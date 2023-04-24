Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy может применяться как для торговли на бинарных опционах, так и для Форекс. Она совмещает авторский алгоритм для получения торговых сигналов с индикатором тренда, а также предлагает удобную панель переключения между валютными парами и инфо-панель с анализом текущей ситуации на рынке. В систему включено четыре темплейта для торговли с разной степенью приемлемости риска.
Обратите внимание, что стратегия VMFX Elite Strategy является платной и стоит $27, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно. Забегая вперед, можно с уверенностью сказать, что это одна из немногих платных стратегий, которая дает действительно неплохие сигналы для торговли бинарными опционами.
Содержание:
- Характеристики VMFX Elite Strategy;
- Установка VMFX Elite Strategy;
- Обзор и настройки VMFX Elite Strategy;
- Правила торговли по VMFX Elite Strategy;
- Открытие опциона Call;
- Открытие опциона Put;
- Заключение;
- Скачать VMFX Elite Strategy.
Характеристики стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy
- Терминал: MetaTrader 4;
- Таймфрейм: M1-H4;
- Экспирация: 3 свечи;
- Типы опционов: Call/Put;
- Индикаторы: VMFX DASH.ex4, VMFX ENTRY 1.ex4, VMFX ENTRY 2.ex4, VMFX ENTRY 3.ex4, VMFX PAIRS.ex4, VMFX_TREND.ex4;
- Торговые инструменты: валютные пары;
- Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
- Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium;
Установка стратегии для бинарных опционов VMFX Elite Strategy
Индикаторы стратегии VMFX Elite Strategy устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:
Обзор и настройки индикаторов стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов
Стратегия для бинарных опционов VMFX Elite Strategy включает в себя шесть индикаторов:
- VMFX ENTRY 1;
- VMFX ENTRY 2;
- VMFX ENTRY 3;
- VMFX_TREND;
- VMFX DASH;
- VMFX PAIRS.
Первые три индикатора являются сигнальными и отображают стрелками точки входа, которые не перерисовываются. ENTRY 1, 2 и 3 отличаются друг от друга авторскими настройками для получения сигналов, где для ENTRY 1 предусмотрены самые мягкие фильтры для агрессивной торговли с высокими рисками на мелких таймфреймах, для ENTRY 2 – средние, а для ENTRY 3 самые жесткие фильтры для получения самых надежных сигналов.
Самостоятельно изменить значимые настройки индикаторов VMFX ENTRY невозможно. В них есть только цветовые настройки:
По умолчанию параметры цветовых настроек для пунктов 2-5 выставлены прозрачными, но если добавить цвета в этих параметрах, то на графике можно увидеть две линии канала и крестики, которыми отмечаются верхние и нижние экстремумы цены. В момент смены направления движения и появляются оранжевые и синие прямоугольники одновременно со стрелочным сигналом:
Это позволяет нам получить некоторое представление о принципах работы стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов, но какие именно параметры определяют высоту и ширину прямоугольников – неизвестно. Высота прямоугольника служит ориентиром для стоп-лосса при торговле на Форексе. Индикатор также отображает максимальную потенциальную прибыль каждого сигнала для Форекс-торговли с учетом такого стоп-лосса и входом на закрытии свечи, давшей сигнал:
Индикатор VMFX_TREND является важной частью торговой системы VMFX Elite Strategy, отображая направление основного тренда в подвальной панели:
Он имеет только визуальные настройки:
Индикатор VMFX DASH выводит в верхнюю правую часть экрана инфо-панель с различными показателями текущего состояния рынка, такие как цены по биду и аску, минимальную и максимальную цену дня, средние дневные и недельные диапазоны цены за разные периоды. Экстремальные значения этих параметров могут подсвечиваться другим цветом. Панель также информирует о времени, оставшемся до закрытия последней свечи (Candle Time). В торговле бинарными опционами эти параметры не будут использоваться, а вот таймер свечи и может оказаться полезен как вспомогательный инструмент:
Настройки инфо-панели позволяют изменить размер и цвет шрифтов, а также настроить параметры, при которых значения будут подсвечиваться другими цветами при приближении к экстремальным:
Индикатор VMFX PAIRS позволяет быстро переключаться между разными валютными парами на одном и том же графике. Для этого справа выводится список всех валют, котировки которых поддерживает ваш брокер. Изначально кнопок всего 28, но если брокер какую-то из валют не поддерживает, то при нажатии на нее кнопка просто исчезнет из списка:
В настройках VMFX PAIRS можно изменить вручную список валютных пар, расположение и размер кнопок, а также шрифта:
Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов
В пакет VMFX Elite Strategy для торговли бинарными опционами входят четыре шаблона:
- VMFX-SW для торговли по самым надежным, но более медленным сигналам на старших таймфреймах. Он использует индикатор VMFX ENTRY 3.
- VMFX-DT с более быстрыми сигналами и умеренными рисками для торговли на M15-H1 таймфреймах. Здесь используется индикатор VMFX ENTRY 2.
- VMFX-SC с самыми быстрыми и частыми сигналами по индикатору VMFX ENTRY 1 для торговли на М1-М5.
- VMFX-ADVSC повторяет настройки предыдущего шаблона, но при этом отключает панель тренда для подтверждения сигналов.
Правила торговли по стратегии VMFX Elite Strategy для бинарных опционов очень просты и не требуют применения сторонних инструментов и индикаторов.
Торговая система подразумевает использование авторской панели тренда для определения его направления и соответствующей фильтрации сигналов. Для сигналов на покупку Put опционов, образованных красными прямоугольниками, панель тренда тоже должна быть красной. Синий цвет панели указывает на восходящий тренд и подтверждает сигналы на покупку Call опционов.
Обратите внимание, что самые надежные сигналы для торговли бинарными опционами будут получены в то время, когда панель тренда остается одного цвета длительное время. Периоды с частой сменой показаний данного индикатора будут указывать на нестабильное состояние рынка и возможный период флэта. Торговля в такое время будет менее прибыльной.
Торговля по тренду бинарными опционами максимально эффективна. Почему это так, и как распознавать разные фазы рынка, мы рассказываем в цикле статей:
Для покупки Call опциона требуется соблюдение следующих условий:
- Появился синий прямоугольник с черной стрелкой вверх в нижней его части.
- Панель тренда синяя.
Условия для покупки Put опциона:
- Появился красный прямоугольник и черная стрелка, указывающая вниз.
- Панель тренда красная.
После закрытия свечи, на которой появился сигнал, можно покупать опцион с экспирацией 3 свечи. Таймфрейм можно использовать любой.
Открытие опциона Call
Панель тренда стабильно синяя, появилась сигнальная стрелка вверх и синий прямоугольник позади нее. Соблюдения этих условий достаточно для покупки Call опциона:
Открытие опциона Put
Появился красный прямоугольник с черной стрелкой вниз. Панель тренда красная. Можно покупать Put опцион:
Заключение
Торговая система для бинарных опционов VMFX Elite Strategy достаточно проста, поэтому система подходит даже для новичков. В то же время, она показывает достаточно высокий процент прибыльных сигналов при правильном подходе к торговле бинарными опционами с ее помощью.
В самостоятельных экспериментах и тестировании торговой системы на демо-счете мы советовали бы обратить внимание на оптимальную экспирацию опционов. Экспирация в 3 свечи рекомендуется как минимальная, но некоторым инструментам может понадобится больше времени для прибыльной отработки сигнала VMFX Elite Strategy.
Соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента в этой стратегии так же необходимо для сохранения депозита, как и в любой другой. Это же относится и к выбору надежного партнера среди многочисленных предложений от брокеров. Найти лучшего вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов.
