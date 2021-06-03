        Стратегии торговли опционами
        /
        Heir Wolf TF

        Стратегия для бинарных опционов Heir Wolf TF

        Стратегия Heir Wolf TF для бинарных опционов содержит в себе два индикатора, один из которых является сигнальным и отмечает точки входа в сделку на графике в виде стрелочек, а второй индикатор для бинарных опционов помогает фильтровать сигналы благодаря «облаку», напоминающему индикатор Ichimoku Kinko Hyo, и локальным уровням поддержки и сопротивления.

        Стоит отметить, что стратегия продается на сайте автора разными пакетами от $49 до $499, но с нашего сайта для ознакомления Heir Wolf TF можно скачать бесплатно.

        Стратегия Heir Wolf TF для бинарных опционов

        Характеристики стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфреймы: любые.
        • Экспирация: 6 свечей.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: Heir Wolf tf fix.ex4, Cortezh_fix.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari.

        Установка индикаторов стратегии Heir Wolf TF в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        Шаблон для установки стратегии Heir Wolf TF скачать бесплатно можно в конце статьи.

        Обзор индикаторов стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

        Как утверждает автор стратегии и индикатора Heir Wolf TF, он построен на трех алгоритмах, которые основаны на динамическом ценовом канале и позволяет определять развороты рынка благодаря сигналам, уровням и фильтрам.

        Несмотря на наличие нескольких правил для торговли при помощи стратегии и индикатора Heir Wolf TF, правила будут понятны даже новичкам в торговле бинарными опционами, и также стратегию можно использовать на рынке Форекс.

        Как уже говорилось выше, в стратегии есть два индикатора:

        1. Индикатор Heir Wolf TF;
        2. Индикатор Cortezh.

        Суть индикатора Heir Wolf TF состоит в определении разворота цены (смены фазы рынка), что можно увидеть благодаря «облаку», уровням поддержки/сопротивления и сигналам. Индикатор Cortezh отвечает за дополнительную фильтрацию и находится в «подвале» графика.

        Индикатор Heir Wolf TF совмещает в себе три вида сигналов:

        1. Стрелочки, указывающие на сигналы вверх и вниз;
        2. Локальные уровни;
        3. Трендовое «облако».

        Индикатор Heir Wolf TF на графике

        Настройки индикатора Heir Wolf TF позволяют:

        • Выставить число «Magic» для размещения на графике нескольких индикаторов Heir Wolf TF с разными настройками;
        • Настроить количество баров на истории для показаний индикатора;
        • Включить или выключить алерты (звуковое оповещение, оповещение на почту и Push);
        • Выбрать параметры индикатора для частоты сигналов;
        • Настроить цвета.

        Настройки индикатора Heir Wolf TF

        Примечание: если вы хотите увеличить или уменьшить количество сигналов (стрелочек), то необходимо поменять параметры «PerStochstic» и «UrStoch».

        Индикатор Cortezh – это осциллятор, который выступает дополнительным фильтром и указывает на направление рынка:

        Индикатор Cortezh

        Настройки индикатора не позволяют выставлять «чувствительность» и отвечают только за число «Magic», бары на истории и цвета:

        Настройки индикатора Cortezh

        Важно отметить, что автор индикатора Heir Wolf TF, как и все продавцы, утверждает, что его разработка основана на уникальных алгоритмах, но на самом деле как минимум часть работы индикатора основана на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator, что можно видеть в его настройках.

        Также автор данного индикатора говорит о том, что Heir Wolf TF подойдет для разгона депозита, так как сигналы всегда являются очень точными и эффективными, но не стоит пытаться заниматься разгоном без достаточного тестирования индикатора на демо-счету, так как может появится большая вероятность «слива» депозита.

        Правила торговли по стратегии Heir Wolf TF

        Стратегия Heir Wolf TF частично является трендовой, поэтому перед тем, как начинать с ней работать, стоит ознакомиться с тем, что такое тренд:

        1. Как работает тренд на рынках;
        2. Определение и использование бычьего и медвежьего тренда;
        3. Как определять флэт на рынке.

        Говоря о правилах торговли, они довольно просты, как уже говорилось ранее, и для покупки опционов Call нужно:

        1. Чтобы «облако» было зеленого цвета;
        2. Появился уровень поддержки зеленого цвета;
        3. Появилась зеленая стрелочка;
        4. «Подвальный» индикатор был зеленого цвета;
        5. «Подвальный» индикатор был выше нулевого уровня (желательно, но не обязательно).

        Для опционов Put нужно:

        1. Чтобы «облако» было красного цвета;
        2. Появился уровень сопротивления красного цвета;
        3. Появилась красная стрелочка;
        4. «Подвальный» индикатор был красного цвета;
        5. «Подвальный» индикатор был ниже нулевого уровня (желательно, но не обязательно).

        Экспирация – 6 свечей от текущего графика. Таймфреймы – любые.

        call и put по стратегии Heir Wolf TF

        Также в индикаторы стратегии Heir Wolf TF, как уже говорилось ранее, имеют алерты:

        алерты индикатора Heir Wolf TF

        Сигналы по стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

        Рассмотрим примеры сделок на паре GBP/CAD и таймфрейме М15.

        Опцион Call

        Все нужные сигналы по стратегии Heir Wolf TF есть, а значит можно покупать опцион Call с экспирацией 6 свечей:

        Опцион Call по Heir Wolf TF

        Опцион Put

        Все нужные сигналы по стратегии Heir Wolf TF есть, а значит можно покупать опцион Put с экспирацией 6 свечей:

        Опцион put по Heir Wolf TF

        И также обратите внимание на ситуацию во время флэта. Именно поэтому по этой и по любой другой стратегии всегда рекоммендуется торговать только в моменты тренда:

        флет и сигналы индикатора Heir Wolf TF

        Заключение

        Стратегия Heir Wolf TF – платная стратегия, которая при должном опыте и знаниях, а также при практике позволяет получать прибыль от торговли бинарными опционами. Но стоит помнить, что сигналы по ней стоит использовать только по тренду, и также обязательно стоит тестировать ее сигналы на истории и демо-счету перед тем, как переходить на реальную торговлю.

        Также никогда не стоит забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, благодаря которым можно сохранить депозит даже при большой количестве убыточных сделок, а торговлю всегда стоит вести только через качественных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию Heir Wolf TF

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        binarium

         

        Смотрите также:

         

        Как заработать на бинарных опционах

        Что делать если брокер не выводит деньги

        Как выбрать брокера бинарных опционов?

        Грааль для бинарных опционов

        Комментарии

        Трейдер БО
        Скачал систему, но у меня просто черный экран. Индикаторы скопировал в папку индикаторы, шаблон в темплейс, все стандартно. Но система ничего не показывает, помогите пожалуйста разобраться
        Алексей, Я слышал что вроде мт4 какую-то обнову выпустил и все похерилось. Как всегда програмеры на высоте.)) Ждем когда поправят.
        tirant, Первая заповедь програмера: если работает не трожь. Как раз тот случай.)))
        28 августа 2024
        tirant
        28 августа 2024
        Алексей
        Скачал систему, но у меня просто черный экран. Индикаторы скопировал в папку индикаторы, шаблон в темплейс, все стандартно. Но система ничего не показывает, помогите пожалуйста разобраться
        27 августа 2024
        Богдан
        А чем обусловлен такой разлёт цен: 49-499?
        15 августа 2023
        Vasily
        Не знаю как кому а мне бы по старинке, распечатать на бумагу, почитать, вникнуть в суть стратегии, что не понятно перечитать снова, а потом поставить на платформу и опробовать ее в действии, а у вас этого сделать нельзя. Ну уж если даете стратегии бесплатно так дайте пожалуйста и эту возможность распечатать инструкцию к стратегии.
        09 июня 2021
        Sergey
        Эмир, Выжить конечно можно, но при использовании статегии Heir Wolf TF, как при любой другой стратегии для торрговли бинарными опционами, просто необходимо знать, как правильно управлять капиталом. Грамотное управление капиталом - одна из главных составляющих торговли как для новичка, так и для профессионала.
        04 июня 2021
        Эмир
        Heir Wolf TF это трендовая стратегия, поэтому, если по ней торгуешь, главное следить за тенденциями на рынке и открывать сделки по тренду, а не против него. Конечно же первое время могут быть убытки, но через какое то время пойдут и плюсове сделки. На рынке сначала нужно выжить и получить опыт в торговле бинарными опционами.
        04 июня 2021
        Игорь
        Насколько я понимаю, стратегия Heir Wolf TF для бинарных опционов предусматривает торговлю по сиигналам, а значит и начинающий тредер, при желании, может ее изучить и пробовать использовать в процессе торговли бинарными опционами.
        04 июня 2021
        Мирон
        Насколько стратегия для бинарних опционов Heir Wolf TF подойдет для начинающего трейдера?. Не могу выбрать для себя верную стратегию.
        Игорь Зиньчук, Несмотря на то, что стратегия платая, можно закрывать плюсовые сделки и получать прибыль. Конечно же нужно время, опыт и знания для успешной торговли по стратегии Heir Wolf TF.
        04 июня 2021
        Игорь Зиньчук
        Насколько стратегия для бинарних опционов Haeir Wolf подойдет для начинающего трейдера?. Не могу выбрать для себя верную стратегию.
        03 июня 2021
