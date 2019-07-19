Стратегия бинарных опционов Karazon

Стратегия для бинарных опционов Karazon наглядно показывает, как всего несколько простых индикаторов могут превратиться в мощный инструмент для заработка. Многие трейдеры даже не подозревают, какие возможности скрываются за привычными техническими индикаторами. Главное – правильно их сочетать и дополнить наглядной панелью со статистикой. В результате получается мощный инструмент, благодаря которому вы сможете повысить точность торговли бинарными опционами. Именно о нем и пойдёт речь в нашем обзоре.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Karazon

Установка стратегии для бинарных опционов Karazon

Индикаторы стратегии Karazon устанавливаются в MetaTrader 4 стандартным способом. Для начала откройте терминал и в верхнем меню выберите «Файл» → «Открыть каталог данных». В появившемся окне перейдите в папку MQL4 → Indicators и скопируйте туда все файлы индикаторов.

Если в комплекте есть шаблоны, их нужно переместить в папку templates в корневом каталоге терминала.

После этого перезапустите платформу, чтобы новые индикаторы и шаблоны появились в списке. Более подробную инструкцию можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки стратегии для бинарных опционов Karazon

Стратегия для бинарных опционов Karazon основана на авторском индикаторе с одноименным названием. Он отображает на графике торговые сигналы в виде стрелок: зеленая указывает на возможность купить опцион Call, а красная – на сигнал к покупке опциона Put.

Помимо стрелок на графике, индикатор Karazon.ex4 отображает в нижней части экрана – там, где обычно размещаются осцилляторы – столбчатую гистограмму под названием Golden Bar. Желтые столбцы выше нулевой отметки указывают на локальную перекупленность рынка, а столбцы ниже нуля сигнализируют о перепроданности. Этот визуальный элемент помогает быстрее ориентироваться в текущем состоянии рынка и уточнять сигналы для входа в сделку.

Если столбик гистограммы заметно уходит в положительную зону, это может указывать на скорое появление красной стрелки и сигнала на покупку опциона Put. В случае с Call ситуация противоположна – крупный желтый столбик в отрицательной области говорит о возможном сигнале на повышение.

Таким образом, гистограмма в нижней части графика играет роль своеобразного предупреждающего индикатора. Она помогает трейдеру заранее понять, в какую сторону может появиться следующий торговый сигнал.

На этом возможности инструмента не заканчиваются. Помимо функции предварительного оповещения о возможной сделке, гистограмма в нижней части графика выполняет роль фильтра сигналов. Вы можете самостоятельно установить пороговый уровень, при превышении которого будете брать сигнал в работу. Это дополнительно повысит долю прибыльных сделок в и без того высоком винрейте стратегии Karazon.

Помимо сигналов, система отображает на графике информационную панель. В ней удобно собрана информация о текущем состоянии стратегии – находится ли она в режиме ожидания, покупке Call или Put.

Также там отображается состояние последнего бара нижнего индикатора Golden Bar. Самое важное – статистика последних сигналов системы, включая количество прибыльных и убыточных сделок. С помощью этой информационной панели трейдеры смогут быстро отобрать активы и таймфреймы, на которых стратегия показала наилучшие результаты.

Теперь немного о настройках системы Karazon.

Все настройки индикатора Karazon можно условно разделить на два раздела: основные параметры и алерты. В блоке основных параметров задаются периоды расчёта трёх скользящих средних – SMA, ShortSMA и LongSMA, а также значение параметра Deviation Period. Эти показатели играют ключевую роль и напрямую влияют на эффективность стратегии.

Рекомендуется подбирать настройки индивидуально для каждого актива и таймфрейма. Процесс настройки достаточно прост: поочередно меняйте параметры и отслеживайте показатель Winrate на информационной панели. Оптимальными считаются значения, при которых Winrate находится в пределах 75–80 процентов. Если достичь таких результатов не удается, попробуйте перейти на более высокий таймфрейм. В случае, если и это не помогает выйти на нужный уровень точности, разумнее отказаться от торговли выбранным активом по данной стратегии.

Даже если сигналы кажутся максимально точными, не забывайте о правилах управления рисками и капиталом. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной подборке статей:

Правила торговли по Karazon

Разберёмся, как именно торговать по стратегии Karazon. В отличие от большинства сигнальных индикаторов, работающих по принципу “чёрного ящика”, Karazon дает достаточно точные и понятные сигналы. Это позволяет обходиться без дополнительных фильтров – за исключением встроенного подвального осциллятора Golden Bar.

Поэтому можно сразу перейти к описанию основных торговых правил, не отвлекаясь на вспомогательные инструменты.

Открытие опциона Call

Под свечой появилась зеленая стрелка вверх. На открытии следующей свечи покупаем Call.

Открытие опциона Put

Над свечой появилась красная стрелка вниз. На открытии следующей свечи покупаем Put.

Рекомендуем устанавливать время экспирации равным одной свечи. Однако оптимальный период удержания позиций зависит от конкретного актива и должен подбираться вами с учетом результатов тестирования на исторических данных. Такой подход поможет адаптировать стратегию под особенности выбранного инструмента и повысить ее эффективность.

Специфика применения стратегии бинарных опционов Karazon

У стратегии для бинарных опционов Karazon есть несколько вариантов применения. Основные правила торговли мы уже рассмотрели ранее, но их можно дополнить фильтрацией сигналов с помощью встроенного осциллятора Golden Bar, который отображается в нижней части графика.

Один из подходов – установить пороговое значение для гистограммы и учитывать только те сигналы, при которых столбик превышает заданный уровень. Это может способствовать повышению общей эффективности стратегии. Важно понимать, что любой фильтр отсеивает не только убыточные сделки, но и часть прибыльных. Поэтому решение о том, использовать ли Golden Bar в роли фильтра, каждый трейдер принимает самостоятельно.

Плюсы стратегии Karazon

Среди главных преимуществ стратегии Karazon стоит отметить большое количество точных сигналов – как для покупки опционов Call, так и для Put. Информационная панель помогает трейдеру подобрать наиболее подходящие настройки индикаторов, на основе которых формируются сигналы системы.

Дополнительным плюсом является визуальное представление силы сигналов. За это отвечает встроенный осциллятор, расположенный в нижней части графика. Он помогает отсекать часть ложных входов, тем самым повышая общую эффективность стратегии.

Минусы стратегии Karazon

Одним из очевидных недостатков системы можно назвать отсутствие предварительных сигналов перед появлением точки входа. В некоторых ситуациях котировки меняются слишком быстро, и трейдер просто не успевает среагировать вовремя, открывая сделку уже по не самой выгодной цене.

Из-за этого приходится постоянно следить за графиком, даже несмотря на наличие всплывающих уведомлений и звуковых оповещений. Это немного снижает удобство использования стратегии при активной торговле.

Заключение

Стратегия для бинарных опционов Karazon построена на основе уникального авторского индикатора, который не только подает торговые сигналы, но и выполняет функцию бэктестера. На информационной панели отображается подробная статистика, позволяющая оценить эффективность стратегии на выбранном активе и таймфрейме.

Для повышения процента прибыльных сделок необязательно подключать дополнительные индикаторы или проводить глубокий анализ. Часто достаточно установить пороговые значения для осциллятора Golden Bar, чтобы отфильтровать ложные сигналы.

Перед переходом к торговле бинарными опционами на реальном счёте рекомендуется протестировать стратегию на демо-счёте – желательно у брокера с минимальным депозитом. И, конечно, не забывайте о базовых правилах риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Скачать Karazon

Скачать

Попробовать на демо

Смотрите также: