    Регистрация
    Забыли пароль?
      Регистрация
        Russian
        English Spanish
        WinOptionGame
        Главная
        /
        Полезное
        /
        Стратегии торговли опционами
        /
        Третья свеча

        Торговая стратегия для бинарных опционов "Третья свеча"

        Данный алгоритм основан на предсказании стиля поведения третьей свечи (помогут специальные индикаторы). Достаточно простой способ, ведь нужно просто проанализировать торговый график валютной пары и первые 2 свечи.

        Базовые настройки стратегии «Третья свеча»

        • Рекомендуемые валютные пары: британский фунт/американский доллар и евро/доллар.
        • Тайм фрейм графика: 5 минут и пятнадцать.
        • Время торгов: любое
        • Используемые в стратегии идникаторы: Var Mov Avg3 (основан на средней скользящей), b-clock.

        Стратегия Третья свеча

        Если внимательно рассмотреть картинку выше, то можно увидеть, что представленный индикатор Var Mov Avg3 – это не что иное, как указатель направленности тренда (линия с зелеными и красными точками).

        Сигналы стратегии «Третья свеча» на покупку опциона CALL

        Ждем, когда на графике сформируются две свечи зеленого цвета. При этом, на линии индикатора Var_Mov_Avg3 появятся две точки зеленого цвета, означающие переход в восходящий тренд. Когда это произошло, ждем чтобы вторая свечка полностью закрылась и приобретаем опцион на повышение.  Важно, что бы вторая свеча закрылась выше первой.

        Сигналы стратегии «Третья свеча» на покупку опциона PUT

        Следует дождаться пока на графике сформируются две красные свечи и при этом появятся две красные точки на линии индикатора Var_Mov_Avg3. Ждем закрытия второй свечи, ниже уровня первой. После чего открываем опциона на продажу (PUT)

        Скачать шаблон стратегии

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        PO

        Оценить:
        (5 / 5)
        Ваш голос учтен
        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Генчик
        Генчик
        Тут же просто пересечение и все. Нечего объяснять) а вот фильтры добавить не помешает к ней
        13 марта 2020
        Ответить
        Гуманоид
        Гуманоид
        Маловато описания как по мне, придется самому разбираться
        да в ней по сути ничего такого нет мудренного, вот и описание короткое
        21 февраля 2020
        Ответить
        Герман Титов
        Герман Титов
        Маловато описания как по мне, придется самому разбираться
        19 января 2020
        Ответить
        Анатолий
        Стратегия меня заинтересовала, раньше не слышал за третью свечу, может быть больше зарабатывал если бы узнал пораньше
        01 мая 2018
        Ответить
        Дмитрий
        Хорошая стратегия, мне понравилась, интересная методика третьей свечи
        08 февраля 2018
        Ответить
        Начать торговлю
        AD
        Быстрая регистрация!

         

        Вам на email {email} отправлено письмо с ссылкой для подтверждения регистрации и активации учётной записи.

        * если письмо не пришло, пожалуйста проверьте папку СПАМ, письмо могло попасть туда по ошибке. Обязательно нажмите НЕ спам, тогда вы сможете активировать вашу учетную запись по ссылке из письма.

        ** если в течении 5 минут письмо не пришло даже в спам, напишите нам в поддержку support@winoptionsignals.com

         

        Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться в нашу службу поддержки:

        Удачной торговли вместе с нами!