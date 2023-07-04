Стратегия для бинарных опционов Ex Forex Simple System дает стрелочные сигналы, которые по-разному генерируются в условиях флэта и трендового движения. Дополнительный фильтр в подвальной панели помогает отсеять ненадежные сигналы, существенно повышая эффективность стратегии.

Правила торговли по Ex Forex Simple System очень просты, так что даже начинающие трейдеры без труда смогут применить их для заработка на бинарных опционах.

Ex Forex Simple System продается за $205, но на нашем сайте у вас есть возможность скачать эту систему бесплатно для ознакомления и самостоятельного тестирования.

Содержание:

Характеристики стратегии для бинарных опционов Ex Forex Simple System

Установка стратегии для бинарных опционов Ex Forex Simple System

Индикаторы стратегии Ex Forex Simple System устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Для этого необходимо добавить их в корневую папку терминала, выбрав в MT4 “Файл” и далее “Открыть каталог данных”. В открывшемся каталоге нужно перейти в папку “MQL4” и далее в “Indicators”, после чего перетащить туда файлы индикаторов. Шаблоны устанавливаются точно также, но помещаются в папку “Templates”. Более подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть в нашем видео:

Обзор и настройки индикаторов стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов

В торговой стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов используется два индикатора:

Arrow-64473967_fix;

Zone-64473967_fix.

Первый генерирует стрелочные сигналы, а второй выводит в подвальной панели сигналы о смене рыночной фазы.

Стрелки индикатора Arrow-64473967_fix появляются одновременно с сигналами в подвальной панели, которые отображаются как вертикальные линии красного или синего цвета разной высоты:

Шкала в подвальной панели привязана к цене актива и самим стрелочным сигналам. Вершина красных вертикальных линий в этой панели соответствует уровню цены немного выше свечи, на которой появился сигнал. На синих вертикальных линиях значение цены соответствует уровню на графике немного ниже свечи с синим стрелочным сигналом:

Настройки данного индикатора позволяют:

изменить два параметра для стрелочных сигналов боковика (блок Sideways_Market_ARROW);

изменить три параметра для трендовых стрелочных сигналов (блок Trend_Market_ARROW);

отключить или включить стрелочные сигналы;

изменить визуальные параметры системы;

настроить оповещения.

Точно знать как влияют настройки параметров Settings 1-5 на стрелочные сигналы невозможно без доступа к исходному коду алгоритма. Замена этих цифровых параметров действительно влияет на расположение стрелок на графике, но отследить логику этих изменений достаточно сложно. Инструкции в настройках однозначно указывают лишь на то, что установка значения 0 для параметров Settings_1 и Settings_2 убирает с графика все стрелочные сигналы, относящиеся к торговле во флэте. Сделав то же самое для параметров Settings_3, 4 и 5 можно убрать трендовые стрелочные сигналы.

Вот так выглядит один и тот же график, где оставлены все стрелочные сигналы с базовыми настройками, только трендовые сигналы и только сигналы для боковика:

Заметно, что стрелочный индикатор системы Ex Forex Simple System действительно неплохо справляется с определением текущего тренда. На растущем рынке трендовые сигналы указывают только на покупку Call опционов, а на падающем – только Put. Для флэтовых сигналов индикатор пытается определить верхнюю и нижнюю границы диапазона, в котором движется цена, и дает соответствующие рекомендации для покупки бинарных опционов от этих границ.

Zone-64473967_fix – это второй индикатор стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов. На базовых настройках он окрашивает в желтый цвет определенные зоны в подвальной панели:

Данный индикатор скорее всего является комплексным алгоритмом, отслеживающим несколько разных параметров цены одновременно. Его показатели зон не коррелируют в значительной степени ни с одним из стандартных осцилляторов. В настройках можно задать два цифровых значения для Зоны 1 и Зоны 2, которые по умолчанию установлены как 33 и 25:

Во вкладке “Цвета” индикатора Zone-64473967_fix можно задать цвет, ширину и стиль линии для шести разных параметров. В базовых настройках окрашиваются только параметр №1 и №3:

Если выбрать разные цвета для каждого из шести параметров, можно увидеть, что Zone-64473967_fix индикатор для бинарных опционов на самом деле определяет четыре вида зон и может отображать их в подвальной панели разными цветами. Он также может выводить в подвальной панели две практически идентичные кривые, заметно коррелирующие со стандартным индикатором DeMarker:

Алгоритмы обоих индикаторов торговой системы Ex Forex Simple System для бинарных опционов поддаются настройке, но ни названия самих параметров в настройках, ни изменения в стрелочных сигналах и окрашивании зон не дают однозначного понимания логики таких изменений. Найти оптимальные настройки для получения наилучших сигналов можно лишь методом перебора.

Правила торговли по стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов

Серия тестов и экспериментов с настройками привела нас к выводу, что наилучшие результаты в торговле бинарными опционами по системе Ex Forex Simple System приносят самые простые правила торговли на базовых авторских настройках. Мы не рекомендуем их менять без четкого понимания логики и смысла таких изменений.

Мы рассмотрели отдельно трендовые и флэтовые стрелки и отследили их эффективность в разных рыночных фазах, отображаемых индикатором Zone-64473967_fix.

Наилучший винрейт имеют те стрелочные сигналы, которые возникли в зонах, не окрашенных в желтый цвет в подвальной панели. При этом не имеет значения, использовались ли трендовые стрелки или стрелочные сигналы боковика.

Обратите внимание, что вертикальные красные и синие бары в подвальной панели видны только в неокрашенных желтым зонах, т.е только для тех стрелочных сигналов, которые будут использоваться в стратегии:

В теории значения цены для вершин вертикальных баров из подвальной панели могут служить для уточнения уровней для торговли бинарными опционами. Тем не менее наши тесты показали, что практической выгоды от такого использования индикатора не наблюдается. Наиболее выгодной стратегией будет просто покупать соответствующий опцион после закрытия свечи, на которой сформировался сигнал.

Время экспирации в стратегии Ex Forex Simple System составляет 5 свечей, что дает достаточно времени, чтобы цена проявила себя в соответствии с сигналами индикаторов.

В целом правила торговли по стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов действительно просты, ведь трейдеру просто необходимо следовать указаниям стрелочных сигналов, что согласно нашим тестам само по себе дает около 65% ожидаемого винрейта. Больше зарабатывать на любых торговых системах может понимание базовых принципов управления рисками, капиталом и эмоциями в торговле. Если вы только начинаете освоение торговли бинарными опционами, предлагаем ознакомиться с серией обучающих материалов на эту тему:

Итак, для покупки Call опционов правила будут следующими:

Появился сигнал синей стрелки вверх. В подвальной панели появился синий вертикальный бар.

Если оба условия соблюдены, следует дождаться закрытия свечи, на которой появился сигнал и затем покупать Call опцион с экспирацией 5 свечей. Таймфрейм может использоваться любой.

Для покупки Put опционов:

Появился сигнал красной стрелки вниз. В подвальной панели появился красный вертикальный бар.

На открытии следующей свечи можно покупать Put опцион с экспирацией 5 свечей.

Открытие опциона Call

На данном скриншоте мы видим, что сигнал на покупку Call опциона соответствует всем правилам. Появилась синяя стрелка вверх, а в подвальной панели мы тоже видим вертикальный бар синего цвета под свечой с сигналом. На открытии следующей свечи можно покупать Call опцион с экспирацией 5 свечей.

Открытие опциона Put

В данном примере красный стрелочный сигнал возник в тот момент, когда показания подвального индикатора не были желтыми. Под свечой, давшей сигнал, мы видим красный вертикальный бар. Дождавшись закрытия свечи с сигналом, можно покупать Put опцион с экспирацией в 5 свечей.

Заключение

У стратегии Ex Forex Simple System для бинарных опционов есть два неоспоримых достоинства:

Стратегия работает в любых рыночных фазах, самостоятельно распознавая границы флэта и направление тренда. Правила торговли чрезвычайно просты и подходят даже начинающим трейдерам.

К недостаткам системы Ex Forex Simple System следует отнести неочевидные настройки индикаторов, что делает крайне сложной дальнейшую оптимизацию стратегии.

В любом случае работу стратегии мы предварительно рекомендуем самостоятельно проверять на демо-счету. Найти подходящую площадку для торговли можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов.

Смотрите также:

Как заработать на бинарных опционах

Плюсы и минусы в торговле бинарными опционами

Как получать прибыль, торгуя на чистых графиках

Как приспособить Forex стратегию под Бинарные Опционы?