Торговая стратегия для бинарных опционов Spider Fibo создана специально для торговли Call и Put контрактами с короткой экспирацией. Сами сигналы основаны на Price Action. Зоны поддержки и сопротивления в стратегии заложены уровнями Фибоначчи и уровнями, которые отслеживают количество касаний их ценой. Они позволяют делать точные входы по подтвержденным сигналам и увеличить винрейт системы.

Некоторые индикаторы, входящие в состав системы, являются платными, но с нашего сайта пакет стратегии можно скачать бесплатно в ознакомительных целях. Насколько хороша торговая система Spider Fibo для бинарных опционов и стоит ли она своих денег – разбираемся в нашем обзоре.

Обратите внимание, что Spider Fibo больше подойдет опытным трейдерам, так как используемая в ней торговля от уровней требует некоторых навыков и практики. Для трейдеров с меньшим опытом в торговле бинарными опционами на нашем сайте есть обзор другой стратегии с похожим названием – Spider Strategy.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Spider Fibo

Установка стратегии для бинарных опционов Spider Fibo

Индикаторы стратегии Spider Fibo устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Если в настройках вашего MT4 запрещен импорт dll-файлов (по умолчанию он запрещен), то для корректного отображения торговых сигналов следует нажать комбинацию CTRL+O, вызвав меню настроек, там перейти в раздел Советники (Expert Advisors) и поставить галочку, разрешая импорт dll:

Обзор и настройки индикаторов стратегии Spider Fibo для бинарных опционов

Всего в пакет стратегии включено четыре файла-индикатора:

Индикатор торговых сигналов для бинарных опционов (SpiderMan); Индикатор уровней поддержки и сопротивления; Индикатор зон поддержки и сопротивления Фибоначчи; Кнопочная панель переключения между графиками и таймфреймами.

В результате их работы система генерирует сигналы и уровни, которые совместно используются в этой комбинированной торговой системе для бинарных опционов:

Индикатор SpiderMan отвечает за появление торговых сигналов на покупку бинарных опционов. Вначале появляется оповещение о возможности покупки контракта, а на следующей свече появляется знак снежинки, если сигнал подтвержден.

В индикатор встроена функция пост-анализа торговых сигналов. Если рекомендация была верной, рядом со снежинкой появится зеленая галочка, а если принесла убыток – красный крестик. В расчет берется свеча, на которой появился сигнал, и следующая за ней.

Кстати, точно таким же образом работают сигналы в индикаторе HFX 2.0 level OB, где тоже используется функция пост-анализа.

Настроек у индикатора SpiderMan очень много и по большей части – это фильтры и дополнительные условия для появления торговых сигналов. По умолчанию все они отключены, о чем говорит выбор NAO в этом меню настроек, написанном по-португальски.

Протестировав работу индикатора с разными настройками, включая и отключая разные функции в меню и изменяя параметры, мы смогли выделить некоторые из них, способные помочь в настройке работы стратегии для торговли бинарными опционами.

В разделе SUPORTE_RESISTENCIA есть два параметра. Один устанавливает минимальное число для уровня поддержки или сопротивления, а второй – максимальное. Можно предположить, что число задает количество касаний ценой уровня, которое необходимо для того, чтобы алгоритм учитывал такой уровень при генерации сигналов. По умолчанию первое значение равно нулю, а второе 99.

Увеличение минимума и снижение максимума усиливают фильтры для сигналов индикатора SpiderMan. Согласно нашим тестам, установка для минимума (AtivarAnalise_SR_Minimo) чисел выше 5, а для максимума – ниже 2 приводит к полному отсутствию торговых сигналов.

Значения в диапазоне от 1 до 4 для минимума и значения 1 и 2 для максимума могут снижать количество сигналов. Нельзя сказать при этом, что снижение количества повышает качество торговых рекомендаций:

Интересным также оказался раздел BLOQUEA, который, судя по названию VELAS MESMA COR (свечи одного цвета) связан со свечными паттернами, используемыми в алгоритме индикатора. Вероятно, заданное здесь количество свечей одного цвета подряд отфильтровывает часть сигналов SpiderMan для торговли бинарными опционами. По умолчанию этот фильтр отключен. Чтобы включить фильтр, следует выбрать SIM (ДА) в этом разделе и установить число свечей одного цвета во втором параметре quantidade (количество). 0 и 1, закономерно, приведут к практически полному отсутствию сигналов. 2 – снижает количество торговых сигналов. А вот выбор числа 3 и больше приводит к такому же результату, что и работа индикатора с отключенным фильтром:

В индикаторе SpiderMan также можно включить дополнительный фильтр по EMA. В теории это может помочь торговать по тренду, но на практике сама по себе экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вряд ли может существенно улучшить качество сигналов.

Включение фильтров в других настройках SpiderMan по нашим наблюдениям никак не влияет на торговые сигналы алгоритма. Здесь можно разве что изменить систему оповещений в разделе ALERTS и отключить галочки и крестики, которые служат для проверки результатов снежинок-сигналов в разделе B2IQ.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления (Support&Resistance.ex4) находит и выводит на график уровни, от которых цена ранее отскакивала несколько раз. Настроить здесь можно:

ширину уровня;

частоту появления уровней;

чувствительность уровней;

минимальное количество отскоков для отображения уровня;

визуальные параметры для отображения уровней.

Индикатор зон поддержки и сопротивления Фибоначчи (support and resistence.ex4) служит для обозначения широких зон поддержки и сопротивления, основанных на уровнях Фибоначчи. Настроить здесь можно используемый период для расчета уровней Фибоначчи, а также визуальные параметры этих зон:

Кнопочная панель переключения между инструментами и таймфреймами вызывается индикатором BUTTONS.ex4. В настройках можно убрать или добавить торговые активы для отображения на панели, а также изменить ее визуальные параметры:

Правила торговли по стратегии Spider Fibo для бинарных опционов

Уровни и зоны в стратегии Spider Fibo для бинарных опционов можно использовать по-разному, но наилучшие результаты можно получить, покупая Call контракты вблизи нижней границы зоны поддержки Фибоначчи, а Put контракты – вблизи верхней границы сопротивления Фибоначчи. Торговля на отскоке от уровней поддержки/сопротивления тоже показывает хорошие результаты.

Так как сигналы-снежинки не различаются визуально для Call и Put сигналов, обращать внимание следует на всплывающие алерты, в которых указывается направление сделки. PROXIMA VELA COMPRA (покупка на следующей свече) и PROXIMA VELA VENDA (продажа на следующей свече) означают Call и Put соответственно:

Итак, для покупки Call опционов требуется соблюдение следующих правил:

Появился алерт PROXIMA VELA COMPRA. На следующей свече появилась снежинка. Цена на этой же свече коснулась уровня или зоны поддержки Фибоначчи.

При касании ценой уровня или зоны можно покупать Call опцион с экспирацией в 1 свечу, а таймфрейм рекомендуется использовать M1 или M5. Если касания уровня или зоны не произошло на этой же свече, сигнал отменяется.

Для покупки Put опционов ждем соблюдения следующих условий:

Появился алерт PROXIMA VELA VENDA. На следующей свече появилась снежинка. Цена на этой же свече коснулась уровня или зоны сопротивления Фибоначчи.

Покупка контракта происходит, как только цена коснулась уровня или зоны.

Улучшить прибыльность торговой системы можно, отфильтровывая те сигналы, которые получены против основного движения тренда. Почему это является наилучшим способом оптимизации стратегий для торговли бинарными опционами, и как им пользоваться, мы рассказываем в наших статьях:

Открытие опциона Call

В данном примере мы дождались оповещения о приближении сигнала на покупку Call опциона. Когда на следующей свече появился сигнал-снежинка, мы проверили, находится ли цена вблизи важного уровня. Так как цена как раз подошла к нижней границе поддержки Фибоначчи, по такому сигналу можно сразу покупать Call опцион с экспирацией в одну свечу.

Открытие опциона Put

В данном случае, получив оповещение о возможности покупки Put опциона, мы дождались открытия следующей свечи. Снежинка-сигнал появилась, а цена как раз коснулась уровня сопротивления. В этом случае можно было сразу покупать Put опцион:

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Spider Fibо показывает средние результаты со стандартными настройками. Вероятно, изменение некоторых из них и может улучшить показатели прибыльности. Самостоятельно тестировать стратегию и экспериментировать с настройками мы рекомендуем исключительно на демо-счету.

Если вас интересуют другие стратегии, основанные на Price Action анализе, обратите внимание на наш обзор стратегии для бинарных опционов Binary Triumph с винрейтом до 80%.

Обязательно используйте правила риск-менеджмента и мани-менеджмента в торговле на реальном счету и открывайте депозиты только у проверенных брокеров, найти которых вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?