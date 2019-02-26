        Стратегия для бинарных опционов Impulse Trading

        Основу торговой стратегии Impulse Trading, разработанной специально для торговли бинарными опционами, составляют показания импульсного АА-индикатора и 123PatternsV6. Данную систему применяют в трейдинге активами на любом подходящем для трейдера временном интервале (рекомендуется не ниже М5). Торговать в рамках этой стратегии следует во время работы европейской и американской сессий, выставляя срок экспирации на уровне 30 минут для M5 и 90 минут для M15 (6 свечей таймфрейма).

        График с импульсным индикатором

        Как установить стратегию Impulse Trading

        Устанавливается программный продукт по стандартному алгоритму. После распаковки архива MQL4 перемещается в папку OpenData Folder(каталог данных) терминала MetaTrader 4. Затем МТ4 перезагружается и запускается график цен с любой валютной парой, на который необходимо вывести шаблон данной системы.

        Установка шаблона

        Выбор шаблона Impulse Trading

        Открытие сделки на покупку (CALL опцион)

        Торговля в рамках системы Impulse Trading сводится к выполнению двух правил. Сделки по покупке бинарных опционов Call следует открывать, если поэтапно соблюдаются следующие условия:

        • зеленый импульс по аа-индикатору пробил уровень 20 (на графике появится наклонная стрелка зеленого цвета);
        • на графике появилась синяя стрелка;
        • ценовой график снизу вверх пробил синюю линию 123PatternV6.

        После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион CALL с экспирацией 6 свечей сразу после пробития синей синюю индикатора 123PatternV6.

        Call опционы со стратегией Impulse Trading

        Открытие сделки на продажу (PUT опцион)

        Опционы Put рекомендуется покупать при возникновении обратной ситуации:

        • красный импульс по аа-индикатору находится выше уровня 20;
        • на графике возникла красная стрелка;
        • ценовой график сверху вниз пробил линию 123PatternV6.

        После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион PUT с экспирацией 6 свечей сразу после пробития красной линии индикатора 123PatternV6

        Put опционы со стратегией Impulse Trading

        Стратегия Impulse Trading очень удобна для торговли бинарными опционами, так как выдает сигналы в несколько этапов и вы заранее можете подготовиться ко входу в сделку. Так же, для успешной торговли бинарными опционами используя данную стратегию вам понадобиться надежный брокер, который не создает задержек в открытии сделок и выдает высокие коэффициенты. С актуальным рейтингом надежных брокеров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Лучшие брокеры бинарных опционов"

        Скачать индикаторы и шаблон стратегии Impulse Trading

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Kim
        Я бы взял другой индюк для уровней, ну а так отличная стратегия
        27 марта 2020
        Crypto
        индикатор импульсов понравился вообще, взял его для своей стратегии
        02 февраля 2020
        Кайзер
        Импульсы вкупе с уровнями вообще отлично работают, класс, спасибо
        19 января 2020
        $trelok
        Существует куча всяких стратегий, индикаторов и прочей ерунды, в то время как на деле рабочими оказываются самые простые стратегии
        10 мая 2019
        Артур
        Это одна из лучших стратегий, если не сказать лучшая! Спасибо!
        20 апреля 2019
        Захер
        Неплохая стратегия, хорошие результаты показывает!
        03 апреля 2019
        Димон
        Отличная стратегия! ITM больше 75%
        23 марта 2019
        Kenet
        Ребята, индикатор просто великолепен… Если не торговать против тренда и не обращать внимания на экономические новости, то очень прибыльная стратегия.
        08 марта 2019
        Vanzam
        Отличная вещь, получаю более 80% успешных сигналов, но есть и недостаток. Нет предупреждения на стрелку, чтобы я мог знать, когда следить за сигналами.
        03 марта 2019
