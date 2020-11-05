Стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO является скальперской и предусматривает торговлю на 15-минутном графике, хотя может без проблем применяться и на М1 или М5. Также DJ Market PRO Trading System содержит целых шесть разных шаблонов для агрессивных и консервативных стилей торговли.

Важно отметить, что стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO на данный момент продается в виде трех разных пакетов:

Базовый; Премиум; Профессиональный (неограниченный).

Базовый пакет стоит $50, премиум – $125, а цена профессионального (неограниченного) пакета составляет $275, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: M1-D1.

Экспирация: скальпинг – 2 свечи, консервативный трейдинг – 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: DJ BUTTONPAIRS.ex4, DJ PROJI 2 MOD.ex4, DJ SCALPERWAY.ex4, DJ SND PRO.ex4, DJ SPA.ex4, DJCSM EVO 4 LOCK.ex4, DJMARKET.ex4, DJPVT.ex4, DJROCK2.2.ex4, DJX6 V7.2.8 LOCK.ex4, DJX6 V10.1.1 LOCK.ex4.

Торговые инструменты: любые.

Время торговли: 8:00-18:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

В стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System довольно много различных индикаторов, и настраивать их самостоятельно не имеет смысла, поэтому устанавливать стратегию лучше при помощи шаблонов, которые можно скачать в конце статьи.

Суть и правила торговли по стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

Прежде, чем перейти к правилам торговли и торговым стилям для данной стратегии, стоит обсудить общий элемент каждого шаблона – инфо-панель.

Информационная панель содержит довольно много разной полезной информации для бинарных опционов, и это:

Текущая цена актива;

Текущее время брокера;

Сила «быков» и «медведей»;

Сигналы;

Индикатор тренда для каждого таймфрейма бинарных опционов, основанный на Скользящих Средних;

Индикатор силы и слабости валют.

При торговле некоторые показатели из инфо-панели должны обязательно учитываться, так как будут показывать не только тренд, но и его силу.

Как уже говорилось в самом начале, стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO содержит шесть шаблонов, которые подойдут для таких стилей торговли, как:

Скальпинг (агрессивная торговля); Дейтрейдинг (консервативная торговля); Торговля по уровням; Трендовая торговля.

Говоря о скальпинге на бинарных опционах, этот стиль торговли лучше не использовать новичкам, так как он подразумевает совершение множества сделок как по тренду, как и против него, что ведет к повышенным рискам в трейдинге. Такой стиль больше подойдет опытным трейдерам и тем, кто умеет контролировать свои эмоции. Скальперский шаблон стратегии DJ Market PRO Trading System выглядит следующим образом:

Дейтрейдинг является более простым стилем торговли, и в этом случае за день совершается 2-5 сделок в зависимости от тренда и ситуации на рынке. Отличается шаблон консервативной торговли от агрессивной количеством сигналов:

Торговля по уровням знакома многим, и в данном случае в одном из шаблонов стратегии DJ Market PRO Trading System присутствую уровни поддержки и сопротивления:

Трендовая торговля является самой эффективной, так как в этом случае сделки совершаются только в сторону тренда, что всегда имеет самую высокую вероятность положительного исхода. Для того, чтобы торговля бинарными опционами по тренду смогла приносить прибыль, необходимо понимать, как работает тренд на рынках и что такое флэт. Шаблонов для трендовой торговли существует два:

Какой из шаблонов стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO использовать, зависит только от предпочитаемого стиля трейдинга, но изначально можно ориентироваться на стандартный шаблон стратегии, который так и называется – «DJ Market PRO» и включает в себя сигнальный индикатор и гистограмму в качестве фильтра:

Говоря о правилах торговли по стратегии DJ Market PRO, обращать внимание при покупке опционов Call необходимо на:

Появление синей стрелочки (стрелочки вверх); Гистограмма должна быть синего цвета; «Быки» должны быть сильнее «медведей» (показания на панели); Показания MA должны быть синего цвета для текущего таймфрейма (показания на панели);

Для опционов Put:

Появление красной стрелочки (стрелочки вниз); Гистограмма должна быть красного цвета; «Медведи» должны быть сильнее «быков» (показания на панели); Показания MA должны быть красного цвета для текущего таймфрейма (показания на панели);

Таймфремы можно использовать от 1 минуты и до 1 дня, а экспирация должна составлять 2 свечи для скальпинга и агрессивных сделок и 5 свечей для консервативных сделок.

Также можно обращать внимание на индикатор силы и слабости валют на панели, что может дать дополнительное подтверждение для сигнала. Подробнее узнать о том, как применять силу и слабость валют можно из стратегии для бинарных опционов FX Nuke.

В стратегии DJ Market PRO предусмотрены и алерты, которые появляются в момент формирования стрелочек:

Примеры торговли по стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

Далее рассмотрим примеры покупки опционов Call и Put на разных валютных парах с примерами показаний индикаторов и инфо-панели.

Открытие опциона Call

В момент появления синей стрелочки совпали и остальные условия для покупки опциона Call, и также обратите внимание, что тренд при этом восходящий:

Открытие опциона Put

В случае с опционом Put тренд был восходящим, но все уловия были выполненены и можно было входить в сделку:

Заключение

По итогу можно сделать вывод, что стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System может приносить прибыль, но необходимо определится со стилем торговли и шаблоном, после чего обязательно протестировать его на демо-счету.

Из явных плюсов стратегии можно отметить то, что показания индикаторов не перерисовываются и когда сигнал сформировался, он уже не исчезнет.

Главное помнить, что прибыльная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без проверенного брокера, найти которого можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

