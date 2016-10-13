Стратегия бинарных опционов на 15 минут

Прибыльная стратегия для бинарных опционов с 15 минутутной экспирацией TSIVI5

Чтобы стабильно получать доход, необходимо иметь надежную торговую стратегию, показавшую неплохие результаты при тестировании на демо-счете. Одна из простых и в то же время эффективных систем, пользующихся популярностью при торговле бинарными опционами - «TSIVI5».

Для работы нет необходимости в установке каких-либо программных продуктов, дополнительных платформ.

Как работает стратегия

Перед тем, как начать заключать сделки, проведем подготовительную работу:

воспользуемся живым графиком для бинарных опционов на нашем сайте выберем интересующий нас актив; наложим на график True Strenght Indicator (TSI) и Vortex Indicator (VI); выберем таймфрейм, равный 5 минут.

Два указанных индикатора выступают как фильтры, позволяя уменьшить количество ложных сигналов.

TSI является осциллятором. Он позволяет определить, когда цена находится в зоне перекупленности или перепроданности. Сигналы основываются на дважды сглаженном моментуме, благодаря такому подходу более четко прослеживается тренд и убираются лишние шумы. Трейдер, использующий TSI, имеет важное преимущество: он вовремя обнаруживает точки разворота тенденции.

VI не является стандартным индикатором. Он был разработан не так давно, но благодаря своей эффективности становится все популярнее среди трейдеров. Второе его название - «вихревой» индикатор; состоит двух из осцилляторов. Когда на рынке флет, их движение относительно плавное, при появлении выразительного тренда амплитуда колебаний расширяется.

В формуле индикатора учитываются максимумы и минимумы свечей. Главная функция VI – определять настроения участников рынка. Он справляется с ней довольно неплохо, благодаря этому его берут за основу при разработке многих стратегий.

Торговая система «TSIVI5» подойдет для любого актива, будь то валютная пара, индексы или сырье.

Торговые рекомендации

Чтобы заключать сделки по данной системе, необходимо придерживаться таких правил:

опцион "Call" покупаем в том случае, если снизу вверх пересеклись две линии осциллятора TSI, а также индикатора VI;

опцион "Put" выбираем, если сложилась противоположная ситуация: две линии TSI и VI пересеклись сверху вниз;

время экспирации — 15 минут.

Нужно выбирать периоды для торговли, в течение которых не ожидается публикация важных новостей, способных вызвать «волны» на рынке.

Допустимо применение Мартингейла, однако обязательно ждать наличия сигналов от обоих индикаторов.

Рекомендуемые брокеры для торговли: Quotex, PocketOption, Binarium.

