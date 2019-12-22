Стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend названа в честь используемого в ней индикатора SuperTrend. Стратегия не совсем подойдет новичкам, так как она трендовая и при работе с ней нужно иметь некий опыт в трейдинге. Но она легка в понимании в плане индикаторов, потому что в ней их всего два, и один из них всем хорошо известен.

Используя эту стратегию для бинарных опционов с умом и держа эмоции под контролем, можно начать получать стабильный профит торгуя бинарными опционами. Входов по сигналам этой стратегии будет не так много, но зато они будут точные в 70-80% случаев. Наши тесты показали 75% прибыльных сделок на некоторых валютных парах, что очень неплохо.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Options Super Trend

Установка индикаторов стратегии Binary Options Super Trend в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикатор Stochastic Oscillator устанавливается с такими настройками:

Период %K – 7.

Период %D – 3.

Метод MA – Simple.

Индикатор SuperTrend оставляем без изменений.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Binary Options Super Trend

Новичок вы или опытный трейдер, правила для вас будут очень понятны. Но основное, что стоит знать, это как определить тренд. Краткие правила для определения тренда выглядит так:

Тренд восходящий, если максимумы и минимумы повышаются. Тренд нисходящий, если максимумы и минимумы понижаются. Флэт, если максимумы и минимумы не меняются.

Основной смысл данной стратегии для бинарных опционов в том, что мы будем входить в сделку на откатах по тренду. Именно поэтому не советуем данную стратегию новичкам. Но на самом деле не все так сложно, как может показаться.

Давайте разберемся более подробно в правилах входов в позицию, а позже перейдем к реальным примерам.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Был восходящий тренд. Цена откатила к синей линии индикатора SuperTrend. Stoch должен быть на уровне 20 или ниже.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Был нисходящий тренд. Цена откатила к красной линии индикатора SuperTrend. Stoch должен быть на уровне 80 или выше.

Примеры торговли с помощью стратегии Binary Options Super Trend

Для примера была взята самая популярная валютная пара — EUR/USD.

Открытие опциона Call

Как видно на примере, выполняя все правила, можно легко оказаться в плюсе.

Мы видим повышающиеся экстремумы, а значит мы в восходящем тренде. Далее получаем откат к индикатору и сигнал от Stoch.

Сделки стоит открывать с экспирацией не меньше 5 минут, а лучше даже больше, так как разворот не всегда бывает минута в минуту.

Открытие опциона Put

Тут мы видим уже понижающиеся экстремумы, а значит мы в нисходящем тренде. Далее получаем откат к индикатору и сигнал от Stoch.

Заметьте, что не обязательно, чтобы цена касалось индикатора, достаточно нахождения в паре пуктов от линии.

Заключение

Овладеть данной стратегией может и новичок, но перед этим советуем немного наработать навык определения тренда, чтобы допускать меньше ошибок.

В остальном стратегия для бинарных опционов Binary Options Super Trend показывает отличные результаты и помогает купить там, где другие могли бы продавать. Поэтому если вы изучите основы технического анализа и начнете использовать данную стратегию как вспомогательный инструмент, вы обязательно добьетесь успеха в торговле бинарными опционами.

Скачать шаблон и индикаторы для стратегии Binary Options Super Trend

