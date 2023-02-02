        Стратегия для бинарных опционов FX HULK

        Стратегия для бинарных опционов FX HULK является сигнальной и включает в себя трендовую панель с дополнительными сигналами и показателями тренда с шести разных таймфреймов. Также в стратегии присутствует три шаблона, каждый из которых подойдет для разных типов торговли, что делает эту торговую систему универсальной.

        Обратите внимание, что стратегия FX HULK является платной и стоит $10, но с нашего сайта для ознакомления ее можно скачать бесплатно.

        Содержание:

        Пример стратегии FX HULK в действии

        Характеристики стратегии для бинарных опционов FX HULK

        • Терминал: MetaTrader 4.
        • Таймфрейм: M1-H4.
        • Экспирация: 3 свечи.
        • Типы опционов: Call/Put.
        • Индикаторы: FXHULK1.ex4, FXHULK2.ex4, FXHULK3.ex4, Trading Dashboard.ex4.
        • Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК.
        • Рекомендуемые брокеры: QuotexPocketOption, Alpari, Binarium.

        Установка стратегии для бинарных опционов FX HULK

        Индикаторы стратегии FX HULK устанавливается стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в МТ4 «Файл» и далее «Открыть каталог данных». В открывшемся каталоге нужно перейти в папку «MQL4» и далее в «Indicators», после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку «Templates». Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии FX HULK для бинарных опционов

        Торговая система FX HULK состоит из двух индикаторов, один из которых представляет собой сигналы на графике, а второй является инфо-панелью. Сигналы выглядят в виде пустых стрелочек:

        Внешний вид сигналов FX HULK

        Сложно сказать, на чем они основаны, так как настроить в них можно только алерты:

        Окно настроек алертов FX HULK

        Второй индикатор является информационной панелью, которая показывает:

        1. направление цены;
        2. силу движения;
        3. тренд;
        4. сигналы в виде квадратиков.

        Внешний вид панели FX HULK

        Панель имеет больше настроек в отличии от сигналов и изменить/включить можно:

        1. часовой пояс (если он отличается от вашего);
        2. смещение панели на графике (если хотите, чтобы панель размещалась в другом месте);
        3. открытие дня (если хотите, чтобы на графике появилась линия открытия текущего дня);
        4. центральный уровень пивотов (если хотите, чтобы на графике был именно центральный пивот-уровень);
        5. сигналы от панели (если хотите, чтобы на графике появились дополнительные сигналы).

        Окно настроек панели

        Сигналы, которые можно включить на панели, являются очень частыми и использовать их в торговле нужно очень осторожно:

        сигналы от панели FX HULK

        Но мы бы не советовали обращать на них внимания, так как они почти никогда не пересекаются с основными сигналами и их невозможно отфильтровать.

        Как уже говорилось в самом начале, в стратегии есть три шаблона, каждый из которых можно использовать для определенного типа торговли. Шаблоны различаются только частотой сигналов. Далее для сравнения возьмем одинаковый участок графика и посмотрим, какое количество сигналов генерирует каждый из шаблонов. Шаблон FXHULK1:

        Шаблон FXHULK1

        Шаблон FXHULK2:

        Шаблон FXHULK2

        Шаблон FXHULK3:

        Шаблон FXHULK3

        Условно эти шаблоны можно разделить на скальперский (FX HULK3), внутридневной (FX HULK2) и для свинг-трейдинга (FX HULK3).

        Правила торговли по стратегии FX HULK для бинарных опционов

        В любой стратегии отличным фильтром любых сигналов является торговля по тренду. Поэтому можно использовать панель тренда, а можно самостоятельно изучить, что такое тренд:

        После этого первым делом нужно определиться, какой из шаблонов вы будете использовать, так как правила будут одинаковы для каждого из них. Мы в своей торговле использовали шаблон FX HULK1, который дает оптимальное количество сигналов и отлично подходит для трендовой торговли.

        Автор торговой системы разделяет сигналы по силе на сильные, средние и слабые. В торговле используются только сильные и средние сигналы, а слабые сигналы игнорируются.

        Сильные сигналы для опционов Call появляются тогда, когда на панели мы видим не менее четырех таймфреймов зеленого цвета. Строка «Analysis» имеет подпись «UP», строка «Strength» имеет подпись «STRONG» и строка «Trend» имеет подпись «BULLISH». Четыре квадратика внизу панели должны быть зеленого цвета:

        сигнал для call на панели FX HULK

        Сильные сигналы на покупку опционов Put появляются тогда, когда на панели мы видим, что как минимум 4 таймфрейма окрашены в красный цвет и соответственно показывают сильное падение. Строка «Analysis» имеет подпись «DOWN», строка «Strength» имеет подпись «STRONG» и строка «Trend» имеет подпись «BEARISH». Четыре квадратика внизу панели должны быть красного цвета:

        сигнал для put на панели FX HULK

        Средние сигналы от сильных отличаются только тем, что вместо четырех квадратиков внизу одного цвета будут только два, то есть для опционов Call будет только два зеленых квадратика, а для опционов Put только два красных квадратика.

        Теперь осталось сложить все сигналы вместе и получить правила торговли по торговой системе FX HULK. И для опционов Call нужно, чтобы:

        1. На графике появилась зеленая стрелочка, направленная вверх.
        2. На панели тренда был сильный или средний сигнал (4 зеленых таймфрейма и 4 или 2 зеленых квадратика).

        Для опционов Put нужно, чтобы:

        1. На графике появилась красная стрелочка, направленная вниз.
        2. На панели тренда был сильный или средний сигнал (4 красных таймфрейма и 4 или 2 красных квадратика).

        Экспирация для всех сделок используется в 3 свечи, а таймфрейм можно использовать любой.

        Открытие опциона Call

        На изображении ниже мы видим, что панель у нас полностью зеленого цвета, что говорит о сильном восходящем тренде и сильном сигнале, и также на графике появилась зеленая стрелочка, а значит можно покупать опцион Call с экспирацией в 3 свечи:

        покупка опциона Call по стратегии FX HULK

        Открытие опциона Put

        В этом случае на панели у нас есть сильный сигнал, показывающий нисходящий тренд и также на графике появилась красная стрелочка, а значит можно покупать опцион Put с экспирацией в 3 свечи:

        покупка опциона put по стратегии FX HULK

        Заключение

        Торговая система FX HULK является сигнальной и не требует дополнительных фильтров для торговли бинарными опционами, но не смотря на это, перед использованием ее на реальном счету обязательно протестируйте ее на демо-счету. Также можно проводить эксперименты и добавлять в нее свои индикаторы, так как это может улучшить торговые результаты.

        Помимо этого, чтобы обезопасить свой депозит, всегда стоит помнить про правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также вести торговлю только через проверенного брокера, найти которого можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Скачать бесплатно стратегию FX HULK

        Скачать

        Попробовать на демо счете

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Артур
        Шесть таймфреймов!!! Зачем так много? Шаблоны есть - работать можно.
        04 августа 2023
        Богдан
        Хорошо всё расписано. И то что не надо дополнительных фильтров тоже хорошо.
        12 мая 2023
        Трейдер БО
        Всего 10 баксов!!! Почти даром. Если я правильно понял: это не индикатор, именно во внутрь этой стратегии нужно добавлять индикаторы. Любые.
        23 марта 2023
        Вячеслав
        Не показывает линию цены на графике. Как ее настроить?
        05 марта 2023
        tirant
        Надо тестить.
        18 февраля 2023
        Руслан
        Руслан
        Интересно, а он даёт сигналы только на барах на графике? Или на свечном графике тоже будут сигналы?
        Алексей, я думаю не имеет значения бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.
        Костя, не знаю, как по мне свечи более привычны в понимании и восприятии, они более информативные на мой взгляд
        Option Bull, на самом деле это все дело времени и привычки и ничего сложного в понимании баров нет, хотя я не настаиваю. Все что помогает торговле идет только на пользу)
        08 февраля 2023
        Костя
        Интересно, а он даёт сигналы только на барах на графике? Или на свечном графике тоже будут сигналы?
        Алексей, я думаю не имеет значения бар это такая же свеча, только здесь не прорисован прямоугольник “тела”, а функцию цвета выполняет ориентация боковых линий. В остальном бары работают аналогично свечам. Ну и барная терминология несколько отличается от свечной, ведь бары, в отличие от свечей, были разработаны в западными трейдерами.
        05 февраля 2023
        Алексей
        Интересно, а он даёт сигналы только на барах на графике? Или на свечном графике тоже будут сигналы?
        04 февраля 2023
        Владимир
        Три варианта шаблонов это конечно круто), но реально использовать первый, где много сигналов, можно запутаться и даже для турбо опционов сложно и опасно), потому что можно наторговать... Ну кончено же лучше эти сигналы учитывать совместно с другими сигналами на графике, прайс экшн например
        04 февраля 2023
        Костя
        Да, шаблон FXHULK1 будет поточнее чем остальные, где сигналы просто идут постоянно)) но всё равно нужно учитывать другие факторы графического и технического анализа...
        04 февраля 2023
