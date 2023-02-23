Стратегия для бинарных опционов FX Profitude предназначена для торговли исключительно по тренду. Она состоит из скользящих средних и двух осцилляторов. Благодаря мувингам генерируются сигналы, а осцилляторы выступают в качестве фильтров.

Характеристики стратегии для бинарных опционов FX Profitude

Установка стратегии для бинарных опционов FX Profitude

Индикаторы стратегии FX Profitude устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии FX Profitude для бинарных опционов

Торговая стратегия для торговли бинарными опционами FX Profitude достаточно простая и подходит даже тем, кто только недавно начал изучать рынок и бинарные опционы. В то же время она генерирует достаточно надежные торговые сигналы, если следовать всем правилам торговой системы.

В пакет стратегии включены три индикатора:

FPT Trend. FPT Array. FPT Validator.

FPT Trend

Это самый главный индикатор стратегии FX Profitude для бинарных опционов. В его настройках переменные FPT1 и FPT2 означают ни что иное, как экспоненциальные скользящие средние с соответствующими параметрами. В этом мы можем убедиться, наложив EMA с периодами 21 и 24 на график и убедившись, что именно в местах их пересечения индикатор указывает на смену тренда.

В нашей торговой стратегии мы будем обращать внимание исключительно на сигналы, соответствующие тренду, указанному этим индикатором.

FPT Array

Индикатор FPT Array тоже важен для получения правильных сигналов торговой системы FX Profitude. Он состоит из стрелочных сигналов и массива скользящих средних на графике. Цвет стрелок и массива меняется в зависимости от направления тренда.

У массива линий скользящих средних есть два края:

Лидирующий. Находится ближе к графику цены. Отстающий. На удалении от графика.

Стратегия предполагает, что именно расположение этих краев относительно графика определяет направление тренда. Чтобы определить тренд, нужно обращать внимание на массивы (скопление) скользящих средних, где:

Восходящий тренд – это зеленый массив. Лидирующий его край находится над отстающим. Могут возникать ситуации, когда часть линий окрасятся в красный, но пока отстающий край зеленый и находится под лидирующим – тренд считается восходящим. Нисходящий тренд – это красный массив. Лидирующий его край проходит под отстающим. Часть линий может окрашиваться в зеленый. Тренд считается нисходящим, пока отстающий край массива красный и находится над лидирующим.

В будущем, для корректного использования торговой системы, нам нужно уметь определить еще два состояния этого индикатора:

Упорядоченная фаза. Неупорядоченная фаза.

В упорядоченной фазе все линии массива индикатора окрашены в один цвет. В неупорядоченной – одна, несколько линий, или даже все кроме одной меняют цвет.

В тот момент, когда фаза сменяется с неупорядоченной на упорядоченную, на графике появляются зеленые или красные стрелки. Их мы будем использовать как часть торговой системы.

Индикатор FTP Array также основан исключительно на скользящих средних. По сути все линии, образующие массив - это EMA с разным периодом. В настройках можно изменить период самой быстрой EMA, а все настройки всех остальных скользящих массива изменятся сами. В этой торговой системе базовая EMA, определяющая лидирующий край массива имеет период 8. Отстающий край определяется EMA с периодом 21.

FPT Validator

Третий и последний индикатор этой торговой системы используется как сигнал подтверждения для покупки опциона. Он должен быть очень чувствительным, поэтому в настройках по умолчанию выставлены значения 1 и 13 для периода скользящих средних, на которых индикатор основан.

Правила торговли по стратегии FX Profitude для бинарных опционов

Стратегия FX Profitude для торговли бинарными опционами основана на том, чтобы совершать покупку опционов по тренду, дожидаясь незначительных откатов цены для наиболее удачного входа.

Цена не может все время двигаться в одном направлении, и даже на самых сильных трендах можно наблюдать небольшие откаты. Это свойство цены любого актива мы и будем использовать в данной стратегии.

Итак, для покупки опциона Call следует дождаться следующих последовательных условий:

Восходящий тренд. На него укажут зеленый цвет индикатора тренда, зеленый цвет всех линий массива на индикаторе FPT Array и лидирующий край массива линий FPT Array, который будет находится НАД отстающим. Индикатор FPT Array вступит в неупорядоченную фазу. Часть линий массива индикатора FPT Array, а возможно и большинство из них станут красными. Это будет означать, что состоялся небольшой откат цены против основного тренда. Появится зеленая стрелка на графике. Это случится, если свеча закроется над массивом FPT Array, и весь массив станет снова целиком зеленым. Последняя точка на индикаторе FPT Validator станет зеленая.

Для покупки опциона Put следует дождаться следующих последовательных условий:

Нисходящий тренд. На него укажут красный цвет индикатора тренда, красный цвет всех линий массива на индикаторе FPT Array и лидирующий край массива линий FPT Array, который будет находится ПОД отстающим. Индикатор FPT Array вступит в неупорядоченную фазу. Лидирующий край массива индикатора FPT Array, а возможно и большинство линий массива – станут зелеными. Появится красная стрелка на графике. Это случится, если свеча закроется под массивом FPT Array, и весь массив станет снова целиком красным. Последняя точка на индикаторе FPT Validator станет красная.

Для смовершения сделок можно использовать любой таймфрейм. Время экспирации опциона – 3 свечи. Торговать следует только во время активной торговой сессии, с 11 утра до 8 вечера по Московскому времени, когда цена чаще находится в сильном тренде. Использование криптовалютных инструментов для торговли по данной стратегии не рекомендуется.

Открытие опциона Call

Рассмотрим покупку опциона Call на конкретном примере. Здесь цена находилась в восходящем тренде. Все линии были зелеными, а лидирующий край массива находился над отстающим. Затем цена сделала небольшой откат, что обозначилось появлением отдельных красных линий в массиве. Появился сигнал на покупку – зеленая стрелка. Мы дождались закрытия бара и, убедившись, что индикатор FPT Validator горит зеленым, купили Call опцион с экспирацией в три бара.

Открытие опциона Put

В этом случае тренд нисходящий, на что указывает индикатор FPT Trend и то, что все линии массива были красными, а его лидирующий край находился под отстающим. Во время ценового отката вверх, часть линий массива стала зеленой. Появился сигнал красной стрелки на покупку Put опциона. Дождавшись закрытия бара под массивом FPT Array и убедившись, что FPT Validator горит снова красным, можно покупать опцион Put.

Заключение

FX Profitude – это торговая стратегия, которая дает неплохие сигналы на активах, находящихся в сильном тренде. Она помогает трейдеру определить наилучший момент для покупки опциона, когда цена делает небольшой откат и проявляет признаки готовности снова продолжить движение в направлении основного тренда. Не забывайте, что стратегию обязательно нужно тестировать на разных инструментах и таймфреймах на демо-счету, прежде чем приступать к торговле на реале. А чтобы обезопасить свой депозит, мы настоятельно рекомендуем следовать правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента и торговать только с проверенными брокерами, в чем вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

