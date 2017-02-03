Беспроигрышная стратегия для бинарных опционов

Руководство победителя: хеджирование сделок — настоящий грааль

Бинарные опционы — новинка на финансовых рынках. Для трейдинга разработано множество стратегий, базирующихся на сигналах тех или иных индикаторов, анализе паттернов или других закономерностях. Каждый из подходов эффективен в большей или меньшей мере, об этом можно судить по соотношению количества прибыльных и убыточных сделок.

Процесс полноценной торговли включает в себя не только покупку опционов, но и хеджирование — страхование открытых позиций с целью снижения рисков. Если грамотно планировать свою работу, трейдер будет всегда находится в наиболее выигрышной ситуации.

Бинарные опционы как финансовый инструмент весьма коварны: они привлекают своей простотой, но в то же время инвесторы недооценивают имеющиеся риски. Как результат, слив депозита и полное разочарование.

Хеджирование - это эффективный способ минимизации убытков. Обычно его применяют с целью сокращения потерь или подстраховки открытых сделок.

Хеджируют опционы, приобретенные у одного брокера или у нескольких. Главная задача трейдера — смоделировать оптимальный результат ряда финансовых операций в пределах одного или нескольких счетов.

Есть множество рекомендаций, в каких случаях стоит применять хеджирование, в каких — нет. Точка входа в рынок имеет для этого огромное значение.

Беспроигрышный вариант в бинарных опционах

Торговые условия ряда брокеров бинарных опционов предусматривают возврат клиенту части проигранной ставки. Однако, если опцион в деньгах, доход окажется немного ниже, чем у конкурентов, забирающих сумму проигрыша целиком.

Отдельные компании гарантируют прибыль до 100% от вложенных средств. Возврат осуществляется в размере от 5 до 50% от суммы контракта. Теоретически, если у такого брокера приобрести два опциона с разными направлениями, трейдер окажется с прибылью при любом исходе.

Пример №1.

Брокер1 предлагает доход 100% от суммы ставки. Если прогноз окажется неверным, никакой компенсации не предусмотрено.

Брокер2 при неудачной сделке возвращает 15% от вложенных средств, при успешной прибыль равна 85%.

Заключив разнонаправленные сделки, получим такой результат:

Цена повысилась Цена понизилась Call – 50$ (100%/0%) 100$ 0$ Put – 50$ (85%/15%) 7,5$ 92,5$ Общая сумма ставок 100$ 100$ Всего +7,5$ -7,5$

Очевидно, что особого эффекта в этой ситуации от хеджирования не наблюдается, общий оказался равен нулю. Чтобы данный прием имел смысл, брокер должен не только установить прибыль в размере 100%, но и возвращать не менее 5% при убыточной ставке.

Инвестор, изучающий торговые условия различных компаний, обнаружит, что есть брокеры, выплачивающие 100% дохода на опционах с большим сроком экспирации.

На рынке действует немало посредников, это наглядно заметно по разнице в установленных выплатах. Важно подобрать для хеджирования не просто брокера с очень выгодными условиями, а еще и надежную компанию.

Брокеров много, однако возникнут сложности с поиском заслуживающей доверия организации, выплачивающей до 100% за верный прогноз и при этом еще и возвращающей клиенту часть средств с убыточной позиции.

В списке брокеров, выплачивающих до 100% к ставке — Alpari и Binary.com. До 50% составляет возврат по неудачным контрактам у Binomo и Бинариум.

Для рассмотрения следующего примера выбираем опционы классические «выше/ниже». Будем хеджировать позиции, открытые у разных брокеров на одном и том же торговом активе.

Недавно для трейдеров стали доступны опционы вида «0-100». Как понятно из названия, поймав «за хвост» удачу, мы вернем ставку с прибылью в таком же размере или потеряем ее целиком. Эти контракты удобны тем, что инвестор сам определяет время их истечения. Выплаты, время экспирации и размер компенсации для двух ставок, являющихся сторонами хеджа, должны подбираться соответствующим образом. Положив на одну чашу весов «0-100», если не повезет, инвестор потеряет деньги, но в случае верного прогноза он претендует на проценты по возмещению.

Особенности опциона «0-100»:

Доход и убыток — всегда 100%;

котировки — 4/2 знака после запятой;

минимальная ставка - 1 USD/1 EUR/1 RUR/1 UAH;

время экспирации — 1 час-7 дн.;

опция досрочного закрытия - нет

Торговыми активами должны быть волатильные пары. Время истечения напрямую зависит от «возмещаемого контракта», который равен 4 часам. Опцион «0-100» «подстраивается» под него.

Две ставки, одна Put, вторая - Call открываются одновременно. Итог: либо торговый результат, равный нулю, либо доход в размере 5%.

Основные причины неудач

Хеджирование не всегда - панацея, вот почему:

разные брокеры имеют отличающиеся котировки;

если торговля ведется перед выходом важных новостей, вызывающих на рынке «волны», трейдер попросту не успевает одновременно сделать две ставки;

размер прибыли небольшой, депозит будет расти очень медленно. В дополнение к хеджированию необходимо учиться методам прогнозирования;

счет у одного брокера начнет постепенно уменьшаться, у второго — наоборот. За ввод-вывод денег может быть установлена комиссия. Взвесьте все «за» и «против» работы с интересующими вас компаниями.

Адаптируем хеджирование под конкретные условия

Стратегия успешно применяется в различных вариантах, выполняя поставленную задачу. Например, трейдер может результативно работать с таким важным фактором, как время.

Пример №2.

Инвестор открыл сделку на повышение с доходом от опциона 90%. Цена действительно двигалась в прогнозируемом направлении, но время истечения контракта еще не наступило. Дальнейшие действия трейдера могут быть такими:

он ничего не предпринимает. Опцион приносит доход в размере 90% или оказывается полностью убыточным;

покупка контракта Put, время экспирации совпадает с первым опционом. В итоге, инвестор или потеряет 10% или получит неплохую прибыль — плюс 180%.

Таким образом, хеджирование позволяет снижать существующие на рынке риски. Если использовать данный подход регулярно, обязательно будут прибыльные сделки, компенсирующие инвестору все предыдущие неудачи. Выгоды — очевидны.

Цена увеличилась Цена снизилась Цена двигалась в коридоре Call - 50$, 90% 95$ 0$ 95$ Put - 50$, 90% 0$ 95$ 95$ Общая сумма ставок 100$ 100$ 100$ Результат -5$ -5$ +90

Проще и безопаснее всего торговать в канале, когда котировки, отталкиваясь от верхней или нижней границы, меняют направление. Делать ставки необходимо, выжидая, когда произойдет отбой.

Выводы

Хеджирование — надежный способ управления капиталом. Перед принятием решения о его использовании, необходимо внимательно изучить условия ДЦ и взвесить все их преимущества и недостатки.

Не всегда реально наладить оптимальную работу с одним брокером, тогда для страхования сделок открывают счета у разных компаний.

Время экспирации двух разнонаправленных позиций необходимо подбирать так, чтобы они закрылись одновременно. Размер ставок при этом четко не регламентируется. Допускается хеджирование сделки в меньшем размере, если индикаторы предупреждают о наличии четкой тенденции в направлении прогноза.

