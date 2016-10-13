        Стратегии торговли опционами
        /
        TSIVI5

        Стратегия бинарных опционов на 15 минут

        15 минутная стратегияПрибыльная стратегия для бинарных опционов с 15 минутутной экспирацией TSIVI5

        Чтобы стабильно получать доход, необходимо иметь надежную торговую стратегию, показавшую неплохие результаты при тестировании на демо-счете. Одна из простых и в то же время эффективных систем, пользующихся популярностью при торговле бинарными опционами - «TSIVI5». 
        Для работы нет необходимости в установке каких-либо программных продуктов, дополнительных платформ. 

        Как работает стратегия 

        Перед тем, как начать заключать сделки, проведем подготовительную работу:

        1. воспользуемся живым графиком для бинарных опционов на нашем сайте 
        2. выберем интересующий нас актив; 
        3. наложим на график True Strenght Indicator (TSI) и Vortex Indicator (VI); 
        4. выберем таймфрейм, равный 5 минут. 

        Два указанных индикатора выступают как фильтры, позволяя уменьшить количество ложных сигналов.

        TSI является осциллятором. Он позволяет определить, когда цена находится в зоне перекупленности или перепроданности. Сигналы основываются на дважды сглаженном моментуме, благодаря такому подходу более четко прослеживается тренд и убираются лишние шумы. Трейдер, использующий TSI, имеет важное преимущество: он вовремя обнаруживает точки разворота тенденции.

        VI не является стандартным индикатором. Он был разработан не так давно, но благодаря своей эффективности становится все популярнее среди трейдеров. Второе его название - «вихревой» индикатор; состоит двух из осцилляторов. Когда на рынке флет, их движение относительно плавное, при появлении выразительного тренда амплитуда колебаний расширяется.

        В формуле индикатора учитываются максимумы и минимумы свечей. Главная функция VI – определять настроения участников рынка. Он справляется с ней довольно неплохо, благодаря этому его берут за основу при разработке многих стратегий.

        Торговая система «TSIVI5» подойдет для любого актива, будь то валютная пара, индексы или сырье. 

        Торговые рекомендации

        Чтобы заключать сделки по данной системе, необходимо придерживаться таких правил:

        • опцион "Call" покупаем в том случае, если снизу вверх пересеклись две линии осциллятора TSI, а также индикатора VI;
        • опцион "Put" выбираем, если сложилась противоположная ситуация: две линии TSI и VI пересеклись сверху вниз;
        • время экспирации — 15 минут. 

        Нужно выбирать периоды для торговли, в течение которых не ожидается публикация важных новостей, способных вызвать «волны» на рынке.
        Допустимо применение Мартингейла, однако обязательно ждать наличия сигналов от обоих индикаторов.

        Рекомендуемые брокеры для торговли: QuotexPocketOption, Binarium.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Алексей
        Алексей
        15 минутная экспирация это долго очень. а вот если она применима и к 1 и 5 минут, то я бы попробовал поторговать
        Feduk, разве это долго, а час?)))
        25 мая 2022
        Ответить
        Feduk
        Feduk
        15 минутная экспирация это долго очень. а вот если она применима и к 1 и 5 минут, то я бы попробовал поторговать
        16 марта 2020
        Ответить
        Герман
        Герман
        старая стратегия, но когда-то работала. сейчас не знаю...
        26 февраля 2020
        Ответить
        Ваня Смогов
        Ваня Смогов
        Реально работает! Честно скажу как-то сомневался...
        29 декабря 2017
        Ответить
        Степан
        Степан
        В свое время была действенной стратой,но сейчас как по мне немного устарела
        28 октября 2017
        Ответить
        Как настроить данные индикаторы? Стандартные настройки отображаются по-другому
        Денис, добавляешь индикаторы и все, или MT4 вобщее попробуй
        01 июня 2017
        Ответить
        Денис
        Как настроить данные индикаторы? Стандартные настройки отображаются по-другому
        01 июня 2017
        Ответить
        Hani
        Hani
        Спасибо за стратегию. Раньше торговал вообще без стратегий, и все время сливал, буду пробовать, тестировать.
        06 января 2017
        Ответить
        Максим
        Максим
        Это моя первая стратегия для 15-ного графика, пока доволен (учитывая что для М15 не находил стратегий вообще)
        04 января 2017
        Ответить
        Серега
        Серега
        Благодарю за такую стратегию, на реальном счете не буду пока что пробовать, испытаю на демо, с недельку примерно, потом сюда отпишусь.
        19 октября 2016
        Ответить
        Дмитрий
        Дмитрий
        Рискованно и сложно, но эта система имеет право жить, если она работает. Можно как следует ее проанализировать и попробовать применить.
        17 октября 2016
        Ответить
