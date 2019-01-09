Стратегия для бинарных опционов Star Profit Option состоит только из двух индикаторов: основного с сигналом в виде звезд и динамического канала в качестве фильтра. Следовательно, эта стратегия проста в использовании и понимании и подойдет даже начинающим трейдерам. По рекомендации авторов сигналы стратегии Star Profit должны использоваться на небольших таймфреймах (от M1 до M15). Благодаря этому вы получите много точных сигналов для бинарных опционов в течение торгового дня.
Характеристики торговой стратегии Star Profit Option
- Платформа: Метатрейдер4.
- Актив: любые валютные пары, индексы, акции и товары.
- Время торговли: любая, рекомендуемая европейская и американская сессии.
- Таймфрейм: M1-M15.
- Срок годности: 5 свечей.
- Рекомендуемый брокер: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.
Правила торговли по стратегии Star Profit
Сигналы на покупку CALL:
- На графике появился сигнал в виде зеленой звезды.
- Цена пробила нижнюю границу канала.
Сигналы на продажу PUT:
- На графике появилась красная звезда.
- Цена пробила верхнюю границу канала.
Самый сильный сигнал появляется, когда цена пробивает все три линии канала, после чего появляется сигнальная звезда:
Очень важно! Для успешной торговли с Star Profit Option требуется надежный брокер бинарных опционов, который не создает задержек при открытии позиций.
Не смотря на то, что стратегия себя хорошо зарекомендовала в краткосрочной торговле бинарными опционами и имеет индикатор для фильтрации части сигналов, мы рекомендуем опробовать ее используя без рисковый день от Grand Capital.
