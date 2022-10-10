        Trend Analyzer Pro

        Стратегия для бинарных опционов Trend Analyzer Pro

        Стратегия Trend Analyzer Pro – это сигнальная система для бинарных опционов, включающая в себя показания текущего тренда, уровни поддержки/сопротивления и волатильности, рассчитываемой за период в 10 дней. Сочетая в себе сигналы для входа в сделку и показания тренда, индикаторы, которые входят в систему, являются универсальными и не требует использования других инструментов.

        Стратегия для бинарных опционов Trend Analyzer Pro является платной и стоит $47, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Стратегия Trend Analyzer Pro

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Trend Analyzer Pro

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: М1-H4.
        • Экспирация: 5 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: SupportAndResistanceBuffers.ex4, TrendAnalyzerPRO.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Trend Analyzer Pro в MT4

        Индикаторы стратегии Trend Analyzer Pro устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы стратегии. Шаблон устанавливается точно также, но помещается в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов

        Данная торговая система является сигнальной, поэтому основным индикатором в ней является TrendAnalyzerPRO, который генерирует стрелочки на графике:

        сигналы для put от Trend Analyzer Pro сигналы для call от Trend Analyzer Pro

         

        Настройки индикатора не позволяют менять частоту сигналов, но можно настроить:

        1. алерты для сигналов;
        2. алерты для пробоя дневного диапазона;
        3. включение/выключение алертов;
        4. диапазон дня в пипсах.

        настройки Trend Analyzer Pro

        Если с первыми параметрами все понятно, то последний параметр будет понятен не всем. Суть его заключается в том, что когда диапазон дня от самой нижней цены до самой выской цены станет больше, чем установленный, вы получите уведомление. Эта функция помогает определить, находится выбранный торговый актив в тренде или флэте. За основу количества пипсов можно брать показания 10-дневной волатильности, которую показывает этот индикатор:

        индикатор волатильности Trend Analyzer Pro

        К примеру, волатильность составляет 89 пипсов, которые вы и вносите в параметры индикатора. Как только диапазон актива превышает 89 пипсов, вы получаете уведомление. И если цена в этот момент растет, то это говорит о бычьем тренде, а если падает – о медвежьем. Если же цена за весь день не превысит данный диапазон, то это будет говорит о боковом тренде (флэте).

        Кроме показаний волатильности в верхнем левом углу можно также наблюдать анализатор тренда, который показывает актуальное направление тренда:

        индикатор тренда вверх индикатор тренда вниз

         

        Вторым ииндикатором в системе выступают уровни поддержки и сопротивления, которые выстраивают сетку из уровней:

        уровни поддержки сопротивления

        У уровней есть один единственный параметр, который можно менять, но он не вносит изменения в саму работу инструмента:

        настройки уровней поддержки и сопротивления

        Правила торговли по стратегии Trend Analyzer Pro для бинарных опционов

        Так как стратегия является трендовой, то особое внимание при торговле по ней стоит обращать на указание тренда в левом верхнем углу. Торговля против тренда тоже может приносить доход, но и риски там выше. Поэтому лучше придерживаться трендовой торговли.

        Также в стратегии Trend Analyzer Pro есть уровни, но эффективны они будут только на часовых графиках и выше. Из-за того, что уровни строятся с определенным диапазоном, на всем привычных пятиминутных периодах уровни будут расположение далеко друг от друга и опираться на них необязательно, но если уровень и сигнал совпали, то такая сделка с большей вероятностью принесет прибыль.

        По итогу, для покупки опциона Call нужно, чтобы:

        1. Был восходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу.
        2. Появилась синяя стрелочка, направленная вверх.
        3. Рядом с ценой был уровень поддержки (необязательно).

        Для покупки опциона Put нужно, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд, о чем говорит указатель в левом верхнем углу.
        2. Появилась красная стрелочка, направленная вниз.
        3. Рядом с ценой был уровень сопротивления (необязательно).

        Таймфрейм можно использовать любой, а экспирация должна составлять 5 свечей. Входить в сделку лучше после закрытия свечи.

        Открытие опциона Call

        В этом случае уровни были далеко от цены и поэтому на них можно было не обращать внимания, так как они являются лишь дополнительным подтверждением. Кроме уровней наблюдался восходящий тренд и появилось два сигнала, один из которых оказался прибыльным, а второй принес бы убыток, так как цена в этот момент была в микро-флэте. В любом случае можно было покупать опционы с экспирацией в 5 свечей:

        пример покупки call по Trend Analyzer Pro

        Открытие опциона Put

        В данной ситуации у нас был и уровень, который подтвердил наш сигнал. Также был нисходящий тренд. Поэтому при появлении сигнала можно покупать опцион Put, но стоит дождаться закрытия сигнальной свечи, чтобы подтвердилось пробитие уровня и сам сигнал. И по итогу сделка принесла бы прибыль с использованием экспирации в 5 минут:

        пример покупки put по Trend Analyzer Pro

        Заключение

        Стратегию Trend Analyzer Pro можно отнести к простой и подходящей для новичков, так как основной упор идет на сигналы и тренд, и при этом ничего не нужно определять самим, все это делает торговая система. Несмотря на это, обязательно тестируйте ее на демо-счету, чтобы понять принципы ее работы.

        Также очень важно использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, которые помогают сберечь ваши деньги на депозите, и помимо этого торговать лучше всего через проверенных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Артур
        Артур
        Трендовые стратегии и индикаторы самые простые и рабочие.
        Богдан, в принципе да, но вот на сколько они могут быть полезны, это вопрос.
        04 августа 2023
        Богдан
        Богдан
        Трендовые стратегии и индикаторы самые простые и рабочие.
        28 апреля 2023
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        Надо помнить что это стратегия, а не индикатор. Разумеется что на восходящем тренде мы покупаем, а при нисходящем продаём.
        27 марта 2023
        tirant
        tirant
        В новый год с новой стратегией. Будем тестить.
        18 февраля 2023
        Владимир
        Владимир
        А почему стрелки только на 3 суток на истории показываются ?
        koskos, на М1, на М5 действительно плохо показывает стрелочки/сигналы. Лучше всего и точнее на М15. Проверял лично, жаль здесь нельзя скриншоты. А если поставить ТВ на Д1, то стрелочки в истории лично смотрел до июля 2022 и анализировал. Всё работает. Опять же проблема в правильном пользовании. Удачи!!!
17 октября 2022
        17 октября 2022
        Олег Т.
        Олег Т.
        А почему стрелки только на 3 суток на истории показываются ?
        koskos, почему до трёх? на каком таймфрейме? Поставь тф 1 день или неделя и ты увидишь стрелочки на неделю а то и на месяц))
17 октября 2022
        17 октября 2022
        koskos
        А почему стрелки только на 3 суток на истории показываются ?
        14 октября 2022
        Интересная стратегия и торговых инструментов много. Мне всегда больше нравились трендовые стратегии, по ним процент профита получается больше.
        Евгений, а вы уже пробовали данную стратегию? Именно она помогает вам закрывать прибыльные сделки? Или есть ещё какие-то ваши любимые, посоветуете.
        Мария, я не могу советовать, что именно принесет вам профит, все зависит от ваших настроек и от вас самих, но могу порекомендовать для рассмотрения также JBR Trend и GT Scalper. Разбирайтесь )
        11 октября 2022
        Мария
        Интересная стратегия и торговых инструментов много. Мне всегда больше нравились трендовые стратегии, по ним процент профита получается больше.
        Евгений, а вы уже пробовали данную стратегию? Именно она помогает вам закрывать прибыльные сделки? Или есть ещё какие-то ваши любимые, посоветуете.
        11 октября 2022
        Евгений
        Интересная стратегия и торговых инструментов много. Мне всегда больше нравились трендовые стратегии, по ним процент профита получается больше.
        10 октября 2022
