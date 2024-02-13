Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner отлично подойдет начинающим трейдерам. Как правило те из них, кто делает свои первые шаги на финансовых рынках, испытывают трудности с определением направления торговли. Именно для решения этой задачи и предусмотрен данный аналитический инструмент.

Наличие всего одного параметра в свойствах индикатора не позволит новичкам запутаться. Опытные трейдеры бинарных опционов смогут дополнить им свой арсенал эффективных инструментов определения тренда. Разработчики просят за него $14,99. Однако, с нашего сайта вы можете скачать сканер тренда в ознакомительных целях абсолютно бесплатно.

Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

Установка индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

Индикатор Binary Trend Scanner устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

Binary Trend Scanner – индикатор бинарных опционов для выявления тренда. В его основе лежит принцип следования за ценой. Визуально направление тенденции на рынке отображается с помощью свечных баров определённого цвета:

Зеленый – сильные покупки;

Красный – сильные продажи;

Темно зеленый – слабые покупки;

Темно коричневый – слабые продажи.

Настройки сканера невероятно просты – можно задавать только уровень чувствительности, в соответствии с которым определяется направление движения цен. При этом подчеркнем, что само это значение оказывает очень слабое влияние на изменение цвета свечей финансового инструмента.

Параметр Sensitivity вполне можно оставить по умолчанию, его влияние на цвет свечей минимально и не сильно отразится на графике. Успех в торговле бинарными опционами с использованием Binary Trend Scanner гораздо в большей степени будет зависеть от вашего умения определять тренд старших таймфреймов.

Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Binary Trend Scanner

Сигналы индикатора бинарных опционов Binary Trend Scanner следует использовать для торговли по тренду. О том, как грамотно определять тенденции на рынке и использовать эти знания для разгона депозита можно узнать из цикла статей на нашем сайте:

Чтобы максимально повысить количество прибыльных сделок по сигналам этого сканера, необходимо определиться с глобальным трендом при помощи инструментов технического анализа. Для успешной торговли бинарными опционами очень важно понимать текущее состояние выбранного актива и то, в какой фазе рыночного цикла он находится. Откаты и коррекции к основному тренду не должны вводить вас в заблуждение относительно наиболее выгодного направления, в котором следует открывать опционы Call или Put.

Один из способов повысить шансы на успех – использовать мультитаймфреймовый подход, когда перед открытием сделки трейдер сперва определяет общее направление изменения котировок, например, на таймфрейме Н4 и только после этого переключается на младший период М5, где, в случае появления сигнала от Binary Trend Scanner в том же направлении, открывает сделку.

Описанный выше метод достаточно эффективен, но вы должны понимать, что любой фильтр имеет обратную сторону: вместе с убыточными сигналами будет пропущена и часть прибыльных сделок. Это своего рода плата за надежность торговли. В любом случае необходим компромисс в соответствии с вашей терпимостью к риску и финансовыми возможностями.

Покупка опциона Call

Сигнал на открытие сделки возникает после смены цвета свечи с красного или темно красного на зеленый. В этом случае трейдер покупает опцион Call на открытии второго бара после смены цвета.

Покупка опциона Put

Сигнал на открытие сделки возникает после смены цвета свечи с зеленого или темно зеленого на красный. В этом случае трейдер покупает опцион Put на открытии второго бара после смены цвета.

Рекомендуемая экспирация – 4 свечи, но она может быть изменена в зависимости от выбранного актива для торговли

Заключение

Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner – перспективный и очень интересный инструмент технического анализа, стоит своих небольших денег и сможет качественно улучшить результаты торговли любого трейдера. Достаточно точные сигналы о смене направления рынка в первую очередь, наверняка, оценят начинающие трейдеры.

Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner двойного назначения:

Представляет собой самодостаточную систему торговли на рынке FX; Может давать эффективные сигналы для бинарных опционов.

Перед использованием этого индикатора в реальной торговле настоятельно рекомендуем протестировать его сигналы на демо-счете. Только после того, как вы полностью освоитесь с новой системой, можно переходить к торгам у проверенных брокеров, строго соблюдая правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

