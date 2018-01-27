Стратегия для бинарных опционов Caiman - это авторский инструмент, основанный на трендовых методах анализа. Несмотря на то, что на рынке существует множество сходных разработок, данное решение предоставляет трейдерам новые возможности поведения на бирже.

Основу стратегии составляют индикаторы Alligator и Aroon. Каждый из названных инструментов применяется для работы на долгосрочных позициях в период, когда линия тренда не меняет своего направления. Оба индикатора позволяют определить, в каком направлении сейчас движется рынок. При этом именно Alligator по своей силе и значимости считается более перспективным трендовым инструментом.

Для работы со стратегией Caiman необходимо выставить показатель Length у индикатора Aroon на 14. Alligator настраивается следующим образом:

Jaw Length - 21;

Teeth Length - 13;

Lips Length - 8;

Jaw Offset - 8;

Teeth Offset - 5;

Lips Offset - 3.

Ряд платформ не поддерживают индикатор Aroon. И чтобы воспользоваться возможностями, которые предоставляет стратегия Caiman, предпочтительнее работать на живом графике.

Как применять данную стратегию для бинарных опционов

Чтобы понять, каким образом применять данную торговую стратегию на практике, необходимо рассмотреть по отдельности оба индикатора, на базе которых построена стратегия Caiman. Alligator состоит из трех линий: красная - зубы; синяя - челюсти; зеленая - губы.

Указанные кривые располагаются на графике последовательно. Направление, которое показывает Alligator, свидетельствует о текущей (восходящей, нисходящей) тенденции на рынке. Иными словами, если в торговле используется этот индикатор, то как только он раскрывается вверх, необходимо открывать позиции только на покупку (опционы call). И наоборот, когда Alligator раскрывается вниз, следует заниматься продажами активов (опционы put).

Описанные выше условия остаются актуальными и при работе со стратегией Caiman.

Главная особенность Aroon заключается в том, что он эффективен только в сильных зонах (в диапазоне 85-100 и 0-25). Когда линии индикаторы располагаются последовательно в названных участках, они указывают на текущее направление тренда.

Оба инструмента отличаются высокой результативностью в плане прогнозирования тенденции. Однако они не лишены определенных недостатков. В связи с этим, применяя в биржевой торговле стратегию Caiman, следует придерживаться нескольких обязательных правил.

Сигналы стратегии на покупку опционов PUT

Сигналом для совершения сделок (put) на нисходящем графике является достижение следующих условий:

Alligator демонстрирует четкую последовательность нисходящей тенденции. На графике на это указывают: синяя, красная и зеленая линии, расположенные именно в таком порядке сверху вниз. Синяя линия индикатора Aroon располагается в диапазоне 85-100, в оранжевая - 0-25.

Сигналы стратегии на покупку опционов CALL

При работе с восходящей тенденцией оба индикатора должна выводить обратные показатели:

О покупке опциона Call свидетельствуют зеленая, красная и синяя линии индикатора Alligator, расположенные в таком порядке сверху вниз. Оранжевая линия Aroon располагается в диапазоне 85-100, а синяя - 0-25.

При этом нужно понимать, что все риски трейдер берет на себя. Стратегия Caiman не способна постоянно давать точные сигналы для бинарных опционов.

Определение времени экспирации опционов

Одна основных особенностей, которыми обладают трендовые индикаторы заключается в том, что они позволяют работать на продолжительных временных промежутках с выбранным активом. Это означает, что в случае подтверждения тенденции инструментами стратегии Caiman можно говорить о формировании стойкого и импульсивного тренда.

Более того, данная стратегия предусматривает ведение торговли только с высоко волатильными активами. Поэтому, когда стратегия Caiman применяется для работы с бинарными опционами, то временной промежуток устанавливается примерно на 10 уровней вперед.

В частности, когда во время анализа устанавливается таймфрейм на 30 минут, то покупать актив следует с экспирацией в 300 минут (5 часов). За этот временной промежуток тренд набирает необходимую силу, что обеспечивает нам успешность сделки.

Плюсы и минусы

К числу основных недостатков, которыми отличается стратегия Caiman, относится то, что она дает мало сигналов для торговли бинарными опционами. Поэтому ее рекомендуется применять только на трендовом рынке.

К главным достоинствам стратегии для бинарных опционов Caiman следует отнести то, что сигналы данной стратегии очень точные и данный подход позволяет стабильно зарабатывать в долгосрочной перспективе.

Все новые стратегии для бинарных опционов рекомендуется сначала тестировать на демо-счете.

