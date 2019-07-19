Невероятно, но около 90% трейдеров бинарных опционов теряют деньги по разным причинам. В первую очередь это происходит из-за эмоциональной торговли и отсутствия дисциплины, а во вторую – из-за использования неустойчивых и малопригодных торговых методов.

Как правило, у новичков нет проверенных стратегий, что еще больше повышает их шансы на неудачу и усугубляет потери. В этом обзоре мы рассмотрим комплексную стратегию бинарных опционов EzAlgo для платформы TradingView, которая предоставляет точные сигналы без перерисовки.

Характеристики стратегии для бинарных опционов EzAlgo

Установка стратегии для бинарных опционов EzAlgo

Работа по стратегии бинарных опционов EzAlgo начинается с установки скрипта в торговую платформу TradingView. Для этого в нижней части рабочего пространства терминала нажмите на вкладку "Редактор Pine" и вставьте в поле редактора код скрипта EzAlgo из архива, который можно скачать в конце статьи. После этого нажмите на кнопку "Добавить на график".

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов EzAlgo

После того как технические индикаторы стратегии появятся на вашем графике, нажмите на иконку "Свойства" для настройки их параметров.

Снимите галочку активации со всех параметров, кроме Show Buy & Sell, Show Trend Ribbon и Show Dashboard. Обратите внимание на значения параметров Show Buy & Sell и Show Trend Ribbon – они должны быть такими же, как на изображении ниже.

После того как вы всё настроили, рекомендуем сохранить настройки по умолчанию, чтобы в следующий раз, когда вам понадобится загрузить скрипт стратегии на график, не пришлось повторно настраивать параметры индикаторов.

Для этого в самом низу панели параметров нажмите на выпадающее меню "Сделать по умолчанию" и затем на "OK".

Всё. Теперь, когда все компоненты стратегии настроены как надо, пришло время разобраться, из каких элементов она состоит.

Стратегия бинарных опционов EzAlgo состоит из двух основных блоков: индикатора тренда в виде свечного графика с торговыми сигналами и информационной панели, на которой указаны направление открытой позиции, текущее направление тренда, а также информация о ценовых тенденциях на разных таймфреймах– от минутного до дневного.

Помимо основных торговых сигналов, отмеченных специальными метками "Buy" и "Sell", у стратегии EzAlgo есть несколько дополнительных: крестом отмечены сигналы от индикатора WaveTrend, а треугольником – сигналы дивергенции. Использовать их или нет во многом зависит от предпочтений конкретного трейдера и актива, которым он торгует.

Правила торговли по EzAlgo

Чтобы успешно торговать по стратегии бинарных опционов EzAlgo, не следует слепо следовать её сигналам. Это распространённая ошибка среди новичков. Перед тем как открыть сделку, необходимо проверить направление тренда, что можно легко сделать благодаря удобной инфопанели.

Как видно на изображении выше, тренд восходящий, на что указывают поля "Current Position" и "Current Trend", подсвеченные зеленым цветом с надписью "Bullish". По правилам торговой стратегии сделки открываются только тогда, когда как минимум два ближайших таймфрейма выше текущего указывают одно направление.

Например, текущий таймфрейм анализируемого финансового инструмента – M5, и на панели слева по этому таймфрейму мы видим развитие бычьего тренда, о чём нам сообщает зелёная надпись "Bullish".

При этом два старших соседних таймфрейма – M15 и M30 – также указывают на то, что на них развивается тенденция к росту цен. Таким образом, перед нами устойчивое развитие бычьего тренда, которое можно наблюдать на нескольких соседних таймфреймах. Всё как завещал классик – Александр Элдер в своей знаменитой торговой стратегии "Три экрана".

Этот же принцип используется и в системе EzAlgo. В описанном выше примере необходимо искать возможности для открытия сделок на покупку опционов Call после возникновения торгового сигнала "Buy" на графике анализируемого актива.

Только после полного понимания того, как работает технический анализ, переходите к торговле на демо-счете, следуя правилам, описанным ниже.

Открытие опциона Call

Убеждаемся, что тренд восходящий – на инфопанели текущий и два старших таймфрейма подсвечены зеленым. На голубой свече появляется сигнал “Buy”. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Убеждаемся, что тренд нисходящий – на инфопанели текущий и два старших таймфрейма подсвечены красным. На красной свече появляется сигнал “Sell”. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуется выбрать время экспирации 3 свечи. Подбирайте период удержания позиций в зависимости от финансового инструмента и результатов тестирования на исторических данных.

Специфика применения стратегии бинарных опционов EzAlgo

Стратегия бинарных опционов EzAlgo очень гибкая и многофункциональная. Её можно подстроить под любой таймфрейм или рынок. Описанные правила торговли в этом обзоре – всего лишь один из возможных вариантов применения этой торговой системы.

Если вам не хватает возможностей фильтрации рыночного шума с помощью информационной панели, предлагаем воспользоваться следующим приемом. В настройках скрипта активируйте пункт "Show EMAs" и укажите параметры для расчёта экспоненциальных скользящих средних, указанные на изображении ниже. Это пример. Вы можете использовать любые другие значения, которые посчитаете более эффективными для своих активов.

После проделанных манипуляций на графике появятся три скользящие средние, взаимное расположение которых друг относительно друга поможет трейдеру определить долгосрочную тенденцию на рынке. В нашем случае покупать опцион Call следует, когда выполняются условия: EMA(50) > EMA(100) > EMA(200), а опцион Put – при условиях: EMA(50) < EMA(100) < EMA(200).

Возможно, предложенный вариант фильтрации рыночного шума окажется более подходящим, чем следование сигналам инфопанели. Можно комбинировать оба подхода или полностью исключить информационную панель из принятия решений. В таком случае снимите галочку с пункта "Show Dashboard" в настройках скрипта.

Плюсы стратегии EzAlgo

К преимуществам системы EzAlgo относятся четкие торговые сигналы, отмеченные метками "Buy" и "Sell" на графике, которые возникают при обнаружении алгоритмом стратегии высокой вероятности движения цены в определенную сторону. Также несомненным плюсом являются уровни поддержки и сопротивления, которые скрипт автоматически чертит на графике при их активации в настройках. Ну и, конечно, трудно не заметить инфопанель, которая в удобном виде информирует трейдера о наличии тренда на разных таймфреймах.

Минусы стратегии EzAlgo

К недостаткам системы можно отнести сложность в интерпретации некоторых дополнительных торговых сигналов. Также трейдеру необходимо освоить работу со встроенным в терминал TradingView редактором Pine Script. Однако после первоначальной настройки всех параметров и их сохранения дальнейшая работа со стратегией не вызывает затруднений.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов EzAlgo представляет собой уникальное сочетание современных технологий и классического, проверенного временем мультитаймфреймного подхода к анализу трендов. По утверждению разработчиков, эта система генерирует сигналы на основе модели машинного обучения, которая, изучая исторические данные, выявляет закономерности в поведении цен и формирует на их основе торговые сигналы.

Как показала практика, наилучших результатов в торговле бинарными опционами по этой стратегии можно добиться при сочетании ее сигналов с анализом тренда на старших таймфреймах. Этот проверенный временем подход эффективно работает с EzAlgo. Стратегия распространяется по платной подписке – $59 в месяц. Однако для ознакомления вы можете бесплатно скачать её с нашего сайта.

Перед применением в реальной торговле рекомендуем потренироваться на демо-счете у брокера с минимальным депозитом. При этом важно соблюдать правила управления рисками и капиталом. Желаем успешной торговли!

