        Стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend

        Стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend названа в честь используемого в ней индикатора SuperTrend. Стратегия не совсем подойдет новичкам, так как она трендовая и при работе с ней нужно иметь некий опыт в трейдинге. Но она легка в понимании в плане индикаторов, потому что в ней их всего два, и один из них всем хорошо известен.

        Используя эту стратегию для бинарных опционов с умом и держа эмоции под контролем, можно начать получать стабильный профит торгуя бинарными опционами. Входов по сигналам этой стратегии будет не так много, но зато они будут точные в 70-80% случаев. Наши тесты показали 75% прибыльных сделок на некоторых валютных парах, что очень неплохо.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Options Super Trend

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1.
        • Экспирация: от 5 минут.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: SuperTrend, Stochastic Oscillator.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Binary Options Super Trend в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикатор Stochastic Oscillator устанавливается с такими настройками:

        • Период %K – 7.
        • Период %D – 3.
        • Метод MA – Simple.

        Индикатор SuperTrend оставляем без изменений.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Binary Options Super Trend

        Новичок вы или опытный трейдер, правила для вас будут очень понятны. Но основное, что стоит знать, это как определить тренд. Краткие правила для определения тренда выглядит так:

        1. Тренд восходящий, если максимумы и минимумы повышаются.
        2. Тренд нисходящий, если максимумы и минимумы понижаются.
        3. Флэт, если максимумы и минимумы не меняются.

        Основной смысл данной стратегии для бинарных опционов в том, что мы будем входить в сделку на откатах по тренду. Именно поэтому не советуем данную стратегию новичкам. Но на самом деле не все так сложно, как может показаться.

        Давайте разберемся более подробно в правилах входов в позицию, а позже перейдем к реальным примерам.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд.
        2. Цена откатила к синей линии индикатора SuperTrend.
        3. Stoch должен быть на уровне 20 или ниже.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд.
        2. Цена откатила к красной линии индикатора SuperTrend.
        3. Stoch должен быть на уровне 80 или выше.

        Примеры торговли с помощью стратегии Binary Options Super Trend

        Для примера была взята самая популярная валютная пара — EUR/USD.

        Открытие опциона Call

        Как видно на примере, выполняя все правила, можно легко оказаться в плюсе.

        Мы видим повышающиеся экстремумы, а значит мы в восходящем тренде. Далее получаем откат к индикатору и сигнал от Stoch.

        Сделки стоит открывать с экспирацией не меньше 5 минут, а лучше даже больше, так как разворот не всегда бывает минута в минуту.

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тут мы видим уже понижающиеся экстремумы, а значит мы в нисходящем тренде. Далее получаем откат к индикатору и сигнал от Stoch.

        Заметьте, что не обязательно, чтобы цена касалось индикатора, достаточно нахождения в паре пуктов от линии.

        Опцион Put

        Заключение

        Овладеть данной стратегией может и новичок, но перед этим советуем немного наработать навык определения тренда, чтобы допускать меньше ошибок.

        В остальном стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend показывает отличные результаты и помогает купить там, где другие могли бы продавать. Поэтому если вы изучите основы технического анализа и начнете использовать данную стратегию как вспомогательный инструмент, вы обязательно добьетесь успеха в торговле бинарными опционами.

        Скачать шаблон и индикаторы для стратегии Binary Options Super Trend

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Robot
        Подход интересный. Не простой пробой, а именно откат, что-то в этом есть
        29 февраля 2020
        ТрейдерБО
        Система уже более менее для профи, а не просто по сигнальчикам купи продай. тут уже думать надо и разбираться
        17 января 2020
        Кейс
        марина, тут на сайте их куча, бери любую и тестируй, только так поймешь какая лучше)) а эта стратегия не плоха, показывает хорошие результаты
        02 декабря 2019
        я новичок в бо, подскажите, какие лучше стратегии использовать?
        02 декабря 2019
        немного индикаторов, выглядит компактно, то что надо, плюс трендовые, что я люблю, т.к. торгую только по тренду, без всяких скальпингов)) пользуюсь данной стратегией и пока в плюс)
        02 декабря 2019
