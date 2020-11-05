    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        DJ Market PRO

        Стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO

        Стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO является скальперской и предусматривает торговлю на 15-минутном графике, хотя может без проблем применяться и на М1 или М5. Также DJ Market PRO Trading System содержит целых шесть разных шаблонов для агрессивных и консервативных стилей торговли.

        Важно отметить, что стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO на данный момент продается в виде трех разных пакетов:

        1. Базовый;
        2. Премиум;
        3. Профессиональный (неограниченный).

        Базовый пакет стоит $50, премиум – $125, а цена профессионального (неограниченного) пакета составляет $275, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно.

        Стратегия DJ Market PRO

        Характеристики стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-D1.
        • Экспирация: скальпинг – 2 свечи, консервативный трейдинг – 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: DJ BUTTONPAIRS.ex4, DJ PROJI 2 MOD.ex4, DJ SCALPERWAY.ex4, DJ SND PRO.ex4, DJ SPA.ex4, DJCSM EVO 4 LOCK.ex4, DJMARKET.ex4, DJPVT.ex4, DJROCK2.2.ex4, DJX6 V7.2.8 LOCK.ex4, DJX6 V10.1.1 LOCK.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        В стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System довольно много различных индикаторов, и настраивать их самостоятельно не имеет смысла, поэтому устанавливать стратегию лучше при помощи шаблонов, которые можно скачать в конце статьи.

        Суть и правила торговли по стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

        панель DJ Market PROПрежде, чем перейти к правилам торговли и торговым стилям для данной стратегии, стоит обсудить общий элемент каждого шаблона – инфо-панель.

        Информационная панель содержит довольно много разной полезной информации для бинарных опционов, и это:

        При торговле некоторые показатели из инфо-панели должны обязательно учитываться, так как будут показывать не только тренд, но и его силу.

        Как уже говорилось в самом начале, стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO содержит шесть шаблонов, которые подойдут для таких стилей торговли, как:

        1. Скальпинг (агрессивная торговля);
        2. Дейтрейдинг (консервативная торговля);
        3. Торговля по уровням;
        4. Трендовая торговля.

        Говоря о скальпинге на бинарных опционах, этот стиль торговли лучше не использовать новичкам, так как он подразумевает совершение множества сделок как по тренду, как и против него, что ведет к повышенным рискам в трейдинге. Такой стиль больше подойдет опытным трейдерам и тем, кто умеет контролировать свои эмоции. Скальперский шаблон стратегии DJ Market PRO Trading System выглядит следующим образом:

        скальпинг DJ Market PRO

        Дейтрейдинг является более простым стилем торговли, и в этом случае за день совершается 2-5 сделок в зависимости от тренда и ситуации на рынке. Отличается шаблон консервативной торговли от агрессивной количеством сигналов:

        трейдинг DJ Market PRO

        Торговля по уровням знакома многим, и в данном случае в одном из шаблонов стратегии DJ Market PRO Trading System присутствую уровни поддержки и сопротивления:

        уровни DJ Market PRO

        Трендовая торговля является самой эффективной, так как в этом случае сделки совершаются только в сторону тренда, что всегда имеет самую высокую вероятность положительного исхода. Для того, чтобы торговля бинарными опционами по тренду смогла приносить прибыль, необходимо понимать, как работает тренд на рынках и что такое флэт. Шаблонов для трендовой торговли существует два: 

         

        тренд DJ Market PRO

         

        тенденция вверх DJ Market PRO

         

        Какой из шаблонов стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO использовать, зависит только от предпочитаемого стиля трейдинга, но изначально можно ориентироваться на стандартный шаблон стратегии, который так и называется – «DJ Market PRO» и включает в себя сигнальный индикатор и гистограмму в качестве фильтра:

        DJ Market PRO trading system

        Говоря о правилах торговли по стратегии DJ Market PRO, обращать внимание при покупке опционов Call необходимо на:

        1. Появление синей стрелочки (стрелочки вверх);
        2. Гистограмма должна быть синего цвета;
        3. «Быки» должны быть сильнее «медведей» (показания на панели);
        4. Показания MA должны быть синего цвета для текущего таймфрейма (показания на панели);

        Для опционов Put:

        1. Появление красной стрелочки (стрелочки вниз);
        2. Гистограмма должна быть красного цвета;
        3. «Медведи» должны быть сильнее «быков» (показания на панели);
        4. Показания MA должны быть красного цвета для текущего таймфрейма (показания на панели);

        Таймфремы можно использовать от 1 минуты и до 1 дня, а экспирация должна составлять 2 свечи для скальпинга и агрессивных сделок и 5 свечей для консервативных сделок.

        Также можно обращать внимание на индикатор силы и слабости валют на панели, что может дать дополнительное подтверждение для сигнала. Подробнее узнать о том, как применять силу и слабость валют можно из стратегии для бинарных опционов FX Nuke.

        В стратегии DJ Market PRO предусмотрены и алерты, которые появляются в момент формирования стрелочек:

        алерты DJ Market PRO

        Примеры торговли по стратегии для бинарных опционов DJ Market PRO

        Далее рассмотрим примеры покупки опционов Call и Put на разных валютных парах с примерами показаний индикаторов и инфо-панели.

        Открытие опциона Call

        В момент появления синей стрелочки совпали и остальные условия для покупки опциона Call, и также обратите внимание, что тренд при этом восходящий:

        опцион Call по DJ Market PRO

        Открытие опциона Put

        В случае с опционом Put тренд был восходящим, но все уловия были выполненены и можно было входить в сделку:

        опцион Put по DJ Market PRO

        Заключение

        По итогу можно сделать вывод, что стратегия для бинарных опционов DJ Market PRO Trading System может приносить прибыль, но необходимо определится со стилем торговли и шаблоном, после чего обязательно протестировать его на демо-счету.

        Из явных плюсов стратегии можно отметить то, что показания индикаторов не перерисовываются и когда сигнал сформировался, он уже не исчезнет.

        Главное помнить, что прибыльная торговля невозможна без применения правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также без проверенного брокера, найти которого можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        DJ Market PRO скачать бесплатно

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Паша
        Торгую с DJ Market PRO стратегией месяц, все понятно, функционал удобный, как уже написали ниже сигналы бывают и ложными но компенсируются прибыльными, лично меня все устраивает
        Kovalsky Sergey, Назови,пожалуйста,точный процент своих плюсовых сделок по данной стратегии,за этот месяц что ты ей пользуешься
        11 февраля 2021
        Ответить
        Kovalsky Sergey
        Kovalsky Sergey
        Торгую с DJ Market PRO стратегией месяц, все понятно, функционал удобный, как уже написали ниже сигналы бывают и ложными но компенсируются прибыльными, лично меня все устраивает
        08 февраля 2021
        Ответить
        ТрейдерБО
        ТрейдерБО
        ОГО, супер, спасибо, dj market pro выглядит очень круто, и функционал вообще широкий, а главное бесплатно!
        05 ноября 2020
        Ответить
        Грановский
        вещь интересная, но не факт что супер прибыльная. основана на сигналах, а значит и ложные будут
        они всегда могут быть и без сигналов. если по тренду торговать, а также на панели смотреть все показания чтобы были как в правилах описано, будет норм
        05 ноября 2020
        Ответить
        Иван
        вещь интересная, но не факт что супер прибыльная. основана на сигналах, а значит и ложные будут
        05 ноября 2020
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!