        Индикатор для бинарных опционов TDI

        Индикатор бинарных опционов TDI относится к числу универсальных трендовых осцилляторов. Благодаря его сигналам трейдеры финансовых рынков могут определить наиболее вероятное направление движение котировок, которое состоится в самое ближайшее время, и исходя из этого совершать сделки с бинарными опционами Call или Put.

        Этот помощник трейдера основан на популярном индикаторе RSI. С его помощью TDI определяет силу тренда, пока специальный алгоритм нивелирует рыночный шум, а встроенные линии Боллинджера помогают верно оценить амплитуду курсовых колебаний. В результате инвестор получает четкую картину происходящего в торгуемом инструменте. Универсальность этого осциллятора позволяет эффективно применять его совместно с другими инструментами технического анализа и дополнять им самые разнообразные торговые стратегии.

        Содержание:

        график tdi

        Характеристики индикатора для бинарных опционов TDI

        Установка индикатора для бинарных опционов TDI

        Данный осциллятор не имеет каких-либо особенностей при установке в платформу МеtаТгаdег 4. Все происходит стандартно. Добавляем его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переносим туда файл с TDI. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов TDI

        Индикатор для бинарных опционов Traders' Dynamic Index (TDI) имеет многолетнюю историю успешного применения в составе самых разнообразных торговых стратегий. Впервые о нем заговорили еще вначале 2000-х. По словам Дина Мэлоуна, идея его создания пришла к нему в 2005-м, когда он работал над проектом CompassFX. С тех пор индикатор пережил не одно обновление. И сегодня, несмотря на свой достаточно странный внешний вид, он по своей сути представляет собой компиляцию четырех независимых индикаторов, объединенных в одном окне общей идеей.

        Компоненты TDI:

        1. RSI (Зеленая линия);
        2. Сигнальная скользящая средняя (Красная линия);
        3. Полосы волатильности Боллинджера (Синие полосы);
        4. Базовая скользящая средняя (Желтая линия рынка).

        составляющие tdi

        Благодаря тому, что в индикатор заложены сразу несколько фундаментальных идей, его вполне можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы. Широкую известность в трейдерских кругах он приобрел благодаря возможности достаточно точно определять текущее состояние рынка. Индикатор находится в подвальной части графика и имеет набор стандартных настроек.

        настройки tdi

        Все параметры его работы разбиты на три стандартных блока: общий, настройки индикаторов и алерты. В общем блоке можно отрегулировать смещение значений и включить отображение сигналов на графике инструмента. В настройках индикаторов, как понятно из названия, задаются периоды расчета компонентов TDI – RSI (зеленая линия), линий Боллинджера (темно-синие полосы) и сигнальной линии (красного цвета).

        Важно отметить, что настройки по умолчанию были тщательно протестированы и проверены на истории. Поэтому менять их следует только в случае крайней необходимости и неудовлетворительности результатов работы на стандартных настройках.

        Линия зеленого цвета – «быстрая» RSI короткого периода, в то время как красная линия – «медленная» RSI большего периода расчета

        rsi линия в tdi

        Полосы Боллинджера темно-синего цвета строятся по значениям RSI, а желтая линия – скользящее среднее между верхней и нижней границей канала волатильности.

        канал болинджера в tdi

        Кодировка значений RSI Price:

        0 = Close price [По умолчанию]

        1 = Open price;

        2 = High price;

        3 = Low price;

        4 = Median price, (high+low)/2;

        5 = Typical price, (high+low+close)/3;

        6 = Weighted close price, (high+low+close+close)/4.

        Кодировка значений RSI Price Line:

        0 = Simple moving average [По умолчанию];

        1 = Exponential moving average;

        2 = Smoothed moving average;

        3 = Linear weighted moving average.

        • параметры можно подставлять в качестве входных параметров RSI Price и RSI Price Line. В зависимости от выбранной цифры расчет значений индикатора будет осуществляться по той или иной цене с применением конкретного метода сглаживания цен. Но прежде, чем менять настройки советуем протестировать сигналы на истории.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов TDI

        Индикатор TDI формирует много эффективных сигналов к покупке бинарных опционов. Торговля с ним будет более прибыльна в периоды однонаправленных ценовых импульсов, как, впрочем, и по любой трендовой торговой системе. Поэтому для использования этого осциллятора стоит отбирать активы, отличающиеся высокой волатильностью котировок.

        Главное предназначение этого инструмента – показывать направление и силу действующей тенденции. А имея хороший тренд, уже несложно определить момент заключения сделки на покупку бинарного опциона.

        Направление тренда.

        Если зеленая линия находится над красной, на рынке доминируют покупатели и можно говорить о растущей ценовой тенденции.

        тренд в верх в tdi

        Если ситуация зеркальная и зеленая линия опустилась ниже красной – рынком управляют продавцы, а значит нисходящий тренд не за горами.

        тренд в низ в tdi

        Волатильность.

        Полосы Боллинджера сигнализируют об изменчивости рынка. Если они сужаются – рынок слаб и трейдерам лучше воздержаться от заключения сделок. В обратной ситуации, когда полосы расходятся в разные стороны и цены демонстрируют высокую изменчивость, необходимо повышать торговую активность.

        волатильность в tdi

        Базовые правила покупки Call

        1. Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю снизу вверх.

        2. Свеча, на которой произошло пересечение, бычья. 

        3. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call с экспирацией в 6 свечей.

        Базовые правила покупки Put

        1. Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю сверху вниз.

        2. Свеча, на которой произошло пересечение, медвежья. 

        3. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put с экспирацией 6 свечей.

        Открытие опциона Call

        Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю снизу вверх. Свеча закрылась с повышением. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

        сигнал на покупку опциона call в tdi

        Открытие опциона Put

        Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю сверху вниз. Свеча закрылась с понижением. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

        сигнал на покупку опциона put в tdi

        Заключение

        Индикатор TDI может применяться в различных торговых системах, включая скальпинг бинарных опционов. Тем не менее он понравится далеко не только тем, кто любит совершать быстрые сделки, но и ценителям неспешной торговли в среднесрочном темпе.

        Автор утверждает, что этот инструмент может давать до 80% прибыльных сделок. Мы не так оптимистичны и скажем, что при наличии навыков и знаний по своевременному обнаружению трендов, этот осциллятор, несомненно, способен принести пользу. Он указывает на очень неплохие моменты заключения сделок, но должен использоваться совместно с разными фильтрами (в том числе волатильности) для увеличения числа прибыльных трейдов. Торгуя с ним на бинарных опционах старайтесь избегать неактивных валютных пар и флэтовых рынков, совершайте операции только в активные часы.

        Перед началом применения в реальной торговле, обязательно проверьте работу данного инструмента на демо-счете. Только проверив его результаты на практике, советуем переходить к торговле у проверенных брокеров. При этом всегда используйте правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Желаем всем попутного тренда!

         

        Скачать индикатор бинарных опционов TDI

        Скачать

        Трейдер БО
        В паре с сигнальным индюком была бы хорошая стратегия. Только нужно все настраивать.
        Богдан , Это простой базовый индюк. Согласен что в пару нужна сигналка.
        03 мая 2024
        tirant
        80% это действительно слишком уж оптимистично. 60-70% это нормально.
        03 мая 2024
        Богдан
        В паре с сигнальным индюком была бы хорошая стратегия. Только нужно все настраивать.
        03 мая 2024
        Руслан
        Обязательно в правила выносить про ширину Боллинджера! Узкий диапазон = флет на рынке, и такие сигналы надо фильтровать. насчет 80% винрейта не уверена, но самый явный шлак этот фильтр уберет.
        Linred, из того что я наблюдал за время тестирования, то индюк неплохой. Результаты чуть отличаются в зависимости от выбранного актива, тф и т.д. А чтобы проверить максимальный винрейт, то нужно попробовать соблюсти все правила торговли, выбрать оптимальный актив, таймфрейм и время торговли, тогда когда работает та биржа, которая специализируется на выбранном вами активе. Многие трейдеры не учитывают всех этих нюансов, а потом начинают жаловаться что что-то не то, при том что они даже не умеют правильно тестировать.
        03 мая 2024
        Руслан
        По идее индикатор должен быть действительно довольно точным с таким набором инструментов. Другое дело что многим трейдерам может быть не очень удобно сопоставлять свечи на графике с линиями внизу. Надеюсь оно того стоит.
        Option Bull, индикатор основан на хороших и проверенных временем инструментах торговли. А что касается неудобства, то что именно может быть неудобного? Вы хотите чтобы вам еще дополнительно свечи на покупку подсвечивали стрелочками?! Ну извините, это уже капризы да и они здесь не нужны, будут только отвлекать и переполнять график. При желании можно увеличить масштаб графика для большей наглядности. Тогда будут легче сопоставлять свечи с моментами пересечения линия на осцилляторе.
        03 мая 2024
        Linred
        Обязательно в правила выносить про ширину Боллинджера! Узкий диапазон = флет на рынке, и такие сигналы надо фильтровать. насчет 80% винрейта не уверена, но самый явный шлак этот фильтр уберет.
        03 мая 2024
        Option Bull
        По идее индикатор должен быть действительно довольно точным с таким набором инструментов. Другое дело что многим трейдерам может быть не очень удобно сопоставлять свечи на графике с линиями внизу. Надеюсь оно того стоит.
        03 мая 2024
