Стратегия для бинарных опционов EZ Trader Super Signal – это универсальный инструмент для торговли как цифровыми контрактами, так и на Форексе. Он включает в себя не только авторский сигнальный индикатор Super Signal, но и пять дополнительных инструментов, которые могут улучшить торговые результаты, помогая отбирать только самые лучшие сигналы на покупку Call и Put контрактов.

Так как сигналов система дает достаточно много, стратегия подразумевает грамотное использование всех вспомогательных индикаторов для их фильтрации. Для этого понадобится некоторая практика. Если у вас еще очень мало опыта в торговле бинарными опционами, то, возможно, сперва вам следует обратить внимание на более простые стратегии, такие как FX HULK или Neptune.

Стратегия EZ Trader Super Signal продается за $323. Подойдет ли она именно вам – это следует проверять лично. Сделать это можно бесплатно, скачав полный пакет стратегии на нашем сайте в ознакомительных целях.

Характеристики стратегии для бинарных опционов EZ Trader Super Signal

Установка стратегии для бинарных опционов EZ Trader Super Signal

Индикаторы стратегии EZ Trader Super Signal устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии EZ Trader Super Signal для бинарных опционов

В стратегии для бинарных опционов EZ Trader Super Signal используются семь индикаторов:

Индикатор стрелочных сигналов SUPER SIGNAL;

Цветная скользящая средняя Color_ma;

Индикатор торговых сессий !Sessions;

Осциллятор HA Bars;

Осциллятор Bulls&Bears;

Осциллятор Timing Histogram;

Скользящая средняя (стандартный индикатор MT4).

Индикатор SUPER SIGNAL дает простые торговые рекомендации в виде голубых и красных стрелок для Call и Put контрактов соответственно:

В настройках SUPER SIGNAL можно:

включить или отключить фильтр по скользящей средней (MA);

задать метод MA;

настроить период MA;

изменить количество баров для отображения стрелочных сигналов;

изменить положение стрелок относительно свечи;

включить и отключить сигналы стрелок в каждом из направлений отдельно;

настроить систему оповещений.

Обратите внимание, что в алгоритме данного индикатора задействован простой фильтр тренда, основанный на скользящей средней. По умолчанию он отключен, но задав значение true в настройке MA_Filter, можно отфильтровать те торговые сигналы, которые противоречат рыночной тенденции, определенной этой скользящей средней. Это не самый надежный метод определения фазы рынка, и если вы умеете верно определять тренд по графику, этот фильтр можно оставить отключенным.

Помочь с освоением важнейшего для торговли бинарными опционами навыка в определении тренда вам помогут наши материалы:

Если же вы хотите полагаться исключительно на сигналы индикаторов в торговле бинарными опционами с помощью EZ Trader Super Signal, просто включите настройку MA_filter, чтоб получать только отфильтрованные по критерию тренда торговые сигналы. Большинство убыточных сигналов этот простой метод способен убрать с графика:

Индикатор Color_ma отображает желтую скользящую среднюю на графике. Вместе с ней также используется скользящая средняя из стандартного набора индикаторов для MT4, которая отображается зеленой пунктирной линией:

В индикаторе Color_ma кроме оповещений можно настроить период, тип и шаг для желтой скользящей средней. Такие параметры как T3MA_VolumeFactor и JMA_Phase, вероятно, применяют определенный мультипликатор для сглаживания линии, но достоверно это невозможно узнать без доступа к исходному коду алгоритма:

!Sessions – еще один индикатор торговой системы для бинарных опционов EZ Trader Super Signal. Он является бонусным и никак не влияет на торговые сигналы. Его функция – отображать азиатскую, американскую и европейскую торговые сессии, выделяя их на графике синими областями:

Этот индикатор обязательно нужно настраивать, так как время торговых сессий задано по GMT. Если ваша система использует другой часовой пояс, следует соответственно изменить время начала и окончания торговли на биржах Токио, Лондона и Нью-Йорка в параметрах SessionBegins и SessionEnds. Остальные настройки относятся к визуальным параметрам.

Конечно же, индикатор !Sessions можно использовать иначе, задавая вместо торговых сессий любые временные интервалы, которые вы хотели бы выделить на графике.

Осцилляторы Bulls&Bears, HA Bars и Timing Histogram все отражают преобладание продавцов или покупателей на рынке и компактно отображают эту информацию в нижней панели, окрашивая гистограмму в красный и синий цвета соответственно:

В индикаторе Bulls and Bears можно настроить период и количество баров для подсчета.

По умолчанию в индикаторе установлен самый маленький из возможных периодов – 1. Увеличение периода делает осциллятор Bulls&Bears менее чувствительным к смене рыночной тенденции:

Индикатор HA Bars не имеет никаких настроек, кроме включения и выключения звуковых оповещений, а в индикаторе Timing Histogram можно задать длину (Length) и минимальное количество баров (MinBars):

На чем именно основан алгоритм осциллятора, мы достоверно не знаем, поэтому не рекомендуем изменять настройки Timing Histogram для торговли бинарными опционами по стратегии EZ Trader Super Signal. На практике увеличение длины сглаживает показания этого осциллятора и делает его менее чувствительным к смене рыночной тенденции, а минимальное количество баров никак не влияет на его показания:

Правила торговли по стратегии EZ Trader Super Signal для бинарных опционов

Несмотря на изобилие индикаторов и их настроек в стратегии EZ Trader Super Signal для бинарных опционов правила торговли не слишком сложны. Трудности у начинающих трейдеров могут возникнуть с интерпретацией показаний скользящих средних на графике. Для получения качественного сигнала, который указывал бы на покупку бинарного опциона в максимально выгодный момент, нужно чтобы цена находилась между линиями двух скользящих средних в момент покупки опциона:

В остальном правила торговли бинарными опционами по стратегии EZ Trader Super Signal достаточно просты.

Итак, для покупки Call опциона:

На рынке восходящий тренд. Появилась голубая стрелка вверх. Цена находится между желтой и зеленой линиями на графике. Показатели всех осцилляторов синие.

На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

Для покупки Put опциона:

На рынке нисходящий тренд. Появилась красная стрелка вниз. Цена находится между желтой и зеленой линиями на графике. Показатели всех осцилляторов красные.

На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион.

Открытие опциона Call

В данном примере все условия для покупки Call опциона соблюдены. На рынке восходящий тренд, появился голубой стрелочный сигнал, цена находится в зоне между скользящими средними, а значения всех осцилляторов тоже синие. На открытии следующей свечи цена все еще находится в зоне между желтой и зеленой линиями, поэтому можно покупать Call опцион с экспирацией 3 свечи:

Открытие опциона Put

На нисходящем тренде появилась красная стрелка вниз. Все значения осцилляторов красные, и цена находится в зоне между желтой и зеленой скользящими средними. Можно покупать Put опцион:

Заключение

Стратегия для бинарных опционов EZ Trader Super Signal не самая простая в применении, хоть и достаточно эффективная. Опытным трейдерам мы рекомендуем тестировать включенные в нее индикаторы самостоятельно на демо-счету, так как изобилие инструментов и их настроек подразумевают разное их применение, и не исключено, что вы сможете разработать более оптимальную для вашего подхода к торговле бинарными опционами стратегию с помощью EZ Trader Super Signal.

В любом случае помните, что соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента помогут вам сохранить и приумножить капитал, торгуя бинарными опционами по приведенной в обзоре или любой другой торговой системе. Надежную площадку для торговли на реальном счету подбирайте в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Психология в трейдинге - что нужно знать новичку?

Как заработать на бинарных опционах

Калькулятор АнтиМартингейла

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках