Торговля бинарными опционами привлекает многих, и это неудивительно, ведь с помощью этого финансового инструмента можно быстро заработать на прогнозировании движения цены актива. В отличие от традиционного технического анализа, основанного на множестве индикаторов, безиндикаторные стратегии предлагают иной подход к трейдингу. Этот метод предполагает анализ рынка с использованием фундаментальных факторов и графических паттернов.

В этом обзоре мы подробно рассмотрим, что представляют собой безиндикаторные стратегии, какие преимущества они дают трейдерам, а также разберем несколько популярных методик. Узнайте, как упростить процесс принятия торговых решений и повысить свою эффективность на рынке бинарных опционов без применения сложных технических индикаторов и систем.

Основные принципы безиндикаторных стратегий для бинарных опционов

Безиндикаторные стратегии для бинарных опционов предполагают, что трейдер принимает решение об открытии сделки не на основе сигналов технических индикаторов, а на основе графического анализа цен актива, его ключевых уровней поддержки и сопротивления, а также фундаментальных факторов.

Поэтому, чтобы успешно применять этот подход, трейдеру следует изучить основы технического анализа, правила чтения свечных комбинаций и графических фигур с высокой вероятностью движения цены в определённую сторону после их возникновения.

Если вы хотите лучше изучить основы безиндикаторной торговли, советуем ознакомиться с подборкой статей по этой теме:

Почему трейдинг без индикаторов может быть эффективен?

Многие опытные трейдеры предпочитают не использовать технические индикаторы в торговле бинарными опционами, и вот почему. Дело в том, что графический анализ сам по себе является мощным инструментом, который позволяет не только визуально анализировать исторические цены и объемы финансового инструмента, но и формировать торговые сигналы.

В чём же причина такой эффективности анализа “голого” графика? Давайте разбираться.

В первую очередь отметим простоту и ясность торговых подходов, которые используют трейдеры, придерживающиеся торговли по “чистым” графикам. Отсутствие множества линий и цифр позволяет сосредоточиться на ключевых ценовых уровнях, трендах и паттернах.

Как известно, человек хорошо воспринимает и обрабатывает визуальную информацию. Поэтому графики, не перегруженные сложными индикаторами, дают возможность быстро оценить общую ценовую тенденцию и определить потенциальные сделки.

Таким образом, трейдеры бинарных опционов сосредотачивают своё внимание на фундаментальных принципах торговли: борьбе спроса и предложения. Простой график отражает коллективное поведение участников торгов, а различные концепции технического анализа – от теории Чарльза Доу до волн Ральфа Эллиотта – помогают не только находить повторяющиеся паттерны и прогнозировать будущие движения цен, но и изучать психологию толпы. Помимо этого, “голые” графики лишены недостатков, присущих многим индикаторам: они не перерисовываются по мере поступления новых биржевых данных и не вводят трейдера в заблуждение. К тому же использование большого количества индикаторов часто приводит к противоречивым сигналам, что может окончательно запутать начинающего спекулянта.

Почему выбирают безиндикаторные стратегии?

Торговля бинарными опционами без индикаторов привлекает многих своей простотой и доступностью, даже для новичков. Такие стратегии легко запомнить, их сигналы не отстают от рынка, как это иногда случается с индикаторными подходами, и позволяют сосредоточиться на ключевых уровнях и точках разворота цен.

Продвинутые трейдеры могут открывать сделки, ориентируясь на экономический календарь и заранее учитывая реакцию рынка на публикацию важных новостей.

Лучшие безиндикаторные стратегии для бинарных опционов

Теперь перейдём к практике и рассмотрим несколько простых стратегий для бинарных опционов. Перед их применением в реальной торговле настоятельно рекомендуем протестировать их на демо-счёте.

Торговая стратегия “Направление свечи”

Принцип работы этой торговой стратегии основан на предположении, что любой тренд не может длиться вечно, и в любом ценовом движении всегда присутствует хотя бы одна свеча противоположного цвета.

Сделку на покупку опциона Call следует открывать после появления четырех последовательных нисходящих свечей, а сделку на покупку опциона Put – после четырех последовательных восходящих свечей. Такие сделки можно заключать на графиках любого таймфрейма, однако начинающим рекомендуется работать с периодами не ниже часового.

Также учитывайте, что количество последовательных свечей одного цвета, необходимых для открытия сделки, не является строго фиксированным правилом. Этот показатель зависит от конкретного актива и его склонности к трендовым движениям. Для одной валютной пары может быть достаточно трёх последовательных свечей, тогда как для другой оптимальным выбором окажутся пять или шесть.

Поэтому мы рекомендуем подбирать этот параметр индивидуально, учитывая особенности таймфрейма и торгуемого финансового инструмента.

Как вы уже догадались, эта торговая стратегия использует принцип Мартингейла: после каждого проигрыша ставка в следующей сделке удваивается. Чтобы правильно применять этот подход, рекомендуем использовать калькулятор Мартингейла, доступный на нашем сайте.

Торговые сигналы на покупку Call и Put:

Правила покупки Call Правила покупки Put Дожидаемся четырех последовательных нисходящих свечей. На открытии новой свечи покупаем Call стандартным объемом. Если сделка закрылась с убытком, на открытии новой свечи снова покупаем Call увеличенным объёмом по калькулятору Мартингейла. Если сделка закрылась с прибылью – см. п. 1. В противном случае – см. п. 3. Дожидаемся четырех последовательных восходящих свечей. На открытии новой свечи покупаем Put стандартным объемом. Если сделка закрылась с убытком, на открытии новой свечи снова покупаем Put увеличенным объёмом по калькулятору Мартингейла. Если сделка закрылась с прибылью – см. п. 1. В противном случае – см. п. 3.

Время экспирации – 1 свеча.

Безиндикаторная стратегия на основе Price Action

Торговля на основе Price Action представляет собой подход к трейдингу, который базируется на анализе движения цен без использования каких-либо индикаторов. Суть этого подхода заключается в том, что вся информация, необходимая трейдеру для принятия решения об открытии сделки, содержится в ценах. По этой системе нам необходимо найти на графике актива свечу с очень коротким телом, у которой цена открытия незначительно отличается от цены закрытия. При этом длина теней такой свечи не имеет значения. С одной стороны она может быть длинной, с другой — короткой или отсутствовать вовсе. Те, кто профессионально торгует бинарными опционами, называют такую свечу “Пин-бар”. По нашим наблюдениям, эта система лучше всего себя зарекомендовала на таймфреймах от M15 и выше. Период экспирации советуем выбирать 1-3 свечи в зависимости от торгуемого инструмента и результатов тестирования на исторических данных. Обращаем ваше внимание на то, что если “пин-бар” возник в ценовом канале с четкими границами, не стоит его принимать во внимание и открывать сделки на его основе. Для открытия позиции важно, чтобы тело "пин-бара" было внутри диапазона предыдущей свечи. Это правило помогает отфильтровать ложные сигналы и повышает процент прибыльных сделок.

Торговые сигналы на покупку Call и Put:

Правила покупки Call Правила покупки Put Возник бычий "Пин-бар" с телом внутри диапазона предыдущей свечи. На открытии новой свечи покупаем Call. Возник медвежий "Пин-бар" с телом внутри диапазона предыдущей свечи. На открытии новой свечи покупаем Put.

Рекомендуемое время экспирации – от 1 до 3 свечей.

Торговая стратегия “Binary Triumph”

Безиндикаторная стратегия для бинарных опционов Binary Triumph основана на паттерне Price Action – «Пинцет». По нашим наблюдениям, эта система отличается высокой точностью. Чистый график и линии тренда способны обеспечить вам множество удачных сделок на бинарных опционах.

Давайте посмотрим как это работает.

Сигналы по стратегии Binary Triumph на пятиминутном графике возникают после формирования следующей свечной комбинации:

На графике появляется паттерн «Пинцет» – свеча с ценами открытия и закрытия, практически равными между собой, и длинной тенью, значительно превышающей тело свечи. Следующая свеча формирует модель поглощения – её тело полностью перекрывает тело предыдущей свечи.

После того как мы нашли подобную свечную формацию на графике, необходимо применить метод, называемый «Подсвечник обратного отсчета». Этот метод позволит нам получить наиболее точный сигнал для входа в рынок.

Как построить «Подсвечник обратного отсчета»?

От свечи «Пинцет» рисуем горизонтальную линию, как показано на рисунке выше.

Линию проводим на 8 свечей вперед, но это может быть проблематично при работе в MT4, поэтому лучше использовать графики на TradingView или MetaTrader 5.

Соединяем эту линию с максимумом/минимумом свечи, до которой произошел разворот, но не более чем 14 свечей назад.

Торговые сигналы на покупку Call и Put:

Правила покупки Call Правила покупки Put Возник бычий паттерн "Пинцет". Проводим прямую линию на 8 свечей вперед. Соединяем прямую с максимумом за последние 14 свечей. Свеча закрылась выше линии “обратного отсчета”. На открытии новой свечи покупаем Call. Возник медвежий паттерн "Пинцет". Проводим прямую линию на 8 свечей вперед. Соединяем прямую с минимумом за последние 14 свечей. Свеча закрылась ниже линии “обратного отсчета”. На открытии новой свечи покупаем Put.

Рекомендуемое время экспирации – от 4 до 6 свечей.

Заключение

Все описанные стратегии отлично зарекомендовали себя при торговле бинарными опционами на разных таймфреймах. Тем не менее мы рекомендуем сначала протестировать их на демо-счете. Также напоминаем, что для стабильной работы, помимо стратегий, вам потребуется проверенный брокер бинарных опционов, который без задержек выводит заработанную прибыль. Рекомендуем выбрать одного из надежных брокеров в нашем рейтинге.

Смотрите также: