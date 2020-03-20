Стратегия для бинарных опционов Golden Engine Trading System является авторской разработкой и изначально создавалась для рынка Форекс, однако ее легко можно интегрировать и применять в торговле бинарными опционами.

Один из индикаторов предназначен для трендовых сделок, но нас буду интересовать оставшиеся два, которые дают возможность заключить быстрые сделки с экспирацией в две свечи текущего тайм фрейма.

Характеристики стратегии для бинарных опционов Golden Engine Trading System

Терминал: MetaTrader 4.

Тайм фрейм: М1-Н1.

Экспирация: 2 свечи.

Типы опционов: Call/Put.

Индикаторы: Golden Finger, Golden Tendency String V2, Golden Varitey.

Торговые инструменты: все валютные пары.

Время торговли: 9:00-17:00.

Рекомендуемые брокеры: Quotex, PocketOption, Alpari, Binarium.

Установка индикаторов стратегии Golden Engine Trading System в MT4

Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4.

В индикаторе Golden Finger нужно будет поменять параметр «Risk» со значения «4» на значение «6»

Все остальные индикаторы устанавливаются с настройками по умолчанию.

Чтобы не настраивать самостоятельно график, в конце статьи вы сможете скачать индикаторы и шаблон для данной стратегии.

Инструкция по установке индикаторов в MetaTrader 4:

Правила торговли с помощью стратегии Golden Engine Trading System

Правила торговли по данной стратегии могут показаться новичкам сложными, но на самом деле это не так и после примеров на графике вопросы скорее всего отпадут сами собой.

Конечно же данная стратегия может показать лучшие результаты при использовании более долгих экспираций, но в таком случае потребуется работать строго по тренду. Мы же будем рассматривать правила для быстрых сделок, которые можно совершать на любых фазах рынка.

Также хочется отметить, что при торговле по данной стратегии для бинарных опционов одни правила будут обязательными, а другие не обязательными.

Для открытия опциона Call нужно, чтобы:

(Обязательное) Индикатор Golden Varitey должен показывать хотя бы два значка одного цвета (сизого). Но чем больше значков одного цвета, тем лучше:

Далее идут правила, одно из которых должно обязательно быть выполнено.

Индикатор Golden Tendency String V2 должен поменять цвет на сизый. Индикатор Golden Finger должен нарисовать сизый кружок.

Для открытия опциона Put нужно, чтобы:

(Обязательное) Индикатор Golden Varitey должен показывать хотя бы два значка одного цвета (желтого). Но чем больше значков одного цвета, тем лучше:

Далее идут правила, одно из которых должно обязательно быть выполнено.

Индикатор Golden Tendency String V2 должен поменять цвет на желтый. Индикатор Golden Finger должен нарисовать желтый кружок.

Примечание: сигналы не обязательно должны появляться одновременно. Они могут появиться и последовательно друг за другом, что также будет считаться указанием на открытие опциона.

Примеры торговли с помощью стратегии Golden Engine Trading System

Тайм фрейм для данной стратегии можно использовать любой, а экспирация должна длиться 2 свечи и для примера будет взят график М1 валютной пары NZD/CAD.

Открытие опциона Call

После всех сигналов желательно дожидаться закрытия свечи, чтобы показатели индикаторов закрепляли свои значения.

В данном примере все индикаторы показали одинаковые цвета, что дало усиленный сигнал:

Открытие опциона Put

А в этом примере сначала сигнал показал индикатор Golden Varitey, а потом и другие индикаторы, что также можно использовать для открытия сделки:

Заключение

Несмотря на то, что в индикаторах есть не одно, а несколько условий для открытия позиций, правила все равно остаются простыми и все что нужно, это немного практики.

Главное не забывать, что никто не отменял соблюдение манименеджмента, так как торговля на финансовых рынках может привести к потере депозита при несоблюдении правил.

Также для успешной торговли рекомендуется совершать сделки только через проверенного брокера. Если вы еще не успели найти такого, то можете ознакомиться с нашим рейтингом брокеров бинарных опционов и выбрать понравившегося вам.

Скачать индикаторы и шаблон для стратегии Golden Engine Trading System

Не можете разобраться как работает эта стратегия или индикатор? Напишите об этом в комментариях к этой статье.

