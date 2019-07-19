Стратегия бинарных опционов Momentum Reversal Detector

Стратегия для бинарных опционов Momentum Reversal Detector основана на анализе скорости и силы изменения цен за определенный период. Авторский алгоритм помогает определить, набирает ли текущий тренд силу или, наоборот, начинает ослабевать.

На графике отображаются специальные метки, с помощью которых трейдер может определить наиболее подходящий момент для входа в сделку. В этом обзоре мы разберем, какие комбинации сигналов работают наиболее эффективно и как использовать эту стратегию в торговле бинарными опционами с максимальной пользой.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

Установка стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

Индикаторы стратегии Momentum Reversal Detector устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

Стратегия Momentum Reversal Detector для бинарных опционов построена на основе авторского индикатора, использующего один из самых известных и простых технических инструментов – индикатор моментума. Он измеряет скорость и силу изменения цены, позволяя оценить текущее направление рынка и возможные развороты. Именно этот подход лег в основу алгоритма, на котором работает стратегия.

Главная особенность этого инструмента заключается в его способности показывать, усиливается ли текущий тренд или начинает терять силу. Это позволяет получать опережающие сигналы о возможных рыночных разворотах.

Индикатор сравнивает текущую цену закрытия актива с ценой, зафиксированной несколько периодов назад, и на основе этих данных формирует разноцветную гистограмму. Цвет фона указывает на преобладающее настроение рынка: зеленый сигнализирует о доминировании покупателей, а красный – о перевесе продавцов.

Цветные зоны на гистограмме появляются в те моменты, когда значения столбиков выходят за пределы порогов, заданных в настройках индикатора. Это позволяет быстро определить участки, где рынок может быть перекуплен или перепродан, и своевременно среагировать на потенциальный разворот.

Что касается настроек – их здесь немного. Всё, что нужно трейдеру, – задать период расчета моментума и, при необходимости, откорректировать пороговые значения, при которых срабатывают сигналы. Этого вполне достаточно для гибкой адаптации стратегии под разные активы и таймфреймы.

В числе основных параметров – Momentum Period, Num_Bars и Momentum. Именно эти настройки определяют поведение индикатора и влияют на точность его торговых сигналов. При работе с системой стоит уделить особое внимание этим значениям, поскольку от них напрямую зависит эффективность стратегии.

Правила торговли по Momentum Reversal Detector

Пора детально разобраться в правилах торговли по данной стратегии. Вход в сделку осуществляется на основе показаний подвального осциллятора, а ориентиром служат определённые комбинации разноцветных столбцов.

Наши тесты показали, что наиболее эффективно покупать опционы Call и Put после появления таких комбинаций: красный–жёлтый или синий–жёлтый. При этом лучшие результаты по валютной паре GBPUSD на таймфрейме M1 дали следующие варианты:

для Call – комбинации красный–жёлтый или синий–жёлтый в отрицательной области;

для Put – только синий–жёлтый, если столбики находятся выше нулевой отметки.

Открытие опциона Call

Столбики гистограммы находятся в области отрицательных значений. Появилась последовательность из красно-желтых или сине-желтых столбцов. На открытии следующей свечи открываем сделку на покупку Call.

Открытие опциона Put

Столбики гистограммы находятся в области положительных значений. Появилась последовательность из сине-желтых столбцов. На открытии следующей свечи открываем сделку на покупку Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации четыре свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Momentum Reversal Detector

Стратегия Momentum Reversal Detector основана на идее поиска ценовых разворотов в моменты, когда тренд подходит к своему завершению. Это важно учитывать при выборе точек входа. Наилучшие результаты эта система демонстрирует не при слепом следовании сигналам цветных столбиков, а при их сочетании с уровнями поддержки и сопротивления – именно в этих зонах чаще всего происходят развороты.

Если вы еще не уверены, как правильно определять такие уровни на графике, рекомендуем обратить внимание на специальный инструмент, подробно описанный в статье «Индикатор уровней пивот для бинарных опционов».

Плюсы стратегии Momentum Reversal Detector

Среди ключевых преимуществ этой торговой методики – наглядные сигналы, а также способность довольно точно указывать на завершение текущего тренда. Когда импульс в сторону прежнего движения начинает заметно ослабевать, это может свидетельствовать о том, что противоположная сторона постепенно усиливается. А значит, мы можем очень скоро увидеть разворот ценового движения.

Минусы стратегии Momentum Reversal Detector

Сигналы этой стратегии не всегда точно совпадают с моментами разворота цены – это важно учитывать. Чтобы повысить эффективность торговли, имеет смысл дополнить систему классическими инструментами технического анализа, а также ориентироваться на ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Momentum Reversal Detector разработана для поиска потенциальных разворотных точек на графике. Авторский индикатор Momentum Reversal позволяет заранее заметить ослабление ценового импульса и подготовиться к открытию сделки в противоположном направлении.

Чтобы повысить точность входов, сигналы индикатора рекомендуется использовать вместе с инструментами технического анализа. А прежде чем применять стратегию в реальной торговле бинарными опционами, обязательно протестируйте ее на демо-счете у честного брокера – с соблюдением принципов риск - и мани-менеджмента.

