Стратегия для бинарных опционов Heir Wolf TF

Стратегия Heir Wolf TF для бинарных опционов содержит в себе два индикатора, один из которых является сигнальным и отмечает точки входа в сделку на графике в виде стрелочек, а второй индикатор для бинарных опционов помогает фильтровать сигналы благодаря «облаку», напоминающему индикатор Ichimoku Kinko Hyo, и локальным уровням поддержки и сопротивления.

Стоит отметить, что стратегия продается на сайте автора разными пакетами от $49 до $499, но с нашего сайта для ознакомления Heir Wolf TF можно скачать бесплатно.

Характеристики стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

Установка индикаторов стратегии Heir Wolf TF в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Шаблон для установки стратегии Heir Wolf TF скачать бесплатно можно в конце статьи.

Обзор индикаторов стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

Как утверждает автор стратегии и индикатора Heir Wolf TF, он построен на трех алгоритмах, которые основаны на динамическом ценовом канале и позволяет определять развороты рынка благодаря сигналам, уровням и фильтрам.

Несмотря на наличие нескольких правил для торговли при помощи стратегии и индикатора Heir Wolf TF, правила будут понятны даже новичкам в торговле бинарными опционами, и также стратегию можно использовать на рынке Форекс.

Как уже говорилось выше, в стратегии есть два индикатора:

Индикатор Heir Wolf TF; Индикатор Cortezh.

Суть индикатора Heir Wolf TF состоит в определении разворота цены (смены фазы рынка), что можно увидеть благодаря «облаку», уровням поддержки/сопротивления и сигналам. Индикатор Cortezh отвечает за дополнительную фильтрацию и находится в «подвале» графика.

Индикатор Heir Wolf TF совмещает в себе три вида сигналов:

Стрелочки, указывающие на сигналы вверх и вниз; Локальные уровни; Трендовое «облако».

Настройки индикатора Heir Wolf TF позволяют:

Выставить число «Magic» для размещения на графике нескольких индикаторов Heir Wolf TF с разными настройками;

Настроить количество баров на истории для показаний индикатора;

Включить или выключить алерты (звуковое оповещение, оповещение на почту и Push);

Выбрать параметры индикатора для частоты сигналов;

Настроить цвета.

Примечание: если вы хотите увеличить или уменьшить количество сигналов (стрелочек), то необходимо поменять параметры «PerStochstic» и «UrStoch».

Индикатор Cortezh – это осциллятор, который выступает дополнительным фильтром и указывает на направление рынка:

Настройки индикатора не позволяют выставлять «чувствительность» и отвечают только за число «Magic», бары на истории и цвета:

Важно отметить, что автор индикатора Heir Wolf TF, как и все продавцы, утверждает, что его разработка основана на уникальных алгоритмах, но на самом деле как минимум часть работы индикатора основана на стандартном индикаторе Stochastic Oscillator, что можно видеть в его настройках.

Также автор данного индикатора говорит о том, что Heir Wolf TF подойдет для разгона депозита, так как сигналы всегда являются очень точными и эффективными, но не стоит пытаться заниматься разгоном без достаточного тестирования индикатора на демо-счету, так как может появится большая вероятность «слива» депозита.

Правила торговли по стратегии Heir Wolf TF

Стратегия Heir Wolf TF частично является трендовой, поэтому перед тем, как начинать с ней работать, стоит ознакомиться с тем, что такое тренд:

Говоря о правилах торговли, они довольно просты, как уже говорилось ранее, и для покупки опционов Call нужно:

Чтобы «облако» было зеленого цвета; Появился уровень поддержки зеленого цвета; Появилась зеленая стрелочка; «Подвальный» индикатор был зеленого цвета; «Подвальный» индикатор был выше нулевого уровня (желательно, но не обязательно).

Для опционов Put нужно:

Чтобы «облако» было красного цвета; Появился уровень сопротивления красного цвета; Появилась красная стрелочка; «Подвальный» индикатор был красного цвета; «Подвальный» индикатор был ниже нулевого уровня (желательно, но не обязательно).

Экспирация – 6 свечей от текущего графика. Таймфреймы – любые.

Также в индикаторы стратегии Heir Wolf TF, как уже говорилось ранее, имеют алерты:

Сигналы по стратегии Heir Wolf TF для бинарных опционов

Рассмотрим примеры сделок на паре GBP/CAD и таймфрейме М15.

Опцион Call

Все нужные сигналы по стратегии Heir Wolf TF есть, а значит можно покупать опцион Call с экспирацией 6 свечей:

Опцион Put

Все нужные сигналы по стратегии Heir Wolf TF есть, а значит можно покупать опцион Put с экспирацией 6 свечей:

И также обратите внимание на ситуацию во время флэта. Именно поэтому по этой и по любой другой стратегии всегда рекоммендуется торговать только в моменты тренда:

Заключение

Стратегия Heir Wolf TF – платная стратегия, которая при должном опыте и знаниях, а также при практике позволяет получать прибыль от торговли бинарными опционами. Но стоит помнить, что сигналы по ней стоит использовать только по тренду, и также обязательно стоит тестировать ее сигналы на истории и демо-счету перед тем, как переходить на реальную торговлю.

Также никогда не стоит забывать про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, благодаря которым можно сохранить депозит даже при большой количестве убыточных сделок, а торговлю всегда стоит вести только через качественных брокеров, найти которых можно у нас на сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов.

