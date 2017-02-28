Стратегия «Антигравити» для бинарных опционов

Чтобы получить доход благодаря трейдингу на бинарных опционах, необходимо угадать, в какую сторону будет двигаться цена. Прогноз должен строиться, исходя из надежных ориентиров. Один из них — поведение других инвесторов.

Стратегия для бинарных опционов «Антигравити» базируется на методологии трейдинга с применением Price Action.

Особенности стратегии «Антигравити»

«Антигравити» подходит для любых валютных пар.

Рекомендуемый брокер: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Рекомендуемый таймфрейм: H1-H4.

Время экспирации: зависит от ряда условий.

Торговая сессия: любая.

Поскольку время истечения контракта устанавливается исходя из ситуации на рынке, анализ производится на графике с таймфреймом, который ниже на два порядка. Рассмотрим более детально порядок применения стратегии на промежутке H1.

Дальнейший этап подготовки к торговле предусматривает обозначение на графике уровней поддержки и сопротивления, проходящих по телам свечей и их теням. Таким образом формируется некий канал. Это необходимо, чтобы определить зоны перекупленности и перепроданности. Мы будем делать ставку, как только цена достигнет указанных линий. Эти уровни видны особенно наглядно на небольших временных промежутках, например, М5.

Важный параметр торговой стратегии - Wave (волна). Это количество свечей, необходимых для перехода от одной зоны к другой.

В рассматриваемом нами примере цене потребовалось 20 свечей, чтобы преодолеть «путь» от линии сопротивления к поддержке, и 10 свечей на обратную «дорогу».

Wave — это среднее значение, его вычисляют так: (20+10):2=15. Время экспирации должно быть в пределах 70-120% от Wave. В нашем случае это 10-18 свечей.

До и после выхода важных новостей на рынке вероятны сильные движения. В остальное время резких колебаний практически нет, поскольку среди трейдеров не наблюдается особого ажиотажа по открытию сделок.

Wave следует пересчитывать через какое-то время, чтобы актуализировать данные.

Итак, порядок действий трейдера:

рисование уровней поддержки/сопротивления; вычисление параметра Wave; определение времени истечение опциона (70-120% от Wave).

Если мы видим, что котировки пробили ключевой уровень, и предположительно, сопротивление теперь является поддержкой, подсчитываем количество свечей до снижения к новому уровню поддержки. На графике ниже такой участок составил 38 баров. Wave будет равен 19 (38:2). Время экспирации — от 13 до 23 свечей. После того, как цена достигла уровня поддержки, покупаем опцион на повышение.

Ставки делают как при пересечении первой линии, так и второй. Чтобы не упустить хороший шанс, рекомендуется входить в рынок дважды: при достижении каждой из линий. Риски должны распределяться поровну между обеими ставками.

Заключение

Простая торговая стратегия «Антигравити» позволяет находить удачные точки для входа. Она имеет достаточный процент прибыльных сделок — более 60%. Применение данной системы повысит эффективность вашего трейдинга на спокойном рынке. Она годится для любых валютных пар, неплохо зарекомендовала себя при длительной торговле на «средних» таймфреймах.

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

