Стратегия для бинарных опционов Binary Impulse Hill изящна и не перегружена индикаторами. При этом она использует классический подход трейдинга к определению лучшего момента заключения сделок – возобновление ценового импульса в направлении тренда после отката. Систем, исповедующих данный принцип, на рынке довольно много. Однако, именно эта торговая методика выгодно отличается наличием в ней стрелочного указателя, исполняющего роль агрегатора сигналов нескольких авторских инструментов технического анализа.

Обратите внимание, стратегия Binary Impulse Hill платная и стоит $135, но прежде, чем ее покупать прочитайте наш подробный обзор до конца. В целом, идея этой системы может быть эффективной на рынке. Тем не менее, использовать ее в том виде, как предлагают разработчики, мы не рекомендуем. О том как существенно повысить ее эффективность и избавиться от фатальных ошибок рассказываем ниже.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Impulse Hill

Установка стратегии для бинарных опционов Binary Impulse Hill

Индикаторы стратегии Binary Impulse Hill устанавливается стандартно в платформу Meta Тгаdег 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге необходимо перейти в папку "МQL4" и далее в “Indicators”, после чего переместить туда все файлы торговой системы. Шаблоны устанавливаются также, но помещаются в папку “templates". Детальнее ознакомиться с инструкцией по установке можно в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов Binary Impulse Hill

Стратегия для бинарных опционов Binary Impulse Hill состоит из трех индикаторов, каждому из которых отведена особая роль в системе. Однако, самый главный из них – Binary-impuls-Hill. Именно по его наименованию и названа стратегия. С него и начнем.

Настройки этого сигнального индикатора разбиты на 4 блока. В первых двух (выделены оранжевым и синим прямоугольниками) можно включать и отключать подвальные осцилляторы ImpulsLevel и Yoda Hill - Fechamento2 , а также задавать номера буферов для перехвата сигнала от каждого из них.

В следующем блоке (зеленый прямоугольник) задается расстояние от стрелки до сигнальной свечи в пипсах. Кроме того, здесь же можно отрегулировать оповещение, активировав или наоборот выключив подачу звукового сигнала.

В последнем модуле фиолетового цвета можно настроить отправку сообщений на почту и мобильный телефон, а также задать количество повторов сообщений.

Следующим элементом этой стратегии бинарных опционов выступает подвальный осциллятор ImpulsLevel. Его внешний вид очень напоминает гистограмму MACD. Очевидно его значения основаны на расчетах классического инструмента дивергенции-конвергенции, о котором мы не раз упоминали на страницах нашего сайта. Просто удивительно, как часто разработчики стратегий прибегают к банальному плагиату и выдают давно набившие оскомину торговые постулаты за что-то новое и сверхсовременное. Похоже наш случай не стал исключением.

Только посмотрите насколько похожи значения этих двух осцилляторов. Первый выдается за авторскую разработку (ImpulsLevel), а второй – классический MACD, разработанный Джеральдом Аппелем для определения силы, направления тренда и точек разворота. Ну, и какой смысл в покупке такого “оракула”?

Тем не менее, давайте посмотрим к каким настройкам “уникального предсказателя” у нас есть доступ и, что мы можем с этим сделать.

Настроек немного и все они интуитивно понятны даже новичку:

Bar_Pips и Percent - влияют на чувствительность и количество сигналов;

Levels – уровень, относительно которого определяются зоны перекупленности и перепроданности;

Visual_Level – включает/отключает горизонтальные уровни;

Alert_MT4 – активирует оповещение внутри торговой платформы;

Alert_Email – активирует оповещение на электронную почту;

Alert_Mobile – алерт в виде Push-сообщения на мобильный телефон.

Последним компонентом системы выступает Гранд-мастер Ордена джедаев (ну, почти) – Yoda Hill - Fechamento2. Как утверждают его создатели – данный инструмент поможет трейдеру любого уровня подготовки открыть позицию с наилучшим соотношением доходность/риск. Так ли это на самом деле узнаем чуть позже, а пока заглянем в настройки.

Как нетрудно догадаться по названиям настроек, Yoda Hill – это осциллятор RSI с накинутым на него диапазоном волатильности, аналогичный каналу Боллинджера. Все бы ничего, но одна деталь полностью перечеркивает возможность его применения. Обычный Yoda Hill - Fechamento2 перерисовывает свои сигналы и не рекомендуется к использованию. У него есть более благородный собрат, который напрочь лишен задатков художника. Если появился сигнал на покупку, он останется неизменным вне зависимости от того, что будет происходить дальше, и в какую сторону пойдут котировки. Именно его мы и будем использовать в этой стратегии.

Добавим индикатор без перерисовки – Yoda Hill - Fechamento2 NRP (Non repaint, надо полагать), на график и сравним их значения. Таким нехитрым способом мы обнаружим места сделок, которые ранее рекомендовал “рисовальщик” Yoda Hill - Fechamento2 и в последствии от них отказался.

Настройки обоих осцилляторов, безусловно, одинаковые. И, как видим, разница в показаниях существенная. Только в одном случае (отмечено желтой пунктирной линией) на скрине выше мы видим совпадения стрелок двух подвальных осцилляторов. Чтобы окончательно убедиться в бесполезности Yoda Hill – Fechamento2 активируем у его аналога Yoda Hill – Fechamento2 NRP функцию перерисовки сигналов. Вы будете удивлены, но такая действительно есть.

Теперь посмотрим на оба наших индикатора. Совершенно не удивительно, что их сигналы полностью совпали.

Таким образом, мы на конкретном примере убедились в бесполезности подвального осциллятора Yoda Hill – Fechamento2. И вместо него мы настоятельно рекомендуем использовать аналогичный осциллятор с окончанием NRP.

Есть еще одно важное замечание. Теперь, после замены нижнего осциллятора, мы не можем больше использовать Binary-impuls-Hill в качестве сигнального индикатора.

Его настройки привязаны к Yoda Hill – Fechamento2, который, как мы выяснили, нам не подходит. Поэтому и от него нам тоже придется отказаться. Неплохо для платной системы?

Правила торговли по Binary Impulse Hill

Стратегия бинарных опционов Binary Impulse Hill относится к трендовым системам. Почему так важно заключать сделки в направлении основной тенденции?

Почему так важно заключать сделки в направлении основной тенденции? Поступая таким образом, вы заметно повысите шансы на успех. Кроме того, трендовая торговля снижает просадку (уход депозита в минус) и повышает уверенность трейдера в собственных силах, что немаловажно с точки зрения психологии трейдинга. Поэтому стремитесь совершать сделки в направлении доминирующего тренда, это наверняка положительно скажется на ваших результатах.

Подводя итог предыдущего раздела, отметим, что из первоначальных трех индикаторов мы оставили только два. При этом один из них заменили на версию без перерисовки. Для повышения процента прибыльных сделок добавим в систему простую скользящую среднюю с периодом 100. И будем отрабатывать сигналы на покупку (Call) только в случае, если котировки валютной пары будут выше SMA(100). И наоборот – искать продажи (Put), когда цены опустятся ниже этого мувинга.

В общем виде схема работы очень проста – дожидаемся синхронных сигналов от подвальных осцилляторов. Затем проверяем подтверждается ли направление сделки закрытием свечи относительно скользящей средней. Если все условия выполнены – открываем опционы по направлению торговли.

Открытие бинарного опциона Call

Для покупки Call трейдеру необходимо дождаться выполнения нескольких условий:

Появилась зеленая стрелка Yoda Hill - Fechamento2 NRP; Появился бар золотого цвета ImpulsLevel; Свеча закрылась выше скользящей средней SMA(100); На открытии новой свечи покупаем Call.

Открытие бинарного опциона Put

Для покупки Put все действия зеркальны:

Появилась красная стрелка Yoda Hill - Fechamento2 NRP; Появился бар белого цвета ImpulsLevel; Свеча закрылась ниже скользящей средней SMA(100); На открытии новой свечи покупаем Put.

Рекомендуемый период экспирации по этой модифицированной системе – 3 свечи. Наилучший период экспирации советуем подбирать в процессе тестирования вашего финансового инструмента на истории.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Binary Impulse Hill построена на классическом принципе следования за ценой. Ее осцилляторы сигнализируют об окончании коррекции и возобновлении ценового импульса по тренду. Это отличная идея, если для ее реализации обращаться к подходящим инструментам, а с ними у этой системы далеко не все в порядке.

Индикатор Impulse Level – плагиат стандартного MACD, который можно увидеть в торговой платформе любого брокера бинарных опционов, а осциллятор Yoda Hill – Fechamento2, как выяснилось, вообще перерисовывает свои сигналы.

Учитывая вышесказанное, стандартная стратегия бинарных опционов Binary Impulse Hill не заслуживает оплаты и денег, которые просят за нее разработчики. Предлагаем воспользоваться нашим вариантом системы и сравнить ее результаты с оригиналом. Будем рады, если поделитесь в комментариях своим опытом применения на практике. В архиве для скачивания вы найдете не только исходный набор индикаторов для этой системы, но и не рисующий аналог подвального осциллятора Yoda Hill - Fechamento2 NRP.

Советуем начать с демо-счета у надежного брокера. И только после получения устойчивых результатов на учебном счете, переходите к реальной торговле, не забывая применять правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Желаем всем успешных сделок и попутного тренда!

Смотрите также:

Лучший брокер бинарных опционов

Живой график для бинарных опционов

Как заработать на бинарных опционах

Что делать если брокер не выводит деньги