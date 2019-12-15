Стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis с виду кажется сложной из-за обильного наличия индикаторов в ней, но на самом деле это не так. Правила этой стратегии элементарно просты и эффективны, а прибыль можно получать почти сразу после её использования, так как стратегия рассчитана на сделки с экспирацией в одну свечу.

Данная стратегия все время меняется и дорабатывается, но мы даем ее вам в таком виде, в каком она была изначально представлена.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 1 свеча.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Bollinger Bands, Relative Strength Index, DeMarker, Money Flow Index, Vcustom3, ExtremeNemesis.

Торговые инструменты: Любые.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Binary Extreme Nemesis в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Индикаторы RSI, DeM и MFI добавляем на график с периодом "4", а все остальные оставляем со стандартными настройками.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis

Как уже говорилось выше, правила элементарно просты. Нам нужно дождаться сигналов от четырех индикаторов.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

Свеча находилась рядом с нижней границей Bollinger Bands (пересечение допускается). RSI был на значении 10 или ниже. MFI был на значении 0 или рядом. DeM был на значении 0 или рядом. На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "-4" и "-6" или ниже.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

Свеча находилась рядом с верхней границей Bollinger Bands (пересечение допускается). RSI был на значении 90 или выше. MFI был на значении 100 или рядом. DeM был на значении 1 или рядом. На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "4" и "6" или ниже.

Обратите внимание, что не обязательно, чтобы выполнялись одновременно пункты 2, 3 и 4. Достаточно будет двух индикаторов, находящихся в зоне перекупленности или перепроданности.

Примеры торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis

Для примера была взята одна из самых волатильных пар — GBP/JPY.

Открытие опциона Call

Как видим, при сочетании всех сигналов и экспирации в 1 свечу мы могли бы получить прибыль:

Открытие опциона Put

Тоже самое и с опционами Put — прибыль при использовании всех сигналов и экспирации в 1 свечу:

Заключение

Данная стратегия хороша как для новичков, так и для опытных трейдеров, так как ее правила просты и понятны, а большая часть индикаторов являются стандартными и знакомы многим.

Но мы не устанем повторять главное правило трейдинга — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в свою очередь желаем вам профитов!

Скачать шаблон и индикаторы для стратегии Binary Extreme Nemesis

Скачать

