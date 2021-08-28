Стратегия для бинарных опционов Elastic Trader

Стратегия Elastic Trader разработана для покупки бинарных опционов в момент повышенной волатильности рынка. Если резинку усердно натягивать в одну сторону, в скором времени, она порвется и отскочит назад. Аналогичным образом работает и стратегия: когда рынок слишком быстро и агрессивно двигается в одну сторону, рано или поздно произойдет разворот цены. К примеру, если рынок перекуплен, через некоторое время, будет отличная возможность для продажи. На этой философии и построена стратегия Elastic Trader, которую будет рассмотрена в данной статье.

Характеристики стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Elastic Trader в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Elastic Trader скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

ADX-Cross: рассчеты индикатора построены на формуле стандартного индикатора Average Directional Index, но, в отличии от классической версии, новая версия индикатора отображает на графике готовые сигналы для открытия сделки. Зеленая стрелка означает покупку Call, красная – покупку Put. Как только сигналы сформировались на графике, они не перемещаются и не исчезают. Другими словами, они не перерисовываются.

В настройках предусмотрена возможность редактирования период индикатора. По умолчанию установлено значение «14».

DoubleSv-2: уникальный инструмент анализа рынка, который информирует трейдера о перекупленности и перепроданности валютной пары. Пурпурная рамка сигнализирует о перекупленности рынка и возможном снижении цены. Зеленая рамка показывает что рынок перепродан и ожидается повышении цены.

SowicX: быстрый осциллятор для любого таймфрейма. Правила работы с индикатором следующие: пурпурный столбик гистограммы – сигнал Call, красный столбик – сигнал Put. Лучшее время для входа в рынок возникает в момент пересечения индикатором нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.

В настройках индикатора, как и в случае с настройками ADX-Cross, есть возможность корректировать период (period по умолчанию значение «10») и сглаженность (smoozing по умолчанию значение 2»).

Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Elastic Trader

Стратегия заключается в том, чтобы определить на графике моменты перекупленности и перепроданности актива и предугадать подходящий момент для того чтобы сделать свою ставку и получить доход. Для анализа ситуации на рынке используются индикаторы:

DoubleSv-2 – отображает зоны перекупленности и перепроданности прямоугольниками пурпурного или зеленого цвета;

ADX-Cross – формирует направленные сигналы выше или ниже свечи;

SowicX – подтверждает сигнал индикатора ADX-Cross цветом гистограммы и положением относительно нулевой отметки.

Правила стратегии для покупки Call-опциона:

Цена вышла из зоны перепроданности (зеленого квадрата). Сформировалась зеленая стрелка вверх. Гистограмма выше нулевой отметки (пурпурного цвета).

Перед покупкой контракта Call необходимо дождаться перепроданности рынка, это основа всей стратегии и первый сигнал для трейдера. Точка входа формируется стрелками вверх индикатора ADX-Cross и подтверждается пурпурным цветом гистограммы индикатора SowicX. Лучший момент для входа – это пересечение осциллятором SowicX нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.

Правила стратегии для покупки Put-опциона:

Цена вышла из зоны перекупленности (пурпурного квадрата). Сформировалась красная стрелка вниз. Гистограмма ниже нулевой отметки (красного цвета).

То есть, аналогичные правила как и для контракта Call, только в обратную сторону. Все рыночные сделки открываются только после подтверждения сигнала осциллятором SowicX.

Торговля не ограничена по времени торговой сессии, но следует отметить что наилучшие результаты стратегии наблюдаются в период повышенной волатильности рынка: с 12:00 до 20:00 МСК, либо с 16:00 до 20:00 МСК. Если вы предпочитаете внутридневной трейдинг – рекомендуем воздержаться от открытия сделок после 20:00. В это время, обычно, рынок отличается небольшой волатильностью и переходит в стадию флэта.

Время экспирации бинарного опциона ограничено 2 свечами:

M1 – экспирация до 2 минуты. M5 – экспирация до 10 минут. M15 – экспирация до 30 минут M30 – экспирация до 60 минут. H1 – экспирация до 2 часов.

Сигналы по стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

На графике ниже пример работы стратегии на валютной паре EUR/USD, таймфрейм M5:

Сделка Call: цена вышла из зоны перепроданности и сформировался зеленый сигнал подтвержденный осциллятором. Отличный момент для покупки опциона Call на завершении отката тренда с минимальным риском.

Сделка Put: выход из зоны перекупленности и сигнал красной стрелкой вниз подтвержденный осциллятором. Покупка Put опциона произошла в самом начале разворота тренда и сопровождалась быстрым падением цены практически сразу же после сигнала индикатора.

Обратите внимание: движение цены после контрактов Call и Put началось с разворотной модели «Поглощение». Анализ японских свечей может помочь во время торговли бинарными опционами выступая в качестве дополнительного фильтра всех сигналов индикатора.

Заключение

Анализ рынка на перекупленность и перепроданность для поиска возможностей роста или падения цены не нов. Он давно существует в виде популярных индикаторов типа Stochastic, RSI, Полос Боллинджера и так далее. Но, в отличии от классических индикаторов, стратегия Elastic Trader – это готовый торговый инструмент для успешной торговли на рынке бинарных опционов. Индикаторы системы показывают неплохие результаты в режиме реального времени, не отстают и не перерисовываются. Простые и понятные правила доступны даже новичку, а некоторые элементы стратегии могут быть полезны даже опытному трейдеру.

Важно: статья и описанные в ней правила торговли являются ознакомительными. Перед использованием любой стратегии рекомендуем тестировать ее работу на демо-счету. Финансовые рынки – высокорискованная сфера бизнеса, которая требует ежедневного адаптирования, корректировки торгового плана и выполнения правил управления капитала.

