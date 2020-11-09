        Binary Option System

        Стратегия для бинарных опционов Binary Option System является очень простой сигнальной стратегией, которую можно использовать как для скальпинга на бинарных опционах и торговли турбо-опционами, так и для торговли по тренду.

        Ориентирована данная стратегия на новичков, так как имеет простейшие правила благодаря сигнальному индикатору, полосам Болинджера и уровням.

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Binary Option System

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Тайм фрейм: M1-D1.
        • Экспирация: 60 секунд для турбо-опционов и 3 свечи для торговли по тренду.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: BOSTS_2.ex4, BOSTS_3.ex4, BOSTS_6.ex4.
        • Торговые инструменты: любые.
        • Время торговли: 8:00-18:00.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Установка индикаторов стратегии для бинарных опционов Binary Option System в MT4

        Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

        Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

        В стратегии Binary Option System используется три индикатора и все они настроены в шаблоне, который можно скачать в конце статьи.

        Суть и правила торговли по стратегии для бинарных опционов Binary Option System

        Торговля по стратегии для бинарных опционов Binary Option System может вестись двумя способами, как уже говорилось ранее. Первым способом является скальпинг или торговля турбо-опционами, а вторым торговля по тренду. Далее рассмотрим каждый из подходов более подробно.

        Турбо-опционы

        Турбо-опционы почти всегда покупаются с экспирацией в 60 секунд. При таком подходе абсолютно не важен глобальный тренд, так как рыночный шум от него не зависит и множество сделок может совершаться как на коррекциях, так и во флэте.

        Примечание: стоит знать, что торговля турбо-опционами является высокорискованной и может привести к получению не только быстрой прибыли, а и быстрых убытков, поэтому важно перед началом такой торговли потренироваться на демо-счете.

        При торговле турбо-опционами покупка опционов Call (выше) осуществляется, когда:

        1. Цена находится рядом или на нижней границе Bollinger Bands;
        2. Появилась синяя стрелочка, направленная вверх.

        Опционы Put (ниже) покупаются, когда:

        1. Цена находится рядом или на верхней границе Bollinger Bands;
        2. Появилась красная стрелочка, направленная вниз.

        На изображении ниже можно видеть, как сигнал появляется на границе полос Болинджера и против тренда, но при торговле с экспирацией в 60 секунд он все равно мог бы принести прибыль:

        сигналы для put по стратегии Binary Option System

        Также более опытным трейдерам можно открывать сделки не на границах, а при касании ценой центральной линии индикатора или при ее пробое, но стоит учитывать другие факторы и новичкам лучше избегать такого подхода при торговле турбо-опционами. 

        Помимо этого при торговле турбо-опционами допускается применение системы Мартингейла, но максимум до второго "колена". Обязательным условием в таком случае является открытие сделок только от границ полос Болинджера.

        Торговля по тренду

        Вторым способом торговли по стратегии для бинарных опционов Binary Option System является покупка опционов только по тренду, и используются для этого таймфреймы бинарных опционов от 15 минут и выше. При такой торговле обязательно стоит знать, как работает тренд на рынках и что такое фазы тренда. Экспирация в данном случае равняется трем свечам.

        Если говорить проще, то тренд можно определить по повышающимся или понижающимся экстремумам. И если максимумы рынка обновляются, то тренд восходящий, а когда обновляются минимумы, то тренд считается нисходящим.

        Правила торговли в данном случае подразумевают использование не только полос Болинджера и сигналов, а и уровней, но уровни в данном случае считаются лишь дополнительным сигналом.

        При торговле по тренду для покупки опционов Call (выше) необходимо, чтобы:

        1. Был восходящий тренд;
        2. Появилась синяя стрелочка, направленная вверх;
        3. Цена находилась на нижней границе полос Болинджера (не обязательно, но желательно);
        4. Был уровень (не обязательно).

        Для покупки опционов Put (ниже) необходимо, чтобы:

        1. Был нисходящий тренд;
        2. Появилась красная стрелочка, направленная вниз;
        3. Цена находилась на верхней границе полос Болинджера (не обязательно, но желательно);
        4. Был уровень (не обязательно).

        На изображении ниже можно видеть сигналы, которые появляются по тренду, а в случае первого сигнала есть еще и уровень, который подтверждает сигнал:

        сделки по полосам боллинджера

        Примеры торговли по стратегии для бинарных опционов Binary Option System

        Далее рассмотрим одну из возможных сделок для скальпинга на таймфрейме М1 с экспирацией в 60 секунд и одну сделку для трендовой торговли на таймфрейме Н1 с экспирацией в 3 свечи со всеми правилами на валютной паре EUR/USD.

        Открытие опциона Call по тренду на H1

        В данном случае на часовом графике виден восходящий тренд, так как экстремумы были обновлены. Поэтому любые сигналы, которые будут удовлетворять всем описанным выше условиям, могут использоваться. И как только появилась стрелочка вверх, можно покупать опцион Call:

        Открытие Call по тренду

        Открытие опциона Put с экспирацией в 60 секунд

        В случае с турбо-опционами всего один сигнал на изображении ниже появился на границе полос Болинджера, и после этого можно было покупать опцион Put после закрытия сигнальной свечи:

        Открытие опциона Put

        Обратите внимание, что все остальные стрелочки, направленные вниз, появлялись довольно далеко от границ индикатора, а значит их не стоит использовать в торговле.

        Заключение

        По итогу можно видеть, что оба способа торговли по стратегии Binary Option System могут приносить прибыль, но более эффективным и менее рискованным считается трендовый метод, так как сделок получается в разы меньше, но при этом они имеют большую вероятность положительного исхода.

        В любом случае, прежде чем использовать какой-либо из подходов, обязательно стоит протестировать его на демо-счету через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. А при переходе на реальный счет обязательно стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. Желаем удачной торговли!

        Скачать стратегию для бинарных опционов Binary Option System

        Скачать

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Богдан
        В принципе ничего сложного в этой стратегии я не вижу.
        02 августа 2023
        Ответить
        Владимир
        Думаю, что в целом, стратегия понятна, но важно анализировать ситуацию на рынке, чтобы риск убытков и потери средств, был как можно меньше. Эта стратегия подойдет и для опытных трейдеров... А вот с чего начать новичку?
        Наверное с MT4 надо подружится для начала. Понять как вообще работают стратегии, посмотреть и попробовать как можно больше и потом выбрать для себя более удобную и прибыльную
        26 февраля 2021
        Ответить
        Anoir Ben
        Хорошая стратегия, пользуюсь уже пару месяцев и все устраивает, по началу торговал по стратегии турбо опционов что бы быстрее разобраться со всеми индикаторами и набраться опыта но сейчас отошел к трендовой стратегии которая меньше занимает время и как по мне является более надежной.
        03 февраля 2021
        Ответить
        ТрейдерБО
        binary option system это же общее название?)) ну да ладно. турбо опционы это одновременно и зло, и благо, поэтому с ними надо быть осторожными и подбирать четкие правила
        и тренироватсья на демке. помню как-то с дуру 100 баксов потерял за 1 минуту, на таких опционах турбо. потом уже начал на демке торговать, нашел стратегию и смог вернуть даже с прибылью, 130 баксов за час, но суть в том, что не стоит обольщаться. стратегия классная тем, что в ней четко подобраны правила и поэтому нет необходимости тупо совершать сделки на каждой стрелке.
        09 ноября 2020
        Ответить
        Захар
        стратегия простая и понятная, а главное правила говорят когда что делать и для тренда, и для скальпинга. и вот я подумал, можно же вообще убить 2 зайцев сразу. почему бы не торговать турбо, но по тренду и со всеми остальными правилами. в теории должно быть много плюсов тогда. буду пробовать...
        09 ноября 2020
        Ответить
