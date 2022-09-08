Стратегия для бинарных опционов Cluster Trader System

Стратегия Cluster Trader System изначально создавалась для рынка Форекс, но индикатор, который в нее входит, легко подойдет для торговли бинарными опционами.
Стратегия Cluster Trader System основана на уровнях спроса и предложения (поддержки и сопротивления), которые индикатор отмечает на графике. Также индикатор TTS отмечает фазы тренда/флэта и генерирует сигналы на графике, что делает стратегию универсальной и подходящей для торговли как в тренде, так и во флэте.
Обратите внимание, что в сети данная стратегия продается за 50 000 рублей, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.
Характеристики стратегии для бинарных опционов Cluster Trader System
- Терминал: MetaTrader 4.
- Тайм фрейм: M1-H4.
- Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.
- Типы опционов: Call/Put.
- Индикаторы: Trend Trader System.
- Торговые инструменты: любые.
- Время торговли: 8:00-18:00.
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Установка индикаторов торговой системы Cluster Trader System в MT4
Индикатор устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4.
Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:
Изначально может показаться, что в стратегии есть несколько индикаторов, но все показания на графике генерирует всего один индикатор, настройки которого по большей части касаются визуального отображения и включения/выключения алертов:
Поэтому при желании можно поменять цвета уровней, стрелочек и текста, а для тех, кто не хочет самостоятельно настраивать график и индикатор, в конце статьи можно будет скачать шаблон.
Суть и правила торговли с помощью стратегии Cluster Trader System
Так как в стратегии предусмотрена торговля по тренду и против него, то будет полезным знать, что такое тренд и как его определять.
Хоть индикатор в стратегии Cluster Trader System всего один, он подразделяется на составляющие (индикаторы, «вшитые» в основной индикатор), которые выполняют определенные функции:
- Momentum Trend Trader (MTT) — «подвальная» гистограмма, которая определяет фазы рынка, а точнее показывает, какой тренд преобладает на рынке в данный момент.
- Reverse Point Indicator (RPI) — это индикатор уровней на графике, которые не перерисовываются и работают на любых тайм фреймах от М1 (1 минута) до W1 (1 неделя).
- Trend Change Correction (TCC) — сигнальный индикатор (обозначается стрелочкой и текстом TCC), который обозначает стрелочками точки для покупки опционов на коррекции и подходит для торговли по текущему движению и против него.
- Trend Change (TC) — сигнальный индикатор (обозначается стрелочкой и текстом TC), который обозначает стрелочками основные точки для покупки опционов по тренду или во время разворота.
Коррекционные сигналы чаще всего можно видеть в середине движения:
Правила торговли по данной стратегии подразумевает сходство сигналов от всех индикаторов, и поэтому для покупки опциона Call необходимо, чтобы:
- (Не обязательно) Индикатор MTT был зеленого цвета, что будет говорить о восходящем тренде.
- Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть синего цвета (поддержка/спрос).
- Должна появится зеленая стрелочка с текстом TC Buy.
Для покупки опциона Put необходимо, чтобы:
- (Не обязательно) Индикатор MTT был красного цвета, что будет говорить о нисходящем тренде.
- Уровень, к которому будет подходить цена, должен быть красного цвета (сопротивление/предложение).
- Должна появится красная стрелочка с текстом TC Sell.
Помимо стандартных правил торговли, которые максимально просты за счет сигнального индикатора, в стратегии Cluster Trader System есть и простые рекомендации по торговле:
- Если индикатор MTT становится желтого цвета, то на рынке преобладает флэт и в таком случае торговать можно только от уровней. Самыми сильными считаются еще не пробитые уровни.
- При торговле против тренда не обязательно торговать от уровня, но обязательным условием является появление сигнальной стрелочки индикатора TCC (коррекция). Экспирация в таком случае не должна составлять более 3 свечей.
- Совершение скальпинговых сделок также допускается, хоть это и несет повышенный риск. При таком подходе можно совершать сделки с экспирацией 60 секунд, но стоит понимать, что стратегия рассчитана на торговлю по тренду и вероятность получения убытка с такой экспирацией довольно велика.
Также в стратегии предусмотрены алерты для стрелочек и индикатора тренда:
Примеры торговли с помощью торговой системы Cluster Trader System
Для примеров возьмем валютную пару EUR/USD и тайм фрейм М1.
Открытие опциона Call
На уже образованном ранее уровне появился первый сигнал и текст – TC Buy, что означает не коррекцию, а основной сигнал. Такой же сигнал появился и позже также на уровне. Поэтому можно было совершать покупку опционов Call с экспирацией в десять свечей:
Открытие опциона Put
На изображении ниже видно, что основные сигналы подкрепляются уровнями, тогда как коррекции появляются в середине движения. Поэтому при получении основных сигналов можно было покупать опционы Put:
Заключение
Сложно сказать, стоит ли данная стратегия своей цены, но можно не сомневаться в том, что она может генерировать точные сигналы для покупки опционов. Несмотря на это, ее стоит протестировать на демо-счету, а также прописать под нее правильный мани-менеджмент и риск-менеджмент.
Не стоит забывать также и про проверенных брокеров. Удачной торговли!
Скачать индикатор и шаблон для стратегии Cluster Trader System
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.
