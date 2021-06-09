Стратегия для бинарных опционов Super EZ Simplicity BO

Стратегия Super EZ Simplicity BO – это сигнально-трендовая стратегия для бинарных опционов, которая основывается на трендовом индикаторе по типу Скользящей Средней и гистограмме в «подвале», а также уровням спроса и предложения, напоминающим индикатор для бинарных опционов Crystal. Помимо этого, в стратегии Super EZ Simplicity BO есть индикатор сигналов в виде стрелочек и подписей (Call и Put).

Характеристики стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

Терминал: MetaTrader 4.

Таймфреймы: любые, но самые эффективные сигналы начинаются с H1 и выше.

Экспирация: 5 свечей.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: SIMPLICITY v.4_fix.ex4, SIMPLICITY TREND SURFER_fix.ex4.

Торговые инструменты: валютные пары, акции, криптовалюты, сырьевые товары.

Время торговли: 8:00-20:00 МСК.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari.

Установка индикаторов стратегии Super EZ Simplicity BO в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

Инструкция MetaTrader 4 по установке индикаторов:

Обзор индикаторов стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

Как уже говорилось выше, стратегия включает в себя множество показателей, но все они вмещаются в алгоритмы всего двух индикаторов для бинарных опционов:

Simplicity V4; Simplicity trend surfer.

Первый индикатор отвечает за:

Зоны спроса и предложения; Локальные Уровни поддержки и сопротивления; Трендовый индикатор в виде смайликов на графике; Сигналы.

Настройки индикатора выглядят подобным образом:

Переменная «TrendPeriod» отвечает за трендовый индикатор в виде смайликов, и чем выше значение, тем менее чувствительным становится индикатор к движениям рынка. В таблице ниже можно видеть одинаковый участок графика с параметрами индикатора «3» и «20»:

Высокая чувствительность индикатора Низкая чувствительность индикатора

Чтобы выключить данный индикатор, необходимо в переменная «Display_Secret_Algorithmic_Trend» выбрать – «false».

Переменные «Arrow» и «ArrowSize» отвечают за вид стрелочек и за их размер, и могут быть двух видов или же вообще могут быть отключены.

Переменная «Display_Support_And_Resistance» отвечает за локальные уровни поддержки и сопротивления:

Последней важной переменной является «Market_Zone_Period», которая отвечает за зоны спроса и предложения в виде красных и синих пустых прямоугольников. Важно отметить, что корректное отображение возможно при использование зон с высшего таймфрейма. Поэтому если используется, к примеру, график М5, то зоны лучше использовать, начинам с графиков М30:

Все остальные настройки относятся к визуальным.

Настройки второго индикатора выглядят намного проще и поменять можно только вид индикатора в «подвале»:

Правила торговли по стратегии Super EZ Simplicity BO

Стратегия Super EZ Simplicity BO включает в себя трендовые индикаторы, поэтому плюсом при работе с ней будет понимание того, как устроены тренды:

Набор правил для торговли по данной стратегии не является маленьким, но при этом все его составляющие являются простыми для понимания и будут понятны даже новичкам в торговле бинарными опционами.

Для покупки опционов Call нужно, чтобы:

Трендовый индикатор, состоящий из смайликов, был зеленого цвета; Появилась зеленая стрелочка с подписью «CALL»; Появился локальный уровень поддержки (зеленые точки); Одна из линий в «подвале» была зеленого цвета (если две линии зеленного цвета, то это еще более сильное указание на сигнал); Зоны спроса (синие пустые прямоугольники) использовать не обязательно, но будет плюсом.

Для опционов Put нужно, чтобы:

Трендовый индикатор, состоящий из смайликов, был красного цвета; Появилась красная стрелочка с подписью «PUT»; Появился локальный уровень сопротивления (красные точки); Одна из линий в «подвале» была красного цвета (если две линии красного цвета, то это еще более сильное указание на сигнал); Зоны предложения (красные пустые прямоугольники) использовать не обязательно, но будет плюсом.

Также в стратегии Super EZ Simplicity BO есть алерты, которые появляются в момент появления стрелочек:

Обратите внимание, что хоть стратегию можно использовать на любых таймфреймах, самые лучшие результаты могут быть получены на графиках от Н1 и выше, поэтому обязательно учитывайте это при использовании стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов.

Сигналы по стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов

Примеры потенциальных сделок будем рассматривать на паре EUR/USD и таймфрейме М5.

Опцион Call

На данном участке графика у нас имеется:

Сигнал Call (зеленая стрелочка); Красный смайлик на графике (трендовый индикатор); Уровень сопротивления (зеленые точки на сигнальной свече); Одна из линий «подвала» красная.

Поэтому можно покупать опционы Call с экспирацией в 5 свечей:

Опцион Put

На данном участке графика у нас имеется:

Сигнал Put (красная стрелочка); Зленеый смайлик на графике (трендовый индикатор); Уровень поддержки (красные точки на сигнальной свече); Одна из линий «подвала» зеленая.

Поэтому можно покупать опционы Put с экспирацией в 5 свечей:

Заключение

Несмотря на то, что в стратегии есть хорошие и точные сигналы, большая часть из них может быть ложной на малых таймфреймах, поэтому использовать ее лучше на таймфреймах от Н1 и выше, и также перед использованием стратегии Super EZ Simplicity BO для бинарных опционов обязательно нужно провести тестирование на демо-счету, а на реальном счету начинать торговлю только с малых сумм.

Немаловажным является использование правил мани-менеджмента и риск-менеджмента, что даст возможность избежать крупных убытков, а проверенный брокер даст возможность вести качественную торговлю, и найти такого брокера можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Скачать бесплатно стратегию Super EZ Simplicity BO

Скачать

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

