Стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis с виду кажется сложной из-за обильного наличия индикаторов в ней, но на самом деле это не так. Правила этой стратегии элементарно просты и эффективны, а прибыль можно получать почти сразу после её использования, так как стратегия рассчитана на сделки с экспирацией в одну свечу.
Данная стратегия все время меняется и дорабатывается, но мы даем ее вам в таком виде, в каком она была изначально представлена.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: М1-Н1.
- Экспирация: 1 свеча.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Bollinger Bands, Relative Strength Index, DeMarker, Money Flow Index, Vcustom3, ExtremeNemesis.
- Торговые инструменты: Любые.
- Время торговли: 9:00-17:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов стратегии Binary Extreme Nemesis в MT4
Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.
Индикаторы RSI, DeM и MFI добавляем на график с периодом "4", а все остальные оставляем со стандартными настройками.
Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Правила торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis
Как уже говорилось выше, правила элементарно просты. Нам нужно дождаться сигналов от четырех индикаторов.
Для открытия опциона Call нужно, чтобы:
- Свеча находилась рядом с нижней границей Bollinger Bands (пересечение допускается).
- RSI был на значении 10 или ниже.
- MFI был на значении 0 или рядом.
- DeM был на значении 0 или рядом.
- На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "-4" и "-6" или ниже.
Для открытия опциона Put нужно, чтобы:
- Свеча находилась рядом с верхней границей Bollinger Bands (пересечение допускается).
- RSI был на значении 90 или выше.
- MFI был на значении 100 или рядом.
- DeM был на значении 1 или рядом.
- На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "4" и "6" или ниже.
Обратите внимание, что не обязательно, чтобы выполнялись одновременно пункты 2, 3 и 4. Достаточно будет двух индикаторов, находящихся в зоне перекупленности или перепроданности.
Примеры торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis
Для примера была взята одна из самых волатильных пар — GBP/JPY.
Открытие опциона Call
Как видим, при сочетании всех сигналов и экспирации в 1 свечу мы могли бы получить прибыль:
Открытие опциона Put
Тоже самое и с опционами Put — прибыль при использовании всех сигналов и экспирации в 1 свечу:
Заключение
Данная стратегия хороша как для новичков, так и для опытных трейдеров, так как ее правила просты и понятны, а большая часть индикаторов являются стандартными и знакомы многим.
Но мы не устанем повторять главное правило трейдинга — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в свою очередь желаем вам профитов!
Скачать шаблон и индикаторы для стратегии Binary Extreme Nemesis
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
