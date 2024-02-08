Индикатор для бинарных опционов TDI

Индикатор бинарных опционов TDI относится к числу универсальных трендовых осцилляторов. Благодаря его сигналам трейдеры финансовых рынков могут определить наиболее вероятное направление движение котировок, которое состоится в самое ближайшее время, и исходя из этого совершать сделки с бинарными опционами Call или Put.

Этот помощник трейдера основан на популярном индикаторе RSI. С его помощью TDI определяет силу тренда, пока специальный алгоритм нивелирует рыночный шум, а встроенные линии Боллинджера помогают верно оценить амплитуду курсовых колебаний. В результате инвестор получает четкую картину происходящего в торгуемом инструменте. Универсальность этого осциллятора позволяет эффективно применять его совместно с другими инструментами технического анализа и дополнять им самые разнообразные торговые стратегии.

Характеристики индикатора для бинарных опционов TDI

Установка индикатора для бинарных опционов TDI

Данный осциллятор не имеет каких-либо особенностей при установке в платформу МеtаТгаdег 4. Все происходит стандартно. Добавляем его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переносим туда файл с TDI. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов TDI

Индикатор для бинарных опционов Traders' Dynamic Index (TDI) имеет многолетнюю историю успешного применения в составе самых разнообразных торговых стратегий. Впервые о нем заговорили еще вначале 2000-х. По словам Дина Мэлоуна, идея его создания пришла к нему в 2005-м, когда он работал над проектом CompassFX. С тех пор индикатор пережил не одно обновление. И сегодня, несмотря на свой достаточно странный внешний вид, он по своей сути представляет собой компиляцию четырех независимых индикаторов, объединенных в одном окне общей идеей.

Компоненты TDI:

RSI (Зеленая линия); Сигнальная скользящая средняя (Красная линия); Полосы волатильности Боллинджера (Синие полосы); Базовая скользящая средняя (Желтая линия рынка).

Благодаря тому, что в индикатор заложены сразу несколько фундаментальных идей, его вполне можно использовать в качестве самостоятельной торговой системы. Широкую известность в трейдерских кругах он приобрел благодаря возможности достаточно точно определять текущее состояние рынка. Индикатор находится в подвальной части графика и имеет набор стандартных настроек.

Все параметры его работы разбиты на три стандартных блока: общий, настройки индикаторов и алерты. В общем блоке можно отрегулировать смещение значений и включить отображение сигналов на графике инструмента. В настройках индикаторов, как понятно из названия, задаются периоды расчета компонентов TDI – RSI (зеленая линия), линий Боллинджера (темно-синие полосы) и сигнальной линии (красного цвета).

Важно отметить, что настройки по умолчанию были тщательно протестированы и проверены на истории. Поэтому менять их следует только в случае крайней необходимости и неудовлетворительности результатов работы на стандартных настройках.

Линия зеленого цвета – «быстрая» RSI короткого периода, в то время как красная линия – «медленная» RSI большего периода расчета

Полосы Боллинджера темно-синего цвета строятся по значениям RSI, а желтая линия – скользящее среднее между верхней и нижней границей канала волатильности.

Кодировка значений RSI Price:

0 = Close price [По умолчанию]

1 = Open price;

2 = High price;

3 = Low price;

4 = Median price, (high+low)/2;

5 = Typical price, (high+low+close)/3;

6 = Weighted close price, (high+low+close+close)/4.

Кодировка значений RSI Price Line:

0 = Simple moving average [По умолчанию];

1 = Exponential moving average;

2 = Smoothed moving average;

3 = Linear weighted moving average.

параметры можно подставлять в качестве входных параметров RSI Price и RSI Price Line. В зависимости от выбранной цифры расчет значений индикатора будет осуществляться по той или иной цене с применением конкретного метода сглаживания цен. Но прежде, чем менять настройки советуем протестировать сигналы на истории.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов TDI

Индикатор TDI формирует много эффективных сигналов к покупке бинарных опционов. Торговля с ним будет более прибыльна в периоды однонаправленных ценовых импульсов, как, впрочем, и по любой трендовой торговой системе. Поэтому для использования этого осциллятора стоит отбирать активы, отличающиеся высокой волатильностью котировок.

Главное предназначение этого инструмента – показывать направление и силу действующей тенденции. А имея хороший тренд, уже несложно определить момент заключения сделки на покупку бинарного опциона.

Направление тренда.

Если зеленая линия находится над красной, на рынке доминируют покупатели и можно говорить о растущей ценовой тенденции.

Если ситуация зеркальная и зеленая линия опустилась ниже красной – рынком управляют продавцы, а значит нисходящий тренд не за горами.

Волатильность.

Полосы Боллинджера сигнализируют об изменчивости рынка. Если они сужаются – рынок слаб и трейдерам лучше воздержаться от заключения сделок. В обратной ситуации, когда полосы расходятся в разные стороны и цены демонстрируют высокую изменчивость, необходимо повышать торговую активность.

Базовые правила покупки Call

1. Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю снизу вверх.

2. Свеча, на которой произошло пересечение, бычья.

3. На открытии следующей свечи покупаем опцион Call с экспирацией в 6 свечей.

Базовые правила покупки Put

1. Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю сверху вниз.

2. Свеча, на которой произошло пересечение, медвежья.

3. На открытии следующей свечи покупаем опцион Put с экспирацией 6 свечей.

Открытие опциона Call

Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю снизу вверх. Свеча закрылась с повышением. На открытии новой свечи покупаем опцион Call.

Открытие опциона Put

Зеленая линия TDI пересекла желтую скользящую среднюю сверху вниз. Свеча закрылась с понижением. На открытии новой свечи покупаем опцион Put.

Заключение

Индикатор TDI может применяться в различных торговых системах, включая скальпинг бинарных опционов. Тем не менее он понравится далеко не только тем, кто любит совершать быстрые сделки, но и ценителям неспешной торговли в среднесрочном темпе.

Автор утверждает, что этот инструмент может давать до 80% прибыльных сделок. Мы не так оптимистичны и скажем, что при наличии навыков и знаний по своевременному обнаружению трендов, этот осциллятор, несомненно, способен принести пользу. Он указывает на очень неплохие моменты заключения сделок, но должен использоваться совместно с разными фильтрами (в том числе волатильности) для увеличения числа прибыльных трейдов. Торгуя с ним на бинарных опционах старайтесь избегать неактивных валютных пар и флэтовых рынков, совершайте операции только в активные часы.

Перед началом применения в реальной торговле, обязательно проверьте работу данного инструмента на демо-счете. Только проверив его результаты на практике, советуем переходить к торговле у проверенных брокеров. При этом всегда используйте правила риск-менеджмента и мани-менеджмента. Желаем всем попутного тренда!

