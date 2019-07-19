    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        EzAlgo

        Стратегия бинарных опционов EzAlgo

        Невероятно, но около 90% трейдеров бинарных опционов теряют деньги по разным причинам. В первую очередь это происходит из-за эмоциональной торговли и отсутствия дисциплины, а во вторую – из-за использования неустойчивых и малопригодных торговых методов.

        Как правило, у новичков нет проверенных стратегий, что еще больше повышает их шансы на неудачу и усугубляет потери. В этом обзоре мы рассмотрим комплексную стратегию бинарных опционов EzAlgo для платформы TradingView, которая предоставляет точные сигналы без перерисовки.

        Содержание:

        график EzAlgo

        Характеристики стратегии для бинарных опционов EzAlgo

        Установка стратегии для бинарных опционов EzAlgo

        Работа по стратегии бинарных опционов EzAlgo начинается с установки скрипта в торговую платформу TradingView. Для этого в нижней части рабочего пространства терминала нажмите на вкладку "Редактор Pine" и вставьте в поле редактора код скрипта EzAlgo из архива, который можно скачать в конце статьи. После этого нажмите на кнопку "Добавить на график".

        установка стратегии EzAlgo

        Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов EzAlgo

        После того как технические индикаторы стратегии появятся на вашем графике, нажмите на иконку "Свойства" для настройки их параметров.

        настройки

        Снимите галочку активации со всех параметров, кроме Show Buy & Sell, Show Trend Ribbon и Show Dashboard. Обратите внимание на значения параметров Show Buy & Sell и Show Trend Ribbon – они должны быть такими же, как на изображении ниже.

        параметры EzAlgo

        После того как вы всё настроили, рекомендуем сохранить настройки по умолчанию, чтобы в следующий раз, когда вам понадобится загрузить скрипт стратегии на график, не пришлось повторно настраивать параметры индикаторов.

        Для этого в самом низу панели параметров нажмите на выпадающее меню "Сделать по умолчанию" и затем на "OK".

        настройки EzAlgo по умолчанию

        Всё. Теперь, когда все компоненты стратегии настроены как надо, пришло время разобраться, из каких элементов она состоит.

        два блока в EzAlgo

        Стратегия бинарных опционов EzAlgo состоит из двух основных блоков: индикатора тренда в виде свечного графика с торговыми сигналами и информационной панели, на которой указаны направление открытой позиции, текущее направление тренда, а также информация о ценовых тенденциях на разных таймфреймах– от минутного до дневного.

        сигналы в EzAlgo

        Помимо основных торговых сигналов, отмеченных специальными метками "Buy" и "Sell", у стратегии EzAlgo есть несколько дополнительных: крестом отмечены сигналы от индикатора WaveTrend, а треугольником – сигналы дивергенции. Использовать их или нет во многом зависит от предпочтений конкретного трейдера и актива, которым он торгует.

        Правила торговли по EzAlgo

        боковая панель в EzAlgo Чтобы успешно торговать по стратегии бинарных опционов EzAlgo, не следует слепо следовать её сигналам. Это распространённая ошибка среди новичков. Перед тем как открыть сделку, необходимо проверить направление тренда, что можно легко сделать благодаря удобной инфопанели.

        Как видно на изображении выше, тренд восходящий, на что указывают поля "Current Position" и "Current Trend", подсвеченные зеленым цветом с надписью "Bullish". По правилам торговой стратегии сделки открываются только тогда, когда как минимум два ближайших таймфрейма выше текущего указывают одно направление.

        Например, текущий таймфрейм анализируемого финансового инструмента – M5, и на панели слева по этому таймфрейму мы видим развитие бычьего тренда, о чём нам сообщает зелёная надпись "Bullish".

        При этом два старших соседних таймфрейма – M15 и M30 – также указывают на то, что на них развивается тенденция к росту цен. Таким образом, перед нами устойчивое развитие бычьего тренда, которое можно наблюдать на нескольких соседних таймфреймах. Всё как завещал классик – Александр Элдер в своей знаменитой торговой стратегии "Три экрана".

        Этот же принцип используется и в системе EzAlgo. В описанном выше примере необходимо искать возможности для открытия сделок на покупку опционов Call после возникновения торгового сигнала "Buy" на графике анализируемого актива.

        Только после полного понимания того, как работает технический анализ, переходите к торговле на демо-счете, следуя правилам, описанным ниже.

        Открытие опциона Call

        1. Убеждаемся, что тренд восходящий – на инфопанели текущий и два старших таймфрейма подсвечены зеленым.
        2. На голубой свече появляется сигнал “Buy”.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Call.
        сигнал на покупку опциона call
         

        Открытие опциона Put

        1. Убеждаемся, что тренд нисходящий – на инфопанели текущий и два старших таймфрейма подсвечены красным.
        2. На красной свече появляется сигнал “Sell”.
        3. На открытии следующей свечи покупаем Put.
        сигнал на покупку опциона put
         

        Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

        Специфика применения стратегии бинарных опционов EzAlgo

        Стратегия бинарных опционов EzAlgo очень гибкая и многофункциональная. Её можно подстроить под любой таймфрейм или рынок. Описанные правила торговли в этом обзоре – всего лишь один из возможных вариантов применения этой торговой системы.

        Если вам не хватает возможностей фильтрации рыночного шума с помощью информационной панели, предлагаем воспользоваться следующим приемом. В настройках скрипта активируйте пункт "Show EMAs" и укажите параметры для расчёта экспоненциальных скользящих средних, указанные на изображении ниже. Это пример. Вы можете использовать любые другие значения, которые посчитаете более эффективными для своих активов.

        фильтр рыночного шума в EzAlgo

        После проделанных манипуляций на графике появятся три скользящие средние, взаимное расположение которых друг относительно друга поможет трейдеру определить долгосрочную тенденцию на рынке. В нашем случае покупать опцион Call следует, когда выполняются условия: EMA(50) > EMA(100) > EMA(200), а опцион Put – при условиях: EMA(50) < EMA(100) < EMA(200).

        Возможно, предложенный вариант фильтрации рыночного шума окажется более подходящим, чем следование сигналам инфопанели. Можно комбинировать оба подхода или полностью исключить информационную панель из принятия решений. В таком случае снимите галочку с пункта "Show Dashboard" в настройках скрипта.

        Плюсы стратегии EzAlgo

        К преимуществам системы EzAlgo относятся четкие торговые сигналы, отмеченные метками "Buy" и "Sell" на графике, которые возникают при обнаружении алгоритмом стратегии высокой вероятности движения цены в определенную сторону. Также несомненным плюсом являются уровни поддержки и сопротивления, которые скрипт автоматически чертит на графике при их активации в настройках. Ну и, конечно, трудно не заметить инфопанель, которая в удобном виде информирует трейдера о наличии тренда на разных таймфреймах.

        Минусы стратегии EzAlgo

        К недостаткам системы можно отнести сложность в интерпретации некоторых дополнительных торговых сигналов. Также трейдеру необходимо освоить работу со встроенным в терминал TradingView редактором Pine Script. Однако после первоначальной настройки всех параметров и их сохранения дальнейшая работа со стратегией не вызывает затруднений.

        Заключение

        Стратегия для бинарных опционов EzAlgo представляет собой уникальное сочетание современных технологий и классического, проверенного временем мультитаймфреймного подхода к анализу трендов. По утверждению разработчиков, эта система генерирует сигналы на основе модели машинного обучения, которая, изучая исторические данные, выявляет закономерности в поведении цен и формирует на их основе торговые сигналы.

        Как показала практика, наилучших результатов в торговле бинарными опционами по этой стратегии можно добиться при сочетании ее сигналов с анализом тренда на старших таймфреймах. Этот проверенный временем подход эффективно работает с EzAlgo. Стратегия распространяется по платной подписке – $59 в месяц. Однако для ознакомления вы можете бесплатно скачать её с нашего сайта.

        Перед применением в реальной торговле рекомендуем потренироваться на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. При этом важно соблюдать правила управления рисками и капиталом. Желаем успешной торговли!

        Скачать EzAlgo

        Скачать

        Попробовать на демо

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Александр
        Да, сигналы хороши. Но без звукового алерта, огромная трата времени у монитора. Похоже на Систему ForexHub для MT4
        04 декабря 2025
        Ответить
        Александр
        Руслан,
        04 декабря 2025
        Ответить
        Scruffy
        Very informative and well-structured article! However, I do think the learning curve for beginners could be steep — especially with Pine Script and configuring the dashboard properly. A short tutorial video might help those who struggle with the initial setup. Still, the performance and signal clarity make it worth the effort. Thanks for sharing the script!
        10 июля 2025
        Ответить
        Option Bull
        Руслан, согласен полностью. Сигналы это примерно как навигатор, а не автопилот. Использую только с фильтрами и всегда сверяю с графиком. Слепо доверять — точно не вариант.
        09 июля 2025
        Ответить
        Руслан
        Сигналы дают удобный старт, особенно для занятых трейдеров: дают точки входа заранее и освобождают время. Но легко стать заложником подписки и слепо следовать рекомендациям. Лично я рекомендую использовать их как подсказку: сначала на демо, потом небольшой реальный депозит. При этом важно проверять качество сигналов и сохранять контроль над сделкой, а не просто нажимать кнопку.
        09 июля 2025
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!