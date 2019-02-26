        Drake Delay Stochastic

        Стратегия для бинарных опционов Drake Delay Stochastic

        Основу стратегии Drake Delay Stochastic составляет индикатор Stochastic. Эта система применяется в торговле различными активами, в том числе и бинарными опционами. Сделки совершаются, когда ценовой график доходит до границы канала, сформированного вспомогательными индикаторами. При этом выходить на рынок необходимо после возникновения соответствующего сигнала от Stochastic.

        График с индикатором Stochastic

        Оптимальный таймфрейм

        Торговать с использованием данной стратегии рекомендуется во время работы американской и европейской сессий. Таймфрейм следует задавать на уровне М15 либо выше, а срок экспирации — от 45 минут (3 свечи).

        Установка шаблона

        Данная система устанавливается в торговый терминал MetaTrader 4. После скачивания архива необходимо шаблоны и папку MQL4 переместить в OpenData Folder. Затем нужно перезагрузить торговый терминал, открыть график подходящей валютной пары и загрузить шаблон системы.

        Когда открывать сделку на покупку

        Одним из удобств стратегии является то, что при возникновении потенциально прибыльной позиции установленная программа подает звуковой сигнал. Покупать опционы Call рекомендуется, когда:

        • ценовой график коснулся нижней зоны, которая окрашивается в синий либо красный цвет;
        • на графике образовалась желтая точка;
        • график Stochastic находится ниже 20 (в зоне перепроданности).

        Выставлять ордер на покупку следует после закрытия свечи, на которой сформировались указанные значения.

        Покупка CALL опционов

        Когда открывать сделку на продажу

        Опционы Put следует покупать, если:

        • ценовой график коснулся верхней зоны, которая окрашивается в синий либо красный цвет ;
        • на графике появилась желтая точка;
        • линия Stochastic поднялась выше 80 (в зону перепроданности).

        Сделку на покупку опциона Put нужно открывать после закрытия свечи, на которой сформировались указанные значения.

        Покупка PUT опционов

        Чтобы повысить шансы на извлечение прибыли, рекомендуется перед открытием сделки посмотреть направление тренда в старшем таймфрейме и выставлять ордер по направлению движения цены.

        В заключение

        Drake Delay Stochastic – это удобная стратегия торговли бинарными опционами, которая минимизирует потери за счет дополнительной проверки сигналов индикатором Stochastic. Данная система построена на классическом подходе, предусматривающем работу по отскоку цены от текущего канала. 

        Drake Delay Stochastic – это удобная стратегия торговли бинарными опционами, которая минимизирует потери за счет дополнительной проверки сигналов индикатором Stochastic. Данная система построена на классическом подходе, предусматривающем работу по отскоку цены от текущего канала.

         

        Скачать индикаторы и шаблон стратегии Drake Delay Stochastic

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Клементий
        первый индикатор лучше убрать, а вот модифицированный стох норм работает и выдает сигналы интересные, пока тестирую
        29 февраля 2020
        Кирил
        на м1 не очень результаты, а вот м15 порадовал, есть пара плюсовых сделок
        26 января 2020
        ПалПалыч
        Стратегия работает на отлично, ТФ15 -ТФ30. В день открываю пару сделок на валютную пару в плюс
        24 марта 2019
        Семен
        Я приспособился после теста М5-М15 переходить на М1 и там уже по стохастику входить в опцион. Результаты впечатляют!
        16 марта 2019
        lukder
        Хорошая стратегия, на М1 прекрасно себя показывает
        12 марта 2019
        Fokin_96
        Все работает хорошо и на форекс и на бинарных опционах, таймфрейм — М15, Н1. Спасибо)
        10 марта 2019
        Андрей
        Очень интересная стратегия и может прекрасно подойти даже для начинающего трейдера. Но конечно нужно понимать, что не каждый сигнал по данной системе принесет прибыль.
        10 марта 2019
        Fadulov
        Я думаю, что это лучшая стратегия. Пробовал и EMA, и Extreme Bot. Но результат Drake Delay Stochastic превзошел ожидания.
        06 марта 2019
        Machidro
        Я использую стратегию на 15-минутном таймфрейме. У меня хорошо себя показала она при торговле с истечением 45 минут - 1 час.
        28 февраля 2019
