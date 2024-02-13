    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Программы и индикаторы
        /
        Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner

        Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner отлично подойдет начинающим трейдерам. Как правило те из них, кто делает свои первые шаги на финансовых рынках, испытывают трудности с определением направления торговли. Именно для решения этой задачи и предусмотрен данный аналитический инструмент.

        Наличие всего одного параметра в свойствах индикатора не позволит новичкам запутаться. Опытные трейдеры бинарных опционов смогут дополнить им свой арсенал эффективных инструментов определения тренда. Разработчики просят за него $14,99. Однако, с нашего сайта вы можете скачать сканер тренда в ознакомительных целях абсолютно бесплатно. 

        Содержание:

        график tinary trend ccanner

        Характеристики индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M15;
        • Экспирация: 4 свечей в зависимости от инструмента;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: Binarytrendscanner.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, AlpariBinarium.

        Установка индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

        Индикатор Binary Trend Scanner устанавливается стандартно в терминал МеtаТгаdег 4. Для этого необходимо добавить его в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файл индикатора. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке индикаторов можно в нашем видео:

        Обзор и настройки индикатора для бинарных опционов Binary Trend Scanner

        Binary Trend Scanner – индикатор бинарных опционов для выявления тренда. В его основе лежит принцип следования за ценой. Визуально направление тенденции на рынке отображается с помощью свечных баров определённого цвета:

        • Зеленый – сильные покупки;
        • Красный – сильные продажи;
        • Темно зеленый – слабые покупки;
        • Темно коричневый – слабые продажи.

        свечные бары в tinary trend ccanner

        Настройки сканера невероятно просты – можно задавать только уровень чувствительности, в соответствии с которым определяется направление движения цен. При этом подчеркнем, что само это значение оказывает очень слабое влияние на изменение цвета свечей финансового инструмента.

        настройки tinary trend ccanner

        Параметр Sensitivity вполне можно оставить по умолчанию, его влияние на цвет свечей минимально и не сильно отразится на графике. Успех в торговле бинарными опционами с использованием Binary Trend Scanner гораздо в большей степени будет зависеть от вашего умения определять тренд старших таймфреймов.

        Правила торговли по индикатору для бинарных опционов Binary Trend Scanner

        Сигналы индикатора бинарных опционов Binary Trend Scanner следует использовать для торговли по тренду. О том, как грамотно определять тенденции на рынке и использовать эти знания для разгона депозита можно узнать из цикла статей на нашем сайте:

        Чтобы максимально повысить количество прибыльных сделок по сигналам этого сканера, необходимо определиться с глобальным трендом при помощи инструментов технического анализа. Для успешной торговли бинарными опционами очень важно понимать текущее состояние выбранного актива и то, в какой фазе рыночного цикла он находится. Откаты и коррекции к основному тренду не должны вводить вас в заблуждение относительно наиболее выгодного направления, в котором следует открывать опционы Call или Put.

        Один из способов повысить шансы на успех – использовать мультитаймфреймовый подход, когда перед открытием сделки трейдер сперва определяет общее направление изменения котировок, например, на таймфрейме Н4 и только после этого переключается на младший период М5, где, в случае появления сигнала от Binary Trend Scanner в том же направлении, открывает сделку.

        Описанный выше метод достаточно эффективен, но вы должны понимать, что любой фильтр имеет обратную сторону: вместе с убыточными сигналами будет пропущена и часть прибыльных сделок. Это своего рода плата за надежность торговли. В любом случае необходим компромисс в соответствии с вашей терпимостью к риску и финансовыми возможностями.

        Покупка опциона Call

        Сигнал на открытие сделки возникает после смены цвета свечи с красного или темно красного на зеленый. В этом случае трейдер покупает опцион Call на открытии второго бара после смены цвета.

        сигнал на покупку опциона call

        Покупка опциона Put

        Сигнал на открытие сделки возникает после смены цвета свечи с зеленого или темно зеленого на красный. В этом случае трейдер покупает опцион Put на открытии второго бара после смены цвета.

        сигнал на покупку put опциона

        Рекомендуемая экспирация – 4 свечи, но она может быть изменена в зависимости от выбранного актива для торговли

        Заключение

        Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner – перспективный и очень интересный инструмент технического анализа, стоит своих небольших денег и сможет качественно улучшить результаты торговли любого трейдера. Достаточно точные сигналы о смене направления рынка в первую очередь, наверняка, оценят начинающие трейдеры.

        Индикатор для бинарных опционов Binary Trend Scanner двойного назначения:

        1. Представляет собой самодостаточную систему торговли на рынке FX;
        2. Может давать эффективные сигналы для бинарных опционов.

        Перед использованием этого индикатора в реальной торговле настоятельно рекомендуем протестировать его сигналы на демо-счете. Только после того, как вы полностью освоитесь с новой системой, можно переходить к торгам у проверенных брокеров, строго соблюдая правила риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Скачать бесплатно индикатор Binary Trend Scanner

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

         

        Смотрите также:

        Оценить:
        (4.00 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        игорь
        Ваш веб-сайт предоставляет отличные инструменты и ресурсы для торговли бинарными опционами, такими как Binary Trend Scanner. Пользовательский интерфейс удобен и прост в навигации. Информация, представленная в статье, является исчерпывающей и познавательной. Мне особенно понравился раздел о передовых стратегиях, который дает ценные советы о том, как максимизировать прибыль. Binary Trend Scanner — невероятно полезный инструмент, который может помочь трейдерам принимать обоснованные решения. Точные сигналы и анализ в реальном времени позволяют трейдерам оставаться в курсе рыночных тенденций и выявлять выгодные возможности. Кроме того, на вашем веб-сайте есть отличная служба поддержки клиентов, которая доступна для ответов на любые вопросы. Это дает мне уверенность в том, что я получу необходимую поддержку, особенно как начинающий трейдер. В целом, ваш веб-сайт и Binary Trend Scanner являются отличным ресурсом для трейдеров бинарных опционов всех уровней квалификации. Я с радостью рекомендую ваши услуги
        05 июля 2024
        Ответить
        tirant
        Разумеется надо тестить.
        11 июня 2024
        Ответить
        Артур
        Не страшно - не последний..
        11 июня 2024
        Ответить
        Трейдер БО
        Вот блин, пропустил конкурс. Ну и ладно, работаем.
        05 июня 2024
        Ответить
        WinOption Admin
        ну это уже индикатор из разряда что называется для ленивых))) один параметр который даже не особо влияет на цвет графика это очень мощно))) как раз то что мне подходит))
        Руслан, есть такое, но лично мне как-то даже не особо интересно, когда все слишком просто)) Я вот люблю когда нужно фильnровать сигналы и следить за графиком, чтобы не атрофировалисm навыки торговли))
        Option Bull, тю, так если есть желание то можно переключаться между таймфреймами) Все зависит от использования самого индюка, если юзать его ровно так как задумывал автор - то да, все очень просто, а если начать экспериментировать, то здесь уже может быть поинтереснее)) Для экспериментов с торговлей на краткосроке можно докинуть в довесок какой-нибудь подвальный осциллятор для большей надежности сигналов например))
        Руслан, поздравляем! Вы оставили самый лучший комментарий. Пожалуйста, сообщите свои контактные данные в Telegram, чтобы мы могли вручить вам промокод на $10.
        04 июня 2024
        Ответить
        Марианна Богданова
        Индикаторы с одной настройкой для ленивых, конечно, хорошо, но эффективнее когда делаешь анализ и понимаешь что к чему)
        02 июня 2024
        Ответить
        игорь
        Этот индикатор — отличный инструмент для торговли бинарными опционами. Он четко определяет тренды и предоставляет сигналы входа, которые помогают принимать взвешенные решения. Я использую его в своей стратегии и получаю стабильную прибыль. Есть ли возможность настроить уровни чувствительности индикатора, чтобы адаптировать его к различным рынкам и активам?
        31 мая 2024
        Ответить
        Руслан
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!