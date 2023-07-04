        Ex Forex Simple System

        Стратегия для бинарных опционов Ex Forex Simple System

        Стратегия для бинарных опционов Ex Forex Simple System дает стрелочные сигналы, которые по-разному генерируются в условиях флэта и трендового движения. Дополнительный фильтр в подвальной панели помогает отсеять ненадежные сигналы, существенно повышая эффективность стратегии.

        Правила торговли по Ex Forex Simple System очень просты, так что даже начинающие трейдеры без труда смогут применить их для заработка на бинарных опционах.

        Ex Forex Simple System продается за $205, но на нашем сайте у вас есть возможность скачать эту систему бесплатно для ознакомления и самостоятельного тестирования.

        Содержание:

        график Ex Forex Simple System

        Характеристики стратегии для бинарных опционов Ex Forex Simple System

        • Терминал: MetaTrader 4;
        • Таймфрейм: M1-H4;
        • Экспирация: 5 свечей;
        • Типы опционов: Call/Put;
        • Индикаторы: Arrow-64473967_fix.ex4, Zone-64473967_fix.ex4;
        • Торговые инструменты: валютные пары, сырьевые товары, криптовалюты, акции;
        • Время торговли: 8:00-20:00 МСК;
        • Рекомендуемые брокеры: Quotex, Pocket Option, Alpari, Binarium.

        Установка стратегии для бинарных опционов Ex Forex Simple System

        Индикаторы стратегии Ex Forex Simple System устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

        Обзор и настройки индикаторов стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов

        В торговой стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов используется два индикатора:

        • Arrow-64473967_fix;
        • Zone-64473967_fix.

        Первый генерирует стрелочные сигналы, а второй выводит в подвальной панели сигналы о смене рыночной фазы.

        Стрелки индикатора Arrow-64473967_fix появляются одновременно с сигналами в подвальной панели, которые отображаются как вертикальные линии красного или синего цвета разной высоты:

        сигналы индикатора arrow-64473967_fix в Ex Forex Simple System

        Шкала в подвальной панели привязана к цене актива и самим стрелочным сигналам. Вершина красных вертикальных линий в этой панели соответствует уровню цены немного выше свечи, на которой появился сигнал. На синих вертикальных линиях значение цены соответствует уровню на графике немного ниже свечи с синим стрелочным сигналом:

        уровни в Ex Forex Simple System

        Настройки данного индикатора позволяют:

        • изменить два параметра для стрелочных сигналов боковика (блок Sideways_Market_ARROW);
        • изменить три параметра для трендовых стрелочных сигналов (блок Trend_Market_ARROW);
        • отключить или включить стрелочные сигналы;
        • изменить визуальные параметры системы;
        • настроить оповещения.

        настройки в Ex Forex Simple System

        Точно знать как влияют настройки параметров Settings 1-5 на стрелочные сигналы невозможно без доступа к исходному коду алгоритма. Замена этих цифровых параметров действительно влияет на расположение стрелок на графике, но отследить логику этих изменений достаточно сложно. Инструкции в настройках однозначно указывают лишь на то, что установка значения 0 для параметров Settings_1 и Settings_2 убирает с графика все стрелочные сигналы, относящиеся к торговле во флэте. Сделав то же самое для параметров Settings_3, 4 и 5 можно убрать трендовые стрелочные сигналы.

        Вот так выглядит один и тот же график, где оставлены все стрелочные сигналы с базовыми настройками, только трендовые сигналы и только сигналы для боковика:

        разные сигналы в Ex Forex Simple System

        Заметно, что стрелочный индикатор системы Ex Forex Simple System действительно неплохо справляется с определением текущего тренда. На растущем рынке трендовые сигналы указывают только на покупку Call опционов, а на падающем – только Put. Для флэтовых сигналов индикатор пытается определить верхнюю и нижнюю границы диапазона, в котором движется цена, и дает соответствующие рекомендации для покупки бинарных опционов от этих границ.

        Zone-64473967_fix – это второй индикатор стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов. На базовых настройках он окрашивает в желтый цвет определенные зоны в подвальной панели:

         индикатор zone-64473967_fx

        Данный индикатор скорее всего является комплексным алгоритмом, отслеживающим несколько разных параметров цены одновременно. Его показатели зон не коррелируют в значительной степени ни с одним из стандартных осцилляторов. В настройках можно задать два цифровых значения для Зоны 1 и Зоны 2, которые по умолчанию установлены как 33 и 25:

        настройки индикатора zone-64473967_fix

        Во вкладке “Цвета” индикатора Zone-64473967_fix можно задать цвет, ширину и стиль линии  для шести разных параметров. В базовых настройках окрашиваются только параметр №1 и №3:

        настройки цвета в zone-64473967 в Ex Forex Simple System

        Если выбрать разные цвета для каждого из шести параметров, можно увидеть, что Zone-64473967_fix индикатор для бинарных опционов на самом деле определяет четыре вида зон и может отображать их в подвальной панели разными цветами. Он также может выводить в подвальной панели две практически идентичные кривые, заметно коррелирующие со стандартным индикатором DeMarker:

        зоны в zone-64473967_fix в Ex Forex Simple System

        Алгоритмы обоих индикаторов торговой системы Ex Forex Simple System для бинарных опционов поддаются настройке, но ни названия самих параметров в настройках, ни изменения в стрелочных сигналах и окрашивании зон не дают однозначного понимания логики таких изменений. Найти оптимальные настройки для получения наилучших сигналов можно лишь методом перебора.

        Правила торговли по стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов

        Серия тестов и экспериментов с настройками привела нас к выводу, что наилучшие результаты в торговле бинарными опционами по системе Ex Forex Simple System приносят самые простые правила торговли на базовых авторских настройках. Мы не рекомендуем их менять без четкого понимания логики и смысла таких изменений.

        Мы рассмотрели отдельно трендовые и флэтовые стрелки и отследили их эффективность в разных рыночных фазах, отображаемых индикатором Zone-64473967_fix.

        Наилучший винрейт имеют те стрелочные сигналы, которые возникли в зонах, не окрашенных в желтый цвет в подвальной панели. При этом не имеет значения, использовались ли трендовые стрелки или стрелочные сигналы боковика.

        Обратите внимание, что вертикальные красные и синие бары в подвальной панели видны только в неокрашенных желтым зонах, т.е только для тех стрелочных сигналов, которые будут использоваться в стратегии:

        сигналы подвальной панели zone-64473967_fix в Ex Forex Simple System

        В теории значения цены для вершин вертикальных баров из подвальной панели могут служить для уточнения уровней для торговли бинарными опционами. Тем не менее наши тесты показали, что практической выгоды от такого использования индикатора не наблюдается. Наиболее выгодной стратегией будет просто покупать соответствующий опцион после закрытия свечи, на которой сформировался сигнал.

        Время экспирации в стратегии Ex Forex Simple System составляет 5 свечей, что дает достаточно времени, чтобы цена проявила себя в соответствии с сигналами индикаторов.

        В целом правила торговли по стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов действительно просты, ведь трейдеру просто необходимо следовать указаниям стрелочных сигналов, что согласно нашим тестам само по себе дает около 65% ожидаемого винрейта. Больше зарабатывать на любых торговых системах может понимание базовых принципов управления рисками, капиталом и эмоциями в торговле. Если вы только начинаете освоение торговли бинарными опционами, предлагаем ознакомиться с серией обучающих материалов на эту тему:

        Итак, для покупки Call опционов правила будут следующими:

        1. Появился сигнал синей стрелки вверх.
        2. В подвальной панели появился синий вертикальный бар.

        Если оба условия соблюдены, следует дождаться закрытия свечи, на которой появился сигнал и затем покупать Call опцион с экспирацией 5 свечей. Таймфрейм может использоваться любой.

        Для покупки Put опционов:

        1. Появился сигнал красной стрелки вниз.
        2. В подвальной панели появился красный вертикальный бар.

        На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион с экспирацией 5 свечей.

        Открытие опциона Call

        На данном скриншоте мы видим, что сигнал на покупку Call опциона соответствует всем правилам. Появилась синяя стрелка вверх, а в подвальной панели мы тоже видим вертикальный бар синего цвета под свечой с сигналом. На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 5 свечей.

        сигнал на покупку call опциона

        Открытие опциона Put

        В данном примере красный стрелочный сигнал возник в тот момент, когда показания подвального индикатора не были желтыми. Под свечой, давшей сигнал, мы видим красный вертикальный бар. Дождавшись закрытия свечи с сигналом, можно покупать Put опцион с экспирацией в 5 свечей.

        сигнал на покупку putопциона

        Заключение

        У стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов есть два неоспоримых достоинства:

        1. Стратегия работает в любых рыночных фазах, самостоятельно распознавая границы флэта и направление тренда.
        2. Правила торговли чрезвычайно просты и подходят даже начинающим трейдерам.

        К недостаткам системы Ex Forex Simple System следует отнести неочевидные настройки индикаторов, что делает крайне сложной дальнейшую оптимизацию стратегии.

        В любом случае работу стратегии мы предварительно рекомендуем самостоятельно проверять на демо-счету. Найти подходящую площадку для торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

        Александр
        Нужно попробовать
        18 ноября 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Как и обещал я протестировал её очень внимательно. И при правильной настройке она работает как часики точка и самое главное экспирация пять свечей это минимум. Рекомендую всем попробуйте тем более скачать её можно бесплатно.
        16 сентября 2023
        Ответить
        Алексей
        Алексей
        Рекомендую всем!
        Одна из лучших стратегий для бинарных опционов, на мой взгляд.
        Option Bull, вот это да) Неужели правда? Прям заинтриговали протестировать. Полезно иногда читать комментарии, спасибо!
        Владимир, 205 баксов за 65% винрейт, это на мой взгляд дороговато) винрейт 65% это на грани выхода в плюс... тут есть над чем подумать
        18 июля 2023
        Ответить
        Владимир
        Владимир
        Рекомендую всем!
        Одна из лучших стратегий для бинарных опционов, на мой взгляд.
        Option Bull, вот это да) Неужели правда? Прям заинтриговали протестировать. Полезно иногда читать комментарии, спасибо!
        09 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Стрелочные сигналы помогли мне определить трендовые движения и условия флэта с высокой точностью. Дополнительные фильтры на основе фаз рынка добавляют доверия к сделкам. Рекомендую всем!
        Руслан, согласен! Эта стратегия действительно эффективна. Я также использовал ее и получил отличные результаты. Сигналы помогают определить точки входа и выхода из сделок, а дополнительные фильтры улучшают качество торговли. Одна из лучших стратегий для бинарных опционов, на мой взгляд.
        Option Bull, это действительно одна из немногих стратегий, которые показывают стабильные результаты. Я рад, что нашел такой надежный инструмент для торговли бинарными опционами)
        09 июля 2023
        Ответить
        Option Bull
        Option Bull
        Стрелочные сигналы помогли мне определить трендовые движения и условия флэта с высокой точностью. Дополнительные фильтры на основе фаз рынка добавляют доверия к сделкам. Рекомендую всем!
        Руслан, согласен! Эта стратегия действительно эффективна. Я также использовал ее и получил отличные результаты. Сигналы помогают определить точки входа и выхода из сделок, а дополнительные фильтры улучшают качество торговли. Одна из лучших стратегий для бинарных опционов, на мой взгляд.
        09 июля 2023
        Ответить
        Руслан
        Руслан
        Стрелочные сигналы помогли мне определить трендовые движения и условия флэта с высокой точностью. Дополнительные фильтры на основе фаз рынка добавляют доверия к сделкам. Рекомендую всем!
        09 июля 2023
        Ответить
        Богдан
        Богдан
        Ну взять на тест можно. Если всё нормально пойдет....
        Артур, Согласен, звучит все не плохо. Работает на любых фазах рынка...
        07 июля 2023
        Ответить
        Артур
        Артур
        Ну взять на тест можно. Если всё нормально пойдет....
        06 июля 2023
        Ответить
        tirant
        tirant
        И в настройки не надо лезть. Однако 205 баксов!!!
        Трейдер России, в сети много всякой бесплатной гадости. Можно протестить, и эти 205$ отобьются моментом.
        05 июля 2023
        Ответить
        Трейдер БО
        Трейдер БО
        И в настройки не надо лезть. Однако 205 баксов!!!
        05 июля 2023
        Ответить
