Стратегия для бинарных опционов Impulse Trading

Основу торговой стратегии Impulse Trading, разработанной специально для торговли бинарными опционами, составляют показания импульсного АА-индикатора и 123PatternsV6. Данную систему применяют в трейдинге активами на любом подходящем для трейдера временном интервале (рекомендуется не ниже М5). Торговать в рамках этой стратегии следует во время работы европейской и американской сессий, выставляя срок экспирации на уровне 30 минут для M5 и 90 минут для M15 (6 свечей таймфрейма).

Как установить стратегию Impulse Trading

Устанавливается программный продукт по стандартному алгоритму. После распаковки архива MQL4 перемещается в папку OpenData Folder(каталог данных) терминала MetaTrader 4. Затем МТ4 перезагружается и запускается график цен с любой валютной парой, на который необходимо вывести шаблон данной системы.

Открытие сделки на покупку (CALL опцион)

Торговля в рамках системы Impulse Trading сводится к выполнению двух правил. Сделки по покупке бинарных опционов Call следует открывать, если поэтапно соблюдаются следующие условия:

зеленый импульс по аа-индикатору пробил уровень 20 (на графике появится наклонная стрелка зеленого цвета);

на графике появилась синяя стрелка;

ценовой график снизу вверх пробил синюю линию 123PatternV6.

После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион CALL с экспирацией 6 свечей сразу после пробития синей синюю индикатора 123PatternV6.

Открытие сделки на продажу (PUT опцион)

Опционы Put рекомендуется покупать при возникновении обратной ситуации:

красный импульс по аа-индикатору находится выше уровня 20;

на графике возникла красная стрелка;

ценовой график сверху вниз пробил линию 123PatternV6.

После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион PUT с экспирацией 6 свечей сразу после пробития красной линии индикатора 123PatternV6

Стратегия Impulse Trading очень удобна для торговли бинарными опционами, так как выдает сигналы в несколько этапов и вы заранее можете подготовиться ко входу в сделку.

