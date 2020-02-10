Стратегия для бинарных опционов Oracle Binary System изначально предназначалась для рынка Форекс. Но ее с легкостью удалось адаптировать и для бинарных опционов. Стратегия является трендовой, о чем можно догадаться, взглянув на названия индикаторов. Поэтому с успехом применять её выйдет лишь при хороших движениях и экспирацией сделок не меньше одного часа. Во флэте эта стратегия для бинарных опционов будет давать много ложных сигналов. Перед началом работы по ней вам обязательно стоит знать, как правильно определять тренд на рынке.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Oracle Binary System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М5.

Экспирация: Н1.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Oracle Direction, Oracle Momentum, Oracle Strength.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Oracle Binary System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикаторы Oracle Direction и Oracle Strength не имеют настроек и поэтому устанавливаются как есть. Индикатор Oracle Momentum устанавливается с параметром Period — 50.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Oracle Binary System

Как уже обсуждалось выше, стратегия основана на работе по тренду и самые лучшие результаты можно будет получать при хороших трендовых движениях. С данной стратегией для бинарных опционов можно совершать и скальперские сделки, но тогда уменьшайте период экспирации. Мы же остановимся на сделках с экспирацией 1 час.

Касательно индикаторов, которые используются в данной стратегии, хотелось бы отметить именно Oracle Direction и Oracle Strength. Индикатор Oracle Direction показывает направление цены используемого торгового актива и меняет значения, когда локальный тренд меняется. А индикатор Oracle Strength определяет, тренд на рынке на данный момент или флэт. Если с первым индикатором все предельно просто, так как используются стрелочки, чтобы указать направление, то на втором индикаторе тренд и флэт выглядят так:

Остальные участки тоже считаются трендовыми (толстые столбцы) и флэтовыми (тонкие столбцы).

А теперь давайте перейдем непосредственно к правилам торговли.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Голубая линия индикатора Oracle Momentum пересекла коричневую снизу вверх, при этом появится голубая стрелочка. Индикатор Oracle Direction должен показывать направление вверх (голубые стрелочки). Индикатор Oracle Strength должен показывать сильное движение, то есть должен быть сформирован белый толстый столбец диаграммы.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Коричневая линия индикатора Oracle Momentum пересекла голубую сверху вниз, при этом появится коричневая стрелочка. Индикатор Oracle Direction должен показывать направление вниз (оранжевые стрелочки). Индикатор Oracle Strength должен показывать сильное движение, то есть должен быть сформирован оранжевый толстый столбец диаграммы.

В итоге имеем то, что для открытия позиции должны совпасть показатели всех трех индикаторов.

Примеры торговли с помощью стратегии Oracle Binary System

Для примера будем использовать валютную пару — EUR/JPY.

Открытие опциона Call

При восходящем тренде мы могли дождаться сигнала от всех индикаторов и открыть опцион Call, и получили бы профит:

Как видно из примера, против тренда сделки если и стоит брать, то с меньшей экспирацией, подбирать которую стоит путем тестирования. А пользуясь правилами стратегии при работе по тренду и экспирации 1 час можно получать прибыль в большинстве случаев.

Открытие опциона Put

Аналогичная ситуация при нисходящем тренде с той же экспирацией:

Заключение

Исходя из всего, увиденного выше, можно точно сказать, что данная стратегия для бинарных опционов показывает себя хорошо на больших периодах экспирации и при тренде. Поэтому любителям скальпинга придется самостоятельно перестраивать ее под быстрые сделки. Но если вы новичок на рынке, то лучше оставить все как есть. Главное, не забывайте, что в любой стратеги главным правилом остается грамотное применение правил управления капиталом и рисками.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Oracle Binary System

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

