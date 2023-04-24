        Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy

        Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy может применяться как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекс. Она совмещает авторский алгоритм для получения торговых сигналов с индикатором тренда, а также предлагает удобную панель переключения между валютными парами и инфо-панель с анализом текущей ситуации на рынке. В систему включено четыре темплейта для торговли с разной степенью приемлемости риска.

        Обратите внимание, что стратегия VMFX Elite Strategy является платной и стоит $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что это одна из немногих платных стратегий, которая дает действительно неплохие сигналы для торговли бинарными опционами.

        Содержание:

        график VMFX Elite Strategy

        Характеристики стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 3 свечи;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: VMFX DASH.ex4, VMFX ENTRY 1.ex4, VMFX ENTRY 2.ex4, VMFX ENTRY 3.ex4, VMFX PAIRS.ex4, VMFX_TREND.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium;

        Установка стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy

        Индикаторы стратегии VMFX Elite Strategy устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов

        Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy включает в себя шесть индикаторов:

        1. VMFX ENTRY 1;
        2. VMFX ENTRY 2;
        3. VMFX ENTRY 3;
        4. VMFX_TREND;
        5. VMFX DASH;
        6. VMFX PAIRS.

        Первые три индикатора являются сигнальными и отображают стрелками точки входа, которые не перерисовываются. ENTRY 1, 2 и 3 отличаются друг от друга авторскими настройками для получения сигналов, где для ENTRY 1 предусмотрены самые мягкие фильтры для агрессивной торговли с высокими рисками на мелких таймфреймах, для ENTRY 2 – средние, а для ENTRY 3 самые жесткие фильтры для получения самых надежных сигналов.

        сигнальные индикаторы в VMFX Elite Strategy

        Самостоятельно изменить значимые настройки индикаторов VMFX ENTRY невозможно. В них есть только цветовые настройки:

        цветовые настройки индикаторов в VMFX Elite Strategy

        По умолчанию параметры цветовых настроек для пунктов 2-5 выставлены прозрачными, но если добавить цвета в этих параметрах, то на графике можно увидеть две линии канала и крестики, которыми отмечаются верхние и нижние экстремумы цены. В момент смены направления движения и появляются оранжевые и синие прямоугольники одновременно со стрелочным сигналом:

        смена направления движения цены в VMFX Elite Strategy

        Это позволяет нам получить некоторое представление о принципах работы стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов, но какие именно параметры определяют высоту и ширину прямоугольников – неизвестно. Высота прямоугольника служит ориентиром для стоп-лосса при торговле на Форексе. Индикатор также отображает максимальную потенциальную прибыль каждого сигнала для Форекс-торговли с учетом такого стоп-лосса и входом на закрытии свечи, давшей сигнал:

        сигналы для торговли на Форексе в VMFX Elite Strategy  

        Индикатор VMFX_TREND является важной частью торговой системы VMFX Elite Strategy, отображая направление основного тренда в подвальной панели:

        индикатор VMFX_TREND в VMFX Elite Strategy

        Он имеет только визуальные настройки:

        визуальные настройки VMFX_TREND в VMFX Elite Strategy

        Индикатор VMFX DASH выводит в верхнюю правую часть экрана инфо-панель с различными показателями текущего состояния рынка, такие как цены по биду и аску, минимальную и максимальную цену дня, средние дневные и недельные диапазоны цены за разные периоды. Экстремальные значения этих параметров могут подсвечиваться другим цветом. Панель также информирует о времени, оставшемся до закрытия последней свечи (Candle Time). В торговле бинарными опционами эти параметры не будут использоваться, а вот таймер свечи и может оказаться полезен как вспомогательный инструмент:

        информационная панель индикатора VMFX DASH в VMFX Elite Strategy  

        Настройки инфо-панели позволяют изменить размер и цвет шрифтов, а также настроить параметры, при которых значения будут подсвечиваться другими цветами при приближении к экстремальным:

        настройки информационной панели индикатора VMFX_DASH в VMFX Elite Strategy

        Индикатор VMFX PAIRS позволяет быстро переключаться между разными валютными парами на одном и том же графике. Для этого справа выводится список всех валют, котировки которых поддерживает ваш брокер. Изначально кнопок всего 28, но если брокер какую-то из валют не поддерживает, то при нажатии на нее кнопка просто исчезнет из списка: 

        список валютных пар индикатора VMFX PAIRS

        В настройках VMFX PAIRS можно изменить вручную список валютных пар, расположение и размер кнопок, а также шрифта:

        настройки индикатора VMFX PAIRS в VMFX Elite Strategy

        Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов

        В пакет VMFX Elite Strategy для торговли бинарными опционами входят четыре шаблона:

        1. VMFX-SW для торговли по самым надежным, но более медленным сигналам на старших таймфреймах. Он использует индикатор VMFX ENTRY 3.
        2. VMFX-DT с более быстрыми сигналами и умеренными рисками для торговли на M15-H1 таймфреймах. Здесь используется индикатор VMFX ENTRY 2.
        3. VMFX-SC с самыми быстрыми и частыми сигналами по индикатору VMFX ENTRY 1 для торговли на М1-М5.
        4. VMFX-ADVSC повторяет настройки предыдущего шаблона, но при этом отключает панель тренда для подтверждения сигналов.

        Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов очень просты и не требуют применения сторонних инструментов и индикаторов.

        Торговая система подразумевает использование авторской панели тренда для определения его направления и соответствующей фильтрации сигналов. Для сигналов на покупку Put опционов, образованных красными прямоугольниками, панель тренда тоже должна быть красной. Синий цвет панели указывает на восходящий тренд и подтверждает сигналы на покупку Call опционов.

        Обратите внимание, что самые надежные сигналы для торговли бинарными опционами будут получены в то время, когда панель тренда остается одного цвета длительное время. Периоды с частой сменой показаний данного индикатора будут указывать на нестабильное состояние рынка и возможный период флэта. Торговля в такое время будет менее прибыльной.

        панель тренда в VMFX Elite Strategy

        Торговля по тренду бинарными опционами максимально эффективна. Почему это так, и как распознавать разные фазы рынка, мы рассказываем в цикле статей:

        Для покупки Call опциона требуется соблюдение следующих условий:

        1. Появился синий прямоугольник с черной стрелкой вверх в нижней его части.
        2. Панель тренда синяя.

        Условия для покупки Put опциона:

        1. Появился красный прямоугольник и черная стрелка, указывающая вниз.
        2. Панель тренда красная. 

        После закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.

        Открытие опциона Call

        Панель тренда стабильно синяя, появилась сигнальная стрелка вверх и синий прямоугольник позади нее. Соблюдения этих условий достаточно для покупки Call опциона:

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        Появился красный прямоугольник с черной стрелкой вниз. Панель тренда красная. Можно покупать Put опцион:

        сигнал на покупку put опциона

        Заключение

        Торговая система для бинарных опционов VMFX Elite Strategy достаточно проста, поэтому система подходит даже для новичков. В то же время, она показывает достаточно высокий процент прибыльных сигналов при правильном подходе к торговле бинарными опционами с ее помощью.

        В самостоятельных экспериментах и тестировании торговой системы на демо-счете мы советовали бы обратить внимание на оптимальную экспирацию опционов. Экспирация в 3 свечи рекомендуется как минимальная, но некоторым инструментам может понадобится больше времени для прибыльной отработки сигнала VMFX Elite Strategy.

        Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в этой стратегии так же необходимо для сохранения депозита, как и в любой другой. Это же относится и к выбору надежного партнера среди многочисленных предложений от брокеров. Найти лучшего вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.

        Смотрите также:

        Лучший брокер бинарных опционов

        Живой график для бинарных опционов

        Как заработать на бинарных опционах

        Что делать если брокер не выводит деньги

        Комментарии

        Трейдер БО
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        Богдан, Рано или поздно что-то придумают и для крипты.
        Артур, в стратегии да, а на сайте много всего.
        Богдан, здесь в основном бинарные опционы. По крипте очень мало.
        Артур, Есть немного, но в основном литература. Не знаю - придумали ли индюки и стратегии специально для крипты.
        16 января 2024
        Сергей
        Единственное что мне в ней не нравится, так это то, что в настройках доступны только визуальные параметры. Также я чет не понял, можно ли здесь отключать инфо-панели, хотя бы vmfx dash? Просто я торгую только на бо. А так в целом неплохая стратегия и думаю что вполне достойна внимания.
        Option Bull, так эта панель не сильно и мешает и правильно указано, что таймер свечи будет для торговли бинарными опционами ОЧЕНЬ ДАЖЕ неплохо
        14 января 2024
        Тимофей
        Интересно, интересно - особенно ТРИ ШАБЛОНА - это архи удобно! Спасибо за обзор!
        14 января 2024
        Option Bull
        Единственное что мне в ней не нравится, так это то, что в настройках доступны только визуальные параметры. Также я чет не понял, можно ли здесь отключать инфо-панели, хотя бы vmfx dash? Просто я торгую только на бо. А так в целом неплохая стратегия и думаю что вполне достойна внимания.
        14 января 2024
        Руслан
        Универсальная и для форекса и для бинарных опционов? А такое может быть?
        tirant, да, бывает. Между бинарными опционами и форексом на самом деле достаточно много общего, из-за чего существует множество универсальных стратегий и индикаторов, подходящих для обоих видов трейдинга. Лично я считаю что это здорово, так как одна торговая система заменяет потенциальные две разные для разной торговли, тем более если она еще и эффективная)))
        14 января 2024
        Руслан
        Да, действительно шесть индикаторов и не дорого. Это что-то новое. Обычно дерут в три шкуры.
        Трейдер БО, согласен, цена приятно удивила. По сравнению со многими другими стратегиями это еще можно сказать халява))) Особенно на фоне роста курса рубля) Надеюсь что и процент прибыльных сделок меня так же приятно удивит)))
        14 января 2024
        Артур
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        18 сентября 2023
        Богдан
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        13 сентября 2023
        Артур
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        04 сентября 2023
        tirant
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        27 июля 2023
        Богдан
        Цена приятная за такое обилие индюков. А с криптой она справится? хотя да, она же на мт4.
        19 мая 2023
        Artur Teregulov
        кто тестил есть положительные результаты ? )
        18 мая 2023
        Трейдер БО
        Да, действительно шесть индикаторов и не дорого. Это что-то новое. Обычно дерут в три шкуры.
        18 мая 2023
        Артур
        Стратегия с шестью индикаторами!!! Однако.
        18 мая 2023
        tirant
        Универсальная и для форекса и для бинарных опционов? А такое может быть?
        18 мая 2023
