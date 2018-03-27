Стратегия для бинарных опционов CCI V Custom Binary System

Экстремальная стратегия CCI V Custom BINARY SYSTEM для торговли бинарными опционами – это новейшая стратегия в торговле опционами, она дает возможность ее применять на любом активе, с каким угодно периодом экспирации.
Настройки для работы со стратегией:
- Валютная пара – без ограничений.
- Рекомендуемый таймфрем – без ограничений.
- Время действия опциона от двух до трёх свечек.
- Время для торговли значения не имеет.
- Риск - менеджмент: необходимо выбрать размер опциона, чтобы размер ставки не превышал 5% от вашего депозита на 1 сделку.
В стратегии используются как уникальные, так и популярные индикаторы для бинарных опционов:
- V Custom (показывает уровень перекупленности и перепроданности).
- Pivot alert (пивот) своеобразный стрелочный помощник.
- Дивергенция классического осциллятора CCI.
- Полосы EMA с периодом 55.
- TBLC (локальные минимумы и максимумы цены).
Чтобы, установить и начать работать с шаблонами и индикаторами потребуется их распаковать и скопировать их в папку MQL4. Шаблоны соответственно копируем в - шаблоны. После перезапуска терминала, запускаем график выбранной пары валют. И последний шаг - устанавливаем шаблон стратегии на график. Затем приступаем к торгам.
График должен выглядеть так:
Открытие сделок на покупку (call опционы) по стратегии CCI V Custom BINARY SYSTEM
Для правильного входа в сделку, должен быть выполнен ряд следующих факторов:
- Цена выше канала, который образовался средними скользящими, а индикатор
- VCustom3 (показывает уровень перекупленности/перепроданности) появился в области перекупленности.
- На любом из индексов канала товара (индикатор CCI) должна появится стрелка с указателем вверх.
Сигналы для открытия сделки на приобретение опциона на продажу(put опционы)
- Если цена располагается ниже канала, который состоит из средних скользящих.
- Индикатор VCustom3 (показывает уровень перекупленности и перепроданности) попадает в область перекупленности.
- На одном из идникаторов CCI появляется курсор с направлением вниз.
Данная стратегия изначальна тестировалась для торговли на рынке Forex, при этом в торговле бинарными опционами данная стратегия показывает очень высокие результаты и является довольно прибыльной.
