Усреднение и наращивание позиции в Бинарных опционах

В данной статье будет рассмотрено несколько хитрых действий, которые позволят значительно улучшить результаты торговли бинарными опционами. Естественно, этого невозможно будет добиться без хорошей торговой стратегии. В этом случае ни одна хитрость не поможет. Если вы используете прибыльную торговую систему, то с помощью наращивания позиций можно использовать ее куда более эффективно.

В процессе прогнозирования особое внимание уделяется вероятности. Именно поэтому при обсуждении прибыльности определенной стратегии необходимо иметь статистику совершенных по ней сделок. С помощью скейлинга позиций можно значительно улучшить показатели торговой стратегии за счет произведения манипуляций со статистикой. Масштабирование позиций можно производить с помощью нескольких принципов. Однако стоит понять, что скейлинг не является самобытной торговой системой. Вы должны иметь в своем арсенале прибыльную систему. В противном случае скейлинг не даст положительного результата и может стать причиной потери части депозита.

Выполнять масштабирование можно в обе стороны. Доливка осуществляется по мере развития ситуации на рынке в сторону сделанного прогноза, повышая тем самым усредненную цену уже открытых сделок. Также усреднять позиции можно и в зоне убытков, создавая тем самым условия для позднего входа по наиболее выгодной цене.

Каждый из представленных подходов разработан для повышения эффективности рабочей торговой системы и уровня прибыли по ней. Правильный подход к использованию методики обязательно даст положительные результаты.

Кстати, скейлинг подразумевает работу именно с позициями, а не с рядом отдельных сделок. Покупка опционов по одному сигналу должна представлять собой некую единую сущность. Для достижения этого необходимо для всех купленных опционов выбирать одинаковое время экспирации. Другими словами, при добавлении опциона необходимо позаботиться о том, чтобы его время истечение совпадала с другими контрактами.

Доливка позиций

Этот метод торговли понять не сложно. При открытии контракта цена начинает идти в нужном нам направлении. Почему бы не увеличить прибыль за счет наращивания общей позиции? В пользу доливки по тренду говорят следующие факты:

Сумма, которой вы рискуете на старте при разбитии капитала на несколько частей, при старте торгов значительно меньше. Если прогноз оказался неверным и цена актива пошла в убыточную зону, то потери будут относительно небольшими.

Доливка во время коррекции позволяет увеличить итоговую прибыль, так как тренд уже сформировался и является весьма устойчивым.

Но скейлинг также обладает и недостатками:

При неправильном прогнозе убыток по общей позиции может быть очень большим по сравнению с единичным входом.

Бездумное наращивание позиций делает метод малоэффективным.

Рассмотрим применение метода на примере. После проведения анализа вами было принято решение купить долгосрочный опцион Call. В какой момент стоит начинать доливку? Наращивать позицию по тренду довольно опасно и совершенно невыгодно. Лучше всего это делать во время корректирующего движения. В этом вопросе очень важно правильно определить коррекцию.

Для этих целей лучше всего подойдет графический анализ. Этот метод уже проверен годами. Анализу подвергается сам ценовой график. Самыми простыми фигурами графического анализа являются уровни поддержки и сопротивления. Увидеть их на графике довольно просто. Желательно, чтобы торговый уровень имел сразу несколько подтверждений. Уровень считается сильным, если цена его тестировала 2 и более раза. То есть график доходил до определенного уровня и отскакивал от него.

Следовательно, если покупается опцион Call, то на график необходимо нанести уровни сопротивления. При пробитии сопротивления данный уровень становится поддержкой. Идеальным моментом для выполнения доливки считается возврат цены к этому уровню. Данный способ позволяет выявить коррекцию и войти в рынок по наиболее выгодной цене.

При покупке дополнительных контрактов стоит помнить, что они должны заканчиваться все в одно и то же время. Это позволяет объединить все купленные опционы в одну цельную позицию. Но возврат цены к уровню и отскок от него является не единственным способом определить момент для доливки. Можно прибегнуть к использованию индикаторов или находить сформированные графические паттерны. Суть метода заключается в том, чтобы убедиться в продолжении тенденции.

Усреднение позиций

В случае, описанном выше, рассматривалась ситуация, при которой события развивались по нужному для нас сценарию. Прогноз начал себя оправдывать, что вылилось в движение цены в нужном направлении. Ниже будет рассмотрен случай, при которой был произведен ранний вход вследствие ошибки трейдера. Например, нам не удалось определить момент завершения прошлого движения.

Одно из самых главных правил усреднения гласит: использовать этот метод можно только в том случае, когда есть полная уверенность в правильности прогноза. Другими словами, мы должны быть уверены, что правильно спрогнозировали направление движения цены, но немного не угадали с точкой входа.

Если цена идет не в нашем направлении, то существует вероятность получить убыток по контракту. Однако разбитие капитала на несколько частей позволяет предусмотреть такой исход.

При откате цены необходимо дождаться завершения этого движения для усреднения цены входа. В некоторых случаях первый открытый контракт так и остается убыточным, но второй компенсирует эти потери и по сумме двух сделок мы имеем плюс.

Допустим, нами было принято решение разбить позицию на три части. Первый опцион приобретается на вершине, и цена начинает падать. Что в такой ситуации нужно предпринимать? Нам нужно отыскать уровни поддержки на графике и дождаться момента, когда цена к ним опустится. При касании ценой поддержки покупает еще один опцион в аналогичном направлении с тем же сроком экспирации. И чем больше опционов нам удастся купить ниже уровня прогноза, тем выше шанс на получение прибыли. С помощью таких несложных манипуляций производится усреднение позиции за счет открытия дополнительных опционов по более выгодной цене.

Примеры

Понимание принципов метода не должно вызвать затруднений, но на практике все намного сложнее. Усреднение и доливка позиции не подразумевает наличия определенных правил. Главная ваша цель – получить прибыль или хотя бы увеличить вероятность ее получения. Доливаться нужно только в том случае, если вы уверены в своем прогнозе. Бездумные действия приведут к убыткам.

Рассмотрим стратегию, в основе которой лежит использование полос Боллинджера. Правила входа следующие: При закрытии свечи или бара за пределами канала покупаем опцион в направлении пробоя. Время экспирации берем в два раза больше от рабочего ТФ. При работе на графике М15 экспирация должна быть 30 минут.

В рассматриваемом случае скейлинг будет использоваться на графике М1. Для определения точек входа добавим на график индикатор RSI. Фиксированные правила отсутствуют, поэтому рассмотрим несколько вариантов развития событий.

При покупке первого опциона цена пошла в нужном нам направлении. Доливку будет производить при входе кривой RSI в зону перепроданности. Такой подход является немного нестандартным, но его можно обосновать. В нашем случае цена должна получить хороший импульс для того, чтобы мы смогли купить дополнительный контракт в том же направлении.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда после покупки опциона Call цена начала движение вниз. RSI должен покинуть зону перепроданности. Только в этом случае мы начинаем усреднять позицию за счет покупки еще двух контрактов Call. Первый опцион принес убытки, зато два дополнительных вывели нас в прибыль по общей позиции.

В некоторых случаях цена очень стремительно идет в направлении тренда, и выявить корректирующее движение для доливки крайне сложно. При таких обстоятельствах можно купить еще пару контрактов в момент пересечения кривой RSI уровня 50.

Выводы

Рассмотренный метод ведения торговли опционами довольно гибок. Вход в рынок осуществляется не всеми средствами, а определенной их частью. Нам остается лишь наблюдать за ситуацией и при необходимости корректировать позицию. Любая торговая система должна развиваться подобным образом.

