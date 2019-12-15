    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis

        Стратегия для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis с виду кажется сложной из-за обильного наличия индикаторов в ней, но на самом деле это не так. Правила этой стратегии элементарно просты и эффективны, а прибыль можно получать почти сразу после её использования, так как стратегия рассчитана на сделки с экспирацией в одну свечу.

        Данная стратегия все время меняется и дорабатывается, но мы даем ее вам в таком виде, в каком она была изначально представлена.

        Стратегия Binary Extreme Nemesis

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Extreme Nemesis

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Bollinger Bands, Relative Strength Index, DeMarker, Money Flow Index, Vcustom3, ExtremeNemesis.
        • Торговые инструменты: Любые.
        • Время торговли: 9:00-17:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Binary Extreme Nemesis в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикаторы RSI, DeM и MFI добавляем на график с периодом "4", а все остальные оставляем со стандартными настройками.

        Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis

        Как уже говорилось выше, правила элементарно просты. Нам нужно дождаться сигналов от четырех индикаторов.

        Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

        1. Свеча находилась рядом с нижней границей Bollinger Bands (пересечение допускается).
        2. RSI был на значении 10 или ниже.
        3. MFI был на значении 0 или рядом.
        4. DeM был на значении 0 или рядом.
        5. На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "-4" и "-6" или ниже.

        Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

        1. Свеча находилась рядом с верхней границей Bollinger Bands (пересечение допускается).
        2. RSI был на значении 90 или выше.
        3. MFI был на значении 100 или рядом.
        4. DeM был на значении 1 или рядом.
        5. На индикаторе VCustom3 свеча должна быть в диапазоне между "4" и "6" или ниже.

        Обратите внимание, что не обязательно, чтобы выполнялись одновременно пункты 2, 3 и 4. Достаточно будет двух индикаторов, находящихся в зоне перекупленности или перепроданности.

        Примеры торговли с помощью стратегии Binary Extreme Nemesis

        Для примера была взята одна из самых волатильных пар — GBP/JPY.

        Открытие опциона Call

        Как видим, при сочетании всех сигналов и экспирации в 1 свечу мы могли бы получить прибыль:

        Опцион Call

        Открытие опциона Put

        Тоже самое и с опционами Put —  прибыль при использовании всех сигналов и экспирации в 1 свечу:

        Опцион Put

        Заключение

        Данная стратегия хороша как для новичков, так и для опытных трейдеров, так как ее правила просты и понятны, а большая часть индикаторов являются стандартными и знакомы многим.

        Но мы не устанем повторять главное правило трейдинга — рискуйте только той суммой, которую не боитесь потерять. А мы в свою очередь желаем вам профитов!

        Скачать шаблон и индикаторы для стратегии Binary Extreme Nemesis

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Kiparis
        Для меня лично многовато индикаторов. Зачем столько?
        Это кому как, кто-то любит перестраховаться чем-то
        16 февраля 2020
        Ответить
        Марк Аветисян
        Для меня лично многовато индикаторов. Зачем столько?
        30 января 2020
        Ответить
        коваль
        некоторые индюки мои любимые, систему беру в работу, спасибо!
        02 декабря 2019
        Ответить
        guf
        не люблю так много индюков на одном графике. но вроде реально нормальные сигналы получаются с подтверждениями)) затестирую сегодня
        02 декабря 2019
        Ответить
        Андрейка
        как много индикаторов, но хорошо что подвальные только, график видно, а это самое главное) стратегия не плохая, доработки я свои внес бы, но и так пойдет
        02 декабря 2019
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!