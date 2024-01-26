        Sonic Blast Signal

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Blast Signal

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Blast Signal отличается простотой и наглядностью, позволяет совершать сделки с минимальными рисками. Она содержит в себе все необходимые компоненты для успешной торговли на рынке Форекс и бинарными опционами. Помимо визуальной информации на графике в виде стрелок система генерирует алерты (сигналы).

        Такую реализацию торгового алгоритма оценят начинающие трейдеры. Им не придется целый день проводить у экрана монитора, анализируя рынок. Вместо этого анализом торговых возможностей займется стратегия Sonic Blast Signal и ее индикаторы. На официальном ресурсе разработчиков эту систему можно приобрести за $97, но с нашего сайта вы можете скачать ее для ознакомления совершенно бесплатно.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Sonic Blast Signal

        Установка стратегии для бинарных опционов Sonic Blast Signal

        Индикаторы стратегии Sonic Blast Signal устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов Sonic Blast Signal

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Blast Signal представлена единственным индикатором Sonic Blast V1.1.ex4.

        Визуально он выглядит, как компиляция нескольких компонентов – скользящей средней Халла (HMA), канала, построенного по значениям ATR (HMA Channel), стрелочного индикатора (Arrow indicator) и сигнальной панели.

        В основе этой стратегии бинарных опционов лежит динамика средней Халла. Сигналы на открытие сделки поступают в момент изменения направления HMA. При смене тренда канал, опоясывающий линию Халла, меняет окрас: с фиолетового на синий при росте котировок, и наоборот – при их снижении.

        Сама точка перегиба скользящей средней Халла обозначена желтым квадратом – сигналом к открытию сделки, дополнительно дублирующимся стрелочным индикатором (Arrow indicator). Границы канала (HMA Channel), сформированные по значениям ATR, предназначены для установки защитных стоп-приказов для трейдеров рынка Форекс и для торговли бинарными опционами не представляют интереса.

        Параметры Sonic Blast V1.1.ex4 состоят из трех основных блоков: сигналов, визуализации и информации.

        В первом сигнальном блоке задаются периоды расчета скользящей средней Халла (period), выбирается один из методов подсчета значений мувинга (method), тип цены (price), период расчета индикатора истинного среднего диапазона (ATR), коэффициент, на который умножается значение ATR (distance).

        Во втором блоке можно выбрать цвет фона и угол экрана торгового терминала, в котором будет отображаться сигнальная панель, вместе с функцией активации проверки сигналов индикаторов на текущем баре. Третий блок содержит настройки информационных сообщений (алертов) и типа их отображения: в виде всплывающего сообщения на экране или отправки письма на электронную почту.

        Правила торговли по стратегии Sonic Blast Signal для бинарных опционов

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Blast Signal относится к категории трендовых. В ее основе лежит следование за рынком, направление которого определяется по скользящей средней Халла (HMA).

        Стратегия для бинарных опционов Sonic Blast Signal относится к категории трендовых. В ее основе лежит следование за рынком, направление которого определяется по скользящей средней Халла (HMA).

        Почему это важно? Открытие сделок в направлении основной тенденции изменения цен вашего актива способствует повышению процента прибыльных сделок и, как следствие, снижает просадку (уход депозита в минус) торгового счета. Дополнительным эффектом от торговли по сигналам стратегии Sonic Blast Signal по тренду можно считать психологическую уверенность трейдера в собственных действиях, что также позитивно сказывается на результатах.

        Для совершения сделки трейдеру необходимо дождаться соответствующего оповещения на сигнальной панели Sonic Blast Signal, которое дублируется всплывающим сообщением и стрелочным индикатором.

        Для покупки Call:

        1. Появилась синяя стрелка вверх.

        2. На скользящей средней появился желтый квадрат. 

        3. На сигнальной панели появилась надпись BUY NOW.

        4. Покупаем опцион Call, не дожидаясь открытия новой свечи. 

        Для покупки Put:

        1. Появилась красная стрелка вниз.

        2. На скользящей средней появился желтый квадрат. 

        3. На сигнальной панели появилась надпись SELL NOW.

        4. Покупаем опцион Put, не дожидаясь открытия новой свечи. 

        Рекомендуемый таймфрейм M15, а время экспирации - 4 свечи. 

        Покупка бинарного опциона Call:

        Для открытия опциона Call под зеленой (нижней) границей канала (HMA Channel) появляется синяя стрелка. На скользящей средней Халла (HMA) появился желтый квадрат. На сигнальной панели – сообщение Buy Now.

        Покупка бинарного опциона Put:

        Для открытия опциона Put над красной (верхней) границей канала (HMA Channel) появляется красная стрелка. На скользящей средней Халла (HMA) появился желтый квадрат. На сигнальной панели – сообщение Sell Now.

        Рекомендуемый период экспирации – 4 свечи.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов Sonic Blast Signal отлично подойдет новичкам, т.к. не требует от трейдера никаких дополнительных знаний, кроме следования своим сигналам. Применять ее можно на любом таймфрейме, но мы рекомендуем от М15 до Н1. Старайтесь при заключении сделок с бинарными опционами по этой методике следовать тренду старших периодов. В этом случае открытые Вами опционы Call и Put будут чаще закрываться с прибылью.

        В любом случае освоение новой торговой системы следует начинать с демо-счета, обязательно следуя всем правилам риск-менеджмента и мани-менеджмента. Постарайтесь смоделировать реальную торговлю у своего брокера.

        Комментарии

        Константин
        Интерфейс не соответствует описанию
        06 июня 2024
        Артур
        Артур
        И для форекса пойдет. Вроде бы.
        Трейдер БО , Таймфрейм до Н1. Разумеется пойдет.
        17 апреля 2024
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        И для форекса пойдет. Вроде бы.
        16 апреля 2024
        Богдан
        Богдан
        Все предельно ясно показано. Даже интересно попробовать.
        15 апреля 2024
        tirant
        tirant
        До н1. Это уж слишком для бо.
        Артур , за то все наглядно и красиво.
        15 апреля 2024
        Артур
        Артур
        До н1. Это уж слишком для бо.
        15 апреля 2024
        Руслан
        Руслан
        С таким количеством сигналов ей действительно наверно лучше торговать минимум на M15. Так лучше сконцентрироваться на торговле и сильных сигналах. Но опять таки, это не исключает что на ней можно торговать и на минутных тф, что можно влюбой момент проверить на демке.
        13 апреля 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Стратегия в буквальном смысле делает основные действия за трейдера: определяет тренд, ищет лучший момент для входа в сделку, дополнительно подтверждает сигналы, а также сообщает о них алертами)
        13 апреля 2024
        Option Bull
        Option Bull
        Очень удобная и хорошая стратегия, действительно подходит новичкам. В ней все показано наглядно, сигналы дополнительно еще дважды фильтруются, что избавляет от необходимости в дополнительных индикаторах))
        13 апреля 2024
