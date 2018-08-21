Стратегия DayProfit для бинарных опционов

Реализация стратегии DayProfit предназначена для торговли бинарными опционами и предполагает приобретение CallPut опционов от 5 минут. Работа в этом случае строится на разворотах в течение дня, служащих предшественниками микротрендов. Предлагаемая стратегия – отличный инструмент для выявления зон, характеризуемых предельными отклонениями, что позволяет извлекать прибыль при заключении большинства контрактов рассматриваемого типа.

DayProfit отличается сложностью применения в плане определения точек входа. Стратегия работает за счет осцилляторов, представляющих собой индикаторы для бинарных опционов (традиционные, встроенные в терминал MT4, а так же пользовательские).

Параметры стратегии для бинарных опционов DayProfit

Применение стратегии соотносится со следующими моментами:

Платформа – MetaTrader 4. Валюты – все доступные пары, исключая кроссы. Торговый период (таймфрейм) – M5. Длительность контракта – 50-60 минут. Временные ограничения торговли с учетом сессий Европы и Америки – с 10.00 до 22.00. Рекомендуемые брокеры – Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Описание торговой стратегии

Валютный курс – нестабильная величина, изменения происходят постоянно. При этом наблюдается цикличность таких колебаний, характеризуемых вершиной и дном. Обычно разворот цены наступает тогда, когда достигается точка "перекупленности" или "перепроданности". В зависимости от ситуации одни перестают приобретать, а другие – продавать, что приводит к коррекции валютного курса.

Зоны, характеризуемые перекупленностью и перепроданностью, выявляются посредством осцилляторов. Под ними понимаются индикаторы, значения которых изменяются в соответствии со шкалой измерения от 0 до 1, а в некоторых случаях до 100. Обычно используют несколько видов подобных индикаторов с целью снижения вероятности появления ложных сигналов. Такие ситуации возникают при условии наличия сильных трендов, что и вынуждает прибегать к достаточно большому числу инструментов, а не к одному.

Стратегия DayProfit отличается высокой результативностью в связи с применением точных осцилляторов, относящихся к пользовательским типам. Чтобы исключить ошибочные сигналы, дополнительно применяют MBFX System и Bollinger Bands, где в первом случае понимается торговая система, а во втором – специальный инструмент, рисующий линии.

DayProfit включает в себя 5 индикаторов, определяющих конкретные параметры:

Bollinger Bands – колебания цены с установкой периода 10 с использованием 3 скользящих средних. Stochastic – зоны, где возникает перекупленность и перепроданность. KDJ – стохастик трендового вида с заданными заранее параметрами. Ip (aaRG) – скальпинг на 5-минутных торговых периодах с установленными изначально параметрами. MBFX System – канальная система для торговли, получившая международное признание.

Применение Ip (aaRG) связано исключительно с таймфреймами (ТФ) длительностью в 5 минут без ограничений в плане выбора валют.

Торги следует проводить в соответствии с тем, когда работают фондовые биржи. Оптимальные дни – появление новостей значимого характера, что должно соотноситься с записями в экономическом календаре – не менее двух важных событий.

Правила открытия сделок по стратегии DayProfit

Опцион Call – 5 сигналов:

Происходит пересечение свечой линии индикатора Bollinger Bands, при этом свеча закрывается ниже линии. Сигнальная линия идникатора Stochastic распологается ниже уровня 20. Цена актива находится ниже средней линии индикатора MBFX System. Точка закрытия свечи располагается ниже линий, образуемых данным индикатором. Кривая индикатора Ip (aaRG) находится ниже установленных линий канала данного индикатора. Все три линии индикатора KDJ, сходятся вместе, образуя узел и давая сигнал на вход в сделку.

Опцион Put – 5 сигналов:

Происходит пересечение свечой линии индикатора Bollinger Bands, при этом свеча закрывается выше линии. Сигнальная линия идникатора Stochastic распологается выше верхнего уровня. Цена актива находится выше средней линии индикатора MBFX System. Точка закрытия свечи располагается выше линий, образуемых данным индикатором. Кривая индикатора Ip (aaRG) находится выше установленных линий канала данного идникатора. Все три линии индикатора KDJ, сходятся вместе, образуя узел и давая сигнал на вход в сделку.

Все пользовательские индикаторы для данной стратегии вы сможете скачать в конце статьи, их необходимо скопировать в папку терминала MT4 под названием indicators, что находится в MQL. Для этой цели можно обратиться к меню «Каталог данных». После чего потребуется перезагрузка MetaTrader 4.

В процессе графического вывода индикаторов настройки оставляем прежними. В окне должны появиться 3 индикатора: в области котировок – 2, а в подвале – 1. Для вашего удобства в конце статьи можно будет скачать уже готовый шаблон стратегии DayProfit.

Применение стратегии DayProfit на практике

Рассмотрим конкретный пример, отображенный на рисунке ниже, в рамках опциона Call. Условия определяются соответствующими точками на графике:

1 – Боллинджер пересекается свечой в нижней части;

2 – к упомянутому сигналу добавляется тот факт, что другая свеча достигает MBFX;

3 – фиксируется перекупленность на стохастике и Ip (aaRG).

Что касается непосредственно самой сделки, то она проводится только тогда, когда 3 кривые KDJ сходятся.

Экспирация определяется временем в 50 минут, что предполагает формирование за этот период 10 свечей. Цена с большим отрывом пробивает уровень приобретения опциона Call. В результате образуется желаемая прибыль.

Следующий рисунок позволяет оценить опцион Put. Здесь на одной свече проявляются 4 сигнала. Как можно видеть, заключение сделки произошло на тот момент, когда линии KDJ сошлись. Экспирация в 50 минут привела к сопоставимому выше итогу. Была достигнута зона прибыли.

Управление капиталом в рамках стратегии DayProfit

Эффективность торгов по данной стратегии достигается только в том случае, если правильно организовано управление капиталом. Рассматриваемая стратегия – это сделки, заключаемые на контртрендовом движении, а значит довольно рискованные. Существует рыночная аксиома, гласящая, что определение вершины и дна рынка не может иметь стопроцентную предсказуемость. Применяемые фильтры не гарантируют точные характеристики тренда в плане разворотных точек. Не все опционы приносят доход. Однако на практике данная стратегия способна обеспечить порядка 65-70% прибыльных сделок.

Следует учитывать возможные убытки, когда вы выбираете начальную ставку для данной стратегии. Для поднятия результативности можно обратиться к тактике Мартингейла, а для удобства расчета и к онлайн калькулятору системы Мартингейла. Если цена устремляется вверх или вниз от уровня покупки опциона, то вновь открываемые позиции должны соотноситься с тем же типом опциона( call или put), что был открыт до этого.

Вывод

DayProfit – система торгов, оптимальная для использования в случае с бинарными опционами внутридневной реализации. Это обусловливается тем, что отсутствует привязка к тренду и имеется возможность предсказывать цикличность движения котировок в течение заданного промежутка времени. О завершении направленного движения сигнализирует индикатор KDJ, увеличивающий вероятность определения момента, когда цена начнет разворот.

Минус стратегии DayProfit связан с проблематичностью отслеживания такого количества индикаторов. Требуется наработка опыта, чтобы исключить чрезмерное количество ошибок. Мы рекомендуем тестировать все новые стратегии на демо-счете.

