        Стратегия для бинарных опционов CCI V Custom Binary System

        Экстремальная стратегия CCI V Custom BINARY SYSTEM для торговли бинарными опционами – это новейшая стратегия в торговле опционами, она дает возможность ее применять на любом активе, с каким угодно периодом экспирации.

        Настройки для работы со стратегией:

        • Валютная пара – без ограничений.
        • Рекомендуемый таймфрем – без ограничений.
        • Время действия опциона от двух до трёх свечек.
        • Время для торговли значения не имеет.
        • Риск - менеджмент: необходимо выбрать размер опциона, чтобы размер ставки не превышал 5% от вашего депозита на 1 сделку.


        В стратегии используются как уникальные, так и популярные индикаторы для бинарных опционов:

        • V Custom (показывает уровень перекупленности и перепроданности).
        • Pivot alert (пивот) своеобразный стрелочный помощник.
        • Дивергенция классического осциллятора CCI.
        • Полосы EMA с периодом 55.
        • TBLC (локальные минимумы и максимумы цены).

        Чтобы, установить и начать работать с шаблонами и индикаторами потребуется их распаковать и скопировать их в папку MQL4. Шаблоны соответственно копируем в - шаблоны. После перезапуска терминала, запускаем график выбранной пары валют. И последний шаг - устанавливаем шаблон стратегии на график. Затем приступаем к торгам.

        График должен выглядеть так: 

        Стратегия CCI V Custom BINARY SYSTEM

        Открытие сделок на покупку (call опционы) по стратегии CCI V Custom BINARY SYSTEM

        Для правильного входа в сделку, должен быть выполнен ряд следующих факторов:

        1. Цена выше канала, который образовался средними скользящими, а индикатор
        2. VCustom3 (показывает уровень перекупленности/перепроданности) появился в области перекупленности.
        3. На любом из индексов канала товара (индикатор CCI) должна появится стрелка с указателем вверх.

        Стратегия стратегии CCI V Custom BINARY SYSTEM

        Сигналы для открытия сделки на приобретение опциона на продажу(put опционы)

        1. Если цена располагается ниже канала, который состоит из средних скользящих.
        2. Индикатор VCustom3 (показывает уровень перекупленности и перепроданности) попадает в область перекупленности.
        3.  На одном из идникаторов CCI появляется курсор с направлением вниз.

        Стратегия CCI V Custom BINARY SYSTEM

        Данная стратегия изначальна тестировалась для торговли на рынке Forex, при этом в торговле бинарными опционами данная стратегия показывает очень высокие результаты и является довольно прибыльной.

        Скачать шаблон стратегии

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Коля
        я видоизменил эту стратегию, потмоу что cci классный индикатор, убрал лишнее и получилось компактнее и лучше как по мне, но спасибо за шаблон
        07 марта 2020
        Патриот
        Патриот
        стратегия конечно закрученная, и надо к ней привыкнуть, чтобы сигналы увидеть, распознать, но норм и плюс еще в том, что есть уровни в ней
        14 февраля 2020
        Галина Петрова
        Галина Петрова
        многовато индикаторов, но зато они дополняют друг друга и дают норм сигналы
        26 января 2020
        Олеся
        сигналы на вход точные, стратегия хорошая
        07 июля 2018
