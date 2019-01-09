        Star Profit Option

        Стратегия для бинарных опционов Star Profit Option

        Стратегия для бинарных опционов Star Profit Option состоит только из двух индикаторов: основного с сигналом в виде звезд и динамического канала в качестве фильтра. Следовательно, эта стратегия проста в использовании и понимании и подойдет даже начинающим трейдерам. По рекомендации авторов сигналы стратегии Star Profit должны использоваться на небольших таймфреймах (от M1 до M15). Благодаря этому вы получите много точных сигналов для бинарных опционов в течение торгового дня.

        Характеристики торговой стратегии Star Profit Option

        • Платформа: Метатрейдер4.
        • Актив: любые валютные пары, индексы, акции и товары.
        • Время торговли: любая, рекомендуемая европейская и американская сессии.
        • Таймфрейм: M1-M15.
        • Срок годности: 5 свечей.
        • Рекомендуемый брокер: QuotexPocketOption, AlpariBinarium.

        Правила торговли по стратегии Star Profit

        Сигналы на покупку CALL:

        • На графике появился сигнал в виде зеленой звезды.
        • Цена пробила нижнюю границу канала.

        Сигнал CALL от Star Profit Option

        Сигналы на продажу PUT:

        • На графике появилась красная звезда.
        • Цена пробила верхнюю границу канала.

        Сигнал PUT от Star Profit Option

        Самый сильный сигнал появляется, когда цена пробивает все три линии канала, после чего появляется сигнальная звезда:

        самый сильный сигнал на графике Star Profit Option

        Очень важно! Для успешной торговли с Star Profit Option требуется надежный брокер бинарных опционов, который не создает задержек при открытии позиций.

        Скачать шаблон и индикаторы стратегии Star Profit Option

        Скачать

        Не смотря на то, что стратегия себя хорошо зарекомендовала в краткосрочной торговле бинарными опционами и имеет индикатор для фильтрации части сигналов, мы рекомендуем опробовать ее используя без рисковый день от Grand Capital.

        Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье, а так же подпишитесь на наш YouTube канал WinOptionCrypto, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео.

        Комментарии

        Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

        Груша
        Очень хорошая стратегия, разогнал с ней депо с 100 баксов до 600!
        во сказочник. без доказательств это все пустые слова. я работал с этой стратегий и у меня получался профит 6-7 из 10 сделок (70%), но никак не получится с такими результатами разогнать!
        так а он может еще что-то использовал кроме этого, или может понимает рынок просто)
        блин, тут я не подумал. но он же молчит)) может и правда фильтровал сигналы как-то
        01 марта 2020
        Гуманоид
        Очень хорошая стратегия, разогнал с ней депо с 100 баксов до 600!
        во сказочник. без доказательств это все пустые слова. я работал с этой стратегий и у меня получался профит 6-7 из 10 сделок (70%), но никак не получится с такими результатами разогнать!
        так а он может еще что-то использовал кроме этого, или может понимает рынок просто)
        16 февраля 2020
        Груша
        Очень хорошая стратегия, разогнал с ней депо с 100 баксов до 600!
        во сказочник. без доказательств это все пустые слова. я работал с этой стратегий и у меня получался профит 6-7 из 10 сделок (70%), но никак не получится с такими результатами разогнать!
        09 января 2020
        baklogon
        Очень хорошая стратегия, разогнал с ней депо с 100 баксов до 600!
        23 марта 2019
        Поработал с разной экспой и на БО 7-10 мин норм. Можно юзать без проблем.
        12 марта 2019
        Люмир
        С финмаксом очень неплохо работает. Сигналы приходят вовремя.
        10 марта 2019
        $Sem$
        Отличная рабочая стратегия, спасибо!!!
        24 февраля 2019
        VolodyaSever
        Согласен, что для успешной торговли нужен надежный брокер БО и не только с этой ТС, а вообще)
        24 февраля 2019
        CrazyGirl
        ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ!!!!!!
        18 февраля 2019
        Данил
        Спасибо за стратегию. Искал такую систему давно, рад что нашел ее здесь. Буду отрабатывать)))
        10 февраля 2019
        Просветленный
        Просветленный
        Я так понимаю эта стратегия подходит как для БО, так и для форекс?
        Эта стратегия универсальная, торговать можно как бинарниками, так и на форексе. На форексе рекомендую ставить м5-м15, на бинарных опционах - на м1 с экспирацией 5-7 минут.
        06 февраля 2019
        АленкА
        Я так понимаю эта стратегия подходит как для БО, так и для форекс?
        06 февраля 2019
        Витя
        неплохо. Буду тестить.
        04 февраля 2019
        Мишка99
        Я на данный момент торгую по этой стратегии , точность примерно 7 сигналов из десяти. Я не придерживаюсь всех правил, но прибыль все равно получаю). Думаю, если придерживаться всех рекомендаций торговли, то можно и больше получить.
        02 февраля 2019
        Lucy
        Великолепная стратегия. Убедилась, что всё понятно, буду проходить обучение. Многие мечтают о свободном графике работы, так почему бы не проверить себя в торговле бинарными опционами? Надеюсь всё получится!Спасибо!
        30 января 2019
        vector+
        Стратегия живая неживая не прогонял.
        29 января 2019
        СенЯ
        Тестировал вечером в пятницу на минутах экспа 10, вроде ок)
        27 января 2019
        Владимир
        индикаторы перерисовываются
        25 января 2019
        Алекс777
        По описанию индикаторы отрабатывают просто супер, НО лично у меня никак не хочет запускаться на MT4. Поэтому пока пробую у других брокеров.
        21 января 2019
        Антон Егоров
        Стратегия имеет право на жизнь, но имеет существенный недостаток – перекрашивается. Если для вас это важно – не используйте его.
        19 января 2019
