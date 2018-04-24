Торговая стратегия для бинарных опционов "Третья свеча"

Данный алгоритм основан на предсказании стиля поведения третьей свечи (помогут специальные индикаторы). Достаточно простой способ, ведь нужно просто проанализировать торговый график валютной пары и первые 2 свечи.

Базовые настройки стратегии «Третья свеча»

Рекомендуемые валютные пары: британский фунт/американский доллар и евро/доллар.

Тайм фрейм графика: 5 минут и пятнадцать.

Время торгов: любое

Используемые в стратегии идникаторы: Var Mov Avg3 (основан на средней скользящей), b-clock.

Если внимательно рассмотреть картинку выше, то можно увидеть, что представленный индикатор Var Mov Avg3 – это не что иное, как указатель направленности тренда (линия с зелеными и красными точками).

Сигналы стратегии «Третья свеча» на покупку опциона CALL

Ждем, когда на графике сформируются две свечи зеленого цвета. При этом, на линии индикатора Var_Mov_Avg3 появятся две точки зеленого цвета, означающие переход в восходящий тренд. Когда это произошло, ждем чтобы вторая свечка полностью закрылась и приобретаем опцион на повышение. Важно, что бы вторая свеча закрылась выше первой.

Сигналы стратегии «Третья свеча» на покупку опциона PUT

Следует дождаться пока на графике сформируются две красные свечи и при этом появятся две красные точки на линии индикатора Var_Mov_Avg3. Ждем закрытия второй свечи, ниже уровня первой. После чего открываем опциона на продажу (PUT)

