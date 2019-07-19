Курс Bitcoin сегодня. Онлайн график курса BTC

История курса Биткоина с момента его появления

Когда биткоин только появился, его стоимость за одну монету была равна $0.008. Самый высокий курс биткоина был $42 000 (08.01.2021). В течение этого времени курс значительно менялся – было множество взлетов и падений. Сегодня биткоин признан на официальном уровне и отличается высокой капитализацией.

С 2009 по 2012

За этот промежуток времени курс данной криптовалюты резко вырос. Множество людей по всему миру долго жалели, что в свое время не вложились в биткоин. В начале его существования было трудно поверить, что одна монета в будущем станет стоить дороже доллара. Представьте, какой шок они испытали, когда увидели, что за один биткоин можно было получить тысячи долларов.

Также биткоин популярен тем, что он не боится инфляции. Как только он достигнет порога в 21 млн монет, эмиссия прекратится.

Криптовалюта появилась 05.10.2009. На тот день курс биткоина к доллару был примерно таким: за 1 доллар можно было приобрести более тысячи монет.

Стомиллионной части биткоина – сатоши – в то время еще не существовало.

Биткоин не был популярным, однако в тот период стали появляться первые майнеры. Прибыль от этого занятия была ничтожно маленькой, поэтому затраты на электроэнергию не окупались.

2010

Возникли и первые криптовалютные биржи, одна из которых – Dwdollar. Она предоставляла пользователям возможность приобрести биткоины или оплатить ими какие-либо товары/услуги в интернете. Тогда и произошел один забавный случай: в мае 2010 года кто-то обменял все имеющиеся у себя биткоины (10 тысяч монет) на доллары, чтобы заказать пиццу за $25.

В то время курс Bitcoin составлял $0.008 за одну монету.

Летом он значительно вырос, увеличившись до $0.08, а зимой его курс был равен $0.5 за монету.

Таким образом, всего лишь за несколько месяцев 2 биткоина уже составляли целый доллар.

2011

В начале этого года 1 биткоин можно было продать за 1 доллар.

В марте 2011 курс биткоина увеличился примерно в 30 раз и составлял $31.91 за монету.

Однако 12 июня произошло первое потрясение – курс снизился до $10 за монету. К тому же биткоин стал целью многих мошенников, пытавшихся взломать кошельки пользователей. Постоянно происходили хакерские атаки и неблагочестивые личности потирали ладони в предвкушении скорого обогащения.

2012

В 2012 году был создан банк Bitcoin Central, что сделало криптовалюту более известной и популярной. Биткоин частично стал физической валютой.

С 2013 по 2016

Эти три года – золотой период биткоина. Конечно, падения курса случались, однако валюта стала лидером среди иных аналогов электронных денег. График курса биктоина показывал, что за монету можно было получить более $1 000.

2013

Весной курс биткоина увеличился с $75 до $105, но в октябре произошел арест одной криптовалютной биржи, вследствие чего курс упал. После этого последовал стремительный взлет – за одну монету можно было получить $700, а в конце ноября – $1 242.

В Китае осуществлялось 80% всех транзакций с этой криптовалютой, поэтому в стране государство ее запретило. Зимой 2013 года курс составлял $600.

2014

Этот период известен тем, что биржа TeraExchange впервые осуществила операцию через официальный обменник. Биткоин закрепился на рынке и стабилизировался (несмотря на падение курса до $310). Стали возникать различные площадки, пользователи которых покупали биткоины, обменивали или расплачивались ими.

2015

Зимой 2015 курс упал, но в марте он стал составлять $281 за одну монету. Затем случился взлет курса до $481 (возможное объяснение – использование биткоина в финансовой пирамиде в Китае). Однако зимой 2015 года курс снизился и стал составлять $355 за монету.

2016

В 2016 курс снизился на 50 пунктов, потому что из компании уволился разработчик, впоследствии написавший разгромную статью о биткоине. В ней он утверждал, что компания сконцентрировалась исключительно на китайских транзакциях. Однако после этого Япония и Южная Африка признали биткоин на официальном уровне.

Зимой и в начале весны за одну монету можно было получить $395, а в апреле – на $56 больше.

Летом 2016 года капитализация криптовалюты составила 30 млрд долларов. Внезапное повышение курса объясняют тем, что в Китае происходили массовые закупки криптовалюты.

В сентябре курс биткоина стал составлять $600.

Перед новогодними праздниками курс поднялся до $1 000.

Курс биткоина к рублю в 2017

2017 год – массовое «помешательство» на биткоине. Люди активно стали заниматься майнингом, инвестировать в криптовалюту, что стало причиной взрыва популярности биткоина.

В 2017 курс составлял более $19 666 за одну монету.

Биткоином можно было оплачивать товары и услуги, делать покупки в интернете, использовать его при валютных операциях.

Максимальный курс биткоина на тот момент (график резко взлетел вверх) был равен $19 665.

2018 год

Зимой 2018 интерес к биткоину начал постепенно угасать. Курс биткоина к доллару на тот момент опускался до $5 920 и казалось, что ниже данной цена биткоин уже не опустится.

Большую часть 2018 года цена торговалась в диапазоне от $6 000 до $9 000, а под конец года упала до $3 122, что было большим удивлением для всех, так как никто не ожидал, что цена сможет всего за пару недель упасть большее чем в 2 раза. Многие инвесторы и трейдеры в тот момент думали, что цена пойдет еще ниже, но этого не произошло.

2019

В начале 2019 года и вплоть до апреля появлялось очень много новостей о том, что криптовалютам пришел конец и что биткоин больше никогда не вырастет до тех значений, которые были в конце 2017 года. Это не очень хорошо влияло на цену, так как она не превышала в тот момент более чем $4 400 за одну монету.

Однако уже к середине апреля 2019 года цена поднималась выше $5 000, а к концу мая достигла $9 096, что окончательно развеяло сомнения на счет биткоина у многих инвесторов. Это повлекло за собой новые инвестиции в биткоин и к концу июня цена достигала $13 880 за монету.

К сожалению, цена не удержалась долго на таких отметках и к концу года опустилась до $6 425.

2020

Этот год был одним из самых успешных для биткоина после 2017 года, так как цена обновила свой исторический максимум в $19 666.

Но в начале года все было не так радужно, так как в марте цена опускалась до $3 850 за монету, что для некоторых было отличной возможностью купить биткоин перед огромным ростом. Но были и те, кто, как и в 2018 году, считали, что это очередной конец криптовалют и никакого роста больше не будет.

Но биткоин и в этот раз всех удивил, обновив свой исторический максимум и достигнув к концу 2020 года отметки в $29 300.

2021

В 2021 году рост не остановился и на данный момент цена торгуется в диапазоне от $30 000 до $40 000, а максимум в $42 000 был достигнут 8 января, и еще не понятно, будет ли он обновлен или останется максимум этого года, как это было в 2017-2018 годах. Капитализация на данный момент составляет более 650 миллиардов долларов.

В любом случаае рост от падения в 2020 году до $3 850 и рост до $42 000 составил целый 991% прибыли, а значит цена выроста более чем в 10 раз.

Итоги

Итак, в 2009 году никто не воспринимал биткоин всерьез кроме увлеченных майнеров, интересовавшихся новыми технологиями. В 2020 и 2021 году весь мир наблюдал пик роста этой валюты. Капитализация превышает 650 млрд долларов. Функционирует огромное количество бирж, которые официально торгуют данной валютой. Пока что Китай был и остается лидирующей страной по количеству производимых транзакций.

Курс биткоина онлайн можно отслеживать на многих популярных сайтах