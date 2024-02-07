Стратегия для бинарных опционов T_S_R представляет собой свежий взгляд на классический подход к торговле по тренду. В основе этой методики лежит попытка захвата ценового импульса в момент его зарождения. Учитывая, что сделки по этой методике заключаются у истоков формирования курсового всплеска, она отлично подойдёт любителям скальпинга на бинарных опционах.

В целом система отличается наглядностью и однозначностью подаваемых сигналов. У начинающих трейдеров не возникнет никаких трудностей с ее освоением. При этом индикаторы, на которых она построена, не перерисовывают значения.

Разработчики просят за нее $99. В этом обзоре мы разберем все нюансы ее применения, поймем на сколько она эффективна, а также стоит своих денег или нет. В конце этой статьи будет ссылка, по которой можно бесплатно скачать эту систему в ознакомительных целях.

Характеристики стратегии для бинарных опционов T_S_R

Установка стратегии для бинарных опционов T_S_R

Индикаторы стратегии T_S_R устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов торговой системы. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройка индикаторов стратегии для бинарных опционов T_S_R

Стратегия для бинарных опционов T_S_R состоит из двух индикаторов: BAR Trend.ex4 и Execute Line.ex4.

Первый представляет собой инструмент анализа давления покупателей и продавцов. На барах, в которых преобладают покупки над продажами нижняя тень свечи окрашивается в темно-зеленый цвет. И наоборот, на барах с доминированием продавцов верхняя тень окрашивается в пурпурный цвет. В параметрах пользователь может поменять только цвет.

Второй индикатор – показатель угла наклона (Execute Line.ex4). С его помощью трейдер всегда будет точно знать в каком направлении движется рынок, и какой опцион следует покупать: Call или Put.

Настроек немного. Можно задавать период расчета, выбирать метод расчета и цену бара (Open, High, Low, Close), по которой будет строиться показатель.

Для торговли по этой методике советуем использовать волатильные активы. Это необходимо для того, чтобы после получения сигнала к заключению сделки, у выбранной валютной пары был достаточный потенциал хода и открытые контракты уверенно закрывались с прибылью.

Тесты этой стратегии на истории показали хорошие результаты с временем экспирации 3 свечи. Если захотите попробовать эту методику на практике, рекомендуем открыть счет у одного из проверенных и надежных брокеров бинарных опционов.

Трейдеры рынка Форекс могут использовать данную систему не только для определения оптимальных точек входа, но и для вычисления ценовых уровней, за которыми следует располагать защитные стоп-приказы для ограничения возможных убытков.

Правила торговли по стратегии бинарных опционов T_S_R

Стратегия бинарных опционов T_S_R относится к трендовым торговым стратегиям. О том как правильно определять тенденции на финансовых рынках Вы сможете узнать из специальной подборки статей на нашем сайте:

Почему мы так акцентируем на этом ваше внимание? Все просто. Торговые операции в направлении основной тенденции финансового инструмента увеличивают процент прибыльных сделок и, как следствие, снижают общую просадку (уход депозита в минус). Дополнительное преимущество от торговли по сигналам этой системым - психологическая уверенность трейдера в своих действиях, что обязательно положительно скажется на результатах.

Для совершения сделки по этой системе трейдеру необходимо дождаться смены цвета сигнальной линии «Execute Line» и появления на нижней или верхней тени свечи цветной метки индикатора «BAR Trend». Для сделок на покупку (Call) на нижней тени должна появиться метка темно-зеленого цвета. В то время как для продаж (Put) – верхняя тень должна окраситься в пурпурный цвет.

Для повышения результативности торговли можно использовать в качестве фильтра дополнительную «медленную» сигнальную линию «Execute Line» с периодом 55. Заключать сделки будем только тогда, когда «быстрая» линия с периодом 5 сонаправлена с «медленной». В этом случае, безусловно, мы потеряем часть прибыльных трейдов на откатах, но это будет нашей небольшой платой за внушительное количество пропущенных убыточных сделок.

Используя такую методику фильтрации, по каким-то активам можно даже не использовать «BAR Trend». Достаточно просто дождаться разворота «быстрой» «Execute Line» в сторону «медленной» и на открытии нового временного интервала открывать контракт, который соответствует вектору основной тенденции – на повышение (Call) или на понижение (Put). Трейдер должен сам принять решение какая вариация системы ему больше подходит, исходя из результатов тестирования на истории.

Как видим данная система для бинарных опционов достаточно гибкая, и ее можно очень легко подстроить под ваш стиль торговли. Главный принцип – торговля по тренду после отката. Торговля на понижение выглядит зеркально.

Открытие бинарного опциона Call

Для покупки опциона Call необходимо убедиться в том, что «медленная» сигнальная линия направлена вверх (желтого цвета). Затем дождаться разворота «короткой» сигнальной линии в сторону «медленной» (также вверх). На открытии новой свечи открываем Call.

Открытие бинарного опциона Put

Для покупки опциона Put необходимо убедиться в том, что «медленная» сигнальная линия направлена вниз (пурпурного цвета). Затем дождаться разворота «короткой» сигнальной линии в сторону «медленной» (также вниз). На открытии новой свечи открываем Put.

Рекомендуемый период экспирации – 3 свечи.

Заключение

Стратегия бинарных опционов T_S_R основана на классическом биржевом принципе торговли – открытии позиции на откате по тренду. Для определения тенденции старшего периода используется сигнальная линия с расчетом значений за последние 55 свечей, в то время как краткосрочная Execute Line (с периодом 5) четко указывает момент совершения сделки.

Эта методика очень интересная, многофункциональная и стоит своих денег. Одно из преимуществ этой системы для бинарных опционов в ее возможности очень просто трансформироваться из среднесрочной в краткосрочную и наоборот, без необходимости пересмотра правил открытия сделок.

Трейдеры рынка Форекс также оценят ее по достоинству. Эффективные сигналы без перерисовки понравятся не только любителям скальпинга, но и инвесторам, предпочитающим среднесрочные операции. В любом случае перед использованием в реальной торговле обязательно потренируйтесь на демо-счете, обязательно применяя все принципы и подходы риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?