        Стратегии торговли опционами
        T_S_R

        Стратегия для бинарных опционов T_S_R

        Стратегия для бинарных опционов T_S_R представляет собой свежий взгляд на классический подход к торговле по тренду. В основе этой методики лежит попытка захвата ценового импульса в момент его зарождения. Учитывая, что сделки по этой методике заключаются у истоков формирования курсового всплеска, она отлично подойдёт любителям скальпинга на бинарных опционах.

        В целом система отличается наглядностью и однозначностью подаваемых сигналов. У начинающих трейдеров не возникнет никаких трудностей с ее освоением. При этом индикаторы, на которых она построена, не перерисовывают значения.

        Разработчики просят за нее $99. В этом обзоре мы разберем все нюансы ее применения, поймем на сколько она эффективна, а также стоит своих денег или нет. В конце этой статьи будет ссылка, по которой можно бесплатно скачать эту систему в ознакомительных целях.

         Содержание:

        график T_S_R

        Характеристики стратегии для бинарных опционов T_S_R

        Установка стратегии для бинарных опционов T_S_R

        Индикаторы стратегии T_S_R устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов торговой системы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов T_S_R

        Стратегия для бинарных опционов T_S_R состоит из двух индикаторов: BAR Trend.ex4 и Execute Line.ex4.

        настройки T_S_R

        Первый представляет собой инструмент анализа давления покупателей и продавцов. На барах, в которых преобладают покупки над продажами нижняя тень свечи окрашивается в темно-зеленый цвет. И наоборот, на барах с доминированием продавцов верхняя тень окрашивается в пурпурный цвет. В параметрах пользователь может поменять только цвет.

        Второй индикатор – показатель угла наклона (Execute Line.ex4). С его помощью трейдер всегда будет точно знать в каком направлении движется рынок, и какой опцион следует покупать: Call или Put.

        параметры T_S_R

        Настроек немного. Можно задавать период расчета, выбирать метод расчета и цену бара (Open, High, Low, Close), по которой будет строиться показатель.

        Для торговли по этой методике советуем использовать волатильные активы. Это необходимо для того, чтобы после получения сигнала к заключению сделки, у выбранной валютной пары был достаточный потенциал хода и открытые контракты уверенно закрывались с прибылью.

        Тесты этой стратегии на истории показали хорошие результаты с временем экспирации 3 свечи. Если захотите попробовать эту методику на практике, рекомендуем открыть счет у одного из проверенных и надежных брокеров бинарных опционов.

        Трейдеры рынка Форекс могут использовать данную систему не только для определения оптимальных точек входа, но и для вычисления ценовых уровней, за которыми следует располагать защитные стоп-приказы для ограничения возможных убытков.

        сигнал для форекса в T_S_R

        Правила торговли по стратегии бинарных опционов T_S_R

        Стратегия бинарных опционов T_S_R относится к трендовым торговым стратегиям. О том как правильно определять тенденции на финансовых рынках Вы сможете узнать из специальной подборки статей на нашем сайте:

        Почему мы так акцентируем на этом ваше внимание? Все просто. Торговые операции в направлении основной тенденции финансового инструмента увеличивают процент прибыльных сделок и, как следствие, снижают общую просадку (уход депозита в минус). Дополнительное преимущество от торговли по сигналам этой системым - психологическая уверенность трейдера в своих действиях, что обязательно положительно скажется на результатах.

         Для совершения сделки по этой системе трейдеру необходимо дождаться смены цвета сигнальной линии «Execute Line» и появления на нижней или верхней тени свечи цветной метки индикатора «BAR Trend». Для сделок на покупку (Call) на нижней тени должна появиться метка темно-зеленого цвета. В то время как для продаж (Put) – верхняя тень должна окраситься в пурпурный цвет.

        сигнальная линия T_S_R

        Для повышения результативности торговли можно использовать в качестве фильтра дополнительную «медленную» сигнальную линию «Execute Line» с периодом 55. Заключать сделки будем только тогда, когда «быстрая» линия с периодом 5 сонаправлена с «медленной». В этом случае, безусловно, мы потеряем часть прибыльных трейдов на откатах, но это будет нашей небольшой платой за внушительное количество пропущенных убыточных сделок.

        Используя такую методику фильтрации, по каким-то активам можно даже не использовать «BAR Trend». Достаточно просто дождаться разворота «быстрой» «Execute Line» в сторону «медленной» и на открытии нового временного интервала открывать контракт, который соответствует вектору основной тенденции – на повышение (Call) или на понижение (Put). Трейдер должен сам принять решение какая вариация системы ему больше подходит, исходя из результатов тестирования на истории.

        линия тренда в верх в T_S_R

        Как видим данная система для бинарных опционов достаточно гибкая, и ее можно очень легко подстроить под ваш стиль торговли. Главный принцип – торговля по тренду после отката. Торговля на понижение выглядит зеркально.

        линия тренда в низ в T_S_R

        Открытие бинарного опциона Call

        Для покупки опциона Call необходимо убедиться в том, что «медленная» сигнальная линия направлена вверх (желтого цвета). Затем дождаться разворота «короткой» сигнальной линии в сторону «медленной» (также вверх). На открытии новой свечи открываем Call.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие бинарного опциона Put

        Для покупки опциона Put необходимо убедиться в том, что «медленная» сигнальная линия направлена вниз (пурпурного цвета). Затем дождаться разворота «короткой» сигнальной линии в сторону «медленной» (также вниз). На открытии новой свечи открываем Put.

        сигнал на покупку put опциона в T_S_R

        Рекомендуемый период экспирации – 3 свечи.

        Заключение

        Стратегия бинарных опционов T_S_R основана на классическом биржевом принципе торговли – открытии позиции на откате по тренду. Для определения тенденции старшего периода используется сигнальная линия с расчетом значений за последние 55 свечей, в то время как краткосрочная Execute Line (с периодом 5) четко указывает момент совершения сделки.

        Эта методика очень интересная, многофункциональная и стоит своих денег. Одно из преимуществ этой системы для бинарных опционов в ее возможности очень просто трансформироваться из среднесрочной в краткосрочную и наоборот, без необходимости пересмотра правил открытия сделок.

        Трейдеры рынка Форекс также оценят ее по достоинству. Эффективные сигналы без перерисовки понравятся не только любителям скальпинга, но и инвесторам, предпочитающим среднесрочные операции. В любом случае перед использованием в реальной торговле обязательно потренируйтесь на демо-счете, обязательно применяя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

        Артур
        Почему 99$, почему не 100? Цифра же круглая.
        Трейдер БО, Потому что 99 это не 100. Так себе маркетинг.))))
        Артур, Не знаю кто еще на это клюёт. Обычный трендовик.
        tirant, Хороший трендовик!!!
        10 июня 2024
        Трендовая стратегия _это конечно классно,но если будет разворот или коррекция?тогда как быть?
        31 мая 2024
        Паша
        Каждый трендовый индикатор анализирует предыдущие данные по выбранным активам для прогнозирования будущих ценовых движений.
        29 мая 2024
        игорь
        Инновационная стратегия T_S_R освежает классический трендовый трейдинг, ориентируясь на зарождающийся ценовой импульс. Простая и понятная система подходит даже новичкам, а индикаторы, на которых она основана, обеспечивают однозначные сигналы. Хотя разработчики запрашивают $99, эта стратегия обеспечивает: * Наглядные и точные сигналы * Возможность скальпинга на бинарных опционах * Помощь в определении уровней стоп-приказов для трейдеров Форекс Скромное количество настроек делает ее гибкой, а предоставление бесплатной демоверсии позволяет оценить ее эффективность до покупки. В целом, T_S_R — многообещающая стратегия, которая стоит своих денег, особенно для трейдеров, ищущих надежный способ захвата ценового импульса и извлечения прибыли.
        29 мая 2024
        Богдан
        В этой стратегии трендовые индикаторы еще и нужно настраивать??? Даже не знаю... Я понимаю стрелочные надо настраивать, а трендовые????
        29 мая 2024
        tirant
        кстати, обратил внимание что скользящая средняя с периодом 55 уже стоит по умолчанию в шаблоне стратегии, - это круто! И не нужно заморачиваться) Спасибо
        Сергей, Никогда не любил лазить в настройки. Но иногда это необходимо.
        29 мая 2024
        Сергей
        кстати, обратил внимание что скользящая средняя с периодом 55 уже стоит по умолчанию в шаблоне стратегии, - это круто! И не нужно заморачиваться) Спасибо
        25 мая 2024
        Трейдер БО
        Почему 99$, почему не 100? Цифра же круглая.
        17 мая 2024
        ЗАНУДА я
        ЗАНУДА я
        Хорошо... а как это перерисовку вернее не перерисовывание сигналов использовать в торговле??? Я не понял этого может .....кто объяснит
        ЗАНУДА я, элементарно))) сигналы на истории показывают что это за индюк годный или Г_но за 100 баксов))) и если сигналы точные значитт индюк не г-но))) и можно торговать))
        Олег Т., Вот это СУПЕР объяснение))) видно что вы давно торгуете БО)))) благодарочка)))
        17 мая 2024
        Олег Т.
        Хорошо... а как это перерисовку вернее не перерисовывание сигналов использовать в торговле??? Я не понял этого может .....кто объяснит
        ЗАНУДА я, элементарно))) сигналы на истории показывают что это за индюк годный или Г_но за 100 баксов))) и если сигналы точные значитт индюк не г-но))) и можно торговать))
        17 мая 2024
        Тимофей
        От этой стратегии и торговли по её сигналам наступает психологическая уверенность трейдера в своих действиях))), что обязательно положительно скажется на результатах))) что-то Я не понял как это влияет на торговлю
        17 мая 2024
        Владимир
        Хорошо... а как это перерисовку вернее не перерисовывание сигналов использовать в торговле??? Я не понял этого может .....кто объяснит
        ЗАНУДА я , а в торговле использовать очень просто, таким образом можно проанализировать тенденцию Как делаются сигналы на каких этапах и уже фильтровать самому когда появляется сигнал насколько он точный. Желаю хорошего профита!
        17 мая 2024
        Владимир
        Я так понимаю ... что не перерисовывает сигналы - это очень хорошо и можно протестировать и посмотреть тенденцию на истории да??? Хорошо... а как это перерисовку вернее не перерисовывание сигналов использовать в торговле??? Я не понял этого может .....кто объяснит
        ЗАНУДА я , ну во-первых на сигналах на истории можно посмотреть насколько стратегия или индикатор эффективный там четко видно если сигналы не перерисовывается насколько точные сигналы и можно их использовать для торговли и как их отсеивать фильтровать можно в дальнейшем.
        17 мая 2024
        ЗАНУДА я
        Я так понимаю ... что не перерисовывает сигналы - это очень хорошо и можно протестировать и посмотреть тенденцию на истории да??? Хорошо... а как это перерисовку вернее не перерисовывание сигналов использовать в торговле??? Я не понял этого может .....кто объяснит
        17 мая 2024
        Владимир
        Отличная трендовая стратегия! Сама идея когда подрисовывается свечи сверху или снизу, это что указывают на силу или объём цены на графике? Хотелось бы узнать поподробнее может кто-то знает как это работает?
        17 мая 2024
        Option Bull
        Вот за что я люблю подобные стратегии и индикаторы без стрелок, так это за то, что здесь не перерисовываются сигналы) что бы там не говорили стрелочники про удобство и т.д. но по моему здесь все вполне понятно и наглядно. Главное привыкнуть))
        Option Bull, так стрелочные тоже далеко не все с перерисовкой, большинство как раз без) Единственный реальный плюс подобных свечных индюков в том, что они дает более точные сигналы, в то время как стрелочники нужно еще дополнительно фильтровать для надежности кучей других индюков))
        Руслан, ну вот, еще одно преимущество над стрелочниками))) Здесь же еще вроде как не обязательно переключаться между таймфреймами, потому что она подходит одинаково как для скальпинга, так и для среднесрочной торговли. Достаточно в настройках менять периоды для сигнальных силиний.
        17 мая 2024
        Руслан
        Вот за что я люблю подобные стратегии и индикаторы без стрелок, так это за то, что здесь не перерисовываются сигналы) что бы там не говорили стрелочники про удобство и т.д. но по моему здесь все вполне понятно и наглядно. Главное привыкнуть))
        Option Bull, так стрелочные тоже далеко не все с перерисовкой, большинство как раз без) Единственный реальный плюс подобных свечных индюков в том, что они дает более точные сигналы, в то время как стрелочники нужно еще дополнительно фильтровать для надежности кучей других индюков))
        17 мая 2024
        Option Bull
        Вот за что я люблю подобные стратегии и индикаторы без стрелок, так это за то, что здесь не перерисовываются сигналы) что бы там не говорили стрелочники про удобство и т.д. но по моему здесь все вполне понятно и наглядно. Главное привыкнуть))
        17 мая 2024
