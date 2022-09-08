Стратегия для бинарных опционов Cluster Trader System

Стратегия Cluster Trader System изначально создавалась для рынка Форекс, но индикатор, который в нее входит, легко подойдет для торговли бинарными опционами.

Стратегия Cluster Trader System основана на уровнях спроса и предложения (поддержки и сопротивления), которые индикатор отмечает на графике. Также индикатор TTS отмечает фазы тренда/флэта и генерирует сигналы на графике, что делает стратегию универсальной и подходящей для торговли как в тренде, так и во флэте.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Cluster Trader System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-H4.

Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Trend Trader System.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов торговой системы Cluster Trader System в MT4

Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Изначально может показаться, что в стратегии есть несколько индикаторов, но все показания на графике генерирует всего один индикатор, настройки которого по большей части касаются визуального отображения и включения/выключения алертов:

Поэтому при желании можно поменять цвета уровней, стрелочек и текста, а для тех, кто не хочет самостоятельно настраивать график и индикатор, в конце статьи можно будет скачать шаблон.

Суть и правила торговли с помощью стратегии Cluster Trader System

Так как в стратегии предусмотрена торговля по тренду и против него, то будет полезным знать, что такое тренд и как его определять.

Хоть индикатор в стратегии Cluster Trader System всего один, он подразделяется на составляющие (индикаторы, «вшитые» в основной индикатор), которые выполняют определенные функции:

Momentum Trend Trader (MTT) — «подвальная» гистограмма, которая определяет фазы рынка, а точнее показывает, какой тренд преобладает на рынке в данный момент. Reverse Point Indicator (RPI) — это индикатор уровней на графике, которые не перерисовываются и работают на любых тайм фреймах от М1 (1 минута) до W1 (1 неделя). Trend Change Correction (TCC) — сигнальный индикатор (обозначается стрелочкой и текстом TCC), который обозначает стрелочками точки для покупки опционов на коррекции и подходит для торговли по текущему движению и против него. Trend Change (TC) — сигнальный индикатор (обозначается стрелочкой и текстом TC), который обозначает стрелочками основные точки для покупки опционов по тренду или во время разворота.

Коррекционные сигналы чаще всего можно видеть в середине движения:

Правила торговли по данной стратегии подразумевает сходство сигналов от всех индикаторов, и поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы:

(Не обязательно) Индикатор MTT был зеленого цвета, что будет говорить о восходящем тренде. Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть синего цвета (поддержка/спрос). Должна появится зеленая стрелочка с текстом TC Buy.

Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:

(Не обязательно) Индикатор MTT был красного цвета, что будет говорить о нисходящем тренде. Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть красного цвета (сопротивление/предложение). Должна появится красная стрелочка с текстом TC Sell.

Помимо стандартных правил торговли, которые максимально просты за счет сигнального индикатора, в стратегии Cluster Trader System есть и простые рекомендации по торговле:

Если индикатор MTT становится желтого цвета, то на рынке преобладает флэт и в таком случае торговать можно только от уровней. Самыми сильными считаются еще не пробитые уровни.

При торговле против тренда не обязательно торговать от уровня, но обязательным условием является появление сигнальной стрелочки индикатора TCC (коррекция). Экспирация в таком случае не должна составлять более 3 свечей.

Совершение скальпинговых сделок также допускается, хоть это и несет повышенный риск. При таком подходе можно совершать сделки с экспирацией 60 секунд, но стоит понимать, что стратегия рассчитана на торговлю по тренду и вероятность получения убытка с такой экспирацией довольно велика.

Также в стратегии предусмотрены алерты для стрелочек и индикатора тренда:

Примеры торговли с помощью торговой системы Cluster Trader System

Для примеров возьмем валютную пару EUR/USD и тайм фрейм М1.

Открытие опциона Call

На уже образованном ранее уровне появился первый сигнал и текст – TC Buy, что означает не коррекцию, а основной сигнал. Такой же сигнал появился и позже также на уровне. Поэтому можно было совершать покупку опционов Call с экспирацией в десять свечей:

Открытие опциона Put

На изображении ниже видно, что основные сигналы подкрепляются уровнями, тогда как коррекции появляются в середине движения. Поэтому при получении основных сигналов можно было покупать опционы Put:

Заключение

Сложно сказать, стоит ли данная стратегия своей цены, но можно не сомневаться в том, что она может генерировать точные сигналы для покупки опционов. Несмотря на это, ее стоит протестировать на демо-счету, а также прописать под нее правильный мани-менеджмент и риск-менеджмент.

Не стоит забывать также и про проверенных брокеров. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов. Удачной торговли!

