Стратегия DayProfit для бинарных опционов

Реализация стратегии DayProfit предназначена для торговли бинарными опционами и предполагает приобретение CallPut опционов от 5 минут. Работа в этом случае строится на разворотах в течение дня, служащих предшественниками микротрендов. Предлагаемая стратегия – отличный инструмент для выявления зон, характеризуемых предельными отклонениями, что позволяет извлекать прибыль при заключении большинства контрактов рассматриваемого типа.
DayProfit отличается сложностью применения в плане определения точек входа. Стратегия работает за счет осцилляторов, представляющих собой индикаторы для бинарных опционов (традиционные, встроенные в терминал MT4, а так же пользовательские).
Параметры стратегии для бинарных опционов DayProfit
Применение стратегии соотносится со следующими моментами:
- Платформа – MetaTrader 4.
- Валюты – все доступные пары, исключая кроссы.
- Торговый период (таймфрейм) – M5.
- Длительность контракта – 50-60 минут.
- Временные ограничения торговли с учетом сессий Европы и Америки – с 10.00 до 22.00.
- Рекомендуемые брокеры – Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Описание торговой стратегии
Валютный курс – нестабильная величина, изменения происходят постоянно. При этом наблюдается цикличность таких колебаний, характеризуемых вершиной и дном. Обычно разворот цены наступает тогда, когда достигается точка "перекупленности" или "перепроданности". В зависимости от ситуации одни перестают приобретать, а другие – продавать, что приводит к коррекции валютного курса.
Зоны, характеризуемые перекупленностью и перепроданностью, выявляются посредством осцилляторов. Под ними понимаются индикаторы, значения которых изменяются в соответствии со шкалой измерения от 0 до 1, а в некоторых случаях до 100. Обычно используют несколько видов подобных индикаторов с целью снижения вероятности появления ложных сигналов. Такие ситуации возникают при условии наличия сильных трендов, что и вынуждает прибегать к достаточно большому числу инструментов, а не к одному.
Стратегия DayProfit отличается высокой результативностью в связи с применением точных осцилляторов, относящихся к пользовательским типам. Чтобы исключить ошибочные сигналы, дополнительно применяют MBFX System и Bollinger Bands, где в первом случае понимается торговая система, а во втором – специальный инструмент, рисующий линии.
DayProfit включает в себя 5 индикаторов, определяющих конкретные параметры:
- Bollinger Bands – колебания цены с установкой периода 10 с использованием 3 скользящих средних.
- Stochastic – зоны, где возникает перекупленность и перепроданность.
- KDJ – стохастик трендового вида с заданными заранее параметрами.
- Ip (aaRG) – скальпинг на 5-минутных торговых периодах с установленными изначально параметрами.
- MBFX System – канальная система для торговли, получившая международное признание.
Применение Ip (aaRG) связано исключительно с таймфреймами (ТФ) длительностью в 5 минут без ограничений в плане выбора валют.
Торги следует проводить в соответствии с тем, когда работают фондовые биржи. Оптимальные дни – появление новостей значимого характера, что должно соотноситься с записями в экономическом календаре – не менее двух важных событий.
Правила открытия сделок по стратегии DayProfit
Опцион Call – 5 сигналов:
- Происходит пересечение свечой линии индикатора Bollinger Bands, при этом свеча закрывается ниже линии.
- Сигнальная линия идникатора Stochastic распологается ниже уровня 20.
- Цена актива находится ниже средней линии индикатора MBFX System. Точка закрытия свечи располагается ниже линий, образуемых данным индикатором.
- Кривая индикатора Ip (aaRG) находится ниже установленных линий канала данного индикатора.
- Все три линии индикатора KDJ, сходятся вместе, образуя узел и давая сигнал на вход в сделку.
Опцион Put – 5 сигналов:
- Происходит пересечение свечой линии индикатора Bollinger Bands, при этом свеча закрывается выше линии.
- Сигнальная линия идникатора Stochastic распологается выше верхнего уровня.
- Цена актива находится выше средней линии индикатора MBFX System. Точка закрытия свечи располагается выше линий, образуемых данным индикатором.
- Кривая индикатора Ip (aaRG) находится выше установленных линий канала данного идникатора.
- Все три линии индикатора KDJ, сходятся вместе, образуя узел и давая сигнал на вход в сделку.
Все пользовательские индикаторы для данной стратегии вы сможете скачать в конце статьи, их необходимо скопировать в папку терминала MT4 под названием indicators, что находится в MQL. Для этой цели можно обратиться к меню «Каталог данных». После чего потребуется перезагрузка MetaTrader 4.
В процессе графического вывода индикаторов настройки оставляем прежними. В окне должны появиться 3 индикатора: в области котировок – 2, а в подвале – 1. Для вашего удобства в конце статьи можно будет скачать уже готовый шаблон стратегии DayProfit.
Применение стратегии DayProfit на практике
Рассмотрим конкретный пример, отображенный на рисунке ниже, в рамках опциона Call. Условия определяются соответствующими точками на графике:
- 1 – Боллинджер пересекается свечой в нижней части;
- 2 – к упомянутому сигналу добавляется тот факт, что другая свеча достигает MBFX;
- 3 – фиксируется перекупленность на стохастике и Ip (aaRG).
Что касается непосредственно самой сделки, то она проводится только тогда, когда 3 кривые KDJ сходятся.
Экспирация определяется временем в 50 минут, что предполагает формирование за этот период 10 свечей. Цена с большим отрывом пробивает уровень приобретения опциона Call. В результате образуется желаемая прибыль.
Следующий рисунок позволяет оценить опцион Put. Здесь на одной свече проявляются 4 сигнала. Как можно видеть, заключение сделки произошло на тот момент, когда линии KDJ сошлись. Экспирация в 50 минут привела к сопоставимому выше итогу. Была достигнута зона прибыли.
Управление капиталом в рамках стратегии DayProfit
Эффективность торгов по данной стратегии достигается только в том случае, если правильно организовано управление капиталом. Рассматриваемая стратегия – это сделки, заключаемые на контртрендовом движении, а значит довольно рискованные. Существует рыночная аксиома, гласящая, что определение вершины и дна рынка не может иметь стопроцентную предсказуемость. Применяемые фильтры не гарантируют точные характеристики тренда в плане разворотных точек. Не все опционы приносят доход. Однако на практике данная стратегия способна обеспечить порядка 65-70% прибыльных сделок.
Следует учитывать возможные убытки, когда вы выбираете начальную ставку для данной стратегии. Для поднятия результативности можно обратиться к тактике Мартингейла, а для удобства расчета и к онлайн калькулятору системы Мартингейла. Если цена устремляется вверх или вниз от уровня покупки опциона, то вновь открываемые позиции должны соотноситься с тем же типом опциона( call или put), что был открыт до этого.
Вывод
DayProfit – система торгов, оптимальная для использования в случае с бинарными опционами внутридневной реализации. Это обусловливается тем, что отсутствует привязка к тренду и имеется возможность предсказывать цикличность движения котировок в течение заданного промежутка времени. О завершении направленного движения сигнализирует индикатор KDJ, увеличивающий вероятность определения момента, когда цена начнет разворот.
Минус стратегии DayProfit связан с проблематичностью отслеживания такого количества индикаторов. Требуется наработка опыта, чтобы исключить чрезмерное количество ошибок. Мы рекомендуем тестировать все новые стратегии на демо-счете.
Скачать шаблон стратегии DayProfit
Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.
Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.