свечи, относящиеся к визуальным параметрам – это единственные параметры, которые можно изменить в Premium X-Trend:

        Правила торговли по стратегии Premium X-Trend для бинарных опционов

        Прежде чем перейти к правилам торговли бинарными опционами по индикатору Premium X-Trend, необходимо немного разобраться в принципе его действия.

        Мы не можем узнать точный алгоритм определения тренда в нем, но уже убедились, что красный и зеленый каналы имеют ту же природу, что и стандартный индикатор Envelopes. Таким образом, границы каналов Premium X-Trend определяют нормальный диапазон колебаний цены. На волатильных торговых активах цена часто задевает эти границы, отскакивая от них и двигаясь далее по тренду.

        Это делает индикатор Premium X-Trend более подходящим для торговли именно бинарными опционами, а не на Forex. Он позволяет покупать Call и Put контракты в направлении тренда именно по той цене, где наиболее вероятен отскок:

        Большинство индикаторов для бинарных опционов требуют от трейдера самостоятельного определения направления тренда, так как стрелочные сигналы часто не имеют внутренних фильтров алгоритма для отсеивания контртрендовых сделок. Почему направление тренда является важнейшим фильтром сигналов для торговли бинарными опционами, и как его определять – мы рассказываем в цикле материалов:

        Правила торговли по индикатору Premium X-Trend для торговли бинарными опционами настолько просты, насколько это вообще возможно. Цвет канала Premium X-Trend будет указывать трейдеру на направление тренда, и соответственно, сделки. Касание же ценой границы канала определит лучший момент для покупки контракта.

        Для покупки Call опциона следует дождаться касания ценой верхней границы зеленого канала. Именно в этот момент и следует покупать опцион. Экспирация – 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

        Для покупки Put опциона цена должна коснуться нижней границы красного канала. В этот момент можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи.

        Открытие опциона Call

        В данном примере на паре EUR/USD опцион Call можно покупать, когда цена коснулась верхней границы зеленого канала:

        Открытие опциона Put 

        Касание нижней границы красного канала является единственным условием, необходимым для приобретения Put опциона по индикатору Premium X-Trend: 

        Заключение

        Индикатор Premium X-Trend для бинарных опционов подходит трейдерам с любым уровнем опыта. Он не требует дополнительного анализа, установки вспомогательных индикаторов и применения каких-либо фильтров. Тем не менее, как и в любой другой стратегии, соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента здесь обязательно.

        Кроме стандартного использования индикатора по приведенным выше правилам, Premium X-Trend можно использовать как вспомогательный индикатор тренда для торговли бинарными опционами по другим стратегиям.

        В любом случае мы рекомендуем тестировать работу индикатора самостоятельно на демо-счету прежде чем использовать его для торговли на реальные деньги. Если у вас есть желание поэкспериментировать с правилами, обратите внимание на то, что сокращение или увеличение экспирации может существенно влиять на результаты торговли по стратегии, описанной в обзоре. Если вы еще не определились с площадкой для таких экспериментов, найти подходящую вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Andrey Voropaev
        Плохо, что нет алерта на касание канала. Надо постоянно искать по парам и ловить когда же и где будет касание линии канала, что крайне не продуктивно. Как то можно решить этот момент? Кто что подскажет. Больше половины сигналов видишь уже когда поезд ушел.
        Вячеслав, используйте стандартные алерты торгового терминала МТ4. Кликайте правой кнопкой мыши по интересующей цене ->Trading->Alert. На экране появится красная стрелочка по цене алерта. Понятное дело, что канал меняется и алерты придется переставлять, но это лучше, чем ничего. Как вариант, используйте мультиоконный режим. Так вы сможете все свои графики одновременно и не пропустите сделку.
        30 августа 2024
        Олег Т.
        Тестирую бесплатную версию. Однако полная версия почти 400$ стоит!!
        tirant, Интересно, есть какие-то результаты? Буд очень благодарен
        19 сентября 2023
        Владимир
        Тестирую бесплатную версию. Однако полная версия почти 400$ стоит!!
        tirant, Я понимаю что тестирование займёт не один месяц, но тоже хотелось бы услышать результат.
        Трейдер России, да и мне тоже интересно, буду очень признателен
        16 июля 2023
        Трейдер БО
        Тестирую бесплатную версию. Однако полная версия почти 400$ стоит!!
        tirant, Я понимаю что тестирование займёт не один месяц, но тоже хотелось бы услышать результат.
        14 июля 2023
        Богдан
        Тестирую бесплатную версию. Однако полная версия почти 400$ стоит!!
        tirant, Я буду вам очень признателен если сообщите о результатах теста. Цена не малая этого индикатора
        13 июля 2023
        Вячеслав
        Плохо, что нет алерта на касание канала. Надо постоянно искать по парам и ловить когда же и где будет касание линии канала, что крайне не продуктивно. Как то можно решить этот момент? Кто что подскажет. Больше половины сигналов видишь уже когда поезд ушел.
        12 июля 2023
        tirant
        Тестирую бесплатную версию. Однако полная версия почти 400$ стоит!!
        12 июля 2023
        Артур
        Если работает без дополнительных фильтров - это хорошо.
        12 июля 2023
        Богдан
        Приятный судя по статье индикатор, но сначала надо тестировать.
        11 июля 2023
        11 июля 2023
        Руслан
        11 июля 2023
        Option Bull
        11 июля 2023
