        Стратегии торговли опционами
        Беспроигрышная стратегия для бинарных опционов

        Руководство победителя: хеджирование сделок — настоящий грааль

        торговая стратегия для бинарных опционов

        Бинарные опционы — новинка на финансовых рынках. Для трейдинга разработано множество стратегий, базирующихся на сигналах тех или иных индикаторов, анализе паттернов или других закономерностях. Каждый из подходов эффективен в большей или меньшей мере, об этом можно судить по соотношению количества прибыльных и убыточных сделок.

        Процесс полноценной торговли включает в себя не только покупку опционов, но и хеджирование — страхование открытых позиций с целью снижения рисков. Если грамотно планировать свою работу, трейдер будет всегда находится в наиболее выигрышной ситуации.

        Бинарные опционы как финансовый инструмент весьма коварны: они привлекают своей простотой, но в то же время инвесторы недооценивают имеющиеся риски. Как результат, слив депозита и полное разочарование.

        Хеджирование - это эффективный способ минимизации убытков. Обычно его применяют с целью сокращения потерь или подстраховки открытых сделок.

        Хеджируют опционы, приобретенные у одного брокера или у нескольких. Главная задача трейдера — смоделировать оптимальный результат ряда финансовых операций в пределах одного или нескольких счетов.

        Есть множество рекомендаций, в каких случаях стоит применять хеджирование, в каких — нет. Точка входа в рынок имеет для этого огромное значение.

        Беспроигрышный вариант в бинарных опционах

        Торговые условия ряда брокеров бинарных опционов предусматривают возврат клиенту части проигранной ставки. Однако, если опцион в деньгах, доход окажется немного ниже, чем у конкурентов, забирающих сумму проигрыша целиком.

        Отдельные компании гарантируют прибыль до 100% от вложенных средств. Возврат осуществляется в размере от 5 до 50% от суммы контракта. Теоретически, если у такого брокера приобрести два опциона с разными направлениями, трейдер окажется с прибылью при любом исходе.

        Пример №1.

        Брокер1 предлагает доход 100% от суммы ставки. Если прогноз окажется неверным, никакой компенсации не предусмотрено.

        Брокер2 при неудачной сделке возвращает 15% от вложенных средств, при успешной прибыль равна 85%.

        Заключив разнонаправленные сделки, получим такой результат:

          Цена повысилась Цена понизилась
        Call – 50$ (100%/0%) 100$ 0$
        Put – 50$ (85%/15%) 7,5$ 92,5$
        Общая сумма ставок 100$ 100$
        Всего +7,5$ -7,5$

         

        Очевидно, что особого эффекта в этой ситуации от хеджирования не наблюдается, общий оказался равен нулю. Чтобы данный прием имел смысл, брокер должен не только установить прибыль в размере 100%, но и возвращать не менее 5% при убыточной ставке.

        Инвестор, изучающий торговые условия различных компаний, обнаружит, что есть брокеры, выплачивающие 100% дохода на опционах с большим сроком экспирации.

        На рынке действует немало посредников, это наглядно заметно по разнице в установленных выплатах. Важно подобрать для хеджирования не просто брокера с очень выгодными условиями, а еще и надежную компанию.

        Брокеров много, однако возникнут сложности с поиском заслуживающей доверия организации, выплачивающей до 100% за верный прогноз и при этом еще и возвращающей клиенту часть средств с убыточной позиции.

        В списке брокеров, выплачивающих до 100% к ставке — Alpari и Binary.com.   До 50% составляет возврат по неудачным контрактам у Binomo и Бинариум.

        Для рассмотрения следующего примера выбираем опционы классические «выше/ниже». Будем хеджировать позиции, открытые у разных брокеров на одном и том же торговом активе.

        Недавно для трейдеров стали доступны опционы вида «0-100». Как понятно из названия, поймав «за хвост» удачу, мы вернем ставку с прибылью в таком же размере или потеряем ее целиком. Эти контракты удобны тем, что инвестор сам определяет время их истечения. Выплаты, время экспирации и размер компенсации для двух ставок, являющихся сторонами хеджа, должны подбираться соответствующим образом. Положив на одну чашу весов «0-100», если не повезет, инвестор потеряет деньги, но в случае верного прогноза он претендует на проценты по возмещению.

        Особенности опциона «0-100»:

        • Доход и убыток — всегда 100%;
        • котировки — 4/2 знака после запятой;
        • минимальная ставка - 1 USD/1 EUR/1 RUR/1 UAH;
        • время экспирации — 1 час-7 дн.;
        • опция досрочного закрытия - нет

        Торговыми активами должны быть волатильные пары. Время истечения напрямую зависит от «возмещаемого контракта», который равен 4 часам. Опцион «0-100» «подстраивается» под него.

        Две ставки, одна Put, вторая -  Call открываются одновременно. Итог: либо торговый результат, равный нулю, либо доход в размере 5%.

        Основные причины неудач

        Хеджирование не всегда - панацея, вот почему:

        • разные брокеры имеют отличающиеся котировки;
        • если торговля ведется перед выходом важных новостей, вызывающих на рынке «волны», трейдер попросту не успевает одновременно сделать две ставки;
        • размер прибыли небольшой, депозит будет расти очень медленно. В дополнение к хеджированию необходимо учиться методам прогнозирования;
        • счет у одного брокера начнет постепенно уменьшаться, у второго — наоборот. За ввод-вывод денег может быть установлена комиссия. Взвесьте все «за» и «против» работы с интересующими вас компаниями.

        Адаптируем хеджирование под конкретные условия

        Стратегия успешно применяется в различных вариантах, выполняя поставленную задачу.  Например, трейдер может результативно работать с таким важным фактором, как время.

        Пример №2.

        Инвестор открыл сделку на повышение с доходом от опциона 90%. Цена действительно двигалась в прогнозируемом направлении, но время истечения контракта еще не наступило. Дальнейшие действия трейдера могут быть такими:

        • он ничего не предпринимает. Опцион приносит доход в размере 90% или оказывается полностью убыточным;
        • покупка контракта Put, время экспирации совпадает с первым опционом. В итоге, инвестор или потеряет 10% или получит неплохую прибыль  — плюс 180%.

        Таким образом, хеджирование позволяет снижать существующие на рынке риски. Если использовать данный подход регулярно, обязательно будут прибыльные сделки, компенсирующие инвестору все предыдущие неудачи. Выгоды — очевидны.

          Цена увеличилась Цена снизилась Цена двигалась в коридоре
        Call - 50$, 90% 95$ 0$ 95$
        Put - 50$, 90% 0$ 95$ 95$
        Общая сумма ставок 100$ 100$ 100$
        Результат -5$ -5$ +90

         

        Проще и безопаснее всего торговать в канале, когда котировки, отталкиваясь от верхней или нижней границы, меняют направление. Делать ставки необходимо, выжидая, когда произойдет отбой.

        Выводы

        Хеджирование — надежный способ управления капиталом. Перед принятием решения о его использовании, необходимо внимательно изучить условия ДЦ и взвесить все их преимущества и недостатки.

        Не всегда реально наладить оптимальную работу с одним брокером, тогда для  страхования сделок открывают счета у разных компаний.

        Время экспирации двух разнонаправленных позиций необходимо подбирать так, чтобы они закрылись одновременно. Размер ставок при этом четко не регламентируется. Допускается хеджирование сделки в меньшем размере, если индикаторы предупреждают о наличии четкой тенденции в направлении прогноза.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Смотрите также:

        Андрей Алексеев
        это уже уровень повыше, чем базовый. такие знания конечно нужны, но использовать не все смогут
        20 марта 2020
        Денис
        Я бы это использовал больше для форекса и других рынков, для опционов так себе
        05 февраля 2020
        Артур Беглый
        Хеджирование - это больше для профи уже, потому что понять не сразу можно все это
        22 января 2020
        Павел
        При хеджировании бинарных позиций важно обращать внимание на торговые условия брокера и заранее просчитывать риски.
        22 декабря 2017
        Мария
        Хеджирование это конечно хорошо,но это подходит для опытных трейдеров,новичкам лучше пока не делать этого
        31 октября 2017
