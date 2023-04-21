Стратегия для бинарных опционов Super Commando Forex – это трендоследящая торговая система со стрелочными сигналами и дополнительными индикаторами для подтверждения сделки. Она хорошо подходит как для торговли бинарными опционами, так и на рынке Форекс. Стрелки не перерисовываются, но стратегия требует осторожного применения из-за большого количества ложных сигналов.
Стратегия Super Commando Forex является платной и стоит $97, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Можно ли рассчитывать, что сто долларов окупят себя в торговле на реальных деньгах – читайте далее в обзоре.
Содержание:
- Характеристики Super Commando Forex;
- Установка Super Commando Forex;
- Обзор и настройки Super Commando Forex;
- Правила торговли по Super Commando Forex;
- Открытие опциона Call;
- Открытие опциона Put;
- Заключение;
- Скачать Super Commando Forex.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Super Commando Forex
- Терминал: MetaTrader 4;
- Таймфрейм: M1-H4;
- Экспирация: 3 свечи;
- Типы опционов: Call/Put;
- Индикаторы:BeamSniperCombo.ex4, SCF Beam.ex4, SCF Sniper Confirmation.ex4;
- Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium.
Установка стратегии для бинарных опционов Super Commando Forex
Индикаторы стратегии Super Commando Forex устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки индикаторов стратегии Super Commando Forex для бинарных опционов
В торговую систему для бинарных опционов Super Commando Forex входит два шаблона для использования на младших и старших таймфреймах, а также три индикатора:
- Beam Sniper Combo со стрелочными сигналами для входов;
- SCF Beam, указывающий на смену локального тренда;
- SCF Sniper Confirmation – индикатор тренда в подвальной панели.
В правом верхнем углу стратегией отображается сигнал, основанный на показаниях всех трех индикаторов:
- WAIT – режим ожидания;
- BUY NOW – для покупки Call опциона;
- SELL NOW – для покупки Put.
Beam Sniper Combo дает основной стрелочный сигнал для покупки Call или Put опциона. К сожалению, узнать алгоритм работы этого индикатора невозможно, но по результатам его работы видно, что стрелки учитывают локальное направление тренда и дают очень частые торговые сигналы для покупки бинарных опционов, требующие дополнительной фильтрации.
Настройки Beam Sniper Combo, кроме регулирования оповещений и визуальных параметров, позволяют влиять на количество и расположение торговых сигналов. За это отвечают семь первых переменных:
Принцип получения торговых сигналов достоверно узнать мы не можем. Первые три параметра, судя по названию, относятся к настройками скользящей средней, лежащей в основе формулы. T3Hot скорее всего относится к Фибоначчи (по умолчанию выставлен коэффициент 0.618). Параметры BetterFormula, T3Average и T3Original также влияют на расположение стрелочных сигналов.
К сожалению, не зная принципов работы индикатора, настраивать его работу пришлось бы вслепую, что не только сложно, но и редко приводит к положительным результатам. По этой причине мы рекомендуем использовать стандартные настройки из шаблонов, включенных в пакет стратегии. Commando Forex Long-Term шаблон подойдет для таймфреймов выше M30, а Commando Forex Short-term – для M15 и ниже.
Индикатор SCF Beam визуализирует локальный тренд красными и зелеными барами, в середине которых также содержатся красные или зеленые бары. Точечные сигналы, оповещающие о смене тренда, появляются, когда и внешний и внутренний бар индикатора становятся одного цвета:
Как и предыдущий, индикатор SCF Beam для бинарных опционов имеет в основе скользящую среднюю, параметры которой также можно менять. Другие настройки также влияют на работу индикатора, но не имеют пояснений, достаточных для осознанного внесения корректив в его работу. Так же как и в предыдущем индикаторе системы, есть значения скользящих средних, а в параметре T3Hot указан коэффициент Фибоначчи 0.618. Последний параметр Project Arrows включает и отключает точки-сигналы о смене тренда:
Индикатор SCF Sniper Confirmation выводит в подвальной панели кривую, отображающую состояние тренда, а также указывает стрелочным сигналом на его смену:
Здесь нет значимых настроек, но пользователь может включить и отключить оповещения, а также изменить визуальные параметры индикатора:
Правила торговли по стратегии Super Commando Forex для бинарных опционов
Логично было бы предположить, что в торговле бинарными опционами по стратегии Super Commando Forex следует ожидать смены сигнала в правом верхнем углу. Как правило там горит сигнал WAIT (ожидать), и лишь когда стрелки на графике и у подвального трендового индикатора дают однонаправленный сигнал, там появляется значение BUY NOW или SELL NOW:
Тем не менее, вы не получите надежных сигналов для торговли бинарными опционами в этой стратегии, если будете искать одновременного появления сигналов на всех трех индикаторах. Все они настроены достаточно чувствительно, и места одновременного появления точки от индикатора SCF Beam и стрелок двух других индикаторов будут лишь указывать на локальное зарождение тренда. Такой комбинированный сигнал часто будет ложным или преждевременным, заставляя торговать против основного тренда или во флэте:
В торговле бинарными опционами важно не столько предсказывать разворот тренда, сколько следовать направлению основного. Почему это важно мы рассказываем в цикле материалов:
Для торговли по стратегии Super Commando Forex мы будем использовать подвальный индикатор SCF Sniper Confirmation для определения основного направления тренда, белые и бледно-голубые стрелки Beam Sniper Combo в качестве сигналов для покупки опционов, а индикатор SCF Beam для подтверждения сигнала.
Итак, для покупки Call опциона необходимо чтобы:
- Цвет подвального индикатора SCF Sniper Confirmation был стабильно зеленым.
- Бар индикатора SCF Beam был полностью зеленым, включая внутреннюю часть.
- Появилась бледно-голубая стрелка вверх.
После закрытия бара, сформировавшего сигнал, можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи.
Для покупки Put опциона нужно чтобы:
- Цвет подвального индикатора SCF Sniper Confirmation был стабильно красным.
- Бар индикатора SCF Beam был полностью красным, включая внутреннюю часть.
- Появилась белая стрелка вниз.
При соблюдении этих трех условий можно покупать Put опцион.
Открытие опциона Call
На этом примере мы видим, что пара EUR/USD находится в восходящем тренде, о чем свидетельствуют стабильно зеленые показания подвального индикатора. Индикатор SCF Beam некоторое время указывал на локальный откат вниз, но его цвет вновь сменился на зеленый. И сам бар SCF Beam, и его внутренняя часть стали зелеными. Одновременно появился сигнал стрелки вверх, указывающей на покупку Call опциона. Это признак того, что откат завершен, цена снова начала двигаться в направлении основного тренда. Можно покупать Call опцион:
Открытие опциона Put
Важно, что рынок находится в нисходящем тренде. Сообщают нам об этом стабильно красные показания подвального индикатора. Завершился небольшой откат вверх, и цена снова двинулась вниз по тренду. Об этом нам говорит появление полностью красного бара SCF Beam и белой стрелки, указывающей вниз. На открытии следующего бара можно покупать Put опцион с экспирацией в три свечи:
Заключение
Стратегия для бинарных опционов Super Commando Forex может использоваться даже новичками, так как три индикатора позволяют и идентифицировать основное направление тренда, и дать достаточно надежный сигнал для покупки нужного опциона после завершения отката цены.
Стратегия имеет два шаблона с разными настройками для торговли на младших и старших таймфреймах. К сожалению, самостоятельно настроить индикаторы достаточно сложно из-за скрытого алгоритма появления торговых сигналов и неочевидности ряда параметров.
Работу стратегии мы рекомендуем внимательно тестировать на демо-счете. Применяя Super Commando Forex на реальном счету важно учитывать правила риск-менеджмента и мани-менеджмента, что позволит максимизировать прибыль и минимизировать возможные убытки. Уберечь депозит от ненужных потерь поможет и торговля с надежным партнером, найти которого вы можете в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.
Скачать бесплатно стратегию Super Commando Forex
