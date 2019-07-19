    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Momentum Reversal Detector

        Стратегия бинарных опционов Momentum Reversal Detector

        Стратегия для бинарных опционов Momentum Reversal Detector основана на анализе скорости и силы изменения цен за определенный период. Авторский алгоритм помогает определить, набирает ли текущий тренд силу или, наоборот, начинает ослабевать.

        На графике отображаются специальные метки, с помощью которых трейдер может определить наиболее подходящий момент для входа в сделку. В этом обзоре мы разберем, какие комбинации сигналов работают наиболее эффективно и как использовать эту стратегию в торговле бинарными опционами с максимальной пользой.

        Содержание:

        график Momentum Reversal Detector

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

        Установка стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

        Индикаторы стратегии Momentum Reversal Detector устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

        Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

        После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Momentum Reversal Detector

        Стратегия Momentum Reversal Detector для бинарных опционов построена на основе авторского индикатора, использующего один из самых известных и простых технических инструментов – индикатор моментума. Он измеряет скорость и силу изменения цены, позволяя оценить текущее направление рынка и возможные развороты. Именно этот подход лег в основу алгоритма, на котором работает стратегия.

        осцилятор в Momentum Reversal Detector

        Главная особенность этого инструмента заключается в его способности показывать, усиливается ли текущий тренд или начинает терять силу. Это позволяет получать опережающие сигналы о возможных рыночных разворотах.

        Индикатор сравнивает текущую цену закрытия актива с ценой, зафиксированной несколько периодов назад, и на основе этих данных формирует разноцветную гистограмму. Цвет фона указывает на преобладающее настроение рынка: зеленый сигнализирует о доминировании покупателей, а красный – о перевесе продавцов.

        цветовая индикация в Momentum Reversal Detector

        Цветные зоны на гистограмме появляются в те моменты, когда значения столбиков выходят за пределы порогов, заданных в настройках индикатора. Это позволяет быстро определить участки, где рынок может быть перекуплен или перепродан, и своевременно среагировать на потенциальный разворот.

        уровни сигналов в Momentum Reversal Detector

        Что касается настроек – их здесь немного. Всё, что нужно трейдеру, – задать период расчета моментума и, при необходимости, откорректировать пороговые значения, при которых срабатывают сигналы. Этого вполне достаточно для гибкой адаптации стратегии под разные активы и таймфреймы.

        настройки в Momentum Reversal Detector

        В числе основных параметров – Momentum Period, Num_Bars и Momentum. Именно эти настройки определяют поведение индикатора и влияют на точность его торговых сигналов. При работе с системой стоит уделить особое внимание этим значениям, поскольку от них напрямую зависит эффективность стратегии.

        Дополнительно усилить эту систему могут ценовые паттерны, о которых мы рассказывали в этих материалах:

        Правила торговли по Momentum Reversal Detector

        Пора детально разобраться в правилах торговли по данной стратегии. Вход в сделку осуществляется на основе показаний подвального осциллятора, а ориентиром служат определённые комбинации разноцветных столбцов.

        Наши тесты показали, что наиболее эффективно покупать опционы Call и Put после появления таких комбинаций: красный–жёлтый или синий–жёлтый. При этом лучшие результаты по валютной паре GBPUSD на таймфрейме M1 дали следующие варианты:

        • для Call – комбинации красный–жёлтый или синий–жёлтый в отрицательной области;
        • для Put – только синий–жёлтый, если столбики находятся выше нулевой отметки.

        комбинации свечей в Momentum Reversal Detector

        Открытие опциона Call

        1. Столбики гистограммы находятся в области отрицательных значений.
        2. Появилась последовательность из красно-желтых или сине-желтых столбцов.
        3. На открытии следующей свечи открываем сделку на покупку Call.
        сигнал на покупку опциона call

        Открытие опциона Put

        1. Столбики гистограммы находятся в области положительных значений.
        2. Появилась последовательность из сине-желтых столбцов.
        3. На открытии следующей свечи открываем сделку на покупку Put.
        сигнал на покупку опциона put

        Рекомендуем устанавливать время экспирации четыре свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов Momentum Reversal Detector

        Стратегия Momentum Reversal Detector основана на идее поиска ценовых разворотов в моменты, когда тренд подходит к своему завершению. Это важно учитывать при выборе точек входа. Наилучшие результаты эта система демонстрирует не при слепом следовании сигналам цветных столбиков, а при их сочетании с уровнями поддержки и сопротивления – именно в этих зонах чаще всего происходят развороты.

        Если вы еще не уверены, как правильно определять такие уровни на графике, рекомендуем обратить внимание на специальный инструмент, подробно описанный в статье «Индикатор уровней пивот для бинарных опционов».

        Плюсы стратегии Momentum Reversal Detector

        Среди ключевых преимуществ этой торговой методики – наглядные сигналы, а также способность довольно точно указывать на завершение текущего тренда. Когда импульс в сторону прежнего движения начинает заметно ослабевать, это может свидетельствовать о том, что противоположная сторона постепенно усиливается. А значит, мы можем очень скоро увидеть разворот ценового движения.

        Минусы стратегии Momentum Reversal Detector

        Сигналы этой стратегии не всегда точно совпадают с моментами разворота цены – это важно учитывать. Чтобы повысить эффективность торговли, имеет смысл дополнить систему классическими инструментами технического анализа, а также ориентироваться на ключевые уровни поддержки и сопротивления.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов Momentum Reversal Detector разработана для поиска потенциальных разворотных точек на графике. Авторский индикатор Momentum Reversal позволяет заранее заметить ослабление ценового импульса и подготовиться к открытию сделки в противоположном направлении.

        Чтобы повысить точность входов, сигналы индикатора рекомендуется использовать вместе с инструментами технического анализа. А прежде чем применять стратегию в реальной торговле бинарными опционами, обязательно протестируйте ее на демо-счете у честного брокера – с соблюдением принципов риск - и мани-менеджмента.

        Скачать Momentum Reversal Detector

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Муратбай Уразниязов
        Спасибо за разбор Индикатора Разворота Импульса (Momentum Reversal Detector). Ключевая идея — определить, когда тренд выдыхается, до того как цена развернётся. Цветная гистограмма делает эти изменения импульса гораздо нагляднее, чем попытки интерпретировать сырые данные осциллятора. Чёткие правила для входа на CALL и PUT очень полезны.
        23 декабря 2025
        Ответить
        Руслан
        Моментум отлично показывает смену импульса и помогает отсеивать шум благодаря цветовым фильтрам и подсветке дивергенций. Использую как фильтр к своей стратегии, особенно на M15–H1. Важно не надеяться на автоторговлю, а подключать анализ цены и объёма.
        Option Bull, я тоже смотрю на него как на фильтр, а не сигнал к действию. Дивергенции помогают, но без анализа контекста рынка — пустая трата времени. В связке с объёмами и трендом выдает хорошие точки, но слепо следовать нельзя.
        04 августа 2025
        Ответить
        Option Bull
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!