    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Elastic Trader

        Стратегия для бинарных опционов Elastic Trader

        Стратегия Elastic Trader разработана для покупки бинарных опционов в момент повышенной волатильности рынка. Если резинку усердно натягивать в одну сторону, в скором времени, она порвется и отскочит назад. Аналогичным образом работает и стратегия: когда рынок слишком быстро и агрессивно двигается в одну сторону, рано или поздно произойдет разворот цены. К примеру, если рынок перекуплен, через некоторое время, будет отличная возможность для продажи. На этой философии и построена стратегия Elastic Trader, которую будет рассмотрена в данной статье.

        Стратегия для бинарных опционов Elastic Trader

        Характеристики стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: любой.
        • Экспирация: 2 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: ADX-Cross.ex4, DoubleSv-2.ex4, SowicX.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары.
        • Время торговли: 08:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Elastic Trader в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Elastic Trader скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

        ADX-Cross: рассчеты индикатора построены на формуле стандартного индикатора Average Directional Index, но, в отличии от классической версии, новая версия индикатора отображает на графике готовые сигналы для открытия сделки. Зеленая стрелка означает покупку Call, красная – покупку Put. Как только сигналы сформировались на графике, они не перемещаются и не исчезают. Другими словами, они не перерисовываются.

        Индикатор для бинарных опционов ADX-Cross

        В настройках предусмотрена возможность редактирования период индикатора. По умолчанию установлено значение «14».

        Настройка индикатора для бинарных опционов ADX-Cross

        DoubleSv-2: уникальный инструмент анализа рынка, который информирует трейдера о перекупленности и перепроданности валютной пары. Пурпурная рамка сигнализирует о перекупленности рынка и возможном снижении цены. Зеленая рамка показывает что рынок перепродан и ожидается повышении цены.

        Индикатор для бинарных опционов DoubleSv-2

        SowicX: быстрый осциллятор для любого таймфрейма. Правила работы с индикатором следующие: пурпурный столбик гистограммы – сигнал Call, красный столбик – сигнал Put. Лучшее время для входа в рынок возникает в момент пересечения индикатором нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.

        Осциллятор для бинарных опционов SowicX

        В настройках индикатора, как и в случае с настройками ADX-Cross, есть возможность корректировать период (period по умолчанию значение «10») и сглаженность (smoozing по умолчанию значение 2»).

        Настройка индикатора для бинарных опционов SowicX

        Правила торговли по стратегии для бинарных опционов Elastic Trader

        Стратегия заключается в том, чтобы определить на графике моменты перекупленности и перепроданности актива и предугадать подходящий момент для того чтобы сделать свою ставку и получить доход. Для анализа ситуации на рынке используются индикаторы:

        • DoubleSv-2 – отображает зоны перекупленности и перепроданности прямоугольниками пурпурного или зеленого цвета;
        • ADX-Cross – формирует направленные сигналы выше или ниже свечи;
        • SowicX – подтверждает сигнал индикатора ADX-Cross цветом гистограммы и положением относительно нулевой отметки.

        Правила стратегии для покупки Call-опциона:

        1. Цена вышла из зоны перепроданности (зеленого квадрата).
        2. Сформировалась зеленая стрелка вверх.
        3. Гистограмма выше нулевой отметки (пурпурного цвета).

        Перед покупкой контракта Call необходимо дождаться перепроданности рынка, это основа всей стратегии и первый сигнал для трейдера. Точка входа формируется стрелками вверх индикатора ADX-Cross и подтверждается пурпурным цветом гистограммы индикатора SowicX. Лучший момент для входа – это пересечение осциллятором SowicX нулевой отметки, а также на дивергенции индикатора и цены.

        Покупка опциона Call по стратегии дли бинарных опционов Elastic Trader

        Правила стратегии для покупки Put-опциона:

        1. Цена вышла из зоны перекупленности (пурпурного квадрата).
        2. Сформировалась красная стрелка вниз.
        3. Гистограмма ниже нулевой отметки (красного цвета).

        То есть, аналогичные правила как и для контракта Call, только в обратную сторону. Все рыночные сделки открываются только после подтверждения сигнала осциллятором SowicX.

        Покупка опциона Put по стратегии для бинарных опционов Elastic Trader

        Торговля не ограничена по времени торговой сессии, но следует отметить что наилучшие результаты стратегии наблюдаются в период повышенной волатильности рынка: с 12:00 до 20:00 МСК, либо с 16:00 до 20:00 МСК. Если вы предпочитаете внутридневной трейдинг – рекомендуем воздержаться от открытия сделок после 20:00. В это время, обычно, рынок отличается небольшой волатильностью и переходит в стадию флэта.

        Время торговли по стратегии для бинарных опционов Elastic Trader

        Время экспирации бинарного опциона ограничено 2 свечами:

        1. M1 – экспирация до 2 минуты.
        2. M5 – экспирация до 10 минут.
        3. M15 – экспирация до 30 минут
        4. M30 – экспирация до 60 минут.
        5. H1 – экспирация до 2 часов.

        Сигналы по стратегии Elastic Trader для бинарных опционов

        На графике ниже пример работы стратегии на валютной паре EUR/USD, таймфрейм M5:

        Покупка бинарных опционов EUR/USD стратегия Elastic Trader

        Сделка Call: цена вышла из зоны перепроданности и сформировался зеленый сигнал подтвержденный осциллятором. Отличный момент для покупки опциона Call на завершении отката тренда с минимальным риском.

        Сделка Put: выход из зоны перекупленности и сигнал красной стрелкой вниз подтвержденный осциллятором. Покупка Put опциона произошла в самом начале разворота тренда и сопровождалась быстрым падением цены практически сразу же после сигнала индикатора.

        Обратите внимание: движение цены после контрактов Call и Put началось с разворотной модели «Поглощение». Анализ японских свечей может помочь во время торговли бинарными опционами выступая в качестве дополнительного фильтра всех сигналов индикатора.

        Заключение

        Анализ рынка на перекупленность и перепроданность для поиска возможностей роста или падения цены не нов. Он давно существует в виде популярных индикаторов типа Stochastic, RSI, Полос Боллинджера и так далее. Но, в отличии от классических индикаторов, стратегия Elastic Trader – это готовый торговый инструмент для успешной торговли на рынке бинарных опционов. Индикаторы системы показывают неплохие результаты в режиме реального времени, не отстают и не перерисовываются. Простые и понятные правила доступны даже новичку, а некоторые элементы стратегии могут быть полезны даже опытному трейдеру.

        Важно: статья и описанные в ней правила торговли являются ознакомительными. Перед использованием любой стратегии рекомендуем тестировать ее работу на демо-счету. Финансовые рынки – высокорискованная сфера бизнеса, которая требует ежедневного адаптирования, корректировки торгового плана и выполнения правил управления капитала.

        Также выбирайте только проверенного брокера из нашего рейтинга брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Elastic Trader

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

        Смотрите также:

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Богдан
        Богдан
        В принципе тоже самое что и стохастики и рси ай, но нарисовано по другому.
        05 сентября 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Как всегда, работает на тренде. если понадеяться, что в данный момент тренд, никакой стратегии не надо.
        ILUA, если понадеяться... так в этом и стратегии помогают, чтобы надежды оправдывались надёжнее. Неплохая на вид стратегия...
        31 августа 2022
        Ответить
        ILUA
        Как всегда, работает на тренде. если понадеяться, что в данный момент тренд, никакой стратегии не надо.
        28 сентября 2021
        Ответить
        BLVCK
        Интересно было бы посмотреть на результаты работы системы с уровнями поддержки/сопротивления... Если стратегия разворотная – это как раз то что нужно.
        28 августа 2021
        Ответить
        Алина
        Алина
        Если стратегия работает как на скриншотах – то я нашла свою любимою стратегию ;) ;) ;) Пожелайте мне удачи в тестах! ;)
        28 августа 2021
        Ответить
        Сергей Палыч
        Спасибо за новые стратегии и подробное описание правил входа! Информации по бинарным опционам на русском не так уж и много. Читаю только статьи на вашем ресурсе.
        28 августа 2021
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!