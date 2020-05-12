        Dynamic Sync

        Стратегия для бинарных опционов Dynamic Sync

        Стратегия для бинарных опционов Dynamic Sync включает в себя сканеры тренда, а также трендовые индикаторы, которые изначально предназначались для рынка Форекс. Но любую Форекс-стратегию можно приспособить для бинарных опционов, что и было сделано в данном случае. Как результат, на выходе получилась довольно интересная торговая система, торгуя по которой можно получать сигналы как для турбо-опционов, так и для более консервативных сделок.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Dynamic Sync

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: М1-Н1.
        • Экспирация: 1 свеча или 10 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Sync Candles, Sync MA, Sync Momentum All, Sync Overall Trend Analyzer v2, Sync Trading System v1.4, Sync Trend Scanner.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии Dynamic Sync в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Индикаторов в данной торговой стратегии используется немало, и лучшим вариантом будет установка их с помощью шаблона, который можно скачать в конце статьи вместе с индикаторами.

        Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

        Правила торговли с помощью стратегии Dynamic Sync

        Так как данная стратегия является трендовой, важно понимать, что такое тренд и как его определять.

        Также стратегия Dynamic Sync подразумевает два вида торговли:

        • Турбо-опционы.
        • Консервативная торговля.

        Как известно, турбо-опционы торгуются чаще всего с экспирацией 60 секунд и на тайм фрейме М1. Такая торговля является более рискованной и не рекомендуется для использования новичкам. Консервативная торговля использует экспирацию в 10 свечей от любого тайм фрейма и подойдет для трейдеров с любым уровнем знаний и опыта.

        Чтобы покупать опционы Call по данной стратегии, потребуется выполнение нескольких правил:

        1. Цена была выше индикатора MA Sync, а индикатор был лаймового цвета.
        2. Свеча была зеленого цвета.
        3. Появилась любая зеленая стрелочка.
        4. Индикатор Sync Trend Scanner был зеленого цвета.
        5. Линии индикатора Sync Momentum All были выше нулевого уровня.
        6. Индикатор Sync Overall Trend Analyzer v2 был лаймового, зеленого или темно-красного цвета (но не красного).

        Для покупки опционов Put потребуются такие же правила, но наоборот:

        1. Цена была ниже индикатора MA Sync, а индикатор был красного цвета.
        2. Свеча была красного цвета.
        3. Появилась любая красная стрелочка.
        4. Индикатор Sync Trend Scanner был красного цвета.
        5. Линии индикатора Sync Momentum All были ниже нулевого уровня.
        6. Индикатор Sync Overall Trend Analyzer v2 был красного, темно-красного или зеленого цвета (но не лаймового).

        В индикаторе Sync Trading System v1.4 (стрелочки) предусмотрены алерты, поэтому не потребуется следить за активами все время самостоятельно:

        Алерты стратегии Dynamic Sync

        Примеры торговли с помощью стратегии Dynamic Sync

        Как уже обсуждалось выше, есть два вида торговли по данной стратегии и в примерах рассмотрим как консервативный вариант, так и вариант для турбо-опционов. Использовать будем валютную пару USD/JPY и тайм фрейм М1.

        Открытие опциона Call

        Консервативный метод позволяет совершать сделки без спешки, получая точные сигналы, как в данном случае:

        Опцион Call

        А это пример торговли турбо-опционами. Взят тот же участок графика:

        Турбо-опцион Call

        Открытие опциона Put

        Торговля опционами Put ничем не отличается. Консервативный метод со всеми выполненными правилами и без спешки:

        Опцион Put

        Тоже самое можно сказать и про турбо-опционы. Суть торговли такая же, как и с опционами Call:

        Турбо-опцион Put

        Важно: торговля турбо-опционами по данной стратегии несет в себе повышенные риски и высокую вероятность потери депозита. Перед использованием обязательно стоит тестировать такой вид торговли на демо-счету.

        Бывают случаи, когда все правила сходятся и кажется, что это идеальный момент для входа в сделку, но на деле может оказаться иначе:

        Ложный сигнал для опциона Call

        Та же ситуация с опционами Put:

        Ложный сигнал для опциона PUT

        Заключение

        По итогу имеем работоспособную стратегию торговли бинарными опционами, которая может приносить сверхприбыль при торговле турбо-опционами. Но не стоит забывать, что такая торговля не подойдет для каждого трейдера и что еще важнее, нет гарантии, что такой вид трейдинга будет приносить стабильный доход. Поэтому лучшим вариантом будет использовать консервативный метод.

        Также для прибыльной торговли немаловажным является работа через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать подходящего.

        Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Dynamic Sync

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Тренд
        Таких сигналов еще нигде не видел, прям куча идет подряд. Конечно такие сигналы от стратегии могут и без депозита оставить, а могу помочь заработать 100 процентов)
        12 мая 2020
        Корнев
        Стратегия хорошая, трендовая, но тормозит немного, индикаторы подгружают теринал
        12 мая 2020
        Нина Алексеева
        Конечно машками никого уже не удивишь, а вот моментум у этого синка прикольный
        12 мая 2020
