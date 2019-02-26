Стратегия для бинарных опционов Impulse Trading

Основу торговой стратегии Impulse Trading, разработанной специально для торговли бинарными опционами, составляют показания импульсного АА-индикатора и 123PatternsV6. Данную систему применяют в трейдинге активами на любом подходящем для трейдера временном интервале (рекомендуется не ниже М5). Торговать в рамках этой стратегии следует во время работы европейской и американской сессий, выставляя срок экспирации на уровне 30 минут для M5 и 90 минут для M15 (6 свечей таймфрейма).
Как установить стратегию Impulse Trading
Устанавливается программный продукт по стандартному алгоритму. После распаковки архива MQL4 перемещается в папку OpenData Folder(каталог данных) терминала MetaTrader 4. Затем МТ4 перезагружается и запускается график цен с любой валютной парой, на который необходимо вывести шаблон данной системы.
Открытие сделки на покупку (CALL опцион)
Торговля в рамках системы Impulse Trading сводится к выполнению двух правил. Сделки по покупке бинарных опционов Call следует открывать, если поэтапно соблюдаются следующие условия:
- зеленый импульс по аа-индикатору пробил уровень 20 (на графике появится наклонная стрелка зеленого цвета);
- на графике появилась синяя стрелка;
- ценовой график снизу вверх пробил синюю линию 123PatternV6.
После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион CALL с экспирацией 6 свечей сразу после пробития синей синюю индикатора 123PatternV6.
Открытие сделки на продажу (PUT опцион)
Опционы Put рекомендуется покупать при возникновении обратной ситуации:
- красный импульс по аа-индикатору находится выше уровня 20;
- на графике возникла красная стрелка;
- ценовой график сверху вниз пробил линию 123PatternV6.
После появления на графике этих трех факторов, следует открывать опцион PUT с экспирацией 6 свечей сразу после пробития красной линии индикатора 123PatternV6
Стратегия Impulse Trading очень удобна для торговли бинарными опционами, так как выдает сигналы в несколько этапов и вы заранее можете подготовиться ко входу в сделку.
