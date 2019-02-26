Стратегия для бинарных опционов Drake Delay Stochastic

Основу стратегии Drake Delay Stochastic составляет индикатор Stochastic. Эта система применяется в торговле различными активами, в том числе и бинарными опционами. Сделки совершаются, когда ценовой график доходит до границы канала, сформированного вспомогательными индикаторами. При этом выходить на рынок необходимо после возникновения соответствующего сигнала от Stochastic.

Оптимальный таймфрейм

Торговать с использованием данной стратегии рекомендуется во время работы американской и европейской сессий. Таймфрейм следует задавать на уровне М15 либо выше, а срок экспирации — от 45 минут (3 свечи).

Установка шаблона

Данная система устанавливается в торговый терминал MetaTrader 4. После скачивания архива необходимо шаблоны и папку MQL4 переместить в OpenData Folder. Затем нужно перезагрузить торговый терминал, открыть график подходящей валютной пары и загрузить шаблон системы.

Когда открывать сделку на покупку

Одним из удобств стратегии является то, что при возникновении потенциально прибыльной позиции установленная программа подает звуковой сигнал. Покупать опционы Call рекомендуется, когда:

ценовой график коснулся нижней зоны, которая окрашивается в синий либо красный цвет;

на графике образовалась желтая точка;

график Stochastic находится ниже 20 (в зоне перепроданности).

Выставлять ордер на покупку следует после закрытия свечи, на которой сформировались указанные значения.

Когда открывать сделку на продажу

Опционы Put следует покупать, если:

ценовой график коснулся верхней зоны, которая окрашивается в синий либо красный цвет ;

на графике появилась желтая точка;

линия Stochastic поднялась выше 80 (в зону перепроданности).

Сделку на покупку опциона Put нужно открывать после закрытия свечи, на которой сформировались указанные значения.

Чтобы повысить шансы на извлечение прибыли, рекомендуется перед открытием сделки посмотреть направление тренда в старшем таймфрейме и выставлять ордер по направлению движения цены.

В заключение

Drake Delay Stochastic – это удобная стратегия торговли бинарными опционами, которая минимизирует потери за счет дополнительной проверки сигналов индикатором Stochastic. Данная система построена на классическом подходе, предусматривающем работу по отскоку цены от текущего канала.

